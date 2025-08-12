Єрмак про екстрарежим підписання закону про НАБУ і САП: "Я був у дорозі до Туреччини, коли це відбулось"
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі студентами, аби, за версією влади, "почути молодь" та обговорити важливі для країни питання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".
Як повідомляється, захід став своєрідною реакцією Банкової на хвилю протестів проти ухвалення скандального закону, який тимчасово позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
Студенти, серед яких були й учасники акцій протесту, поставили Єрмаку низку прямих і гострих запитань. Найбільший резонанс викликав блок про причини підписання президентом Володимиром Зеленським цього закону у надзвичайно швидкому режимі - вже за кілька годин після голосування у Верховній Раді, хоча зазвичай підписання займає 10-20 днів або й затягується на місяці.
Єрмак, судячи з його емоційної реакції, не очікував настільки жорстких формулювань. Він кілька разів підкреслював, що не впливав на ухвалення чи підписання документу, та намагався перекласти відповідальність на народних депутатів, які "надали свої аргументи" президентові.
"Що стосується цього закону, я не можу вам сказати, як це відбувалося… Я був у дорозі до Туреччини. Думаю, депутати, які проголосували, надали якісь аргументи, чому президент вирішив саме в той день підписати", - відповів Єрмак.
Однак студенти нагадали, що Зеленський підписав закон у рекордний строк, тоді як десятки інших ухвалених Радою документів місяцями чекають на підпис або накладення вето. На це керівник ОП відповів загальними словами про "різні формати роботи" та "чутливі закони, які можуть підписуватися позачергово".
Під час зустрічі Єрмак не зміг дати чіткої відповіді, чому президент обрав саме такий екстрарежим для закону, який викликав масштабні протести. Натомість він наголошував на досягненнях влади у війні та міжнародній дипломатії, уникаючи конкретних пояснень.
Молодь не поставила жодного компліментарного питання, а відповіді Єрмака часто були абстрактними та відходили від суті запитань.
"Ви відповіли на три питання і я не почув відповіді майже на жодне", - зауважив один зі студентів.
Наприкінці заходу модератори раптово оголосили про скорочення зустрічі на пів години. Це не завадило студентам продовжувати ставити питання про НАБУ, САП та прозорість роботи Офісу президента.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.
Згодом його підписав президент.
