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Новини Вплив Єрмака Відносини Єрмака та Зеленського
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Зеленський та Єрмак сплять поруч в одному бункері Офісу президента, - FT

FT розповіло про відносини Зеленського і Єрмака

Взаємини між президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зміцнилися впродовж повномасштабної війни з РФ. За потреби вони живуть разом та сплять поруч в одному бункері в президентському комплексі.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Стосунки між Зеленським та Єрмаком виходять за межі роботи, кажуть їхні помічники та соратники.

Члени команди президента кажуть, що Єрмак — найближчий соратник Зеленського.

FT пише, що вони навіть сплять поруч один з одним у захищеному від авіаударів бункері будівлі, де вони працюють, а після довгого робочого дня, Зеленський та Єрмак "можуть розслабитися, граючи в настільний теніс або переглядаючи класичні фільми".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмаку вдалося роздратувати американських політиків з обох партій, - FT

Співрозмовники Financial Times також розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться до території президентського комплексу.

Так, один із помічників у Офісі президента, якого цитує видання, згадував, що гвинтівки були там для того, щоб "або пробитися назовні, або для того, щоб забезпечити собі гідну смерть і не потрапити в полон".

"Я не боявся. Я думав про цей момент, але не хвилювався за себе. Я боявся за свою родину і за український народ", - розповів FT Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення тримати оборону Бахмута так довго міг приймати Єрмак, - Financial Times

В інтервʼю виданню керівник ОП відкидає будь-які натяки на те, що він намагається сконцентрувати забагато влади та затьмарити президента.

"Іноді проти мене відбуваються кампанії, інформаційні атаки. Люди кажуть, що Єрмак робить те чи інше. Це нісенітниця. Дуже мало людей готові присвятити країні 100 відсотків свого життя та часу. Коли вони бачать, що не можуть контролювати чи впливати на когось на кшталт мене, їх це турбує. Але чесно кажучи? Мені байдуже", - каже він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24834) Єрмак Андрій (1403) війна в Україні (5365)


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Топ коментарі
+37
На початку вторгнення Земленський та Д`єрмак тримали стволи одне одного
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24.07.2025 17:49 Відповісти
+22
Судячи з заголовку статті, це коханець Єрмака.
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24.07.2025 17:47 Відповісти
+19
2 підора...
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24.07.2025 17:46 Відповісти
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Хто такий Зеленський? Хто Єрмак відомо.
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24.07.2025 17:44 Відповісти
Судячи з заголовку статті, це коханець Єрмака.
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24.07.2025 17:47 Відповісти
Співрозмовники Financial Times також розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться до території президентського комплексу.
_____________________________________________________
уявляю Зебіла і Єрмака з гвинтівками...
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24.07.2025 17:58 Відповісти
Ви ще уявили би і Арестовича з гранатометом.
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24.07.2025 18:32 Відповісти
На початку вторгнення Земленський та Д`єрмак тримали стволи одне одного
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24.07.2025 17:49 Відповісти
агінь !! )))
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24.07.2025 17:51 Відповісти
"будемо триматися, доки останній наш ствол не впаде"- Заявив Д`єрмак Земленському у першу ніч вторгнення.
Досі тримаються
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24.07.2025 17:53 Відповісти
"Горбата гора" українського опівського розливу? 🤔 Вони точно ті, про що я думаю? 😲. Омайн Содом! О майн Гоморра!
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24.07.2025 17:56 Відповісти
Люди все сказали ще рік тому
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24.07.2025 17:59 Відповісти
😂😂😂😂😂
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24.07.2025 18:19 Відповісти
"Горбатий бункер" - щемлива історія двох під@расів української політики.
Незабаром!
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24.07.2025 18:05 Відповісти
у нас "Горбата нора"
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24.07.2025 18:06 Відповісти
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24.07.2025 18:07 Відповісти
Володимир Олександрович таки увійшов в історію української літератури. Ну як увійшов? Вляпався.

На словах Іван Франко, а на ділі їбанько.

Промовляєш, як Тарас, а по-правді п...дарас.

На словах ти Вакарчук, а на ділі Медведчук.

