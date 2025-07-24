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Новини Битва за Бахмут
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Рішення тримати оборону Бахмута так довго міг приймати Єрмак, - Financial Times

єрмак

Видання Financial Times пише, що рішення тримати тривалу оборону Бахмута могло виходити від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"За словами двох українських чиновників, залучених до військового планування, Єрмак неодноразово ігнорував рішення військового керівництва і в певних ситуаціях мав "повний вплив" на бойові дії. Одним з найяскравіших прикладів, за їхніми словами, був його вплив на битву за Бахмут", - пише видання.

FT нагадує, що Бахмут був збудований як фортеця в 1571 році, а наприкінці 2022 року місто знову опинилося в облозі, коли російські війська наблизилися.

"Багато українських командирів на передовій закликали до стратегічного відступу, але Єрмак побачив можливість розповісти іншу історію. Завдяки своїй історії фортеця Бахмут мала певну наративну силу. Вона мала стати символом незламного опору України. Зеленський також хотів великої перемоги на полі бою, щоб підняти національний моральний дух.  Бахмут не мав падати. Він не міг", – йдеться в статті.

Автор матеріалу Крістофер Міллер зазначає, що після 7 місяців важких боїв Бахмут "уже був пеклом".

"Коли я робив репортаж з міста на початку грудня 2022 року, центр був зруйнований. Російські наземні атаки були невпинними – навіть загартовані американські генерали були вражені жорстокістю боїв і приголомшливими втратами Москви. І все ж вони продовжували наступати", – зазначив Міллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У битві за Бахмут армія РФ зазнала найбільших втрат, співвідношення було 1:7, - Сирський

За даними FT, у розпал боїв, 20 грудня 2022 року, Зеленський у супроводі Єрмака здійснив таємний і ризикований візит на бахмутський фронт. А наступного дня президент України вилетів до США і представив на спільному засіданні Конгресу пошарпаний український прапор, підписаний військовими в Бахмуті.

Видання нагадує, що тоді спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підняла його над трибуною під бурхливі овації.

"Україна мала своє Аламо (містечко Аламо розташоване у Техасі, США. Битва за Аламо у 1836 році була найвідомішою битвою Техаської революції. Завдяки героїзму оборонців битва за Аламо стала символом боротьби за незалежність Техасу – ред.). Але за лаштунками західні чиновники були стурбовані втратами. Українські командири скаржилися, що ресурси марнуються, не приносячи значного тактичного ефекту. Багато хто говорив, що рішення залишитися було прийнято в оточенні президента, а не військовими", – йдеться у статті.

Також читайте: Єрмак має такий самий вплив, як і Зеленський, можливо, навіть і більший, - Financial Times

За словами Міллера, один з командирів, який брав участь у боях назвав тривалу оборону Бахмута "політичним маневром, замаскованим під героїзм".

"Зрештою фортеця Бахмут впала. Втрати підірвали контрнаступ України 2023 року, який також закінчився провалом. "Було помилкою залишатися в Бахмуті так довго", – сказав високопоставлений український чиновник, причетний до військового планування, – "Ми мали свої накази". Я запитав, від кого, і він назвав командувача сухопутних військ України. Але цей генерал отримав власний наказ, додав чиновник. Він надійшов з Офісу Президента. "Ви можете здогадатися, від кого"", – пише FT.

Автор: 

Донецька область (9120) Бахмут (1563) Єрмак Андрій (1403) Бахмутський район (553) війна в Україні (5365)


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Топ коментарі
+13
всюди єрмак-він мабуть і спить з зеленським в одній кроваті
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24.07.2025 17:13 Відповісти
+13
Пішла лавина...

Тупорилий віслюк ЗЄ відчинив для себе браму пекла. Тепер лайно у нього буде летіти звідусіль.
І це бляха не Шапітолій - цим ЗМІ рота не стулиш.
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24.07.2025 17:18 Відповісти
+12
А кто еще принимает решения,босс в Украине один - сын грушника,остальные его пешки.
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24.07.2025 17:15 Відповісти
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всюди єрмак-він мабуть і спить з зеленським в одній кроваті
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24.07.2025 17:13 Відповісти
Чому це спить? Він що бомж, якому нема де спати?

