Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
10 475 59

Ермак провел закрытую встречу со студентами: комплиментарных вопросов не было, что раздражало главу ОП, - СМИ

Закрытая встреча Ермака со студентами Что известно

Глава ОП Андрей Ермак 1 августа провел закрытую встречу со студентами Киевской школы экономики (KSE), Украинского католического университета и Киево-Могилянской академии.

Об этом говорится в материале Экономической правды, информирует Цензор.НЕТ.

Издание описывает, что встреча пошла не совсем по плану - студенты не ограничивали себя в бестактности и резкости, а ответы Ермака были эмоциональными.

Студенты в общении с журналистами предполагают, что инициатива о встрече исходила из Офиса Президента, ведь ответственные в ОП за взаимодействие с молодежью начали искали контакты органов студенческого самоуправления университетов еще до голосования за возвращение независимости НАБУ и САП.

Однако Ермак заявил, что встреча планировалась задолго до этого.

Глава ОП, отвечая на вопросы студентов, заявил, что голосование за ликвидацию независимости НАБУ и САП застало его в Турции, где проходила встреча делегации РФ и Украины.

Читайте: Зеленский - лучший президент в истории. Ему надо на второй срок, - Ермак

Также, по его словам, он до конца не видел президентский законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Отвечая на вопрос другого студента по усилению влияния ОП и "образования параллельной ветви власти" в Украине Ермак сказал: "Так сложилось, что все, что происходит в стране, - все делает офис, но в реальности это далеко не так. ... Офис сегодня делает то, что ему поручает президент, выполняет координирующие функции. Если бы не эти правила политики, я вообще человек результата. Мне говорить о себе, что я сделал, не очень органично, но без этого сегодня невозможно. Когда был первый обмен людей, с этого момента начались маленькие, потом большие (информационные) атаки".

Он сказал, что ошибки во время истории с ликвидацией независимости НАБУ и САП были.

"Но есть ошибки, которые касаются всех, и я считаю, что то, что произошло, это ошибка всех, и я уверен, что все вышли победителями из этого. И президент, и парламент, и гражданское общество, молодые люди, которые вышли (на протест)", - добавил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закомплексованный мальчик Литвин отодвинул от ушей Президента Ермака, - "слуга народа" Безуглая

Журналисты, которые присутствовали на общение, отметили, что молодежь не задавала комплиментарных вопросов, что раздражало главу ОП, голос которого становился "все более агрессивным".

"Я еще раз говорю, что кто-то где-то там, я видел в публикациях, кто-то там говорил, что я на это влияю, потом абсолютно не корреспондирующая норма о том, а здесь я что-то то делаю. Я не хочу оправдываться, мне не за что оправдываться, я хочу вам сказать, что много сложилось факторов, что все произошло. И не надо сегодня забывать, что каждый депутат, который проработал шесть лет, сегодня имеет свою позицию в каждой фракции", - ответил он на уточняющий вопрос одного из студентов.

Несмотря на попытки модераторов перевести разговор на тему международных отношений, студенты продолжали задавать вопросы о протестах, Офисе президента, НАБУ и САП.

Глава ОП, отвечая на вопрос, сказал, что не считает, что Офис Президента находится в "пузыре":

"Безусловно, мы все и я читаем украинские медиа, я лично читаю международные медиа, я общаюсь с журналистами. Для всех это очень важно. Безусловно, иногда люди, которые только сидят в соцсетях, у них складывается не реальное представление. Возможно, этого недостаточно? Наверное".

Читайте также: "Ермак тормозит сотрудничество Украины с США" - статья Politico

Также Ермак ответил на вопрос, какие можно внедрить изменения для минимизации узурпации власти.

"Мы сегодня, когда ввели военный режим, юридически, конституционно имеем право, и военные, между прочим, много раз об этом говорили, ограничить многое. Но президент решил этого не делать и почему-то об этом никто не говорит. Это в Конституции прописано. ... Сегодня очень важно найти баланс: сохранять институты, демократию и так далее и в то же время не забывать, что есть война. Главным предохранителем является то, что как только это станет возможно, будьте уверены, этот президент скажет: "У нас выборы президента проходят тогда; выборы парламента тогда; региональные выборы тогда". Этот президент точно не будет держаться за кресло", - сказал глава ОП.

