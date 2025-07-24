Рішення тримати оборону Бахмута так довго міг приймати Єрмак, - Financial Times
Видання Financial Times пише, що рішення тримати тривалу оборону Бахмута могло виходити від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"За словами двох українських чиновників, залучених до військового планування, Єрмак неодноразово ігнорував рішення військового керівництва і в певних ситуаціях мав "повний вплив" на бойові дії. Одним з найяскравіших прикладів, за їхніми словами, був його вплив на битву за Бахмут", - пише видання.
FT нагадує, що Бахмут був збудований як фортеця в 1571 році, а наприкінці 2022 року місто знову опинилося в облозі, коли російські війська наблизилися.
"Багато українських командирів на передовій закликали до стратегічного відступу, але Єрмак побачив можливість розповісти іншу історію. Завдяки своїй історії фортеця Бахмут мала певну наративну силу. Вона мала стати символом незламного опору України. Зеленський також хотів великої перемоги на полі бою, щоб підняти національний моральний дух. Бахмут не мав падати. Він не міг", – йдеться в статті.
Автор матеріалу Крістофер Міллер зазначає, що після 7 місяців важких боїв Бахмут "уже був пеклом".
"Коли я робив репортаж з міста на початку грудня 2022 року, центр був зруйнований. Російські наземні атаки були невпинними – навіть загартовані американські генерали були вражені жорстокістю боїв і приголомшливими втратами Москви. І все ж вони продовжували наступати", – зазначив Міллер.
За даними FT, у розпал боїв, 20 грудня 2022 року, Зеленський у супроводі Єрмака здійснив таємний і ризикований візит на бахмутський фронт. А наступного дня президент України вилетів до США і представив на спільному засіданні Конгресу пошарпаний український прапор, підписаний військовими в Бахмуті.
Видання нагадує, що тоді спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підняла його над трибуною під бурхливі овації.
"Україна мала своє Аламо (містечко Аламо розташоване у Техасі, США. Битва за Аламо у 1836 році була найвідомішою битвою Техаської революції. Завдяки героїзму оборонців битва за Аламо стала символом боротьби за незалежність Техасу – ред.). Але за лаштунками західні чиновники були стурбовані втратами. Українські командири скаржилися, що ресурси марнуються, не приносячи значного тактичного ефекту. Багато хто говорив, що рішення залишитися було прийнято в оточенні президента, а не військовими", – йдеться у статті.
За словами Міллера, один з командирів, який брав участь у боях назвав тривалу оборону Бахмута "політичним маневром, замаскованим під героїзм".
"Зрештою фортеця Бахмут впала. Втрати підірвали контрнаступ України 2023 року, який також закінчився провалом. "Було помилкою залишатися в Бахмуті так довго", – сказав високопоставлений український чиновник, причетний до військового планування, – "Ми мали свої накази". Я запитав, від кого, і він назвав командувача сухопутних військ України. Але цей генерал отримав власний наказ, додав чиновник. Він надійшов з Офісу Президента. "Ви можете здогадатися, від кого"", – пише FT.
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Єрмак їбе Зеленського у сраку, як Кадиров вівцю.
Московіт здрисни!
ох!?, не дарма ідіоти сходили в урну на Вироку-2019..
Тупорилий віслюк ЗЄ відчинив для себе браму пекла. Тепер лайно у нього буде летіти звідусіль.
І це бляха не Шапітолій - цим ЗМІ рота не стулиш.
Андрєйбарісич ваабсчє нєпрідєлах
Які на підступах до міста та у вуличних боях перемололи не лише вишколену рашистську десантуру, а й майже увесь кістяк "вагнерів", через що їхній ватажок "повар" у розпачі від цих втрат насмілився на воєнний заколот проти ***** і його генералів.
А тепер нашим воїнам дорікають, що вони не відступили і не здали безславно Бахмут на потіху вороху.
Тому подібні, як цей, висери далеких від реалій експердів, є некомпетентним ворожінням ретроспективних подій війни з пітьмою, цінність яких - "мінусова".