Єрмак їбе Зеленського у сраку, як Кадиров вівцю.
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24.07.2025 17:21 Відповісти
Помоему в том бункере зеля, ермак, путлер и кадырка друг дружку долбят
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24.07.2025 18:17 Відповісти
Звідки знаєш? Зеленський та Єрмак сплять поруч в одному бункері Офісу президента, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3565097
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24.07.2025 18:09 Відповісти
один утилизировал зеков, другой - упоротых патриотов и попутно зажравшегося Реву лишили активов
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24.07.2025 17:18 Відповісти
Засмерділося у мережі, московськими онучами та личаками із-за парєбріка!!??
Московіт здрисни!
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24.07.2025 17:43 Відповісти
А що не так ,гнидо зелена? Один українець і все життя посвятив військовій справі і все відзнакою,як ти гадаєш розбирається він в веденні б/ж?.Два інших вонючих і пархатих ларьочнік і клоун, шістки пр, з кацапськими паспортами, з кацапськими та закомуняченими батьками, дідом катом українців , як ти ти ,гнидо, вважаєш вони більше розбираються в введені б/д чи патріотизм до України перевершує?Чи як ти ,гнидо, вважаєш їхня ручна шавка, ваєвода сирський, чистий кацап, з кацапськими батьками, виходець з паркетно - шаркаючого мосьввоку, крім лизати дупу і віджиматися ще щось вміє, то глянь на здобутки за останні півтора року, гнидо ти зелена.
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24.07.2025 17:37 Відповісти
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24.07.2025 17:14 Відповісти
в Бахмуті унікальні підземелля, які небезпечно було здавати ворогу. В цих багатокілометрових підземеллях зберігалися шампанське і вина Артемівського заводу вин. Там ховались люди в другу світому. І те,що ці підземелля зараз використовуються ворогом - дуже погано для нас
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24.07.2025 17:14 Відповісти
А кто еще принимает решения,босс в Украине один - сын грушника,остальные его пешки.
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24.07.2025 17:15 Відповісти
Борис Михайлович Ермак, был инженером-строителем и работал на различных должностях, в том числе начальником отдела в Министерстве монтажных и специальных строительных работ СССР. Ермак гавнюк, пида@ас, но не сын ГРУшника...
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24.07.2025 17:54 Відповісти
Зєля подарувала своєму фавориту звання генералісімуса пАстєльних справ і справжнє військо на додачу.. шоб не скучно було?..
ох!?, не дарма ідіоти сходили в урну на Вироку-2019..
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24.07.2025 17:17 Відповісти
Пішла лавина...

Тупорилий віслюк ЗЄ відчинив для себе браму пекла. Тепер лайно у нього буде летіти звідусіль.
І це бляха не Шапітолій - цим ЗМІ рота не стулиш.
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24.07.2025 17:18 Відповісти
йому як з гуся вода потужно-назламно-рішуче-надскладна
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24.07.2025 17:38 Відповісти
Треба не забувати, хто верховноголовнокомандувач, і не перемикати відповідальність на "менеджерів"...
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24.07.2025 17:20 Відповісти
Правильніше сказати, тут Козир знову керував Зеленським, який не лох. Його просто надуоили, водили за ніс.
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24.07.2025 17:23 Відповісти
Але підписи зелені.
Андрєйбарісич ваабсчє нєпрідєлах
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24.07.2025 17:36 Відповісти
Трибунал для виродка!
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24.07.2025 17:23 Відповісти
Битва за Бахмут - це прояв духу українського воїнства, мужності й стійкості українських бійців. Які, як у Донецькому аеропорту, дали відповідь ворогу: "Іду на ви".
Які на підступах до міста та у вуличних боях перемололи не лише вишколену рашистську десантуру, а й майже увесь кістяк "вагнерів", через що їхній ватажок "повар" у розпачі від цих втрат насмілився на воєнний заколот проти ***** і його генералів.
А тепер нашим воїнам дорікають, що вони не відступили і не здали безславно Бахмут на потіху вороху.
Тому подібні, як цей, висери далеких від реалій експердів, є некомпетентним ворожінням ретроспективних подій війни з пітьмою, цінність яких - "мінусова".
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24.07.2025 17:28 Відповісти
Де ти у статті побачив дорікання воїнам?

