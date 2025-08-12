РУС
Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли придумать только выдуманную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

СБУ распространяла расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ, инкриминируя его отцу продажу конопли в Дагестан. Впрочем, на файле четко слышно, что речь об Узбекистане.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните про "Дагестан", в который отец детектива НАБУ якобы хотел продать зерна конопли? Именно за это СБУ закрыло в СИЗО детектива (который документировал Миндича)", - акцентирует внимание он.

Шабунин также публикует очищенный от шумов файл, на котором хорошо слышно, что речь идет об Узбекистане (а не "Дагестане").

"Именно поэтому в последних коммуникациях СБУ дает текст, а не аудио. "Дагестан" опричники Зеленского там "услышали", потому что детектив и его отец по происхождению из того региона (поэтому "получилось" очень удобно). Малюк сознательно вводил в заблуждение журналистов, пытаясь легализовать атаку на НАБУ/САП, которые "посмели" расследовать друзей Зеленского", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы определили, кто был самым активным в атаке на НАБУ и САП, - Клименко

Также глава ЦПК отмечает, что политическая часть СБУ все больше действует в духе раннего ФСБ.

"В итоге: проведя 49 обысков, избивая детективов и раздирая веки (чтобы разблокировать телефон), закрыв людей в СИЗО, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном. А еще вас поразит количество людей (и ресурса) вовлеченных в спецоперацию власти против НАБУ/САП. Это о приоритете президента воюющей страны...

ГБР, ОГП, политическая часть СБУ, киевские суды - это клептократически/авторитарные раковые опухоли, которые каждая власть нежно защищает и которыми пользуются", - резюмирует Шабунин.

Ранее сообщалось, что СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ - разговор шел об Узбекистане, а обнародовала "Дагестан" в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ прокомментировала заявления руководителей НАБУ и САП: Давления на "определенных людей" не происходит

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Автор: 

НАБУ (4533) обыск (1925) СБУ (20300) Шабунин Виталий (591)


Топ комментарии
+24
Малюк злив свою репутацію в унітаз.
І заради чого?
Заради мародерів з оточення Зелі.
12.08.2025 13:14 Ответить
+19
малюк це хлопець, на підтанцовки у🤡 зеленського ...соромно за нього... дешевка...
12.08.2025 13:14 Ответить
+11
Не бреши, малюк подоляк. .
Коли тебе батько попросить відвезти мішок картоплі на базар, Малюк тебе обов'язково виловить за : "незаконнну підприємницьку діяльність", хоча коли тебе до СБУ брали, то законом тобі таку діяльність вести заборонено.
12.08.2025 13:59 Ответить
Тобто те, що детектив, якому заборонено займатися підприємницької діяльністю, розкидується комерційними пропозиціями, шабуніна очевидно не хвилює🤦‍♂️🤮
12.08.2025 13:13 Ответить
Не бреши, малюк подоляк. .
Коли тебе батько попросить відвезти мішок картоплі на базар, Малюк тебе обов'язково виловить за : "незаконнну підприємницьку діяльність", хоча коли тебе до СБУ брали, то законом тобі таку діяльність вести заборонено.
12.08.2025 13:59 Ответить
Це раз. А по друге саме для того, щоб довести " підприємницьку діяльнісь" розривали рота і очі " орли Малюка"?
12.08.2025 14:01 Ответить
12.08.2025 13:14 Ответить
Малюку 39 років, він уродженець Коростишева Житомирської області.
Служив у СБУ з 2001 року.
У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю «Правознавство».
Працював у регіональних управліннях СБУ на посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління.

Але саме в останні два роки його кар'єра стрімко пішла угору.

У 2020 році він став першим заступником голови ГУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
У 2021 році став головою цього управління та заступником голови СБУ.
З 16 лютого 2022 року став заступником міністра МВС. Але після початку війни, 3 березня, повернувся до СБУ на посаду першого заступника голови.
25 березня 2022 року Малюку бцло присвоєно звання бригадного генерала.
12.08.2025 14:29 Ответить
42 роки (1983 р.н.)
12.08.2025 16:02 Ответить
Чайка Київ по Вашому Малюку 39 років, служив в СБУ з 2001 року, тобто 24 роки в СБУ.....
З 15 років служить вундеркінд Малюк
12.08.2025 16:15 Ответить
А Малюк не оточення Зеленого?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
12.08.2025 13:14 Ответить
інфа в стилі сам дурень...
12.08.2025 14:13 Ответить
шабуня, як воно при нових ліцах без триклятого Порошенка? Ти, паскуда із такими самими довбодятлами злобили все можливе, щоб зелена шобла прийшла до влади, ТИ, скотина , сам творець цього звєздєца!
показать весь комментарий
Це дуже паскудно, що опричники малюка катували детективів НАБУ, і безпідставно тримають їх в СІЗО. (далі - без тексту, бо там будуть одні мої матюки з цього приводу).
Але ж шабуня - це такий гад, який вибірково розвиває тему позасудових розправ над противниками влади, як над ідейними, так і над слідаками корупції. Він же ж не згадує такі ж самі позасудові розправи, катування та безпідставне утримання в СІЗО офіцерів УДО з охорони п'ятого Президента по зфальшованому касапами кіно ніби переправки в Київ з лаптєстану готівки...
12.08.2025 13:31 Ответить
варто пригадати, як "відреформовані" шабунєю та його любим "цпк" самі чесні, прозорі та непідкупні прокурори на пару із "орлами" авакяна у 2019 запроторили до буцигарні суто на ліваку Ріфа, Юлю Кузьменку та Лису - шабуня тоді тупо мовчав
згодом ті ж самі "відреформовані" шабунєю прокурори закрили до буцигарні Романа Червінського - видатного та ефективного Українського розвідника та Патріота - шабуня теж мовчав...
не любить шабуня ПП та не любив ніколи, але й за інші незаконні та несправедливі дії "правоохоронців" шабуня хитрувато мовачав, аж поки самому тестикули не причавили
12.08.2025 15:00 Ответить
То Малюк досі Герой України, чи вже ні?
показать весь комментарий
За версією ОПи Зєлєнского - так.
От лишп у народу і держави є свої герої і часто це не ті самі, зо в ОПівській версії.
показать весь комментарий
Какая разніца...?
Для Потужного шо Дагестан - шо Узбекистан.
Для Козирного шо Австрія - шо Австралія.
12.08.2025 14:18 Ответить
в СБУ и НАБУ служат такие же как рядовой ЗСУ Шабунин, который держит фронт в генделиках Киева, ездя на ворованной в военной части машине по Киеву,
какой антиккорупционер - который ухиляется от службы в ЗСУ-такие же и силовые ведомства.
показать весь комментарий
😁 Як спритно! То це Шабунін організував оцей наїзд на НАБУ/САП, а ЦПК проводив операцію? Тобто якщо Шабунін образно кажучи "служить" у аиївських генделиках, що до речі так і не спромогтися довести зелені прокурори попри весь гігантський ресурс і бажання то СБУ може творити все, що заманеться, чи що Єрмак накаже? 😉 😁 Воно так не працює! 😊
показать весь комментарий
я уявляю, що заверещить цей "антикорупціонер" на службі в ТРО, коли до нього прийдуть "опричники Зеленського"?!
показать весь комментарий