Там тільки звинувачення держзрадникам Зеленському та Єрмаку, які ухвалювали рішення і віддавали накази.
Тир - у твоїй голові.
1,Війська тримали оборону у Бахмуті, не даючи можливості військам рф просунутись до Краматорська та Слов'янська.
2. При обороні Бахмута не було допущено масштабних оточень, як у Маріуполі. Війська до виходу з Бахмута мали можливість вивозити поранених і підвозити БК. Де і треба було швидко виводити війська - так це у Маріуполі.
3. Оборона Бахмута повністю знищила таке формування як ЧВК Вагнер. Такої бойової одиниці більше не існує. Так само, як і її керманичів. Її бойовий шлях почався у Попасній, а закінчився у Бахмуті.
4. Якщо б війська були виведені з Бахмута без бою - довелось би приймати бій десь у Краматорську. або у Слов'янську.
А Єрмак, який за часів Яника обілечував МАФи, так взагалі тоді геній військової стратегії.
Ти не закінчував військову академію і не приймав участі у бойових діях. Тобто, ти нуль у військовій справі.
І хто тобі сказав, що я не приймав участі у бойових діях - FT, або Єрмак?
Для цього взагалі нічого не треба - ні знань, ні досвіду.
Зараз таких експертів по гривні відро.
Я вже зрозумів, що ти невизнаний військовий геній рівня Олександра Македонського, Наполеона та Манштейна.
А санітари про це знають?
А як, щодо твоєї військової освіти та участі в бойових діях?
І до якої категорії ти належиш? Диванних експертів, або невизнаних геніїв?
А ось міські бої, якраз сповільнили просування ворога і зв'язали багато його з'єднань, які врешті-решт втратили боєздатність.
Єрмак, напевно, справді ще той су**й син, але питання обороняти, чи не обороняти Бахмута, чи любе друге місто України має однозначну відповідь - ОБОРОНЯТИ.
Тим більше Бахмут, древнє місто з мережею підземних споруд, фортифікацій. Здати завжди легше, ніж потім відвоювати у ворога.
"У перемоги тисячі батьків, а поразка завжди сирота". У разі поразки назначають "цапа відбувайла".
"За лаштунками західні чиновники були стурбовані... "
Можливо, ті ж західні чиновники були ще більше стурбовані тим, що Путіну не вдалося за три доби взяти Київ?
Подібні статті, хоч на перший погляд спрямовані проти Єрмака - неформального лідера, який справді ще той су**й син, який має вплив на Президента, - камінець в черевику Зеленського, ніби складені по методичках Кремля.
Який наразі перебуває під слідством антикорорганів за приховування майна, вочевидь придбаного на рашистські гонорари за саботаж у будівництві оборонних споруд довкола Бахмуту, Авдіївки, Курахового та Вугледару.
Интересно что за компромат у него на зелю.
Ну а те, що найвеличніший закінчений дурень, знають всі окрім ного самого.
Так що результат їхнього бажання пограти в роль великиго полководця не могла бути ніякою іншою. Боюся щоб ці персонажі не стали вироком для всієї нашої країни.
Контрнаступ провалився, бо Україна не мала необхідної зброї і поперлася наступати на мінні поля. Без КАБів, без авіації, без підтримки сотнями FPV та розвідувальних дронів.
А ще
Єрмакхтось злив плани контрнаступу кацапам.
А ще можна подякувати "партнерам", яким треба було кожен день доводити, що Україна хоче і може боротися і перемагати. Прапор їм був потрібен підписаний! Тварюки. Скільки місяців змарнували, перш ніж надати перші HIMARS, перші Т-72, перші МіГи? Рік змарнували, перш ніж надати перший Patriot, ще більше - перед наданням Bradley. Все п**діли про ескалацію - так, навіть про Patriot, який навіть в режимі "земля-земля" не працює, на відміну від С-300/С-400. А зараз їм Бахмут винен, що вони такі безяйцеві дебіли не дали зброю для контрнаступу.