Зеленский и Ермак спят рядом в одном бункере Офиса президента, - FT
Взаимоотношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком укрепились в течение полномасштабной войны с РФ. При необходимости они живут вместе и спят рядом в одном бункере в президентском комплексе.
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Отношения между Зеленским и Ермаком выходят за пределы работы, говорят их помощники и соратники.
Члены команды президента говорят, что Ермак - ближайший соратник Зеленского.
FT пишет, что они даже спят рядом друг с другом в защищенном от авиаударов бункере здания, где они работают, а после долгого рабочего дня, Зеленский и Ермак "могут расслабиться, играя в настольный теннис или просматривая классические фильмы".
Собеседники Financial Times также рассказали, что в начале полномасштабного вторжения Ермак и Зеленский постоянно держали под рукой штурмовые винтовки на случай, если российские войска прорвутся к территории президентского комплекса.
Так, один из помощников в Офисе президента, которого цитирует издание, вспоминал, что винтовки были там для того, чтобы "либо пробиться наружу, либо для того, чтобы обеспечить себе достойную смерть и не попасть в плен".
"Я не боялся. Я думал об этом моменте, но не волновался за себя. Я боялся за свою семью и за украинский народ", - рассказал FT Ермак.
В интервью изданию руководитель ОП отвергает любые намеки на то, что он пытается сконцентрировать слишком много власти и затмить президента.
"Иногда против меня происходят кампании, информационные атаки. Люди говорят, что Ермак делает то или другое. Это ерунда. Очень мало людей готовы посвятить стране 100 процентов своей жизни и времени. Когда они видят, что не могут контролировать или влиять на кого-то вроде меня, их это беспокоит. Но, честно говоря, мне все равно", - говорит он.
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уявляю Зебіла і Єрмака з гвинтівками...
Досі тримаються
українськогоопівського розливу? 🤔 Вони точно ті, про що я думаю? 😲. Омайн Содом! О майн Гоморра!
Незабаром!
На словах Іван Франко, а на ділі їбанько.
Промовляєш, як Тарас, а по-правді п...дарас.
На словах ти Вакарчук, а на ділі Медведчук.
На словах ти Підмогильний, а на ділі хер ванільний.
-награбоване з бюджету рахують
Хтось вірить, що боневтік, чи козир застрелятьця? На кого ця дурня? А те що вони сплять в одному ліжку- закономірно, бо підари!
Вони- черві.
А за ще більшої потреби, то сплять в одному ліжку, де Єрмак запускає свій "довгий Нептун" Зелі в шахту 😂
( все неприятности у наших "царьков" начинались , когда студенты выходили на майдан ... Просто об этом "царьки" постоянно "забывают" . )
Як і в Швеця та Піонтковського,яких тамтешні спеціальні служби забезпечують потрібною інфою для їх вкрай необхідної роботи.
Ну шо ж. Мудрий нарід заслуговує на новини типу цієї "від FT"...
Бессмыссленный и тусклый свет,
Кровати сдвинуты навеки,Все будет так,
Исхода для Буратины и Козыря нет.
Зеленський спить з Єрмаком, Єрмак спить з Зеленським. А Беня спить з обома
Зеленський таки догрався, таки подарував Трампу зручний привід, щоб сказати "я не хочу допомагати корупційній шоблі". Так, це маячня, бо зброя допомагає українській армії боронити країну від кацапів. Так, зброя для ЗСУ взагалі не пов'язана з корупцією зеленої шобли. Але Трамп все одно скаже, що не допомагатиме, поки не оберуть нового президента. Чорт забирай, дякувати Зеленському, у Трампа з'явився привід.
Під час воєнного стану заборонено переобирати Верховну Раду, тому позбавитись зеленої шобли не вийде.
А от переобрати токсичного номінального очільника зеленої шобли можна, Конституцією це не заборонено.
Напевно, вже час це зробити.
ржати чі не??