Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли придумать только выдуманную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

СБУ распространяла расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ, инкриминируя его отцу продажу конопли в Дагестан. Впрочем, на файле четко слышно, что речь об Узбекистане.

"Помните про "Дагестан", в который отец детектива НАБУ якобы хотел продать зерна конопли? Именно за это СБУ закрыло в СИЗО детектива (который документировал Миндича)", - акцентирует внимание он.

Шабунин также публикует очищенный от шумов файл, на котором хорошо слышно, что речь идет об Узбекистане (а не "Дагестане").

"Именно поэтому в последних коммуникациях СБУ дает текст, а не аудио. "Дагестан" опричники Зеленского там "услышали", потому что детектив и его отец по происхождению из того региона (поэтому "получилось" очень удобно). Малюк сознательно вводил в заблуждение журналистов, пытаясь легализовать атаку на НАБУ/САП, которые "посмели" расследовать друзей Зеленского", - говорится в сообщении.

Также глава ЦПК отмечает, что политическая часть СБУ все больше действует в духе раннего ФСБ.

"В итоге: проведя 49 обысков, избивая детективов и раздирая веки (чтобы разблокировать телефон), закрыв людей в СИЗО, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном. А еще вас поразит количество людей (и ресурса) вовлеченных в спецоперацию власти против НАБУ/САП. Это о приоритете президента воюющей страны...

ГБР, ОГП, политическая часть СБУ, киевские суды - это клептократически/авторитарные раковые опухоли, которые каждая власть нежно защищает и которыми пользуются", - резюмирует Шабунин.

Ранее сообщалось, что СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ - разговор шел об Узбекистане, а обнародовала "Дагестан" в РФ.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.