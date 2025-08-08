РУС
СБУ прокомментировала заявления руководителей НАБУ и САП: Давления на "определенных людей" не происходит

СБУ ответила на заявления Клименко и Кривоноса

СБУ прокомментировала заявления руководителей САП и НАБУ - Александра Клименко и Семена Кривоноса - во время пресс-конференции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Материалы уголовных производств не предоставили НАБУ

В СБУ отметили, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, материалы досудебного расследования составляют тайну следствия. Следственные органы не имеют обязанности разглашать любую информацию из досудебного производства за пределами, определенными законом.

"Все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудио-разговоры фигурантов", - сказали там.

Служба безопасности заявила, что 7 августа следователи СБУ предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений 2 работникам НАБУ.

"Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду - в порядке, предусмотренном процессуальными нормами", - добавили в СБУ.

Также читайте: НАБУ и САП действительно проводили обыск у Резникова, - Клименко

Давление на людей, чтобы те свидетельствовали, что в НАБУ есть российское влияние

"Никакого давления на "определенных людей" не происходит и происходить не может. А о влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров. Отдельно напомним: во время обысков по месту жительства нардепа в Украине (в доме, где сейчас живут его близкие родственники) обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ", - говорится в заявлении.

В СБУ считают заявления представителя пророссийской партии ОПЗЖ об "опасности, которая угрожает жизни" попыткой избежать уголовной ответственности.

Читайте также: Мы определили, кто был самым активным в атаке на НАБУ и САП, - Клименко

Задержание Магамедрасулова

"Все заявления и слухи о том, что якобы Р. Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Р. Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог.

Любые заявления третьих лиц, которые сознательно манипулируют фактами, субъективно оценивают обнародованные Службой материалы, "забывая" о торговле с РФ, являются недопустимыми", - ответили в СБУ.

В Службе безопасности считают распространение "ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений по данным резонансных уголовных производств попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти".

Также читайте: Мы предлагали включить чиновников ОП и ГБР в подследственность НАБУ и САП, но комитет ВР этого не учел, - Клименко

сБУ прогнило ще в 2019 році, і ніякі піар кампанії типу як малюк сам керує малюками знищуючи кораблі і як сам лове шпигунів - вже не допоможуть. Що-що а піаритись на чужих досягненнях і вигадувати їх - зелені мракобєси вміють краще всіх.
08.08.2025 15:12 Ответить
Вороги України не лише російські агенти, а також корупціонери. Малюка та інших голів СБУ призначають президенти і тому ці голови СБУ працюють не на інтереси українського народу, а на інтереси президентів, навіть коли президенти дають злочинні накази, як прослуховувати та переслідувати опозицію та журналістів, та заважати НАБУ та САП проводити розслідування корупції
08.08.2025 15:13 Ответить
А чого не коментуєте стосовно публічної поради голови Служби безпеки про те, що "в набушників, які приходять із обшуком, можна розряджати два ріжки"?
Чи не знаєте, що попри всі заслуги Малюка, за такі виверти він має сидіти в СІЗО і одразу після його проголошення?
08.08.2025 15:45 Ответить
сбу виконує вказівки фсб - моссад.головний орган режиму внутрішньої окупації.
08.08.2025 16:18 Ответить
Якщо донедавна народ вимагав викинути на смітник історії Вову ********** і д'Єрьмака, то тепер до них добавився і ВасДвамагазина, який показав своє істинне лице. Коли більшість співробітників СБУ воює на фронті, ВасяДвамагазина зі своєю бандитською мордою лиця і таким же діям проти НАБУ і САП тільки примазується до справжніх героїв і піариться на чужих досягненнях.
08.08.2025 17:25 Ответить
Вороги України не лише російські агенти, а також корупціонери. Малюка та інших голів СБУ призначають президенти і тому ці голови СБУ працюють не на інтереси українського народу, а на інтереси президентів, навіть коли президенти дають злочинні накази, як прослуховувати та переслідувати опозицію та журналістів, та заважати НАБУ та САП проводити розслідування корупції
08.08.2025 15:13 Ответить
Можу підказати, де можна знайти багато нардепів від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ і депутати від якої політ сили з ними активно співпрацюють під час голосувань.
Цікаво, чи є в такій співпраці якась загроза нац безпеці?
08.08.2025 15:13 Ответить
сбу вірять таксамо як і прогнившому недо офісу та недопрезидента.
08.08.2025 15:18 Ответить
Бо СБУ може ******* всіх, а СБУ не може ******* ніхто.

А так бути не повинно.
От, коли спецназ НАБУ ********** на парковці та кине у камеру зама Малюка - от тоді пси режима зрозуміють, що у цю гру можуть грати всі.
08.08.2025 15:20 Ответить
Тупа курка згинь
08.08.2025 15:49 Ответить
Таксист чи продавець-консультант?
08.08.2025 16:08 Ответить
Повністю згоден. Но даже возможность для снятия информации у НАБУ отсутствует.Только через сбу.За почти 35 лет независимости за ними(сбу) такой шлейф преступлений тянется,что любая ОПГ позавидует.
08.08.2025 16:30 Ответить
Бо ФСБ є нащадком КДБ, а СБУ є відрижкою КДБ.
Тому така дивна схожість у методах роботи та способах збагачення.
Єдине, що їх тепер робить ворогами - відрижка КДБ проти того, щоб віддати свою кормову базу нащадкам КДБ.

