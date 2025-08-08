СБУ прокоментувала заяви очільників НАБУ та САП: Тиску на "певних людей" не відбувається
СБУ прокоментувала заяви очільників САП та НАБУ - Олександра Клименка та Семена Кривоноса - під час пресконференції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Матеріали кримінальних проваджень не надали НАБУ
В СБУ зазначили, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства. Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом.
"Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіорозмовами фігурантів", - пояснили там
Служба безпеки заявила, що 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ.
"Весь масив доказової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами", - додали в СБУ.
Тиск на людей, щоб ті свідчили, що в НАБУ є російський вплив
"Жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов. Окремо нагадаємо: під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ", - йдеться в заяві.
В СБУ вважають заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про "небезпеку, яка загрожує життю" спробою уникнути кримінальної відповідальності.
Затримання Магамедрасулова
"Усі заяви та чутки про те, що нібито Р. Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.
Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу.
Будь-які заяви третіх осіб, які свідомо маніпулюють фактами, субʼєктивно оцінюють оприлюднені Службою матеріали, "забуваючи" про торгівлю з рф, є неприпустимими", - відповіли в СБУ.
У Службі безпеки вважають поширення "нічим не підтверджених маніпулятивних заяв щодо даних резонансних кримінальних проваджень спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади".
Цікаво, чи є в такій співпраці якась загроза нац безпеці?
А так бути не повинно.
От, коли спецназ НАБУ ********** на парковці та кине у камеру зама Малюка - от тоді пси режима зрозуміють, що у цю гру можуть грати всі.
В мене питання до притомних громалян України: Що саме і хто зробив в цій війні проти російських варварів аби зментишити потенціал росії нищити Україну? СБУ чі НАБУ иа САП?
Пом'ятаю як всі радувались ударам по ростактичній авіації, по кримському мосту дронами, хто і як і чим звільнив прохід для суден в Одесу від рашистських кораблів, хто саме відловлює внутрішню прислугу фсб, яка отруїла багато голів легкими грошима за підриви, спалювання жд шаф, спалювання авто військових.....і ьагато іншого. А що зараз? Все забулось і почалась травля тих чій роботі не позаздриш і хто ВАРТИЙ ПОВАГИ?
Опом'ятайтеся, блді!!
А ще прошу список тих кого НАБУ і САП з ТОП чиновників, а мілких шуллерів посадив за розкрадання держави у в'язницю!!!! Чекаю і не я одна, а ті що вийшли за ці органи на майдан і хто хм платить НАЙБІЛЬШУ ЗП в Україні.
Навіть оті поспіхов нинесені в суд справи по Гайдаю і іже з ним, не мали і не мають на меті їх посадити, бо прокурор САП НЕ ВИМАГАВ ЇХ посадити!!! Вони вже всі на волі внесши заставу!
І роскажіть про справу Злочевсько, який на мільярди обікрав країну як Коболєв, але живуть в Європах свої найкраще життя без турбот.
Брудну і страшну гру, і дуже небезпечну для країни затіяли ці два пана і їх кукловоди. Безвідповідальність вже не влізає в жодні рамки. Пуйло їм вдячний.
Яким чином шантаж, здирництво, обілечування бізнесу та фабрикування справ на замовлення ОП допомагають у війні?
Вразте всіх цим списком здобутків на користь країни, а не відпочиваючих на морях набушників і сапівців. Вразте. Чесно. Хочу це побачити!
Щодо СБУ і їх керівництва, припиняйте нести ********** полпаганду, це небезпечна справа для країни. І я дивуюсь, чому це вам незрозуміло. Ви з росії?
А ще нагадаю, хто палив живцем поранених протестуючих на Майдані.
І у 2019 до СБУ повернулися всі, хто тіхарився після втечі Януковича. Самі цинічні та огидні кадри знов у справі.
СБУ в умовах авторитаризму - це бездушний інструмент і все залежить від того, у чиїх він руках. Зараз цей інструмент цілком і повністю у руках узурпатора та диктатора Зеленського.
Чи не знаєте, що попри всі заслуги Малюка, за такі виверти він має сидіти в СІЗО і одразу після його проголошення?
«Під час розслідування НАБУ та САП справи щодо постачання продуктів на прифронтові території, ймовірно, стався «злив» інформації про майбутні обшуки та вручення підозр фігурантам. Експрокурор САП вважає, що причетним міг бути заступник керівника САП Андрій Синюк.
Про це в інтерв'ю hromadske https://hromadske.ua/polityka/248973-ia-osobysto-bachyv-arakhamiiu-u-prymishchenni-sap-eksprokuror-sap-pro-tysk-zlyvy-y-1-mln-hrn-khabaria заявив колишній прокурор САП і старший групи прокурорів у справі про заволодіння майном Одеського аеропорту Станіслав Броневицький.
«Це якраз [був] 2022 рік, коли в нас відбувалося завершення конкурсу. Призначають пана Олександра Клименка керівником САП і пана Синюка - його заступником. Паралельно відбувається це наше розслідування, і пан Синюк активно починає ним цікавитися. Ледь не щодня мене викликав до себе й питав: "Ну що там, коли ви плануєте обшуки?"» - розповів Броневицький.
За його словами, після цього детективи зафіксували можливе попередження фігурантів про обшуки.»
Пам'ятаємо, як "не чинив тиск" на журналіста генерал СБУ Вітюк, коли той зацікавився несподіваними мільйонами його дружини. Як не цькував його слухняними ТЦКашниками. Повістка це ж не покарання, авжеж?
Нєхорошо.
Щодня певні особи транспортують територією України в Європу російську нафту , поповнюючи бюджет росії на десятки мільйонів доларів , які йдуть на фінансування убивств українських воїнів і українського мирного населення.
А СБУ мовчить.
Нєхорошо.