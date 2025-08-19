Детектив НАБУ Магамедрасулов: Дело против себя связываю с должностными лицами, до которых нам удалось дотянуться в последние месяцы

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов связывает свое задержание со своей работой.

Об этом он рассказал в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос, с чем он связывает свое дело, он ответил:

Многочисленными делами НАБУ, к которым я присоединился, и теми чиновниками, до которых нам удалось дотянуться в последние месяцы работы. Убежден, что это дело политическое и показательное. Это угроза, адресованная всем, кто имеет смелость расследовать топ-коррупцию в Украине.

По словам детектива, в ходатайстве о применении в отношении него меры пресечения следователь и прокурор не привели ни одного аргумента относительно рисков и того, почему он должен находиться именно под стражей

"Подозрение само по себе вообще смешное. Там из восьми страниц текста обо мне вообще только три коротких абзаца каких-то абстрактных и надуманных обвинений", - добавил Магамедрасулов.

Читайте: 30 суток власть незаконно удерживает детектива НАБУ Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ - разговор шел об Узбекистане, а обнародовала "Дагестан" в РФ