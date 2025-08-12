УКР
Новини


Єрмак провів закриту зустріч зі студентами: компліментарних питань не було, що дратувало главу ОП, - ЗМІ

Закрита зустріч Єрмака зі студентами Що відомо

Глава ОП Андрій Єрмак 1 серпня провів закриту зустріч зі студентами  Київської школи економіки (KSE), Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії.

Про це йдеться в матеріалі Економічної правди, інформує Цензор.НЕТ.

Видання описує, що зустріч пішла не зовсім за планом - студенти не обмежували себе в нетактовності та різкості, а відповіді Єрмака були емоційними.

Студенти у спілкування з журналістами припускають, що ініціатива щодо зустрічі походила з Офісу Президента, адже відповідальні в ОП за взаємодію з молоддю почали шукали контакти органів студентського самоврядування університетів ще до голосування за повернення незалежності НАБУ і САП.

Проте Єрмак заявив, що зустріч планувалася задовго до цього.

Глава ОП, відповідаючи на питання студентів, заявив, що голосування за ліквідацію незалежності НАБУ та САП застало його в Туреччині, де проходила зустріч делегації РФ та України.

Читайте: Зеленський - кращий президент в історії. Йому треба на другий строк, - Єрмак

Також, за його словами, він до кінця не бачив президентський законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.

Відповідаючи на питання іншого студента щодо посилення впливу ОП та "утворення паралельної гілки влади" в Україні Єрмак сказав: "Так склалося, що все, що відбувається в країні, – все робить офіс, але в реальності це далеко не так. ... Офіс сьогодні робить те, що йому доручає президент, виконує координуючі функції. Якщо б не оці правила політики, я взагалі людина результату. Мені говорити про себе, що я зробив, є не дуже органічно, але без цього сьогодні неможливо. Коли був перший обмін людей, з цього моменту почалися маленькі, потім більші (інформаційні) атаки".

Він сказав, що помилки під час історії з ліквідацією незалежності НАБУ і САП були.

"Але є помилки, які стосуються всіх, і я вважаю, що те, що сталось, це помилка усіх, і я впевнений, що усі вийшли переможцями з цього. І президент, і парламент, і громадянське суспільство, молоді люди, які вийшли (на протест)", - додав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закомплексований хлопчик Литвин відсунув від вух Президента Єрмака, - "слуга народу " Безугла

Журналісти, які були присутні на спілкування, зазначили, що молодь не ставила компліментарних запитань, що дратувало главу ОП, голос якого ставав "дедалі агресивнішим".

"Я ще раз говорю, що хтось десь там, я бачив у публікаціях, хтось там говорив, що я на це впливаю, потім абсолютно не кореспондуюча норма про те, а тут я щось те роблю. Я не хочу виправдовуватися, мені нема за що виправдовуватися, я хочу вам сказати, що багато склалося факторів, що все сталося. І не треба сьогодні забувати, що кожен депутат, який пропрацював шість років, сьогодні має свою позицію у кожній фракції", - відповів він на уточнююче запитання одного зі студентів.

Попри намагання модераторів перевести розмову на тему міжнародних відносин, студенти продовжували ставити питання про протести, Офіс президента, НАБУ і САП.

Глава ОП, відповідаючи на питання, сказав, що не вважає, що Офіс Президента перебуває у "бульбашці":

"Безумовно, ми усі і я читаємо українські медіа, я особисто читаю міжнародні медіа, я спілкуюсь із журналістами. Для всіх це дуже важливо. Безумовно, іноді люди, які тільки сидять у соцмережах, у них складається не реальне уявлення. Можливо, цього недостатньо? Напевно".

Читайте також: "Єрмак гальмує співпрацю України зі США" - стаття Politico

Також Єрмак відповів на питання, які можна впровадити зміни для мінімізації узурпації влади.

"Ми сьогодні, коли ввели військовий режим, юридично, конституційно маємо право, і військові, між іншим, багато разів про це говорили, обмежити багато. Але президент вирішив цього не робити і чомусь про це ніхто не говорить. Це в Конституції прописано. ... Сьогодні дуже важливо знайти баланс: зберігати інституції, демократію і так далі і водночас не забувати, що є війна. Головним запобіжником є те, що як тільки це стане можливо, будьте впевнені, цей президент скаже: "У нас вибори президента відбуваються тоді; вибори парламенту тоді; регіональні вибори тоді". Цей президент точно не буде триматись за крісло", - сказав глава ОП.

Коментуючи ситуацію із конкурсом на посаду керівника БЕБ, Єрмак сказав, що це зовсім не його повноваження та він не має відношення до цього.

