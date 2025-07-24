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Новости Влияние Ермака Отношения Ермака и Зеленского
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Зеленский и Ермак спят рядом в одном бункере Офиса президента, - FT

FT рассказало об отношениях Зеленского и Ермака

Взаимоотношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком укрепились в течение полномасштабной войны с РФ. При необходимости они живут вместе и спят рядом в одном бункере в президентском комплексе.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Отношения между Зеленским и Ермаком выходят за пределы работы, говорят их помощники и соратники.

Члены команды президента говорят, что Ермак - ближайший соратник Зеленского.

FT пишет, что они даже спят рядом друг с другом в защищенном от авиаударов бункере здания, где они работают, а после долгого рабочего дня, Зеленский и Ермак "могут расслабиться, играя в настольный теннис или просматривая классические фильмы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермаку удалось разозлить американских политиков из обеих партий, - FT

Собеседники Financial Times также рассказали, что в начале полномасштабного вторжения Ермак и Зеленский постоянно держали под рукой штурмовые винтовки на случай, если российские войска прорвутся к территории президентского комплекса.

Так, один из помощников в Офисе президента, которого цитирует издание, вспоминал, что винтовки были там для того, чтобы "либо пробиться наружу, либо для того, чтобы обеспечить себе достойную смерть и не попасть в плен".

"Я не боялся. Я думал об этом моменте, но не волновался за себя. Я боялся за свою семью и за украинский народ", - рассказал FT Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее, - Financial Times

В интервью изданию руководитель ОП отвергает любые намеки на то, что он пытается сконцентрировать слишком много власти и затмить президента.

"Иногда против меня происходят кампании, информационные атаки. Люди говорят, что Ермак делает то или другое. Это ерунда. Очень мало людей готовы посвятить стране 100 процентов своей жизни и времени. Когда они видят, что не могут контролировать или влиять на кого-то вроде меня, их это беспокоит. Но, честно говоря, мне все равно", - говорит он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21317) Ермак Андрей (1287) война в Украине (5328)


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Топ комментарии
+16
На початку вторгнення Земленський та Д`єрмак тримали стволи одне одного
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24.07.2025 17:49 Ответить
+11
Судячи з заголовку статті, це коханець Єрмака.
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24.07.2025 17:47 Ответить
+10
2 підора...
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24.07.2025 17:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хто такий Зеленський? Хто Єрмак відомо.
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24.07.2025 17:44 Ответить
Судячи з заголовку статті, це коханець Єрмака.
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24.07.2025 17:47 Ответить
Співрозмовники Financial Times також розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться до території президентського комплексу.
_____________________________________________________
уявляю Зебіла і Єрмака з гвинтівками...
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24.07.2025 17:58 Ответить
На початку вторгнення Земленський та Д`єрмак тримали стволи одне одного
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24.07.2025 17:49 Ответить
агінь !! )))
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24.07.2025 17:51 Ответить
"будемо триматися, доки останній наш ствол не впаде"- Заявив Д`єрмак Земленському у першу ніч вторгнення.
Досі тримаються
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24.07.2025 17:53 Ответить
"Горбата гора" українського опівського розливу? 🤔 Вони точно ті, про що я думаю? 😲. Омайн Содом! О майн Гоморра!
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24.07.2025 17:56 Ответить
Люди все сказали ще рік тому
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24.07.2025 17:59 Ответить
"Горбатий бункер" - щемлива історія двох під@расів української політики.
Незабаром!
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24.07.2025 18:05 Ответить
у нас "Горбата нора"
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24.07.2025 18:06 Ответить
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24.07.2025 18:07 Ответить
Володимир Олександрович таки увійшов в історію української літератури. Ну як увійшов? Вляпався.

На словах Іван Франко, а на ділі їбанько.

Промовляєш, як Тарас, а по-правді п...дарас.

На словах ти Вакарчук, а на ділі Медведчук.

