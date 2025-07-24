Зеленский и Ермак спят рядом в одном бункере Офиса президента, - FT

Взаимоотношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком укрепились в течение полномасштабной войны с РФ. При необходимости они живут вместе и спят рядом в одном бункере в президентском комплексе.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Отношения между Зеленским и Ермаком выходят за пределы работы, говорят их помощники и соратники.

Члены команды президента говорят, что Ермак - ближайший соратник Зеленского.

FT пишет, что они даже спят рядом друг с другом в защищенном от авиаударов бункере здания, где они работают, а после долгого рабочего дня, Зеленский и Ермак "могут расслабиться, играя в настольный теннис или просматривая классические фильмы".

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Собеседники Financial Times также рассказали, что в начале полномасштабного вторжения Ермак и Зеленский постоянно держали под рукой штурмовые винтовки на случай, если российские войска прорвутся к территории президентского комплекса.

Так, один из помощников в Офисе президента, которого цитирует издание, вспоминал, что винтовки были там для того, чтобы "либо пробиться наружу, либо для того, чтобы обеспечить себе достойную смерть и не попасть в плен".

"Я не боялся. Я думал об этом моменте, но не волновался за себя. Я боялся за свою семью и за украинский народ", - рассказал FT Ермак.

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В интервью изданию руководитель ОП отвергает любые намеки на то, что он пытается сконцентрировать слишком много власти и затмить президента.

"Иногда против меня происходят кампании, информационные атаки. Люди говорят, что Ермак делает то или другое. Это ерунда. Очень мало людей готовы посвятить стране 100 процентов своей жизни и времени. Когда они видят, что не могут контролировать или влиять на кого-то вроде меня, их это беспокоит. Но, честно говоря, мне все равно", - говорит он.