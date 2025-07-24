Зеленський та Єрмак сплять поруч в одному бункері Офісу президента, - FT
Взаємини між президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зміцнилися впродовж повномасштабної війни з РФ. За потреби вони живуть разом та сплять поруч в одному бункері в президентському комплексі.
Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
Стосунки між Зеленським та Єрмаком виходять за межі роботи, кажуть їхні помічники та соратники.
Члени команди президента кажуть, що Єрмак — найближчий соратник Зеленського.
FT пише, що вони навіть сплять поруч один з одним у захищеному від авіаударів бункері будівлі, де вони працюють, а після довгого робочого дня, Зеленський та Єрмак "можуть розслабитися, граючи в настільний теніс або переглядаючи класичні фільми".
Співрозмовники Financial Times також розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться до території президентського комплексу.
Так, один із помічників у Офісі президента, якого цитує видання, згадував, що гвинтівки були там для того, щоб "або пробитися назовні, або для того, щоб забезпечити собі гідну смерть і не потрапити в полон".
"Я не боявся. Я думав про цей момент, але не хвилювався за себе. Я боявся за свою родину і за український народ", - розповів FT Єрмак.
В інтервʼю виданню керівник ОП відкидає будь-які натяки на те, що він намагається сконцентрувати забагато влади та затьмарити президента.
"Іноді проти мене відбуваються кампанії, інформаційні атаки. Люди кажуть, що Єрмак робить те чи інше. Це нісенітниця. Дуже мало людей готові присвятити країні 100 відсотків свого життя та часу. Коли вони бачать, що не можуть контролювати чи впливати на когось на кшталт мене, їх це турбує. Але чесно кажучи? Мені байдуже", - каже він.
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уявляю Зебіла і Єрмака з гвинтівками...
Досі тримаються
українськогоопівського розливу? 🤔 Вони точно ті, про що я думаю? 😲. Омайн Содом! О майн Гоморра!
Незабаром!
На словах Іван Франко, а на ділі їбанько.
Промовляєш, як Тарас, а по-правді п...дарас.
На словах ти Вакарчук, а на ділі Медведчук.
На словах ти Підмогильний, а на ділі хер ванільний.
- Я нє сказала нєт!
-награбоване з бюджету рахують
Хтось вірить, що боневтік, чи козир застрелятьця? На кого ця дурня? А те що вони сплять в одному ліжку- закономірно, бо підари!
Вони- черві.
А за ще більшої потреби, то сплять в одному ліжку, де Єрмак запускає свій "довгий Нептун" Зелі в шахту 😂
( все неприятности у наших "царьков" начинались , когда студенты выходили на майдан ... Просто об этом "царьки" постоянно "забывают" . )
Як і в Швеця та Піонтковського,яких тамтешні спеціальні служби забезпечують потрібною інфою для їх вкрай необхідної роботи.
Ну шо ж. Мудрий нарід заслуговує на новини типу цієї "від FT"...
Бессмыссленный и тусклый свет,
Кровати сдвинуты навеки,Все будет так,
Исхода для Буратины и Козыря нет.
Зеленський спить з Єрмаком, Єрмак спить з Зеленським. А Беня спить з обома
Зеленський таки догрався, таки подарував Трампу зручний привід, щоб сказати "я не хочу допомагати корупційній шоблі". Так, це маячня, бо зброя допомагає українській армії боронити країну від кацапів. Так, зброя для ЗСУ взагалі не пов'язана з корупцією зеленої шобли. Але Трамп все одно скаже, що не допомагатиме, поки не оберуть нового президента. Чорт забирай, дякувати Зеленському, у Трампа з'явився привід.
Під час воєнного стану заборонено переобирати Верховну Раду, тому позбавитись зеленої шобли не вийде.
А от переобрати токсичного номінального очільника зеленої шобли можна, Конституцією це не заборонено.
Напевно, вже час це зробити.
ржати чі не??