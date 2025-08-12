Ермак провел закрытую встречу со студентами: комплиментарных вопросов не было, что раздражало главу ОП, - СМИ

Глава ОП Андрей Ермак 1 августа провел закрытую встречу со студентами Киевской школы экономики (KSE), Украинского католического университета и Киево-Могилянской академии.

Об этом говорится в материале Экономической правды, информирует Цензор.НЕТ.

Издание описывает, что встреча пошла не совсем по плану - студенты не ограничивали себя в бестактности и резкости, а ответы Ермака были эмоциональными.

Студенты в общении с журналистами предполагают, что инициатива о встрече исходила из Офиса Президента, ведь ответственные в ОП за взаимодействие с молодежью начали искали контакты органов студенческого самоуправления университетов еще до голосования за возвращение независимости НАБУ и САП.

Однако Ермак заявил, что встреча планировалась задолго до этого.

Глава ОП, отвечая на вопросы студентов, заявил, что голосование за ликвидацию независимости НАБУ и САП застало его в Турции, где проходила встреча делегации РФ и Украины.

Также, по его словам, он до конца не видел президентский законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Отвечая на вопрос другого студента по усилению влияния ОП и "образования параллельной ветви власти" в Украине Ермак сказал: "Так сложилось, что все, что происходит в стране, - все делает офис, но в реальности это далеко не так. ... Офис сегодня делает то, что ему поручает президент, выполняет координирующие функции. Если бы не эти правила политики, я вообще человек результата. Мне говорить о себе, что я сделал, не очень органично, но без этого сегодня невозможно. Когда был первый обмен людей, с этого момента начались маленькие, потом большие (информационные) атаки".

Он сказал, что ошибки во время истории с ликвидацией независимости НАБУ и САП были.

"Но есть ошибки, которые касаются всех, и я считаю, что то, что произошло, это ошибка всех, и я уверен, что все вышли победителями из этого. И президент, и парламент, и гражданское общество, молодые люди, которые вышли (на протест)", - добавил Ермак.

Журналисты, которые присутствовали на общение, отметили, что молодежь не задавала комплиментарных вопросов, что раздражало главу ОП, голос которого становился "все более агрессивным".

"Я еще раз говорю, что кто-то где-то там, я видел в публикациях, кто-то там говорил, что я на это влияю, потом абсолютно не корреспондирующая норма о том, а здесь я что-то то делаю. Я не хочу оправдываться, мне не за что оправдываться, я хочу вам сказать, что много сложилось факторов, что все произошло. И не надо сегодня забывать, что каждый депутат, который проработал шесть лет, сегодня имеет свою позицию в каждой фракции", - ответил он на уточняющий вопрос одного из студентов.

Несмотря на попытки модераторов перевести разговор на тему международных отношений, студенты продолжали задавать вопросы о протестах, Офисе президента, НАБУ и САП.

Глава ОП, отвечая на вопрос, сказал, что не считает, что Офис Президента находится в "пузыре":

"Безусловно, мы все и я читаем украинские медиа, я лично читаю международные медиа, я общаюсь с журналистами. Для всех это очень важно. Безусловно, иногда люди, которые только сидят в соцсетях, у них складывается не реальное представление. Возможно, этого недостаточно? Наверное".

Также Ермак ответил на вопрос, какие можно внедрить изменения для минимизации узурпации власти.

"Мы сегодня, когда ввели военный режим, юридически, конституционно имеем право, и военные, между прочим, много раз об этом говорили, ограничить многое. Но президент решил этого не делать и почему-то об этом никто не говорит. Это в Конституции прописано. ... Сегодня очень важно найти баланс: сохранять институты, демократию и так далее и в то же время не забывать, что есть война. Главным предохранителем является то, что как только это станет возможно, будьте уверены, этот президент скажет: "У нас выборы президента проходят тогда; выборы парламента тогда; региональные выборы тогда". Этот президент точно не будет держаться за кресло", - сказал глава ОП.

Комментируя ситуацию с конкурсом на должность руководителя БЭБ, Ермак сказал, что это совсем не его полномочия и он не имеет отношения к этому.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

