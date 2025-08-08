Вчера во время обыска НАБУ у одного из правоохранителей тот угрожал Бюро "обраткой", - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал о настроениях во время обысков по коррупционным делам, которые проводят работники НАБУ.
Об этом он сказал во время пресс-конференции информирует Цензор.НЕТ.
Так, глава САП Александр Клименко ответил на вопрос, оказывалось ли от чиновников давление на антикоррупционные органы.
"Я не хочу разглашать эту информацию. Есть и чиновники, часть фигурантов, люди, которые ранее были связаны с детективами", - сказал он.
В то же время директор НАБУ Семен Кривонос рассказал о проведенном 7 августа обыске у одного из правоохранителей.
"Это коррупционное дело. Чтобы вы понимали настроения - в частности, как реагируют на следственные действия детективов, которые происходят законно на основании постановления.
Зашли к этому правоохранителю, начали его обыскивать, а он начал скалиться: "Ну что, ждите обратку". Понимаете, что происходит? Я сейчас еще это зафиксирую, мы просматриваем видео. Эти "намеки" я буду фиксировать и слать руководителям этих правоохранительных органов, в частности. Ждать "обратку", какая там будет "обратка", - сказал он.
ви так разом почали відосики писати з прокурором САП - аж гидко
А у їхній бік спробуй щось сказати, будеш мати проблеми до кінця життя.
завжди так було та буде
після законопроекту Оманської Гниди що швиденько проштовхнули в ВР - це остаточно 2 шмата зельоного лайна