Рішення тримати оборону Бахмута так довго міг приймати Єрмак, - Financial Times

Видання Financial Times пише, що рішення тримати тривалу оборону Бахмута могло виходити від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"За словами двох українських чиновників, залучених до військового планування, Єрмак неодноразово ігнорував рішення військового керівництва і в певних ситуаціях мав "повний вплив" на бойові дії. Одним з найяскравіших прикладів, за їхніми словами, був його вплив на битву за Бахмут", - пише видання.

FT нагадує, що Бахмут був збудований як фортеця в 1571 році, а наприкінці 2022 року місто знову опинилося в облозі, коли російські війська наблизилися.

"Багато українських командирів на передовій закликали до стратегічного відступу, але Єрмак побачив можливість розповісти іншу історію. Завдяки своїй історії фортеця Бахмут мала певну наративну силу. Вона мала стати символом незламного опору України. Зеленський також хотів великої перемоги на полі бою, щоб підняти національний моральний дух. Бахмут не мав падати. Він не міг", – йдеться в статті.

Автор матеріалу Крістофер Міллер зазначає, що після 7 місяців важких боїв Бахмут "уже був пеклом".

"Коли я робив репортаж з міста на початку грудня 2022 року, центр був зруйнований. Російські наземні атаки були невпинними – навіть загартовані американські генерали були вражені жорстокістю боїв і приголомшливими втратами Москви. І все ж вони продовжували наступати", – зазначив Міллер.

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За даними FT, у розпал боїв, 20 грудня 2022 року, Зеленський у супроводі Єрмака здійснив таємний і ризикований візит на бахмутський фронт. А наступного дня президент України вилетів до США і представив на спільному засіданні Конгресу пошарпаний український прапор, підписаний військовими в Бахмуті.

Видання нагадує, що тоді спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підняла його над трибуною під бурхливі овації.

"Україна мала своє Аламо (містечко Аламо розташоване у Техасі, США. Битва за Аламо у 1836 році була найвідомішою битвою Техаської революції. Завдяки героїзму оборонців битва за Аламо стала символом боротьби за незалежність Техасу – ред.). Але за лаштунками західні чиновники були стурбовані втратами. Українські командири скаржилися, що ресурси марнуються, не приносячи значного тактичного ефекту. Багато хто говорив, що рішення залишитися було прийнято в оточенні президента, а не військовими", – йдеться у статті.

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За словами Міллера, один з командирів, який брав участь у боях назвав тривалу оборону Бахмута "політичним маневром, замаскованим під героїзм".

"Зрештою фортеця Бахмут впала. Втрати підірвали контрнаступ України 2023 року, який також закінчився провалом. "Було помилкою залишатися в Бахмуті так довго", – сказав високопоставлений український чиновник, причетний до військового планування, – "Ми мали свої накази". Я запитав, від кого, і він назвав командувача сухопутних військ України. Але цей генерал отримав власний наказ, додав чиновник. Він надійшов з Офісу Президента. "Ви можете здогадатися, від кого"", – пише FT.