Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
2 526 55

Єрмак про екстрарежим підписання закону про НАБУ і САП: "Я був у дорозі до Туреччини, коли це відбулось"

єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі студентами, аби, за версією влади, "почути молодь" та обговорити важливі для країни питання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Як повідомляється, захід став своєрідною реакцією Банкової на хвилю протестів проти ухвалення скандального закону, який тимчасово позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Студенти, серед яких були й учасники акцій протесту, поставили Єрмаку низку прямих і гострих запитань. Найбільший резонанс викликав блок про причини підписання президентом Володимиром Зеленським цього закону у надзвичайно швидкому режимі - вже за кілька годин після голосування у Верховній Раді, хоча зазвичай підписання займає 10-20 днів або й затягується на місяці.

Єрмак, судячи з його емоційної реакції, не очікував настільки жорстких формулювань. Він кілька разів підкреслював, що не впливав на ухвалення чи підписання документу, та намагався перекласти відповідальність на народних депутатів, які "надали свої аргументи" президентові.

"Що стосується цього закону, я не можу вам сказати, як це відбувалося… Я був у дорозі до Туреччини. Думаю, депутати, які проголосували, надали якісь аргументи, чому президент вирішив саме в той день підписати", - відповів Єрмак.

Однак студенти нагадали, що Зеленський підписав закон у рекордний строк, тоді як десятки інших ухвалених Радою документів місяцями чекають на підпис або накладення вето. На це керівник ОП відповів загальними словами про "різні формати роботи" та "чутливі закони, які можуть підписуватися позачергово".

Під час зустрічі Єрмак не зміг дати чіткої відповіді, чому президент обрав саме такий екстрарежим для закону, який викликав масштабні протести. Натомість він наголошував на досягненнях влади у війні та міжнародній дипломатії, уникаючи конкретних пояснень.

Молодь не поставила жодного компліментарного питання, а відповіді Єрмака часто були абстрактними та відходили від суті запитань.

"Ви відповіли на три питання і я не почув відповіді майже на жодне", - зауважив один зі студентів.

Наприкінці заходу модератори раптово оголосили про скорочення зустрічі на пів години. Це не завадило студентам продовжувати ставити питання про НАБУ, САП та прозорість роботи Офісу президента.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Автор: 