Комментируя ситуацию с конкурсом на должность руководителя БЭБ, Ермак сказал, что это совсем не его полномочия и он не имеет отношения к этому.

Читайте также: Зеленский и Ермак спят рядом в одном бункере Офиса президента, - FT

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Смотрите: Настоящий автор идеи ликвидации НАБУ и САП - это глава ОП Ермак, - Железняк. ВИДЕО

Автор: 

+38
Коли прийде час відповідати на запитання слідчого воно скаже,що він просто був секретутом і взагалі не мав повноважень...
12.08.2025 13:32
+35
Зеля, ти зрозумів, що якщо що, то все президент давав доручення, а я не я і хата не моя.
12.08.2025 13:26
+32
..смотрел с ним интервью - косноязычная, бесцветная *****.. можно себе представить, что у него в голове.. Наша молодежь на несколько голов выше всей этой зеленосовковой малины..
12.08.2025 13:34
Зеля, ти зрозумів, що якщо що, то все президент давав доручення, а я не я і хата не моя.
12.08.2025 13:26
Біба і боба кивають одне на одного поки кабміндічі виводять гроші
12.08.2025 13:37
Кабміндіч міністрів?!?
Дуже актуальна назва
12.08.2025 14:19
Цей вирішував все сидячи за стінами ОПи, ітеж створив собі теплу ванночку. А тут виліз, уявивши себе Охрєнєнною Рєпою, яку всі бояться, особливо студенти.
12.08.2025 13:27
Кашільок, кашільок, не відєл я нікакова кашілька!
12.08.2025 13:28
Єрмак виправдовується - значить ОПа збилась з дороги
12.08.2025 13:32
Коли прийде час відповідати на запитання слідчого воно скаже,що він просто був секретутом і взагалі не мав повноважень...
12.08.2025 13:32
Віг був просто завгомпом органа жОПа який не передбачен Конституцією. Тоб то завгоспом НЕЗАКОНОЙ контори "Роги та копита".
12.08.2025 13:51
при зітц-прєдсєдатєлє ЗЄлі
12.08.2025 16:35
..смотрел с ним интервью - косноязычная, бесцветная *****.. можно себе представить, что у него в голове.. Наша молодежь на несколько голов выше всей этой зеленосовковой малины..
12.08.2025 13:34
була б вище то не витрачала свій час на це падло,яке офіційно є водій полової ганчирки
12.08.2025 13:36
А хто обирав того Зеленського, не молодь?
12.08.2025 13:38
Не тільки молодь.
Цілими родинами... від мала до велика...
12.08.2025 14:20
не сьогоднішня молодь, бо цій молоді не було права голосувати. та була молодь без мізків.
12.08.2025 15:07
ларьочник готується до виборів без зелебобіка??зелебобіку вже відкритим текстом симафорять що він залишається один з тим вантажем кринжу та зашкварів які робили разом🤣🤣🤣🤣
12.08.2025 13:34
Та завхоз взагалі не при ділах - чисто записував у блокнотик за сонцесяйним, дзвонив кому було сказано, їздив куди доручали
12.08.2025 13:39
ви трошки помиляєтеся,бо як раз мислячим органом у цьому дуеті є якраз алла борисівна,а зелебобік лише ,,особа вже з привласненими повноваженнями,,
12.08.2025 13:44
Це ж саркастичний комент
В контексті статті...
12.08.2025 14:22
коротше кажучи, у всьому винен зеля, а єрмак лише може продати вазелін зі знижкою. Толково, не здивуюсь, якщо він і при наступній владі буде головою опи, поки зеля на Хрещатику на змазаній вазеліном швабрі гнитиме.
12.08.2025 13:38
Він продавав палене пиво по ларьках, а до фармоцевтіки жодного відношення не мав та не має.
12.08.2025 13:46
дермака разом його бульбашкою давно слід було втопитив Дніпрі.
12.08.2025 13:38
Не треба забруднювпти двда Днепро дЕрьмаком його треба втопити у параші. Гівно дЕрьмаком не зіпсуєш.
12.08.2025 13:44
приймається
12.08.2025 13:48
Єрмак небезпечний ворог
12.08.2025 13:39
А зєля.?
12.08.2025 13:54
