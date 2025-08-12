Провівши 49 обшуків в НАБУ, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном, хоч мова йшла про Узбекистан, - Шабунін. АУДIО
СБУ поширювала розшифровку аудіозапису детектива НАБУ, інкримінуючи його батькові продаж коноплі у Дагестан. Втім, на файлі чітку чути, що мова про Узбекистан.
Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Памʼятаєте про "Дагестан", в який батько детектива НАБУ нібито хотів продати зерна коноплі? Саме за це СБУ закрило в СІЗО детектива (який документував Міндіча)", - акцентує увагу він.
Шабунін також публікує очищений від шумів файл, на якому добре чутно, що йдеться про Узбекистан (а не "Дагестан").
"Саме тому в останніх комунікаціях СБУ дає текст, а не аудіо. "Дагестан" опричники Зеленського там "почули", бо детектив і його батько за походженням з того регіону (тож "вийшло" дуже зручно). Малюк свідомо вводив в оману журналістів, намагаючись легалізувати атаку на НАБУ/САП, які "посміли" розслідувати друзів Зеленського", - йдеться у повідомленні.
Також голова ЦПК зазначає, що політична частина СБУ все більше діє в дусі раннього фсб.
"В підсумку: провівши 49 обшуків, бʼючи детективів і роздираючи повіки (щоб розблокувати телефон), закривши людей в СІЗО, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном. А ще вас вразить кількість людей (і ресурсу) залучених в спецоперацію влади проти НАБУ/САП. Це про пріоритет президента воюючої країни…
ДБР, ОГП, політична частина СБУ, київські суди - це клептократично/авторитарні ракові пухлини, які кожна влада ніжно захищає і якими користуються", - резюмує Шабунін.
Раніше повідомлялося, що СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ - розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Коли тебе батько попросить відвезти мішок картоплі на базар, Малюк тебе обов'язково виловить за : "незаконнну підприємницьку діяльність", хоча коли тебе до СБУ брали, то законом тобі таку діяльність вести заборонено.
І заради чого?
Заради мародерів з оточення Зелі.
Але ж шабуня - це такий гад, який вибірково розвиває тему позасудових розправ над противниками влади, як над ідейними, так і над слідаками корупції. Він же ж не згадує такі ж самі позасудові розправи, катування та безпідставне утримання в СІЗО офіцерів УДО з охорони п'ятого Президента по зфальшованому касапами кіно ніби переправки в Київ з лаптєстану готівки...
Для Потужного шо Дагестан - шо Узбекистан.
Для Козирного шо Австрія - шо Австралія.