Провівши 49 обшуків в НАБУ, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном, хоч мова йшла про Узбекистан, - Шабунін. АУДIО

СБУ поширювала розшифровку аудіозапису детектива НАБУ, інкримінуючи його батькові продаж коноплі у Дагестан. Втім, на файлі чітку чути, що мова про Узбекистан.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте про "Дагестан", в який батько детектива НАБУ нібито хотів продати зерна коноплі? Саме за це СБУ закрило в СІЗО детектива (який документував Міндіча)", - акцентує увагу він.

Шабунін також публікує очищений від шумів файл, на якому добре чутно, що йдеться про Узбекистан (а не "Дагестан").

"Саме тому в останніх комунікаціях СБУ дає текст, а не аудіо. "Дагестан" опричники Зеленського там "почули", бо детектив і його батько за походженням з того регіону (тож "вийшло" дуже зручно). Малюк свідомо вводив в оману журналістів, намагаючись легалізувати атаку на НАБУ/САП, які "посміли" розслідувати друзів Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Також голова ЦПК зазначає, що політична частина СБУ все більше діє в дусі раннього фсб.

"В підсумку: провівши 49 обшуків, бʼючи детективів і роздираючи повіки (щоб розблокувати телефон), закривши людей в СІЗО, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном. А ще вас вразить кількість людей (і ресурсу) залучених в спецоперацію влади проти НАБУ/САП. Це про пріоритет президента воюючої країни…

ДБР, ОГП, політична частина СБУ, київські суди - це клептократично/авторитарні ракові пухлини, які кожна влада ніжно захищає і якими користуються", - резюмує Шабунін.

Раніше повідомлялося, що СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ - розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.