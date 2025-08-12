УКР
Новини Тиск на НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
2 077 13

Провівши 49 обшуків в НАБУ, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном, хоч мова йшла про Узбекистан, - Шабунін. АУДIО

СБУ поширювала розшифровку аудіозапису детектива НАБУ, інкримінуючи його батькові продаж коноплі у Дагестан. Втім, на файлі чітку чути, що мова про Узбекистан.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте про "Дагестан", в який батько детектива НАБУ нібито хотів продати зерна коноплі? Саме за це СБУ закрило в СІЗО детектива (який документував Міндіча)", - акцентує увагу він.

Шабунін також публікує очищений від шумів файл, на якому добре чутно, що йдеться про Узбекистан (а не "Дагестан").

"Саме тому в останніх комунікаціях СБУ дає текст, а не аудіо. "Дагестан" опричники Зеленського там "почули", бо детектив і його батько за походженням з того регіону (тож "вийшло" дуже зручно). Малюк свідомо вводив в оману журналістів, намагаючись легалізувати атаку на НАБУ/САП, які "посміли" розслідувати друзів Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми визначили, хто був найактивнішим в атаці на НАБУ та САП, - Клименко

Також голова ЦПК зазначає, що політична частина СБУ все більше діє в дусі раннього фсб.

"В підсумку: провівши 49 обшуків, бʼючи детективів і роздираючи повіки (щоб розблокувати телефон), закривши людей в СІЗО, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном. А ще вас вразить кількість людей (і ресурсу) залучених в спецоперацію влади проти НАБУ/САП. Це про пріоритет президента воюючої країни…

ДБР, ОГП, політична частина СБУ, київські суди - це клептократично/авторитарні ракові пухлини, які кожна влада ніжно захищає і якими користуються", - резюмує Шабунін.

Раніше повідомлялося, що СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ - розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ прокоментувала заяви очільників НАБУ та САП: Тиску на "певних людей" не відбувається

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

шабунін скрін

Автор: 

НАБУ (5423) обшук (2012) СБУ (13237) Шабунін Віталій (591)


+9
Малюк злив свою репутацію в унітаз.
І заради чого?
Заради мародерів з оточення Зелі.
показати весь коментар
12.08.2025 13:14 Відповісти
+8
малюк це хлопець, на підтанцовки у🤡 зеленського ...соромно за нього... дешевка...
показати весь коментар
12.08.2025 13:14 Відповісти
+2
Тобто те, що детектив, якому заборонено займатися підприємницької діяльністю, розкидується комерційними пропозиціями, шабуніна очевидно не хвилює🤦‍♂️🤮
показати весь коментар
12.08.2025 13:13 Відповісти
Не бреши, малюк подоляк. .
Коли тебе батько попросить відвезти мішок картоплі на базар, Малюк тебе обов'язково виловить за : "незаконнну підприємницьку діяльність", хоча коли тебе до СБУ брали, то законом тобі таку діяльність вести заборонено.
показати весь коментар
12.08.2025 13:59 Відповісти
Це раз. А по друге саме для того, щоб довести " підприємницьку діяльнісь" розривали рота і очі " орли Малюка"?
показати весь коментар
12.08.2025 14:01 Відповісти
12.08.2025 13:14 Відповісти
інфа в стилі сам дурень...
показати весь коментар
12.08.2025 14:13 Відповісти
шабуня, як воно при нових ліцах без триклятого Порошенка? Ти, паскуда із такими самими довбодятлами злобили все можливе, щоб зелена шобла прийшла до влади, ТИ, скотина , сам творець цього звєздєца!
показати весь коментар
12.08.2025 13:28 Відповісти
Це дуже паскудно, що опричники малюка катували детективів НАБУ, і безпідставно тримають їх в СІЗО. (далі - без тексту, бо там будуть одні мої матюки з цього приводу).
Але ж шабуня - це такий гад, який вибірково розвиває тему позасудових розправ над противниками влади, як над ідейними, так і над слідаками корупції. Він же ж не згадує такі ж самі позасудові розправи, катування та безпідставне утримання в СІЗО офіцерів УДО з охорони п'ятого Президента по зфальшованому касапами кіно ніби переправки в Київ з лаптєстану готівки...
показати весь коментар
12.08.2025 13:31 Відповісти
То Малюк досі Герой України, чи вже ні?
показати весь коментар
12.08.2025 13:32 Відповісти
Какая разніца...?
Для Потужного шо Дагестан - шо Узбекистан.
Для Козирного шо Австрія - шо Австралія.
показати весь коментар
12.08.2025 14:18 Відповісти
 
 