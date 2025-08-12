Єрмак провів закриту зустріч зі студентами: компліментарних питань не було, що дратувало главу ОП, - ЗМІ

Глава ОП Андрій Єрмак 1 серпня провів закриту зустріч зі студентами Київської школи економіки (KSE), Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії.

Про це йдеться в матеріалі Економічної правди, інформує Цензор.НЕТ.

Видання описує, що зустріч пішла не зовсім за планом - студенти не обмежували себе в нетактовності та різкості, а відповіді Єрмака були емоційними.

Студенти у спілкування з журналістами припускають, що ініціатива щодо зустрічі походила з Офісу Президента, адже відповідальні в ОП за взаємодію з молоддю почали шукали контакти органів студентського самоврядування університетів ще до голосування за повернення незалежності НАБУ і САП.

Проте Єрмак заявив, що зустріч планувалася задовго до цього.

Глава ОП, відповідаючи на питання студентів, заявив, що голосування за ліквідацію незалежності НАБУ та САП застало його в Туреччині, де проходила зустріч делегації РФ та України.

Також, за його словами, він до кінця не бачив президентський законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.

Відповідаючи на питання іншого студента щодо посилення впливу ОП та "утворення паралельної гілки влади" в Україні Єрмак сказав: "Так склалося, що все, що відбувається в країні, – все робить офіс, але в реальності це далеко не так. ... Офіс сьогодні робить те, що йому доручає президент, виконує координуючі функції. Якщо б не оці правила політики, я взагалі людина результату. Мені говорити про себе, що я зробив, є не дуже органічно, але без цього сьогодні неможливо. Коли був перший обмін людей, з цього моменту почалися маленькі, потім більші (інформаційні) атаки".

Він сказав, що помилки під час історії з ліквідацією незалежності НАБУ і САП були.

"Але є помилки, які стосуються всіх, і я вважаю, що те, що сталось, це помилка усіх, і я впевнений, що усі вийшли переможцями з цього. І президент, і парламент, і громадянське суспільство, молоді люди, які вийшли (на протест)", - додав Єрмак.

Журналісти, які були присутні на спілкування, зазначили, що молодь не ставила компліментарних запитань, що дратувало главу ОП, голос якого ставав "дедалі агресивнішим".

"Я ще раз говорю, що хтось десь там, я бачив у публікаціях, хтось там говорив, що я на це впливаю, потім абсолютно не кореспондуюча норма про те, а тут я щось те роблю. Я не хочу виправдовуватися, мені нема за що виправдовуватися, я хочу вам сказати, що багато склалося факторів, що все сталося. І не треба сьогодні забувати, що кожен депутат, який пропрацював шість років, сьогодні має свою позицію у кожній фракції", - відповів він на уточнююче запитання одного зі студентів.

Попри намагання модераторів перевести розмову на тему міжнародних відносин, студенти продовжували ставити питання про протести, Офіс президента, НАБУ і САП.

Глава ОП, відповідаючи на питання, сказав, що не вважає, що Офіс Президента перебуває у "бульбашці":

"Безумовно, ми усі і я читаємо українські медіа, я особисто читаю міжнародні медіа, я спілкуюсь із журналістами. Для всіх це дуже важливо. Безумовно, іноді люди, які тільки сидять у соцмережах, у них складається не реальне уявлення. Можливо, цього недостатньо? Напевно".

Також Єрмак відповів на питання, які можна впровадити зміни для мінімізації узурпації влади.

"Ми сьогодні, коли ввели військовий режим, юридично, конституційно маємо право, і військові, між іншим, багато разів про це говорили, обмежити багато. Але президент вирішив цього не робити і чомусь про це ніхто не говорить. Це в Конституції прописано. ... Сьогодні дуже важливо знайти баланс: зберігати інституції, демократію і так далі і водночас не забувати, що є війна. Головним запобіжником є те, що як тільки це стане можливо, будьте впевнені, цей президент скаже: "У нас вибори президента відбуваються тоді; вибори парламенту тоді; регіональні вибори тоді". Цей президент точно не буде триматись за крісло", - сказав глава ОП.

Коментуючи ситуацію із конкурсом на посаду керівника БЕБ, Єрмак сказав, що це зовсім не його повноваження та він не має відношення до цього.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

