Детектив НАБУ Магамедрасулов: Дело против себя связываю с должностными лицами, до которых нам удалось дотянуться в последние месяцы
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов связывает свое задержание со своей работой.
Об этом он рассказал в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.
Так, на вопрос, с чем он связывает свое дело, он ответил:
Многочисленными делами НАБУ, к которым я присоединился, и теми чиновниками, до которых нам удалось дотянуться в последние месяцы работы. Убежден, что это дело политическое и показательное. Это угроза, адресованная всем, кто имеет смелость расследовать топ-коррупцию в Украине.
По словам детектива, в ходатайстве о применении в отношении него меры пресечения следователь и прокурор не привели ни одного аргумента относительно рисков и того, почему он должен находиться именно под стражей
"Подозрение само по себе вообще смешное. Там из восьми страниц текста обо мне вообще только три коротких абзаца каких-то абстрактных и надуманных обвинений", - добавил Магамедрасулов.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ви шо !
скільки людей біля нього годується
а зараз, виторговує собі і коломойському амністію у піндосів.
і чого це, доні зневажає гундосого зе!гніду?
магамедрасулов, всього лише інструмент, великої гри.
Зелєрмак, гадить Україні, як їм і дали, московіти в Омані, прямі вказівки!!