Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли придумать только выдуманную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО
СБУ распространяла расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ, инкриминируя его отцу продажу конопли в Дагестан. Впрочем, на файле четко слышно, что речь об Узбекистане.
Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Помните про "Дагестан", в который отец детектива НАБУ якобы хотел продать зерна конопли? Именно за это СБУ закрыло в СИЗО детектива (который документировал Миндича)", - акцентирует внимание он.
Шабунин также публикует очищенный от шумов файл, на котором хорошо слышно, что речь идет об Узбекистане (а не "Дагестане").
"Именно поэтому в последних коммуникациях СБУ дает текст, а не аудио. "Дагестан" опричники Зеленского там "услышали", потому что детектив и его отец по происхождению из того региона (поэтому "получилось" очень удобно). Малюк сознательно вводил в заблуждение журналистов, пытаясь легализовать атаку на НАБУ/САП, которые "посмели" расследовать друзей Зеленского", - говорится в сообщении.
Также глава ЦПК отмечает, что политическая часть СБУ все больше действует в духе раннего ФСБ.
"В итоге: проведя 49 обысков, избивая детективов и раздирая веки (чтобы разблокировать телефон), закрыв людей в СИЗО, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном. А еще вас поразит количество людей (и ресурса) вовлеченных в спецоперацию власти против НАБУ/САП. Это о приоритете президента воюющей страны...
ГБР, ОГП, политическая часть СБУ, киевские суды - это клептократически/авторитарные раковые опухоли, которые каждая власть нежно защищает и которыми пользуются", - резюмирует Шабунин.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Коли тебе батько попросить відвезти мішок картоплі на базар, Малюк тебе обов'язково виловить за : "незаконнну підприємницьку діяльність", хоча коли тебе до СБУ брали, то законом тобі таку діяльність вести заборонено.
І заради чого?
Заради мародерів з оточення Зелі.
Служив у СБУ з 2001 року.
У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю «Правознавство».
Працював у регіональних управліннях СБУ на посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління.
Але саме в останні два роки його кар'єра стрімко пішла угору.
У 2020 році він став першим заступником голови ГУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
У 2021 році став головою цього управління та заступником голови СБУ.
З 16 лютого 2022 року став заступником міністра МВС. Але після початку війни, 3 березня, повернувся до СБУ на посаду першого заступника голови.
25 березня 2022 року Малюку бцло присвоєно звання бригадного генерала.
З 15 років служить вундеркінд Малюк
Але ж шабуня - це такий гад, який вибірково розвиває тему позасудових розправ над противниками влади, як над ідейними, так і над слідаками корупції. Він же ж не згадує такі ж самі позасудові розправи, катування та безпідставне утримання в СІЗО офіцерів УДО з охорони п'ятого Президента по зфальшованому касапами кіно ніби переправки в Київ з лаптєстану готівки...
згодом ті ж самі "відреформовані" шабунєю прокурори закрили до буцигарні Романа Червінського - видатного та ефективного Українського розвідника та Патріота - шабуня теж мовчав...
не любить шабуня ПП та не любив ніколи, але й за інші незаконні та несправедливі дії "правоохоронців" шабуня хитрувато мовачав, аж поки самому тестикули не причавили
От лишп у народу і держави є свої герої і часто це не ті самі, зо в ОПівській версії.
Для Потужного шо Дагестан - шо Узбекистан.
Для Козирного шо Австрія - шо Австралія.
какой антиккорупционер - который ухиляется от службы в ЗСУ-такие же и силовые ведомства.