Там тільки звинувачення держзрадникам Зеленському та Єрмаку, які ухвалювали рішення і віддавали накази.
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24.07.2025 17:36 Відповісти
Ще тоді тобі казав, дурне ти на всю голову, саги і балади тут співаєш.То тир був , де воїни зсу були мішенями ,їм навіть для цього коридор зробили, скільки людей даремно загубили.Часів Чи треба було утримувати , а не мантру твою співати.
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24.07.2025 17:42 Відповісти
Не звизди, враже.
Тир - у твоїй голові.
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24.07.2025 17:53 Відповісти
За враже, при зустрічі, зубів в тебе менше стане .Ти було хоть раз в тих краях, теля?Тримати оборону був сенс поки ворог не перетнув річку, далі з висот ЧЯ, розстрілювати ворога в Бахмуті, а не сидіти в вогневому мішку. Ти ,теля , хоть це здатне збагнути.Ти здатне збагнути , що чим більше той мішок наситиш військовими тим більший відсоток вражених,ти хоть здогадуєшся які втрати були коридором, щоб ти цю свою, мантру теля мичало.Ти теля здатне збагнути що ці ,загнані в мішок, сили й засоби планувались застосувати ся за зовсім іншим призначенням. Для такого теля як ти ,слово враже то навіть замало
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24.07.2025 18:20 Відповісти
FT розуміється на бойових діях, як Папа Римський в борделях.
1,Війська тримали оборону у Бахмуті, не даючи можливості військам рф просунутись до Краматорська та Слов'янська.
2. При обороні Бахмута не було допущено масштабних оточень, як у Маріуполі. Війська до виходу з Бахмута мали можливість вивозити поранених і підвозити БК. Де і треба було швидко виводити війська - так це у Маріуполі.
3. Оборона Бахмута повністю знищила таке формування як ЧВК Вагнер. Такої бойової одиниці більше не існує. Так само, як і її керманичів. Її бойовий шлях почався у Попасній, а закінчився у Бахмуті.
4. Якщо б війська були виведені з Бахмута без бою - довелось би приймати бій десь у Краматорську. або у Слов'янську.
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24.07.2025 17:31 Відповісти
Клоун з лазні ***** ЗЄ, який все життя смоктав та лоскотав за гроші, у бойових діях знається набагато краще?
А Єрмак, який за часів Яника обілечував МАФи, так взагалі тоді геній військової стратегії.
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24.07.2025 17:39 Відповісти
Не знаю. Я свічки не тримав. Але з моєї точки зору, оборона Бахмута була грамотна та виважена, з огляду на те, які сили протистояли українській армії в той час у тому місці.
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24.07.2025 17:42 Відповісти
А скілтуи коштує твоя точка зору і на якому досвіді вона грунтується?
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24.07.2025 17:51 Відповісти
Поки що безкоштовно. А грунтується вона на власних спостереженнях за бойовими діями з 2014-го року, аналізі основних операцій та власних висновках.
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24.07.2025 18:00 Відповісти
Аааа... то ти такий же стратег, як блазень та ларьочник.
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24.07.2025 18:04 Відповісти
А це вже твоя точка зору, не буду казати куди ти її можеш собі запхнути - думаю, ти сам здогадався.
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24.07.2025 18:08 Відповісти
Це не точка зору, а факт.

Ти не закінчував військову академію і не приймав участі у бойових діях. Тобто, ти нуль у військовій справі.
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24.07.2025 18:10 Відповісти
Можна закінчити військову академію і бути ніяким військовим.
І хто тобі сказав, що я не приймав участі у бойових діях - FT, або Єрмак?
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24.07.2025 18:15 Відповісти
А можна з проперженого дивана з фуфельним цивільним дипломом розповідати про стратегії оборони.
Для цього взагалі нічого не треба - ні знань, ні досвіду.
Зараз таких експертів по гривні відро.