Топ коментарі
+20
А як же класичне: "я був у туалеті"?
12.08.2025 18:05 Відповісти
+15
фсбэшная Крыса поставленная патрушевым в Омане смотрящим над членограем место бениного богдана...
12.08.2025 18:07 Відповісти
+14
Брехлива худоба, а не влада. Сцять прямо в очі і кажуть Божа роса. Ще й мародерять на крові.
12.08.2025 18:08 Відповісти
Єрмак,в хто це?
12.08.2025 18:04 Відповісти
володар руки, що по лікоть в сраці у найдосвідченішого зе!скомороха.
12.08.2025 18:11 Відповісти
ВСЕУСЮДИ й УСИМ й УСЯ контролююче ларьочне чмо кремля.
12.08.2025 18:22 Відповісти
Ти не слухаєш звернення пріпіздєнта? Вже кілька днів не встигаю вимкнути радіо, коли це хрипане робить звернення, і у кожному зних згадує "андрія єрмака" - міністра мзс ніби як і не має в країні. Хоча, може він їх просто путає: андрій *******, андрій єрмак - та какая разніца
12.08.2025 19:00 Відповісти
Нє вінаватий я!!!!°
12.08.2025 18:04 Відповісти
Ага! Це коли ти всрався у вагоні, але коли тебе починають шпетити, кричиш "Кондуктоооор, зупиниии! Я вийти хочу! Тут смердить!!!"
12.08.2025 18:26 Відповісти
А як же класичне: "я був у туалеті"?
12.08.2025 18:05 Відповісти
Або: "тоді так срати захотілося - ну, просто біда" (с)
12.08.2025 18:07 Відповісти
"Король самая слабая фигура"(с), ну а я, если шо, в отлучке был...
12.08.2025 18:05 Відповісти
Я не я та гівно не моє.
Вова здаст він тебе при першому ж шухері.
12.08.2025 18:06 Відповісти
Рівень довіри до Єрмака, Зелі та їх 0Пи вже зашкалює.
12.08.2025 18:06 Відповісти
фсбэшная Крыса поставленная патрушевым в Омане смотрящим над членограем место бениного богдана...
12.08.2025 18:07 Відповісти
Й коли лідери ЄС консультувалися включно з ЗЕ щодо майбутніх перемовин Ху з Трампом . саме ВЕНС розкладав карти щодо гарантій для Єрмака й Умєрова в присутності міністра оборони Британії? ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ , міністр оборони Венликобританії ТА ХТО ???
показати весь коментар
це фото вичищено після декількох днів вільного досупу до нього в ЗМІ України й не тільки , англомовний запит в гугл з "великою напругою"мені це знайшов
12.08.2025 18:44 Відповісти
РІВЕНЬ ЦИХ ДВОХ НЕПОТПОЛЯЄМИ УПИРІВ на фоні Міністра Оборони та віце президента - ЩО ЦЕ як не таємні договорняки. блдоти ЄРМАЧАТИНИ?
12.08.2025 18:46 Відповісти
Бл@дь, американці вже скільки разів просили не присилати цього #ида, нє, як навмисно - а ось вам, містер дядя сем
12.08.2025 19:03 Відповісти
І хто тут, цап- відбивайло? , а, зеленський., як тебе дружара вклав...
12.08.2025 18:07 Відповісти
от і все.
але ж, єрмачині є куди бігти, а тобі зе!гніда?
12.08.2025 18:08 Відповісти
В єрмака будиночок під Пітером...
12.08.2025 18:10 Відповісти
Брехлива худоба, а не влада. Сцять прямо в очі і кажуть Божа роса. Ще й мародерять на крові.
12.08.2025 18:08 Відповісти
Зебілам зайде))
12.08.2025 18:11 Відповісти
Нє віноватая я!
12.08.2025 18:09 Відповісти
Тобто це визнання, що поки Єрмак був в не на зв'язку (подаруйте йому супутниковий телефон), Потужний знову нанюхався коксу і влаштував дічь?
А як інакше зрозуміти слова Єрмака? Або так і було, або він бреше.
12.08.2025 18:09 Відповісти
Брехунишка забрехался,на допросе расколется за пять минут,сдаст всех,шашлычник и подкупольные барбосики должны это учитывать.
12.08.2025 18:10 Відповісти
🤣🤣🤣
12.08.2025 18:10 Відповісти
Уан уей тікет? Надіюсь!!!
12.08.2025 18:11 Відповісти
Цією відповіддю він підтвердив свою причетність .
12.08.2025 18:11 Відповісти
Кому ти пи🤬диш Андрюша!!!
12.08.2025 18:12 Відповісти
дєрьмак русняве 341здло
12.08.2025 18:15 Відповісти
Покидьок та зрадник !
12.08.2025 18:19 Відповісти
Мопед не мой
12.08.2025 18:19 Відповісти
Думаю скоро студенти розчаруються, що вони виходили на вулиці на підтримку НАБУ і САП. Так само, як це було дванадцять років тому.
12.08.2025 18:20 Відповісти
Ермак, такие вещи просто так за одну минуту не делаются.
Сначала идет подготовка. И ты об этом знал, так как еще не был в дороге до Турции.
