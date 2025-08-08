УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
987 18

Ми пропонували включити чиновників ОП та ДБР у підслідність НАБУ і САП, але комітет ВР цього не врахував, - Клименко

Чиновники ОП поза підслідністю НАБУ та САП

Про це заявив очільник САП Олександр Клименко в інтерв'ю ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Він відзначив, що НАБУ та САП займаються не всією корупцією.

"Коли були останні зміни до Кримінального кодексу, ми пропонували включити до наших суб’єктів керівника Офісу Президента, його заступників, заступників керівника Державного бюро розслідувань, керівників ОДА, ОВА, РДА. Але правоохоронний комітет цього не врахував", - зазначив глава антикорупційної прокуратури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Роботою з телеграм-каналами в ОП займається радник Зеленського Литвин, - Железняк. ВIДЕО

Так, посади керівника та заступників голови Офісу Президента не віднесені до прямої підслідності антикорупційних органів.

"НАБУ має право розслідувати корупційні злочини, вчинені такими суб’єктами, лише за чітко визначеними статтями Кримінального кодексу України і лише за певних умов, якщо сума неправомірної вигоди перевищує в еквіваленті 40 тисяч доларів США, або якщо сума завданих збитків перевищує 15 мільйонів гривень.

Також за умови, що злочин вчинено за участі інших посадових осіб, які прямо віднесені до нашої підслідності. Ми завжди висловлювалися про необхідність віднесення цих посад і тих, що перелічені вище, до нашої підслідності", - пояснив Клименко.

Також читайте: Ми визначили, хто був найактивнішим в атаці на НАБУ та САП, - Клименко

Автор: 

НАБУ (5411) САП (2458) ДБР (3679) Офіс Президента (2051) Клименко Олександр САП (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
От така вона, ОПа Зєлєнского, недоторканна. Анал-табу.
показати весь коментар
08.08.2025 13:12 Відповісти
+3
А как вы хотели - они же дворяне.
показати весь коментар
08.08.2025 13:12 Відповісти
+3
Та ви шо,Єрмак зі своєю гопотою непідслідний і непідслідний,тому і ДБР ручне
показати весь коментар
08.08.2025 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І питання,кому це вигідно.
показати весь коментар
08.08.2025 13:12 Відповісти
Невже Омериці? 😲
показати весь коментар
08.08.2025 13:13 Відповісти
От така вона, ОПа Зєлєнского, недоторканна. Анал-табу.
показати весь коментар
08.08.2025 13:12 Відповісти
Помните дела о хищении гуманитарки в промышленных масштабах? Следы тогда привели в ОПу к Тимошенко, даже обыск тогда провели. А дело Комарницкого, которого в панике срочно эвакуировали за кордон по письму от ГУР и СНБО? Можно вспомнить еще дела с ниточками на самый верх, например, тех же Князева и Шурму. С тех пор они сцутся и срутся от одной мысли о расследовании.
показати весь коментар
08.08.2025 13:59 Відповісти
А как вы хотели - они же дворяне.
показати весь коментар
08.08.2025 13:12 Відповісти
Значить потрібно було присвітити комітетчикам - чи хотя би хай підняти!
показати весь коментар
08.08.2025 13:13 Відповісти
Та ви шо,Єрмак зі своєю гопотою непідслідний і непідслідний,тому і ДБР ручне
показати весь коментар
08.08.2025 13:20 Відповісти
.....керівника Офісу Президента, його заступників, заступників керівника Державного бюро розслідувань, керівників ОДА, ОВА, РДА....
Тобто це готовий перелік посад, де держава, руками Слуг Зеленського, гарантує безпеку для корупціонерів.
А має бути інше - відсутність строку давності, для корупційних злочинів, скоєних під час війни.
показати весь коментар
08.08.2025 13:24 Відповісти
НАБУ, САП, ДБР, БЕБ, МВС, СБУ, щось забагато їх
показати весь коментар
08.08.2025 13:25 Відповісти
Одразу всіх і не пригадаєш...
НАЗК, ВАКС.
показати весь коментар
08.08.2025 13:51 Відповісти
Ніззя єрмака рухати !!!!!!!!!
показати весь коментар
08.08.2025 13:28 Відповісти
Це не нам треба розповідати, а послам G7, країнам ЄС та МВФ.

Бо нашого всратого царька тільки загроза втратити гроші витверезвлює.
показати весь коментар
08.08.2025 13:40 Відповісти
Они и так это знают.
показати весь коментар
08.08.2025 13:54 Відповісти
Тихо знати і отримати публічний розголос, на який треба реагувати - не одне і те ж.

На Заході всі від дитинки до старого повинні розуміти, кому вони дають свої гроші.
показати весь коментар
08.08.2025 13:58 Відповісти
Пока идет война на выживание - будут не особенно афишировать, чтобы не взбудоражить общество Запада. Они и так уже начали разговаривать с Зелей языком ультиматумов - утром выполнение требований, вечером помощь. Нет решений - нет помощи.
показати весь коментар
08.08.2025 14:03 Відповісти
А треба афішувати і казати прямо - Зеленський є корумпованим диктатором і поки він при владі - *** вам, а не гроші у бюджет та у кредит.

І це повинно бути написано на кожному стовпі та паркані, щоб навіть останній довбойоб в Україні знав, через кого він бідний та нещасливий.
показати весь коментар
08.08.2025 14:17 Відповісти
Аж десять раз. Они барыги, а не идиоты. Сколько уже ниточек о расхищении в особо крупных размерах оборвалось, зайдя в ОПу. Все следы ведут туда.
показати весь коментар
08.08.2025 13:53 Відповісти
Оце й все, що потрібно було знати про "незалежність" НАБУ і САП. Фікція.
показати весь коментар
08.08.2025 14:26 Відповісти
 
 