На словах ти Підмогильний, а на ділі хер ванільний.
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24.07.2025 18:09 Ответить
Горбата гора))) із заголовку відразу)))
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24.07.2025 18:12 Ответить
кінчені потвори
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24.07.2025 17:44 Ответить
2 підора...
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24.07.2025 17:46 Ответить
Та вони давно сплять разом, на це богдан ще у 2020 році дуже товсто намекав.
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24.07.2025 18:01 Ответить
А я думаю, чого скумбрія по 8 місяцями по закордонам живе. Щоб не бачити, я Єрмак спить з її половиною.
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24.07.2025 17:46 Ответить
вони не сплять
-награбоване з бюджету рахують
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24.07.2025 17:47 Ответить
солодка парочка за народні гроші
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24.07.2025 18:00 Ответить
🤣👍
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24.07.2025 18:02 Ответить
Лєнка, ти як?
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24.07.2025 17:49 Ответить
блювати хочеться від заголовків американської преси на четвертий рік абсолютно аморальної загарбницької війни в Європі
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24.07.2025 17:49 Ответить
ніби зебіл з єрмачилом - захисники України, а не кроти корупційно-грушні
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24.07.2025 17:51 Ответить
Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться до території президентського комплексу.
Хтось вірить, що боневтік, чи козир застрелятьця? На кого ця дурня? А те що вони сплять в одному ліжку- закономірно, бо підари!
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24.07.2025 17:49 Ответить
В Оман також їздили разом?
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24.07.2025 17:49 Ответить
хто мама а хто папа ?
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24.07.2025 17:50 Ответить
Обидва.
Вони- черві.
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24.07.2025 17:54 Ответить
Хробаки! 😁
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24.07.2025 18:07 Ответить
"за потреби вони живуть разом та сплять поруч в одному бункері"
А за ще більшої потреби, то сплять в одному ліжку, де Єрмак запускає свій "довгий Нептун" Зелі в шахту 😂
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24.07.2025 17:50 Ответить
100% свого життя і часу вони присвячують країні. Як же їх здихатись.
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24.07.2025 17:50 Ответить
кризис журналистики бл**ть. Уже такую хероту постят
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24.07.2025 17:51 Ответить
Якщо вони думають, що саме за ці «цінності» приймають до ЄС, то дуже помиляються! Так що, єрмаче, злазь з осла - не муч скотину!
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24.07.2025 17:51 Ответить
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24.07.2025 17:51 Ответить
а як же Скумбрія по 8 ? ))
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24.07.2025 17:52 Ответить
вальтом?
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24.07.2025 17:52 Ответить
це більше схоже на позу 69
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24.07.2025 17:57 Ответить
так говорили очень давно
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24.07.2025 18:02 Ответить
Де дерьмаки козирний валет😃
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24.07.2025 18:00 Ответить
У Верховного під час війни і наступу ворога знаходиться час на теніс? Аллес капут такому командувачеві.
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24.07.2025 17:53 Ответить
Стаття в FT дурна. Той хто проривався б до офісу ,частіше натискують на спусковий гачок ніж ті що" з гвинтівками" розстібають ширіньку.
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24.07.2025 17:53 Ответить
Понеслось гівно по трубам ...
( все неприятности у наших "царьков" начинались , когда студенты выходили на майдан ... Просто об этом "царьки" постоянно "забывают" . )
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24.07.2025 17:54 Ответить
Какая пурга. На кого это рассчитано?
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24.07.2025 17:54 Ответить
загниваючий захід брехунькає?
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24.07.2025 17:58 Ответить
