Ми пропонували включити чиновників ОП та ДБР у підслідність НАБУ і САП, але комітет ВР цього не врахував, - Клименко

Про це заявив очільник САП Олександр Клименко в інтерв'ю ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Він відзначив, що НАБУ та САП займаються не всією корупцією.

"Коли були останні зміни до Кримінального кодексу, ми пропонували включити до наших суб’єктів керівника Офісу Президента, його заступників, заступників керівника Державного бюро розслідувань, керівників ОДА, ОВА, РДА. Але правоохоронний комітет цього не врахував", - зазначив глава антикорупційної прокуратури.

Так, посади керівника та заступників голови Офісу Президента не віднесені до прямої підслідності антикорупційних органів.

"НАБУ має право розслідувати корупційні злочини, вчинені такими суб’єктами, лише за чітко визначеними статтями Кримінального кодексу України і лише за певних умов, якщо сума неправомірної вигоди перевищує в еквіваленті 40 тисяч доларів США, або якщо сума завданих збитків перевищує 15 мільйонів гривень.

Також за умови, що злочин вчинено за участі інших посадових осіб, які прямо віднесені до нашої підслідності. Ми завжди висловлювалися про необхідність віднесення цих посад і тих, що перелічені вище, до нашої підслідності", - пояснив Клименко.