На словах ти Підмогильний, а на ділі хер ванільний.
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24.07.2025 18:09 Відповісти
Горбата гора))) із заголовку відразу)))
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24.07.2025 18:12 Відповісти
- Ви нє сказалі да, мадам!
- Я нє сказала нєт!
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24.07.2025 18:19 Відповісти
Ахахаа, це п'ять 😁
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24.07.2025 18:32 Відповісти
кінчені потвори
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24.07.2025 17:44 Відповісти
2 підора...
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24.07.2025 17:46 Відповісти
Та вони давно сплять разом, на це богдан ще у 2020 році дуже товсто намекав.
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24.07.2025 18:01 Відповісти
А я думаю, чого скумбрія по 8 місяцями по закордонам живе. Щоб не бачити, я Єрмак спить з її половиною.
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24.07.2025 17:46 Відповісти
ну як половиною, десь третиною
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24.07.2025 18:15 Відповісти
вони не сплять
-награбоване з бюджету рахують
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24.07.2025 17:47 Відповісти
солодка парочка за народні гроші
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24.07.2025 18:00 Відповісти
🤣👍
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24.07.2025 18:02 Відповісти
Ху#м в сраці?
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24.07.2025 18:20 Відповісти
Лєнка, ти як?
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24.07.2025 17:49 Відповісти
Да я получше відала, чєм етот мєлкій підар!
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24.07.2025 18:21 Відповісти
блювати хочеться від заголовків американської преси на четвертий рік абсолютно аморальної загарбницької війни в Європі
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24.07.2025 17:49 Відповісти
ніби зебіл з єрмачилом - захисники України, а не кроти корупційно-грушні
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24.07.2025 17:51 Відповісти
Нє чітайте американскіх газєт, асобєнна перед абєдом (с)
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24.07.2025 18:16 Відповісти
Слушайтє єдіний мудлофон
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24.07.2025 18:32 Відповісти
Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться до території президентського комплексу.
Хтось вірить, що боневтік, чи козир застрелятьця? На кого ця дурня? А те що вони сплять в одному ліжку- закономірно, бо підари!
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24.07.2025 17:49 Відповісти
В Оман також їздили разом?
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24.07.2025 17:49 Відповісти
хто мама а хто папа ?
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24.07.2025 17:50 Відповісти
Обидва.
Вони- черві.
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24.07.2025 17:54 Відповісти
Хробаки! 😁
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24.07.2025 18:07 Відповісти
"за потреби вони живуть разом та сплять поруч в одному бункері"
А за ще більшої потреби, то сплять в одному ліжку, де Єрмак запускає свій "довгий Нептун" Зелі в шахту 😂
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24.07.2025 17:50 Відповісти
100% свого життя і часу вони присвячують країні. Як же їх здихатись.
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24.07.2025 17:50 Відповісти
кризис журналистики бл**ть. Уже такую хероту постят
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24.07.2025 17:51 Відповісти
Якщо вони думають, що саме за ці «цінності» приймають до ЄС, то дуже помиляються! Так що, єрмаче, злазь з осла - не муч скотину!
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24.07.2025 17:51 Відповісти
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24.07.2025 17:51 Відповісти
а як же Скумбрія по 8 ? ))
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24.07.2025 17:52 Відповісти
Скумбрію жарят другіє повара!
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24.07.2025 18:22 Відповісти
вальтом?
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24.07.2025 17:52 Відповісти
це більше схоже на позу 69
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24.07.2025 17:57 Відповісти
так говорили очень давно
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24.07.2025 18:02 Відповісти
Де дерьмаки козирний валет😃
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24.07.2025 18:00 Відповісти
У Верховного під час війни і наступу ворога знаходиться час на теніс? Аллес капут такому командувачеві.
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24.07.2025 17:53 Відповісти
А він щось розуміє у військовій справі?
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24.07.2025 18:19 Відповісти
Стаття в FT дурна. Той хто проривався б до офісу ,частіше натискують на спусковий гачок ніж ті що" з гвинтівками" розстібають ширіньку.
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24.07.2025 17:53 Відповісти
Понеслось гівно по трубам ...
( все неприятности у наших "царьков" начинались , когда студенты выходили на майдан ... Просто об этом "царьки" постоянно "забывают" . )
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24.07.2025 17:54 Відповісти
Какая пурга. На кого это рассчитано?
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24.07.2025 17:54 Відповісти
загниваючий захід брехунькає?
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24.07.2025 17:58 Відповісти
А бункер охороняють кращі системи ППО
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24.07.2025 17:55 Відповісти
Нафіга там ппо? Там поряд з Арсенальною...глибоко+гілка окрема+ангар з тачками й тунель до Святошино..