А бункер охороняють кращі системи ППО
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24.07.2025 17:55 Ответить
Ждём заголовок Эрмак виноват что рашка напала, то спит с Зелей то Бахмут держит то США раздражает
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24.07.2025 17:57 Ответить
любі друзі 2.0
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24.07.2025 17:57 Ответить
потєряла скумбрія піськограя.....
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24.07.2025 17:57 Ответить
Така інфа не виссана з пальця у ФТ.
Як і в Швеця та Піонтковського,яких тамтешні спеціальні служби забезпечують потрібною інфою для їх вкрай необхідної роботи.
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24.07.2025 17:57 Ответить
в бункері справжнє анальне пекло?? от шалунішкі!
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24.07.2025 17:58 Ответить
Вот и позитив. Особенно понравилось про штурмовые винтовки(за кадром остался вопрос, показали ли зегеваре, где там предохранитель и как его снять).
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24.07.2025 17:58 Ответить
А Лєнка про це знає?
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24.07.2025 17:58 Ответить
обнюхаються "мівіни" а потім стріляються ....
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24.07.2025 17:59 Ответить
"утром мажу бутерброд-сразу мысль,а как народ ? "--НЕ ВІРЮ !
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24.07.2025 18:04 Ответить
Оце абдристович розійшовся,в США в нього ще багато вух для його мівіни.
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24.07.2025 18:04 Ответить
А-ха-х.
Ну шо ж. Мудрий нарід заслуговує на новини типу цієї "від FT"...
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24.07.2025 18:04 Ответить
"Я боявся за свою родину і за український народ", - розповів FT Єрмак. Це вже знаєте і не смішно. Хочеться плюнути в очі оцьому дЄрмаку. "За український народ" ! 20-23 лютого 2022 року не боявся, і шашликами годував народ. І раптом забоявся після ... попереджень США про вторгнення, захват Києва з півночі ! Народ вони берегли, щоб хаосу не було, сволота ! А що було 24 лютого на вокзалах, на дорогах України ? ! Їм обом у бункері було вже пофіг. Бо чекали своїх "аслабадітєлєй"! А коли не дочекались, то перевзулись у повітрі, і почали розпинатись про армаду ЗНИЩЕНИХ чеченців на Хрещатику, про любов до України !!! Сволота, ви вдвох зрадили Україну у лютому.
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24.07.2025 18:04 Ответить
Ночь,бункер,ракетка,винтовка,
Бессмыссленный и тусклый свет,
Кровати сдвинуты навеки,Все будет так,
Исхода для Буратины и Козыря нет.
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24.07.2025 18:05 Ответить
"Дуже мало людей готові присвятити країні 100 відсотків свого життя та часу '- ти дивися як воно себе хвалить
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24.07.2025 18:05 Ответить
Так у нас тріумвірат виходить.
Зеленський спить з Єрмаком, Єрмак спить з Зеленським. А Беня спить з обома
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24.07.2025 18:06 Ответить
Як романтично 🤮
Зеленський таки догрався, таки подарував Трампу зручний привід, щоб сказати "я не хочу допомагати корупційній шоблі". Так, це маячня, бо зброя допомагає українській армії боронити країну від кацапів. Так, зброя для ЗСУ взагалі не пов'язана з корупцією зеленої шобли. Але Трамп все одно скаже, що не допомагатиме, поки не оберуть нового президента. Чорт забирай, дякувати Зеленському, у Трампа з'явився привід.
Під час воєнного стану заборонено переобирати Верховну Раду, тому позбавитись зеленої шобли не вийде.
А от переобрати токсичного номінального очільника зеленої шобли можна, Конституцією це не заборонено.
Напевно, вже час це зробити.
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24.07.2025 18:06 Ответить
тьху...содом та гомора...
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24.07.2025 18:08 Ответить
Просто ПРАЙД в ОП.
ржати чі не??
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24.07.2025 18:09 Ответить
Ну, так сказано ж: "з ним прийшов, з ним і піду" (с). Скоріше б...
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24.07.2025 18:11 Ответить
И в душ вместе?
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24.07.2025 18:12 Ответить
Судячи з заголовків, за вовин зальот, попросили голову ярмака...
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24.07.2025 18:13 Ответить
 
 