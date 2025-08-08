СБУ прокомментировала заявления руководителей НАБУ и САП: Давления на "определенных людей" не происходит

СБУ прокомментировала заявления руководителей САП и НАБУ - Александра Клименко и Семена Кривоноса - во время пресс-конференции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Материалы уголовных производств не предоставили НАБУ

В СБУ отметили, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, материалы досудебного расследования составляют тайну следствия. Следственные органы не имеют обязанности разглашать любую информацию из досудебного производства за пределами, определенными законом.

"Все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудио-разговоры фигурантов", - сказали там.

Служба безопасности заявила, что 7 августа следователи СБУ предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений 2 работникам НАБУ.

"Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду - в порядке, предусмотренном процессуальными нормами", - добавили в СБУ.

Давление на людей, чтобы те свидетельствовали, что в НАБУ есть российское влияние

"Никакого давления на "определенных людей" не происходит и происходить не может. А о влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров. Отдельно напомним: во время обысков по месту жительства нардепа в Украине (в доме, где сейчас живут его близкие родственники) обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ", - говорится в заявлении.

В СБУ считают заявления представителя пророссийской партии ОПЗЖ об "опасности, которая угрожает жизни" попыткой избежать уголовной ответственности.

Задержание Магамедрасулова

"Все заявления и слухи о том, что якобы Р. Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Р. Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог.

Любые заявления третьих лиц, которые сознательно манипулируют фактами, субъективно оценивают обнародованные Службой материалы, "забывая" о торговле с РФ, являются недопустимыми", - ответили в СБУ.

В Службе безопасности считают распространение "ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений по данным резонансных уголовных производств попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти".