Я вже зрозумів, що ти невизнаний військовий геній рівня Олександра Македонського, Наполеона та Манштейна.
А санітари про це знають?
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24.07.2025 18:26 Відповісти
Я не розповідаю про стратегії оборони, а лише висловлюю свою скромну думку. Яка необов'язково має грунтуватись на участі в бойових діях та\або вищій військовій освіті.
А як, щодо твоєї військової освіти та участі в бойових діях?
І до якої категорії ти належиш? Диванних експертів, або невизнаних геніїв?
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24.07.2025 18:34 Відповісти
За Бахмутом - висоти. Якби війська просто відвели на висоти, то можна було б берегти людей і тримати той Бахмут під вогневим контролем...
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24.07.2025 17:43 Відповісти
Це не так просто. Неможливо на висотах тримати місто під вогневим контролем, якщо у ворога ініціатива на полі бою, кількісна перевага у артилерії ( а тоді вони ще могли дозволити собі "вогневий вал"), авіації та піхоті. Часів Яр також на висотах, але це не заважає москалям проводити штурми та захоплювати клаптики міста.
А ось міські бої, якраз сповільнили просування ворога і зв'язали багато його з'єднань, які врешті-решт втратили боєздатність.
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24.07.2025 17:56 Відповісти
Це нам вирок
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24.07.2025 17:33 Відповісти
Все логічно та закономірно. Наші успіхи на фронті у 2022 були саме до того моменту, поки свої щурячі пики у справи керування військом не почав пхати зелений скоморох і його завхоз. Сталося це після того, як ЗСУ звільнили Херсон восени 2022. Тоді будь кому, навіть військовим репортерам, було заборонено робити репортажі зі звільненого міста, поки туди не припхав свій тухєс найвеличніший ушльопок **********. І вже після Херсону ZE-єрмачня почала збирати так звані "ставки", які були звичайними піар-акціями для мудрова піпла, а вже у січні ZEлупа на черговій такій "ставкє" посварився із Залужним саме через Бахмут https://glavcom.ua/country/politics/bakhmut-stav-prichinoju-rokzolu-zelenskoho-ta-zaluzhnoho-912549.html, бо Залужний хотів відвести наші підрозділи звідти, щоб не зточувати найбоєздатніші, злагоджені бригади напередодні нашого контрнаступу, а офісна шобла навпаки наполягала тримати Бахмут до останнього.
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24.07.2025 17:33 Відповісти
Так в Бахмуті Україна втратила тисячі кращих свої військових ,рашисти втратили десятки тисяч колишніх зеків . На той час військове керіввництво пропонувало відвести свої війська на кращі позиції на висотах навкруги міста ,але з ОП прийшла відмова і утримати місто за будь яку ціну ,рашисти кабами знищили повністю місто на жаль загинули багато кращих наших військових,міста як такого не існує лише суцільна руїна ,але хто відповість?
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24.07.2025 17:35 Відповісти
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24.07.2025 17:36 Відповісти
За одну передачу повноважень агенту козирю,він вартує те,що хоче приписати Порошенку.
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24.07.2025 17:36 Відповісти
"Після того корабель потонув, знаходиться багато людей які знали ЯК той корабель можна було врятувати."

 Єрмак, напевно, справді ще той су**й син, але питання обороняти, чи не обороняти Бахмута, чи любе друге місто України має однозначну відповідь - ОБОРОНЯТИ.

Тим більше Бахмут, древнє місто з мережею підземних споруд, фортифікацій. Здати завжди легше, ніж потім відвоювати у ворога.

"У перемоги тисячі батьків, а поразка завжди сирота". У разі поразки назначають "цапа відбувайла".

"За лаштунками західні чиновники були стурбовані... "

Можливо, ті ж західні чиновники були ще більше стурбовані тим, що Путіну не вдалося за три доби взяти Київ?