Читайте також: Зеленський та Єрмак сплять поруч в одному бункері Офісу президента, - FT

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Дивіться: Справжній автор ідеї ліквідації НАБУ та САП - це глава ОП Єрмак, - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5423) студенти (452) САП (2467) Єрмак Андрій (1407)


Коли прийде час відповідати на запитання слідчого воно скаже,що він просто був секретутом і взагалі не мав повноважень...
12.08.2025 13:32
..смотрел с ним интервью - косноязычная, бесцветная *****.. можно себе представить, что у него в голове.. Наша молодежь на несколько голов выше всей этой зеленосовковой малины..
12.08.2025 13:34
Зеля, ти зрозумів, що якщо що, то все президент давав доручення, а я не я і хата не моя.
12.08.2025 13:26
Зеля, ти зрозумів, що якщо що, то все президент давав доручення, а я не я і хата не моя.
12.08.2025 13:26
Біба і боба кивають одне на одного поки кабміндічі виводять гроші
12.08.2025 13:37
Кабміндіч міністрів?!?
Дуже актуальна назва
12.08.2025 14:19
Цей вирішував все сидячи за стінами ОПи, ітеж створив собі теплу ванночку. А тут виліз, уявивши себе Охрєнєнною Рєпою, яку всі бояться, особливо студенти.
12.08.2025 13:27
Кашільок, кашільок, не відєл я нікакова кашілька!
12.08.2025 13:28
Єрмак виправдовується - значить ОПа збилась з дороги
12.08.2025 13:32
Коли прийде час відповідати на запитання слідчого воно скаже,що він просто був секретутом і взагалі не мав повноважень...
12.08.2025 13:32
Віг був просто завгомпом органа жОПа який не передбачен Конституцією. Тоб то завгоспом НЕЗАКОНОЙ контори "Роги та копита".
12.08.2025 13:51
..смотрел с ним интервью - косноязычная, бесцветная *****.. можно себе представить, что у него в голове.. Наша молодежь на несколько голов выше всей этой зеленосовковой малины..
12.08.2025 13:34
була б вище то не витрачала свій час на це падло,яке офіційно є водій полової ганчирки
12.08.2025 13:36
А хто обирав того Зеленського, не молодь?
12.08.2025 13:38
Не тільки молодь.
Цілими родинами... від мала до велика...
12.08.2025 14:20
ларьочник готується до виборів без зелебобіка??зелебобіку вже відкритим текстом симафорять що він залишається один з тим вантажем кринжу та зашкварів які робили разом🤣🤣🤣🤣
12.08.2025 13:34
Та завхоз взагалі не при ділах - чисто записував у блокнотик за сонцесяйним, дзвонив кому було сказано, їздив куди доручали
12.08.2025 13:39
ви трошки помиляєтеся,бо як раз мислячим органом у цьому дуеті є якраз алла борисівна,а зелебобік лише ,,особа вже з привласненими повноваженнями,,
12.08.2025 13:44
коротше кажучи, у всьому винен зеля, а єрмак лише може продати вазелін зі знижкою. Толково, не здивуюсь, якщо він і при наступній владі буде головою опи, поки зеля на Хрещатику на змазаній вазеліном швабрі гнитиме.
12.08.2025 13:38
Він продавав палене пиво по ларьках, а до фармоцевтіки жодного відношення не мав та не має.
12.08.2025 13:46
дермака разом його бульбашкою давно слід було втопитив Дніпрі.
12.08.2025 13:38
Не треба забруднювпти двда Днепро дЕрьмаком його треба втопити у параші. Гівно дЕрьмаком не зіпсуєш.
12.08.2025 13:44
приймається
12.08.2025 13:48
Єрмак небезпечний ворог
12.08.2025 13:39
А зєля.?
12.08.2025 13:54
**** фсбешна....😡😡😡
12.08.2025 13:42
К мене на роботі теж є завгосп. Аін значно порядний та розумний ніж цей ларьочник дЕрьмак. Ветеран АТО, патриот, а не крадій, ЛЮДИНА, а не парашний кріт
Раджу студентам КМ Академії організувати зустріч з ним, як шо вони прагнут спілкуватись з завгоспами.
12.08.2025 13:42
Треба було питати про якісь туалетного паперу і марку миючих засобів, що використовуюттся в жОПі.
12.08.2025 13:43
12.08.2025 14:04
Головне не випустити з країни , коли тікати почнуть.
12.08.2025 13:44
Закрита зустріч - це рівень сцикливої гниди. Але Козир розуміє, що його вже ніде не хочуть бачити в слухати.
12.08.2025 13:48
12.08.2025 13:51
Тікай, Андрійку, тікай
12.08.2025 13:52
Я не я, і хата не моя
12.08.2025 13:54
До студентів полізло, навіщо це йому? Молодь не поведеться більше на зелене лайно
12.08.2025 13:55
100% 3,14..р
12.08.2025 14:02
"ЗАКРИТУ" ПРОВОДИТЬ РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА ,ІЗ СТУДЕНТАМИ- СОРОСЯТНИКАМИ
12.08.2025 14:02
12.08.2025 14:05
Так это еще и студенты были специально отобранные. Просто быть такого не может, чтобы такой большой человек встретился с каким-то случайными студентами.
12.08.2025 14:09
 
 