12.08.2025 18:20 Відповісти
Витоки:
- Єрмак! Де твій зошит?
- Мене тоді не було!
12.08.2025 18:27 Відповісти
12.08.2025 18:28 Відповісти
Думаю, депутати, які проголосували, надали якісь аргументи ...
-------------------------------------------------------------------------------------
У меня от этих слов даже кот смеется.
Все депутаты были в курсе происходящего, имели аргументы (неизвестно откуда и от кого взявшиеся), а Ермак, который контролирует депутатов, не знал вообще ничего!!!
12.08.2025 18:28 Відповісти
Янгол ...ху* в ...був у дорозі , то і їхав би прямо до московії , чмо косориле !!!
12.08.2025 18:30 Відповісти
Зливають найпотужнішого?
12.08.2025 18:33 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/19072 Ростислав Павленко, народний депутат, фракція Євросолідарність:
Поганий жарт дня. Єрмак, у стилі генерованих ШІ повідомлень у соцмережах («у двох братів день народження, а їх ніхто не вітає»): «Ми сьогодні, коли ввели військовий режим, юридично, конституційно маємо право обмежити багато. Але президент вирішив цього не робити і чомусь про це ніхто не говорить».
Не говорить тому, що замість виконання закону ви пустились у всі тяжкі.
- Замість блокування впливу уламків опзж у парламенті - їх взяли у коаліцію, а українську проєвропейську опозицію інформаційно блокуєте і поливаєте брудом.
- Замість притягнення до відповідальності зрадників - наклали незаконні «санкції» на Петра Порошенка і упосліджуєте військових, журналістів, місцеві громади, підприємців.
- Замість відповідальної інформаційної політики - незаконно викинули з цифрового мовлення незалежні від влади «Прямий», «5й» і «Еспресо».
- Замість коаліції єдності і уряду порятунку, складеного з професіоналів - розвели всевладдя 5-6 неефективних менеджерів (щоправда, їх одного за одним ловлять на корупції).
- Замість використати всі ресурси і можливості суспільства - будуєте корупційні схеми, да так, що близько 70% українців визначають корупцію як найбільшу проблему, гірше обстрілів…
От тому й не говорить «ніхто» про героїзм і жертовність Банкової. Ніхто, крім марафону, телеграм-обслуги, позитивних блогерів…
Що ж, для «обслуги слуг» погані новини. Вони як були «ніхто» для ляльководів у 2019 році (про що їм у обличчя сказали в Трускавці), так і залишились. Неважливі виконавці чужої волі, на яких усе спишуть, коли господарі скористаються «криптопарашутами» і полинуть витрачати усе наскирдоване у теплі краї.
12.08.2025 18:36 Відповісти
хай військові не судяться а кінчають падл
вже на часі я думаю
12.08.2025 18:44 Відповісти
у пеці є гроші кінчити ворогів
тай путіна міг, не тиснути руку а кадик вирвати
але чогось бракує...
як він 5 дітей без яєць наробив?
12.08.2025 18:45 Відповісти
так дружбанов много
12.08.2025 18:52 Відповісти
Типа, алиби?
12.08.2025 18:39 Відповісти
ЧОГО ЦЕ ГІВНО ДОСІ ЖИВЕ???
12.08.2025 18:42 Відповісти
Хтось повірив у понти агента ФСБ єрмака?
12.08.2025 18:43 Відповісти
Ага ... білий і пухнастий
12.08.2025 18:44 Відповісти
вот это сигнал- отмежевывается от зеленского
12.08.2025 18:50 Відповісти
А чому так запонтував єлдак? Він же не ставить підпис на проекті закону? Здається підпис ставить стефанчук і зеленський? Чи я знову помилився? Хіба що, якщо всі президенти, то крім єлдака підпис під законом мають поставити всі 73%.
12.08.2025 19:02 Відповісти
Він ні під чим взагалі підпис не ставить, він завгосп, навіть не радник
12.08.2025 19:07 Відповісти
Якось по#уй, що вони після цього усього будуть казати чи кажуть. Головне, не дати втекти, коли настане така можливість. "Я з ним прийшов, з ним і піду" (с) - під трибунал, сук@
12.08.2025 19:05 Відповісти
це шобло треба щоб не втикло
12.08.2025 19:14 Відповісти
Бреше падло,кажучи що не при ділах.Тому й називають його сірим кардиналом,тому що на все впливає,не несе відповідальності і знаходиться якби а стороні(не при ділах).
12.08.2025 19:35 Відповісти
 
 