До 2014 року фсб-шники тупо сиділи у кабінетах СБУ.
І, якщо зараз це не так, то колишні підлеглі тих фсб-шників зараз стали начальниками та керівниками СБУ.
08.08.2025 16:40 Ответить
Війна між силовиками це шлях прірва для країни, в яку легко врасти, але неможливо вибратись.
В мене питання до притомних громалян України: Що саме і хто зробив в цій війні проти російських варварів аби зментишити потенціал росії нищити Україну? СБУ чі НАБУ иа САП?
Пом'ятаю як всі радувались ударам по ростактичній авіації, по кримському мосту дронами, хто і як і чим звільнив прохід для суден в Одесу від рашистських кораблів, хто саме відловлює внутрішню прислугу фсб, яка отруїла багато голів легкими грошима за підриви, спалювання жд шаф, спалювання авто військових.....і ьагато іншого. А що зараз? Все забулось і почалась травля тих чій роботі не позаздриш і хто ВАРТИЙ ПОВАГИ?
Опом'ятайтеся, блді!!
А ще прошу список тих кого НАБУ і САП з ТОП чиновників, а мілких шуллерів посадив за розкрадання держави у в'язницю!!!! Чекаю і не я одна, а ті що вийшли за ці органи на майдан і хто хм платить НАЙБІЛЬШУ ЗП в Україні.
Навіть оті поспіхов нинесені в суд справи по Гайдаю і іже з ним, не мали і не мають на меті їх посадити, бо прокурор САП НЕ ВИМАГАВ ЇХ посадити!!! Вони вже всі на волі внесши заставу!
І роскажіть про справу Злочевсько, який на мільярди обікрав країну як Коболєв, але живуть в Європах свої найкраще життя без турбот.

Брудну і страшну гру, і дуже небезпечну для країни затіяли ці два пана і їх кукловоди. Безвідповідальність вже не влізає в жодні рамки. Пуйло їм вдячний.
08.08.2025 15:37 Ответить
100 дві структури паразити навіть з п не відпрацювали фсбшні квочки
08.08.2025 15:48 Ответить
І що ж такого зробили у цій війні оті кабінетні власники лакшері маєтків та люксових авто з СБУ,?

Яким чином шантаж, здирництво, обілечування бізнесу та фабрикування справ на замовлення ОП допомагають у війні?
08.08.2025 16:12 Ответить
Дивно, що я не бачу переліку здобутків НАБУ та САП в вашому дописі.
Вразте всіх цим списком здобутків на користь країни, а не відпочиваючих на морях набушників і сапівців. Вразте. Чесно. Хочу це побачити!

Щодо СБУ і їх керівництва, припиняйте нести ********** полпаганду, це небезпечна справа для країни. І я дивуюсь, чому це вам незрозуміло. Ви з росії?
08.08.2025 16:17 Ответить
набу і сап не виносять судові вироки.дивись в **** чернишова і гайдая.
08.08.2025 16:20 Ответить
Дивно, що здобутки спецури СБУ на фронті не мають ніякого відношення до СБУ у тилу.

А ще нагадаю, хто палив живцем поранених протестуючих на Майдані.
І у 2019 до СБУ повернулися всі, хто тіхарився після втечі Януковича. Самі цинічні та огидні кадри знов у справі.