Подібні статті, хоч на перший погляд спрямовані проти Єрмака - неформального лідера, який справді ще той су**й син, який має вплив на Президента, - камінець в черевику Зеленського, ніби складені по методичках Кремля.
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24.07.2025 17:38 Відповісти
Якраз грамотна оборона Бахмута зв'язала основні сили росіян і дала можливість провести контрнаступальні дії на Правобережжі Херсонщини та на Харківщині. А, якби, наступ на Мелітополь та Токмак розпочався не у червні 2023-го, а наприкінці листопада - початку грудня 2022-го - гадаю його результати були б геть іншими. На той час і моральний стан росіян і їх фортифікації на Лівобережжі були у гіршому стані.
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24.07.2025 17:39 Відповісти
Чому досі живі та навіть не в тюрмі виродки, які збудували фортифікації у Бахмутському районі лише на паперах? На їхніх руках кров українських оборонців. Був час збудувати фортифікації і не дати кацапам пройти далі.
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24.07.2025 17:40 Відповісти
Ви про зеленського назначенця, колишнього голови Донецької ОВА та теперішнього очільника АМКУ Кириленка?
Який наразі перебуває під слідством антикорорганів за приховування майна, вочевидь придбаного на рашистські гонорари за саботаж у будівництві оборонних споруд довкола Бахмуту, Авдіївки, Курахового та Вугледару.
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24.07.2025 17:51 Відповісти
ну я навіть не знаю..., визнати. що нашою армією командує навіть дуже ефективний менеджер, а не бойові генерали, це себе не поважати та не поважати свою армію...
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24.07.2025 17:40 Відповісти
Тобто не президент, не головнокомандувач, в оцей завхоз приймав рішення? Кого ви обрали в 2019?
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24.07.2025 17:42 Відповісти
Bild німецька теж писала, що Залужний наполягав на виведенні військ із Бахмута ще в лютому 2023, але йому не дозволили...
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24.07.2025 17:44 Відповісти
FT не вважає, що на четвертий рік агресивної війни в Європі можна було б закликати американців до якогось втручання, а не перекидатись смаженими заголовками про трагічні події дворічної давнини, хто там як неправильно оборонявся
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24.07.2025 17:44 Відповісти
Ермак президент, премьер-министр, министр иностранных дел и все министры вместе взятые.
Интересно что за компромат у него на зелю.
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24.07.2025 17:47 Відповісти
Те що дЄрмак російський агент, то знають всі, мабудь, окрім найвеличнішого.
Ну а те, що найвеличніший закінчений дурень, знають всі окрім ного самого.
Так що результат їхнього бажання пограти в роль великиго полководця не могла бути ніякою іншою. Боюся щоб ці персонажі не стали вироком для всієї нашої країни.
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24.07.2025 17:47 Відповісти
Кого генерали слухали і чиї виконували забаганки ціною життя рядового о/с.
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24.07.2025 17:50 Відповісти
Та треба було "своєчасно вивести війська" одразу Шегені. Так?
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24.07.2025 17:51 Відповісти
То в твоїй порожній макітрі,частично заповненій зелайном відразу Шегені.
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24.07.2025 18:00 Відповісти
Лайном тут тільки тебе годують. Але ти бачу раденьке.
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24.07.2025 18:12 Відповісти
Ось вона країна мрії зехудоби,коли начальник скрепок,сцеплерів,олівців командує військовими,а військове керевництво як діти обісрані,мовчки своїми віджертими мордами кивали.Ану нагадайте зелохи хто був у " бариги" керівник оп.
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24.07.2025 17:58 Відповісти
Норм статья, как раз под оборону Покровска или Константиновки
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24.07.2025 18:00 Відповісти
Сплять разом, а рішення "приймає"дЄрмак ! Брехня брехнею поганяє. Проте для чого у Бахмуті поклали найкращі підрозділи ? Щоб по конгресам світу приймати ... поцілунки ? ! Падлюки, військові знають як і коли відступати чи наступати. Чого ви свій ПІАР сюди впарюєте ??? Наплювавши на військових командирів. І не шкодуючи життями наших синів та дочок України.
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24.07.2025 18:09 Відповісти
Зрештою фортеця Бахмут впала. Втрати підірвали контрнаступ України 2023 року, який також закінчився провалом

Контрнаступ провалився, бо Україна не мала необхідної зброї і поперлася наступати на мінні поля. Без КАБів, без авіації, без підтримки сотнями FPV та розвідувальних дронів.
А ще Єрмак хтось злив плани контрнаступу кацапам.

А ще можна подякувати "партнерам", яким треба було кожен день доводити, що Україна хоче і може боротися і перемагати. Прапор їм був потрібен підписаний! Тварюки. Скільки місяців змарнували, перш ніж надати перші HIMARS, перші Т-72, перші МіГи? Рік змарнували, перш ніж надати перший Patriot, ще більше - перед наданням Bradley. Все п**діли про ескалацію - так, навіть про Patriot, який навіть в режимі "земля-земля" не працює, на відміну від С-300/С-400. А зараз їм Бахмут винен, що вони такі безяйцеві дебіли не дали зброю для контрнаступу.
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24.07.2025 18:22 Відповісти
 
 