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24.07.2025 18:18 Відповісти
Ждём заголовок Эрмак виноват что рашка напала, то спит с Зелей то Бахмут держит то США раздражает
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24.07.2025 17:57 Відповісти
любі друзі 2.0
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24.07.2025 17:57 Відповісти
потєряла скумбрія піськограя.....
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24.07.2025 17:57 Відповісти
Така інфа не виссана з пальця у ФТ.
Як і в Швеця та Піонтковського,яких тамтешні спеціальні служби забезпечують потрібною інфою для їх вкрай необхідної роботи.
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24.07.2025 17:57 Відповісти
в бункері справжнє анальне пекло?? от шалунішкі!
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24.07.2025 17:58 Відповісти
Вот и позитив. Особенно понравилось про штурмовые винтовки(за кадром остался вопрос, показали ли зегеваре, где там предохранитель и как его снять).
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24.07.2025 17:58 Відповісти
І не поламало воно нігті, заряджаючи))
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24.07.2025 18:19 Відповісти
А Лєнка про це знає?
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24.07.2025 17:58 Відповісти
обнюхаються "мівіни" а потім стріляються ....
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24.07.2025 17:59 Відповісти
"утром мажу бутерброд-сразу мысль,а как народ ? "--НЕ ВІРЮ !
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24.07.2025 18:04 Відповісти
Оце абдристович розійшовся,в США в нього ще багато вух для його мівіни.
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24.07.2025 18:04 Відповісти
А-ха-х.
Ну шо ж. Мудрий нарід заслуговує на новини типу цієї "від FT"...
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24.07.2025 18:04 Відповісти
"Я боявся за свою родину і за український народ", - розповів FT Єрмак. Це вже знаєте і не смішно. Хочеться плюнути в очі оцьому дЄрмаку. "За український народ" ! 20-23 лютого 2022 року не боявся, і шашликами годував народ. І раптом забоявся після ... попереджень США про вторгнення, захват Києва з півночі ! Народ вони берегли, щоб хаосу не було, сволота ! А що було 24 лютого на вокзалах, на дорогах України ? ! Їм обом у бункері було вже пофіг. Бо чекали своїх "аслабадітєлєй"! А коли не дочекались, то перевзулись у повітрі, і почали розпинатись про армаду ЗНИЩЕНИХ чеченців на Хрещатику, про любов до України !!! Сволота, ви вдвох зрадили Україну у лютому.
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24.07.2025 18:04 Відповісти
Ночь,бункер,ракетка,винтовка,
Бессмыссленный и тусклый свет,
Кровати сдвинуты навеки,Все будет так,
Исхода для Буратины и Козыря нет.
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24.07.2025 18:05 Відповісти
"Дуже мало людей готові присвятити країні 100 відсотків свого життя та часу '- ти дивися як воно себе хвалить
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24.07.2025 18:05 Відповісти
Так у нас тріумвірат виходить.
Зеленський спить з Єрмаком, Єрмак спить з Зеленським. А Беня спить з обома
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24.07.2025 18:06 Відповісти
Як романтично 🤮
Зеленський таки догрався, таки подарував Трампу зручний привід, щоб сказати "я не хочу допомагати корупційній шоблі". Так, це маячня, бо зброя допомагає українській армії боронити країну від кацапів. Так, зброя для ЗСУ взагалі не пов'язана з корупцією зеленої шобли. Але Трамп все одно скаже, що не допомагатиме, поки не оберуть нового президента. Чорт забирай, дякувати Зеленському, у Трампа з'явився привід.
Під час воєнного стану заборонено переобирати Верховну Раду, тому позбавитись зеленої шобли не вийде.
А от переобрати токсичного номінального очільника зеленої шобли можна, Конституцією це не заборонено.
Напевно, вже час це зробити.
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24.07.2025 18:06 Відповісти
тьху...содом та гомора...
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24.07.2025 18:08 Відповісти
Просто ПРАЙД в ОП.
ржати чі не??
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24.07.2025 18:09 Відповісти
Ну, так сказано ж: "з ним прийшов, з ним і піду" (с). Скоріше б...
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24.07.2025 18:11 Відповісти
И в душ вместе?
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24.07.2025 18:12 Відповісти
І на унітаз…
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24.07.2025 18:19 Відповісти
Свята справа - мило з рук вислизнуло, нахилився за ним і... понеслось
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24.07.2025 18:23 Відповісти
Судячи з заголовків, за вовин зальот, попросили голову ярмака...
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24.07.2025 18:13 Відповісти
Процитую класика. Наколются своєї маріхуани, і ябут друг друга в жопи)))
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24.07.2025 18:17 Відповісти
А як бубачька займається сексом? Під наглядом єрмака теж? Чи йому вже не до сексу?
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24.07.2025 18:17 Відповісти
А хто цього ще не знав, у зелі від дєрьмака вже було два аборти, ,
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24.07.2025 18:18 Відповісти
Бляха, ці курви до всього цього трешу ще й збоченці... Тепер коли Вову та Андрюшу називатимуть підар@ми, то це вже буде не в переносному, а в буквальному сенсі цього слова...
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24.07.2025 18:21 Відповісти
А что, в 2019 году кто-то сомневался что путлер имеет в очко зеледентя, а тот, в свою очередь, хотел сдать всю Украину своему хозяину из *******?
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24.07.2025 18:31 Відповісти
 
 