СБУ в умовах авторитаризму - це бездушний інструмент і все залежить від того, у чиїх він руках. Зараз цей інструмент цілком і повністю у руках узурпатора та диктатора Зеленського.
08.08.2025 16:29 Ответить
Сбу є різні. ЄСБУ, яка воює на фронті і відстоює інтереси україни, а є СБУ яке служить етнічній банді, яка захопила владу в Україні і безсоромно піариться на чужих успіхах. Ось від тих "лівих" співробітників СБУ треба негайно очиститися.
08.08.2025 17:30 Ответить
СБУ- філіал фсб 3,14дерації в Україні.котрий прикриває задниці "зеленої прорашистської слуги" а не українського народу
08.08.2025 15:41 Ответить
Тупа курка ти і тобі подібні хоч до ясен скреготіть зубами вам СБУ і гур крові пустила свинячої не мало от ви і пінетесь від злоби
08.08.2025 15:45 Ответить
Буданов та його повії - то окреме питання. Краще скажи, навіщо Буданов сприяв втечі Трубіцина? Кому він таким чином "пустив кров свинячу"?
08.08.2025 15:49 Ответить
Де баканов ,або сербський алмазоносець ,де справи проти рашистської агентури ,,,?"великий оберемок",чого зубами скрегочеш .???
08.08.2025 15:54 Ответить
оберемок кусок сінайського гімна.
08.08.2025 16:21 Ответить
Дві безтолково організації корита для криші корупціонерів віддачі 0 в проїли міліарди та ще підзаробити на кришуванні .Отих мітингарів сопливих разом з їхніми батьками дрючками на парашастан гнати
08.08.2025 15:42 Ответить
Сергій Оберемок -тролль, що працює на зграю ВасіДвамагазина. Тролль, з яких фондів тобі платять за твої висери? У кого ти сидиш на зарплаті?
08.08.2025 17:34 Ответить
08.08.2025 15:45 Ответить
А де знайти пресконференцію щодо пояснень обставин вибивання свідчень, підстави і підлог про які росказав на весь світ колишні прокурор САП?
«Під час розслідування НАБУ та САП справи щодо постачання продуктів на прифронтові території, ймовірно, стався «злив» інформації про майбутні обшуки та вручення підозр фігурантам. Експрокурор САП вважає, що причетним міг бути заступник керівника САП Андрій Синюк.
Про це в інтерв'ю hromadske https://hromadske.ua/polityka/248973-ia-osobysto-bachyv-arakhamiiu-u-prymishchenni-sap-eksprokuror-sap-pro-tysk-zlyvy-y-1-mln-hrn-khabaria заявив колишній прокурор САП і старший групи прокурорів у справі про заволодіння майном Одеського аеропорту Станіслав Броневицький.
«Це якраз [був] 2022 рік, коли в нас відбувалося завершення конкурсу. Призначають пана Олександра Клименка керівником САП і пана Синюка - його заступником. Паралельно відбувається це наше розслідування, і пан Синюк активно починає ним цікавитися. Ледь не щодня мене викликав до себе й питав: "Ну що там, коли ви плануєте обшуки?"» - розповів Броневицький.
За його словами, після цього детективи зафіксували можливе попередження фігурантів про обшуки.»
08.08.2025 16:06 Ответить
До курівництва СБУ довіри немає. Зовсім.
Пам'ятаємо, як "не чинив тиск" на журналіста генерал СБУ Вітюк, коли той зацікавився несподіваними мільйонами його дружини. Як не цькував його слухняними ТЦКашниками. Повістка це ж не покарання, авжеж?
08.08.2025 15:46 Ответить
" ...фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан) ...."
Нєхорошо.
Щодня певні особи транспортують територією України в Європу російську нафту , поповнюючи бюджет росії на десятки мільйонів доларів , які йдуть на фінансування убивств українських воїнів і українського мирного населення.
А СБУ мовчить.
Нєхорошо.
08.08.2025 15:47 Ответить
так вже доказано що узбекистан перекрутили на дагестан.
08.08.2025 16:23 Ответить
Чому у СБУ немає претензій до члена ОПЗЖ Штурми, який обіймав дуже впливову посаду в Офісі президента, в його брат отримував гроші за енергію з електростанцій на окупованих територіях?

Чим це відрізняється від історії, яку шиють Магамедрасулову з НАБУ?
08.08.2025 16:59 Ответить
То друзі Зеленського! Разом воювали !
08.08.2025 17:01 Ответить
Невже цьому коту чижика не дадуть з'їсти ?
08.08.2025 17:00 Ответить
Маалюк ти був малюком - ти ним і залишився... Тільки зараз ти повністю обісраний малюк....
08.08.2025 17:12 Ответить
Українська правда:
🗣Обшуки з побиттям співробітників НАБУ 21 липня в СБУ назвали операцією з нейтралізації російського впливу на антикорупційні органи. Загальна кількість проведених обшуків у межах "спецоперації" проти НАБУ-САП - 49.
Того ж дня до слідчих дій щодо НАБУ долучився й інший підконтрольний ОП орган - ДБР - та повідомив про підозру трьом антикорупціонерам за скоєння ДТП у 2021 році.
Таку координацію можна було би вважати збігом, допоки наступного ранку, 22 липня, Рада раптово не проголосувала за знищення незалежності НАБУ і САП, а президент миттєво не підписав цей закон.
Ми розбиралися (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa1VvdWpJRlhtYkhVNU11TERxTnpudG9ITlN1d3xBQ3Jtc0tuNjBMc1hTVWFjM2FMVEx4UEhLVlN6NXpIbXJOcTY2dFpOUnRNeFpMWWk2N2xRTXB2bWVsYUNYLWNON0JEWER3Q1RZYlVSTnVzby14Z2x3VVJPMGhCaXJfc0ZFc0RaQWVaYWZ4QzlTWFdCRDBuSXBQNA&q=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Farticles%2F2025%2F08%2F6%2F7524969%2F%29 https://www.pravda.com.ua/articles/20..., чи мають правоохоронці переконливі докази присутності російського сліду в роботі НАБУ, чи масованість обшуків і затримань могли бути направлені на знищення антикорупційної вертикалі в інтересах ОП.
Адже під тиском протестуючих українців і європейських партнерів політичну частину "наступу" розвернули на 180 градусів. Але силова складова заходів - у невизначеному стані, а двоє співробітників НАБУ і досі перебувають у СІЗО за обвинуваченнями в державній зраді
08.08.2025 17:23 Ответить
 
 