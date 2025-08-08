РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12342 посетителя онлайн
Новости Давление на НАБУ
2 432 10

Вчера во время обыска НАБУ у одного из правоохранителей тот угрожал Бюро "обраткой", - Кривонос

Отношение к НАБУ и САП во время обысков

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал о настроениях во время обысков по коррупционным делам, которые проводят работники НАБУ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава САП Александр Клименко ответил на вопрос, оказывалось ли от чиновников давление на антикоррупционные органы.

"Я не хочу разглашать эту информацию. Есть и чиновники, часть фигурантов, люди, которые ранее были связаны с детективами", - сказал он.

Читайте также: НАБУ и САП не имеют права начинать расследование в отношении нардепов, это компетенция генпрокурора, - Клименко

В то же время директор НАБУ Семен Кривонос рассказал о проведенном 7 августа обыске у одного из правоохранителей.

"Это коррупционное дело. Чтобы вы понимали настроения - в частности, как реагируют на следственные действия детективов, которые происходят законно на основании постановления.

Зашли к этому правоохранителю, начали его обыскивать, а он начал скалиться: "Ну что, ждите обратку". Понимаете, что происходит? Я сейчас еще это зафиксирую, мы просматриваем видео. Эти "намеки" я буду фиксировать и слать руководителям этих правоохранительных органов, в частности. Ждать "обратку", какая там будет "обратка", - сказал он.

Читайте: На определенных людей давят, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ есть российские влияния, - глава САП Клименко

Автор: 

НАБУ (4521) САП (2289) Кривонос Семен (57) Клименко Александр САП (37)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
хтось сумнівався що ЗЕкраїна живе по "панятіям"?
показать весь комментарий
08.08.2025 12:25 Ответить
+4
А потім ще хтось зі здивуванням розмірковує - "за що ж так не ******* мусорів"?
показать весь комментарий
08.08.2025 13:00 Ответить
+3
хай ще заплаче, він не знав куди йшов ? Перешкоджання та погрози слідству - це ще стаття. Як так тяжко - йди штурмуй посадки. лайно.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але ж ви не засцяли? - доведете його до цугундеру?
показать весь комментарий
08.08.2025 12:09 Ответить
хай ще заплаче, він не знав куди йшов ? Перешкоджання та погрози слідству - це ще стаття. Як так тяжко - йди штурмуй посадки. лайно.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:11 Ответить
ты чего такой агрессивный? родычи в ментуре?
показать весь комментарий
08.08.2025 13:24 Ответить
всьо вже .. обтікай ..зельона поносна словесна мастурбація

ви так разом почали відосики писати з прокурором САП - аж гидко

показать весь комментарий
08.08.2025 12:18 Ответить
абратка...атвєтка...
показать весь комментарий
08.08.2025 12:18 Ответить
А тепер давайте уявимо собі, як оце чмо "жді атвєтку" поводиться з простими громадянами.
А у їхній бік спробуй щось сказати, будеш мати проблеми до кінця життя.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:58 Ответить
дешеві понти та пустопорожній трьоп
завжди так було та буде
показать весь комментарий
08.08.2025 12:24 Ответить
хтось сумнівався що ЗЕкраїна живе по "панятіям"?
показать весь комментарий
08.08.2025 12:25 Ответить
А потім ще хтось зі здивуванням розмірковує - "за що ж так не ******* мусорів"?
показать весь комментарий
08.08.2025 13:00 Ответить
забудьте про НАБУ і САП ..

після законопроекту Оманської Гниди що швиденько проштовхнули в ВР - це остаточно 2 шмата зельоного лайна
показать весь комментарий
08.08.2025 12:31 Ответить
 
 