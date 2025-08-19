РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Обыск в НАБУ
2 013 30

30 суток власти незаконно удерживают детектива НАБУ Магамедрасулова

Детектива НАБУ Магамедрасулова удерживают в СИЗО почти 30 суток

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого задержала СБУ по подозрению в госизмене, почти 30 суток находится в СИЗО без права внесения залога.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

"Может показаться, что атака на независимость антикоррупционных органов завершилась. К сожалению, это не так. Уже почти 30 дней детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ подозревает в государственной измене, находится в СИЗО без права внесения залога", - отметила парламентарий.

По словам Радиной, это является давлением на всех детективов.

Также читайте: Вчера во время обыска НАБУ у одного из правоохранителей тот угрожал Бюро "обраткой", - Кривонос

"1 В качестве доказательства его виновности СБУ до сих пор использует аудиозапись разговора, где они якобы слышат слово "Дагестан", тогда как на очищенной от шумов записи четко слышно слово "Узбекистан". Никаких новых доказательств против подозреваемого СБУ обществу так и не предоставила. Избрание меры пресечения происходило в закрытом судебном заседании. Все это вызывает обоснованное сомнение в обоснованности подозрения.

2. Магамедрасулов был фактически лишен права на надлежащее апелляционное обжалование своей меры пресечения, определенной ему 22 июля. Заседание в Киевском апелляционном суде назначено аж на 25 августа, тогда как срок его "меры пресечения" истекает 16 сентября. То есть, на момент обжалования детектив отбудет в СИЗО большую часть меры пресечения", - пояснила она.

Нардеп надеется, что заседание 25 августа состоится и СБУ не будет ходатайствовать о его закрытии от журналистов и общественности, и сможет публично предоставить доказательства по этому делу.

"Если этого не произойдет - сомнения в обоснованности подозрения окончательно подтвердятся. В то же время в анонимных телеграмм-каналах продолжается дискредитационная кампания других сотрудников НАБУ и САП - так же, как эта кампания разворачивалась накануне первой атаки на антикоррупционные органы. Итак, уважаемые ОГП, ГБР и часть СБУ, мы ждем новую волну подозрений сотрудникам НАБУ и САП?" - подытожила Радина.

Детектива НАБУ Магамедрасулова удерживают в СИЗО почти 30 суток

Читайте: СБУ попросили предоставить доказательства причастности двух работников НАБУ к российскому влиянию. Ответ получили пока по одному, - Кривонос

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Также читайте: СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ - разговор шел об Узбекистане, а обнародовала "Дагестан" в РФ

Автор: 

НАБУ (4540) Радина Анастасия (23) Магамедрасулов Руслан (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ничего нового. Все как и с Рифом и Червинским. Или с генералами Марченко и Павловским.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:08 Ответить
+10
Такого свавілля та беззаконня з корупцією як при Ze, дЕрьмаке і Слугах ***** не було навіть за часів даунбасіта Бандюковича.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:10 Ответить
+5
Выборы на носу вот и вспомнила.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего нового. Все как и с Рифом и Червинским. Или с генералами Марченко и Павловским.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:08 Ответить
Так, але тоді радіна язик в дупі тримала і зараз не згадую, бо вони для неї «не її» люди. А ще за захист інших окрім «своих не бросают» їй не платять.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:12 Ответить
Выборы на носу вот и вспомнила.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:14 Ответить
Пішли б вони нахер. Треба щоб кожне це пад...о не сховало в бюлетнях що вони антикорупціонери грантожери і жодного з них і духу не буде більше ні у владі ні біля неї!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:16 Ответить
Вы сильно хорошо думаете про наше "мудрое" население. Если бы оно было таким - выборы 2019 прошли бы с другим результатом. Они лишь следствие.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:50 Ответить
Ти диви який знаток законів.
Хоч би вже мовчала.
Дивно, що не чутно було радіну коли не 30 діб, а майже рік тримали Червінського.
Я ненавиджу цих псевдоаникорупціонерів, які розвалюють країеу по всіх швах на замовленя бандоти місцевої і трансатлантичної😡😡😡😡
показать весь комментарий
19.08.2025 12:10 Ответить
Такого свавілля та беззаконня з корупцією як при Ze, дЕрьмаке і Слугах ***** не було навіть за часів даунбасіта Бандюковича.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:10 Ответить
Так. Бо тоді не було цілого кубла грантожерів і антикорупціонерів, які нагадують ненажерливих роздутих клещів на тілі до повного обезсилення їх жертви, в данному випадку України.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:14 Ответить
Та не вже?
Тоб то вся справа не в генадерливісті Zе, дЕрьмака, 4-5 менеджерів (6 Портнов фсее) та партіі Ze Слуги *****, а в антикорупціонерах!
А ну давай ще.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:18 Ответить
Так саме в них!! Саме в них бо вони автори «антикорупційної боротьби» яка виявилась нічим іншим, як прикриття для її всеохоплюючого розповсюдження через «прозоро», набу, сап, назк...вакс.і інші структури, які ніх... я з нею не боряться, а прикривають і відбілють накрадене.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:25 Ответить
Подляк, перелогінься
показать весь комментарий
19.08.2025 12:34 Ответить
Аааа, тому корупціонери хотіли САП та НАБУ підчинити собі! Бо в Zeлееюній корупції винні антикорупціонери з НАБУ та САП! Оно де собака порився!
А ну ще!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:39 Ответить
Та ні, все законно
показать весь комментарий
19.08.2025 12:13 Ответить
Який закон тлумачите?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:36 Ответить
"30 діб влада незаконно утримує детектива НАБУ Магамедрасулова".
Стає очевидним,для чого був потрібен піар з Павутиною,а організатори і виконавці цієї славної операції- поза кадром.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:15 Ответить
Який піар?!
Ви в своєму розумі?!
Дякуйте СБУ за такий «піар» і нехай їм вдається таке робити хоч кожного дня!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:18 Ответить
Ви не зрозуміли,для чого піарились люди,не причетні до Павутини,щоб потім проявитись на негативному "30 діб влада незаконно утримує детектива НАБУ Магамедрасулова".
А з самих організаторів і виконавців Павутини не згадали ні одного.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:38 Ответить
Радіна, коли ми почуємо від тебе досягнення в боротьбі З корупцією твоїми зусиллями і підопічних?!
Бо поки плани тільки по її розповсюдженню виконуються «пятілєтка за три роки»!?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:21 Ответить
Эти кавказцы всегда что-то мутят.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:23 Ответить
Об'єктівний взгляд наросійського інтєрнаціоналіста!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:31 Ответить
СБУ просто так людей не посадит.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:33 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.08.2025 12:40 Ответить
Настя..а еще в Украине каждый день задерживают и удерживают в тцк людей, некоторых до смерти..но вам..депутатским шавкам, глубоко насрать на них...
показать весь комментарий
19.08.2025 12:24 Ответить
Куйня якась.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:25 Ответить
Голову Комітету з питань антикорупційної політики тут варто підтримати:
інакше зевлада відмиє Міндіча, Чернишова та інших своїх корупціонерів.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:25 Ответить
кацапських ботів поналазило
показать весь комментарий
19.08.2025 12:32 Ответить
ОПа !!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:38 Ответить
Пора озвучити розмови міндіча чернишова зеленського і всієї зеленої шобли мразотної
показать весь комментарий
19.08.2025 12:44 Ответить
Влада знімає міни, стеле дорогу москалям до Києва і саджає патріотів. Це влада кремля, а не України!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:45 Ответить
Радіну мабуть варто перевірити на причетність до тієї коноплі.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:49 Ответить
 
 