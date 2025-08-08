СБУ прокоментувала заяви очільників НАБУ та САП: Тиску на "певних людей" не відбувається

СБУ прокоментувала заяви очільників САП та НАБУ - Олександра Клименка та Семена Кривоноса - під час пресконференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Матеріали кримінальних проваджень не надали НАБУ

В СБУ зазначили, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства. Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом.

"Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіорозмовами фігурантів", - пояснили там

Служба безпеки заявила, що 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ.

"Весь масив доказової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами", - додали в СБУ.

Тиск на людей, щоб ті свідчили, що в НАБУ є російський вплив

"Жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов. Окремо нагадаємо: під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ", - йдеться в заяві.

В СБУ вважають заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про "небезпеку, яка загрожує життю" спробою уникнути кримінальної відповідальності.

Затримання Магамедрасулова

"Усі заяви та чутки про те, що нібито Р. Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.

Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу.

Будь-які заяви третіх осіб, які свідомо маніпулюють фактами, субʼєктивно оцінюють оприлюднені Службою матеріали, "забуваючи" про торгівлю з рф, є неприпустимими", - відповіли в СБУ.

У Службі безпеки вважають поширення "нічим не підтверджених маніпулятивних заяв щодо даних резонансних кримінальних проваджень спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади".

