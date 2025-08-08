РУС
Мы предлагали включить чиновников ОП и ГБР в подследственность НАБУ и САП, но комитет ВР этого не учел, - Клименко

Чиновники ОП вне подследственности НАБУ и САП

Об этом заявил глава САП Александр Клименко в интервью ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что НАБУ и САП занимаются не всей коррупцией.

"Когда были последние изменения в Уголовный кодекс, мы предлагали включить в наши субъекты руководителя Офиса Президента, его заместителей, заместителей руководителя Государственного бюро расследований, руководителей ОГА, ОВА, РГА. Но правоохранительный комитет этого не учел", - отметил глава антикоррупционной прокуратуры.

Так, должности руководителя и заместителей главы Офиса Президента не отнесены к прямой подследственности антикоррупционных органов.

"НАБУ имеет право расследовать коррупционные преступления, совершенные такими субъектами, только по четко определенным статьям Уголовного кодекса Украины и только при определенных условиях, если сумма неправомерной выгоды превышает в эквиваленте 40 тысяч долларов США, или если сумма нанесенного ущерба превышает 15 миллионов гривен.

Также при условии, что преступление совершено при участии других должностных лиц, которые прямо отнесены к нашей подследственности. Мы всегда высказывались о необходимости отнесения этих должностей и тех, что перечислены выше, к нашей подследственности", - пояснил Клименко.

+5
От така вона, ОПа Зєлєнского, недоторканна. Анал-табу.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:12 Ответить
+3
А как вы хотели - они же дворяне.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:12 Ответить
+3
Та ви шо,Єрмак зі своєю гопотою непідслідний і непідслідний,тому і ДБР ручне
показать весь комментарий
08.08.2025 13:20 Ответить
І питання,кому це вигідно.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:12 Ответить
Невже Омериці? 😲
показать весь комментарий
08.08.2025 13:13 Ответить
Значить потрібно було присвітити комітетчикам - чи хотя би хай підняти!
показать весь комментарий
08.08.2025 13:13 Ответить
.....керівника Офісу Президента, його заступників, заступників керівника Державного бюро розслідувань, керівників ОДА, ОВА, РДА....
Тобто це готовий перелік посад, де держава, руками Слуг Зеленського, гарантує безпеку для корупціонерів.
А має бути інше - відсутність строку давності, для корупційних злочинів, скоєних під час війни.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:24 Ответить
НАБУ, САП, ДБР, БЕБ, МВС, СБУ, щось забагато їх
показать весь комментарий
08.08.2025 13:25 Ответить
Одразу всіх і не пригадаєш...
НАЗК, ВАКС.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:51 Ответить
Ніззя єрмака рухати !!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.08.2025 13:28 Ответить
Це не нам треба розповідати, а послам G7, країнам ЄС та МВФ.

Бо нашого всратого царька тільки загроза втратити гроші витверезвлює.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:40 Ответить
Они и так это знают.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:54 Ответить
Аж десять раз. Они барыги, а не идиоты. Сколько уже ниточек о расхищении в особо крупных размерах оборвалось, зайдя в ОПу. Все следы ведут туда.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:53 Ответить
 
 