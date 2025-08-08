Мы предлагали включить чиновников ОП и ГБР в подследственность НАБУ и САП, но комитет ВР этого не учел, - Клименко

Об этом заявил глава САП Александр Клименко в интервью ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что НАБУ и САП занимаются не всей коррупцией.

"Когда были последние изменения в Уголовный кодекс, мы предлагали включить в наши субъекты руководителя Офиса Президента, его заместителей, заместителей руководителя Государственного бюро расследований, руководителей ОГА, ОВА, РГА. Но правоохранительный комитет этого не учел", - отметил глава антикоррупционной прокуратуры.

Так, должности руководителя и заместителей главы Офиса Президента не отнесены к прямой подследственности антикоррупционных органов.

"НАБУ имеет право расследовать коррупционные преступления, совершенные такими субъектами, только по четко определенным статьям Уголовного кодекса Украины и только при определенных условиях, если сумма неправомерной выгоды превышает в эквиваленте 40 тысяч долларов США, или если сумма нанесенного ущерба превышает 15 миллионов гривен.

Также при условии, что преступление совершено при участии других должностных лиц, которые прямо отнесены к нашей подследственности. Мы всегда высказывались о необходимости отнесения этих должностей и тех, что перечислены выше, к нашей подследственности", - пояснил Клименко.

