30 суток власти незаконно удерживают детектива НАБУ Магамедрасулова
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого задержала СБУ по подозрению в госизмене, почти 30 суток находится в СИЗО без права внесения залога.
Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.
"Может показаться, что атака на независимость антикоррупционных органов завершилась. К сожалению, это не так. Уже почти 30 дней детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ подозревает в государственной измене, находится в СИЗО без права внесения залога", - отметила парламентарий.
По словам Радиной, это является давлением на всех детективов.
"1 В качестве доказательства его виновности СБУ до сих пор использует аудиозапись разговора, где они якобы слышат слово "Дагестан", тогда как на очищенной от шумов записи четко слышно слово "Узбекистан". Никаких новых доказательств против подозреваемого СБУ обществу так и не предоставила. Избрание меры пресечения происходило в закрытом судебном заседании. Все это вызывает обоснованное сомнение в обоснованности подозрения.
2. Магамедрасулов был фактически лишен права на надлежащее апелляционное обжалование своей меры пресечения, определенной ему 22 июля. Заседание в Киевском апелляционном суде назначено аж на 25 августа, тогда как срок его "меры пресечения" истекает 16 сентября. То есть, на момент обжалования детектив отбудет в СИЗО большую часть меры пресечения", - пояснила она.
Нардеп надеется, что заседание 25 августа состоится и СБУ не будет ходатайствовать о его закрытии от журналистов и общественности, и сможет публично предоставить доказательства по этому делу.
"Если этого не произойдет - сомнения в обоснованности подозрения окончательно подтвердятся. В то же время в анонимных телеграмм-каналах продолжается дискредитационная кампания других сотрудников НАБУ и САП - так же, как эта кампания разворачивалась накануне первой атаки на антикоррупционные органы. Итак, уважаемые ОГП, ГБР и часть СБУ, мы ждем новую волну подозрений сотрудникам НАБУ и САП?" - подытожила Радина.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоч би вже мовчала.
Дивно, що не чутно було радіну коли не 30 діб, а майже рік тримали Червінського.
Я ненавиджу цих псевдоаникорупціонерів, які розвалюють країеу по всіх швах на замовленя бандоти місцевої і трансатлантичної😡😡😡😡
Тоб то вся справа не в генадерливісті Zе, дЕрьмака, 4-5 менеджерів (6 Портнов фсее) та партіі Ze Слуги *****, а в антикорупціонерах!
А ну давай ще.
А ну ще!
Стає очевидним,для чого був потрібен піар з Павутиною,а організатори і виконавці цієї славної операції- поза кадром.
Ви в своєму розумі?!
Дякуйте СБУ за такий «піар» і нехай їм вдається таке робити хоч кожного дня!
А з самих організаторів і виконавців Павутини не згадали ні одного.
Бо поки плани тільки по її розповсюдженню виконуються «пятілєтка за три роки»!?
інакше зевлада відмиє Міндіча, Чернишова та інших своїх корупціонерів.