Зєля марінетка з манією величі. Він як не рішав нічого - так і не вирішує досі. Він ніхто. Він нуль. Він все робить лише по сценарію. Де закінчується написаний сценарій - там починається бекання-мекання, і не можливість відповісти на елементарні питання з"вязно та логічно. Тому таке. Питання мімо
12.08.2025 14:33
Все одно ворог,хоча б тому, що місце президента зайняте. А те місце - для людини, яка може приймати рішення, і рішення, які грунтуються на досвіді, освіті, розумових здібностях. Займаючи місце президента, якщо навіть воно нічого б не робило, те гімно хрипате вибиває з ланцюга керування державою найвіповідальнішу ланку.
12.08.2025 15:21
**** фсбешна....😡😡😡
12.08.2025 13:42
К мене на роботі теж є завгосп. Аін значно порядний та розумний ніж цей ларьочник дЕрьмак. Ветеран АТО, патриот, а не крадій, ЛЮДИНА, а не парашний кріт
Раджу студентам КМ Академії організувати зустріч з ним, як шо вони прагнут спілкуватись з завгоспами.
12.08.2025 13:42
Треба було питати про якісь туалетного паперу і марку миючих засобів, що використовуюттся в жОПі.
12.08.2025 13:43
12.08.2025 14:04
Головне не випустити з країни , коли тікати почнуть.
12.08.2025 13:44
Закрита зустріч - це рівень сцикливої гниди. Але Козир розуміє, що його вже ніде не хочуть бачити в слухати.
12.08.2025 13:48
12.08.2025 13:51
Тікай, Андрійку, тікай
12.08.2025 13:52
та пошвидше!
12.08.2025 14:59
Я не я, і хата не моя
12.08.2025 13:54
До студентів полізло, навіщо це йому? Молодь не поведеться більше на зелене лайно
12.08.2025 13:55
ваши слова та до Богу в уха.
12.08.2025 15:12
Може ті, що з могилянки та католицького не поведуться, а з "університетів поплавського" поведуться гарантовано. Вони і про Єрмака досі не чули
12.08.2025 16:40
100% 3,14..р
12.08.2025 14:02
"ЗАКРИТУ" ПРОВОДИТЬ РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА ,ІЗ СТУДЕНТАМИ- СОРОСЯТНИКАМИ
12.08.2025 14:02
12.08.2025 14:05
Так это еще и студенты были специально отобранные. Просто быть такого не может, чтобы такой большой человек встретился с каким-то случайными студентами.
12.08.2025 14:09
Тепер це чмо буде мстити Могилянці. Зелені вони такі - малі і мстиві. Хороша була академія
12.08.2025 14:26 Ответить
Щось подібне було за часів Януковоча. Пам'ятаю, групки людей по різних локаціях Києва типу промислові зони, питання зазделегідь заготовлені. Але тодішня "Газета по-киевски" написала про це. Газету закрили - не лишилося навіть сайту
12.08.2025 14:29 Ответить
приглашал в окопы покровска?
12.08.2025 14:31 Ответить
ЯК би мав честь,-подав у відставку! Але брехуни-пі..ждуни, захланні крахобори честі ніколи неможуть мати !
12.08.2025 14:55 Ответить
Крутяться під@ри як уж на сковороді......
12.08.2025 15:01 Ответить
Читаєш і огидно,як вуж на сковорді
Тому що брешуть
12.08.2025 15:03 Ответить
Хто воно таке , маючи на чмоню компромат захватив владу і с ригами устроїв геноцид Українцям
12.08.2025 15:05 Ответить
Ця потвора своїм кумиром, як він колись сказав, вважає кардинала Рішель'є.
Рєшаль'є сране...
12.08.2025 15:40 Ответить
Всем насрать что дратувало этого фигуранта,говорить нужно что дратувало студентов в ответах хитрозадого сына гэржушника.
12.08.2025 15:47 Ответить
Навчити цей авнтюрист може студентів як розбавляти та недоливати пиво в ларьку бо більше не хватить мозгів в людини з освітою ПТУшника.
12.08.2025 15:58 Ответить
... а хто цей єрмак ?
12.08.2025 16:04 Ответить
Кардинал не задоволений ? Все одно, королем не бути.
12.08.2025 16:39 Ответить
Оп тут ні при чому це все зелена жаба,єрмак тільки виконує.
12.08.2025 16:45 Ответить
 
 