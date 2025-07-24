Зеленський та Єрмак сплять поруч в одному бункері Офісу президента, - FT

Взаємини між президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зміцнилися впродовж повномасштабної війни з РФ. За потреби вони живуть разом та сплять поруч в одному бункері в президентському комплексі.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Стосунки між Зеленським та Єрмаком виходять за межі роботи, кажуть їхні помічники та соратники.

Члени команди президента кажуть, що Єрмак — найближчий соратник Зеленського.

FT пише, що вони навіть сплять поруч один з одним у захищеному від авіаударів бункері будівлі, де вони працюють, а після довгого робочого дня, Зеленський та Єрмак "можуть розслабитися, граючи в настільний теніс або переглядаючи класичні фільми".

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Співрозмовники Financial Times також розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться до території президентського комплексу.

Так, один із помічників у Офісі президента, якого цитує видання, згадував, що гвинтівки були там для того, щоб "або пробитися назовні, або для того, щоб забезпечити собі гідну смерть і не потрапити в полон".

"Я не боявся. Я думав про цей момент, але не хвилювався за себе. Я боявся за свою родину і за український народ", - розповів FT Єрмак.

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В інтервʼю виданню керівник ОП відкидає будь-які натяки на те, що він намагається сконцентрувати забагато влади та затьмарити президента.

"Іноді проти мене відбуваються кампанії, інформаційні атаки. Люди кажуть, що Єрмак робить те чи інше. Це нісенітниця. Дуже мало людей готові присвятити країні 100 відсотків свого життя та часу. Коли вони бачать, що не можуть контролювати чи впливати на когось на кшталт мене, їх це турбує. Але чесно кажучи? Мені байдуже", - каже він.