Решение держать оборону Бахмута так долго мог принимать Ермак, - Financial Times
Издание Financial Times пишет, что решение держать длительную оборону Бахмута могло исходить от главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"По словам двух украинских чиновников, привлеченных к военному планированию, Ермак неоднократно игнорировал решения военного руководства и в определенных ситуациях имел "полное влияние" на боевые действия. Одним из самых ярких примеров, по их словам, было его влияние на битву за Бахмут", - пишет издание.
FT напоминает, что Бахмут был построен как крепость в 1571 году, а в конце 2022 года город снова оказался в осаде, когда российские войска приблизились.
"Многие украинские командиры на передовой призывали к стратегическому отступлению, но Ермак увидел возможность рассказать другую историю. Благодаря своей истории крепость Бахмут имела определенную нарративную силу. Она должна была стать символом несокрушимого сопротивления Украины. Зеленский также хотел большой победы на поле боя, чтобы поднять национальный моральный дух. Бахмут не должен был падать. Он не мог", - говорится в статье.
Автор материала Кристофер Миллер отмечает, что после 7 месяцев тяжелых боев Бахмут "уже был адом".
"Когда я делал репортаж из города в начале декабря 2022 года, центр был разрушен. Российские наземные атаки были безостановочными - даже закаленные американские генералы были поражены жестокостью боев и ошеломляющими потерями Москвы. И все же они продолжали наступать", - отметил Миллер.
По данным FT, в разгар боев, 20 декабря 2022 года, Зеленский в сопровождении Ермака совершил тайный и рискованный визит на бахмутский фронт. А на следующий день президент Украины вылетел в США и представил на совместном заседании Конгресса потрепанный украинский флаг, подписанный военными в Бахмуте.
Издание напоминает, что тогда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подняла его над трибуной под бурные овации.
"Украина имела свое Аламо (городок Аламо расположен в Техасе, США. Битва за Аламо в 1836 году была самой известной битвой Техасской революции. Благодаря героизму защитников битва за Аламо стала символом борьбы за независимость Техаса - ред.) Но за кулисами западные чиновники были обеспокоены потерями. Украинские командиры жаловались, что ресурсы тратятся впустую, не принося значительного тактического эффекта. Многие говорили, что решение остаться было принято в окружении президента, а не военными", - говорится в статье.
По словам Миллера, один из командиров, который участвовал в боях назвал длительную оборону Бахмута "политическим маневром, замаскированным под героизм".
"В конце концов крепость Бахмут пала. Потери подорвали контрнаступление Украины 2023 года, которое также закончилось провалом. "Было ошибкой оставаться в Бахмуте так долго", - сказал высокопоставленный украинский чиновник, причастный к военному планированию, - "Мы имели свои приказы". Я спросил, от кого, и он назвал командующего сухопутными войсками Украины. Но этот генерал получил собственный приказ, добавил чиновник. Он поступил из Офиса Президента. "Вы можете догадаться, от кого"", - пишет FT.
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Єрмак їбе Зеленського у сраку, як Кадиров вівцю.
Московіт здрисни!
ох!?, не дарма ідіоти сходили в урну на Вироку-2019..
Тупорилий віслюк ЗЄ відчинив для себе браму пекла. Тепер лайно у нього буде летіти звідусіль.
І це бляха не Шапітолій - цим ЗМІ рота не стулиш.
Андрєйбарісич ваабсчє нєпрідєлах
Які на підступах до міста та у вуличних боях перемололи не лише вишколену рашистську десантуру, а й майже увесь кістяк "вагнерів", через що їхній ватажок "повар" у розпачі від цих втрат насмілився на воєнний заколот проти ***** і його генералів.
А тепер нашим воїнам дорікають, що вони не відступили і не здали безславно Бахмут на потіху вороху.
Тому подібні, як цей, висери далеких від реалій експердів, є некомпетентним ворожінням ретроспективних подій війни з пітьмою, цінність яких - "мінусова".
Там тільки звинувачення держзрадникам Зеленському та Єрмаку, які ухвалювали рішення і віддавали накази.
Тир - у твоїй голові.
1,Війська тримали оборону у Бахмуті, не даючи можливості військам рф просунутись до Краматорська та Слов'янська.
2. При обороні Бахмута не було допущено масштабних оточень, як у Маріуполі. Війська до виходу з Бахмута мали можливість вивозити поранених і підвозити БК. Де і треба було швидко виводити війська - так це у Маріуполі.
3. Оборона Бахмута повністю знищила таке формування як ЧВК Вагнер. Такої бойової одиниці більше не існує. Так само, як і її керманичів. Її бойовий шлях почався у Попасній, а закінчився у Бахмуті.
4. Якщо б війська були виведені з Бахмута без бою - довелось би приймати бій десь у Краматорську. або у Слов'янську.
А Єрмак, який за часів Яника обілечував МАФи, так взагалі тоді геній військової стратегії.
Ти не закінчував військову академію і не приймав участі у бойових діях. Тобто, ти нуль у військовій справі.
А ось міські бої, якраз сповільнили просування ворога і зв'язали багато його з'єднань, які врешті-решт втратили боєздатність.
Єрмак, напевно, справді ще той су**й син, але питання обороняти, чи не обороняти Бахмута, чи любе друге місто України має однозначну відповідь - ОБОРОНЯТИ.
Тим більше Бахмут, древнє місто з мережею підземних споруд, фортифікацій. Здати завжди легше, ніж потім відвоювати у ворога.
"У перемоги тисячі батьків, а поразка завжди сирота". У разі поразки назначають "цапа відбувайла".
"За лаштунками західні чиновники були стурбовані... "
Можливо, ті ж західні чиновники були ще більше стурбовані тим, що Путіну не вдалося за три доби взяти Київ?
Подібні статті, хоч на перший погляд спрямовані проти Єрмака - неформального лідера, який справді ще той су**й син, який має вплив на Президента, - камінець в черевику Зеленського, ніби складені по методичках Кремля.
Який наразі перебуває під слідством антикорорганів за приховування майна, вочевидь придбаного на рашистські гонорари за саботаж у будівництві оборонних споруд довкола Бахмуту, Авдіївки, Курахового та Вугледару.
Интересно что за компромат у него на зелю.
Ну а те, що найвеличніший закінчений дурень, знають всі окрім ного самого.
Так що результат їхнього бажання пограти в роль великиго полководця не могла бути ніякою іншою. Боюся щоб ці персонажі не стали вироком для всієї нашої країни.