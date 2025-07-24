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Новости Битва за Бахмут
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Решение держать оборону Бахмута так долго мог принимать Ермак, - Financial Times

єрмак

Издание Financial Times пишет, что решение держать длительную оборону Бахмута могло исходить от главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По словам двух украинских чиновников, привлеченных к военному планированию, Ермак неоднократно игнорировал решения военного руководства и в определенных ситуациях имел "полное влияние" на боевые действия. Одним из самых ярких примеров, по их словам, было его влияние на битву за Бахмут", - пишет издание.

FT напоминает, что Бахмут был построен как крепость в 1571 году, а в конце 2022 года город снова оказался в осаде, когда российские войска приблизились.

"Многие украинские командиры на передовой призывали к стратегическому отступлению, но Ермак увидел возможность рассказать другую историю. Благодаря своей истории крепость Бахмут имела определенную нарративную силу. Она должна была стать символом несокрушимого сопротивления Украины. Зеленский также хотел большой победы на поле боя, чтобы поднять национальный моральный дух. Бахмут не должен был падать. Он не мог", - говорится в статье.

Автор материала Кристофер Миллер отмечает, что после 7 месяцев тяжелых боев Бахмут "уже был адом".

"Когда я делал репортаж из города в начале декабря 2022 года, центр был разрушен. Российские наземные атаки были безостановочными - даже закаленные американские генералы были поражены жестокостью боев и ошеломляющими потерями Москвы. И все же они продолжали наступать", - отметил Миллер.

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По данным FT, в разгар боев, 20 декабря 2022 года, Зеленский в сопровождении Ермака совершил тайный и рискованный визит на бахмутский фронт. А на следующий день президент Украины вылетел в США и представил на совместном заседании Конгресса потрепанный украинский флаг, подписанный военными в Бахмуте.

Издание напоминает, что тогда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подняла его над трибуной под бурные овации.

"Украина имела свое Аламо (городок Аламо расположен в Техасе, США. Битва за Аламо в 1836 году была самой известной битвой Техасской революции. Благодаря героизму защитников битва за Аламо стала символом борьбы за независимость Техаса - ред.) Но за кулисами западные чиновники были обеспокоены потерями. Украинские командиры жаловались, что ресурсы тратятся впустую, не принося значительного тактического эффекта. Многие говорили, что решение остаться было принято в окружении президента, а не военными", - говорится в статье.

Также читайте: Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже и большее, - Financial Times

По словам Миллера, один из командиров, который участвовал в боях назвал длительную оборону Бахмута "политическим маневром, замаскированным под героизм".

"В конце концов крепость Бахмут пала. Потери подорвали контрнаступление Украины 2023 года, которое также закончилось провалом. "Было ошибкой оставаться в Бахмуте так долго", - сказал высокопоставленный украинский чиновник, причастный к военному планированию, - "Мы имели свои приказы". Я спросил, от кого, и он назвал командующего сухопутными войсками Украины. Но этот генерал получил собственный приказ, добавил чиновник. Он поступил из Офиса Президента. "Вы можете догадаться, от кого"", - пишет FT.

Донецкая область (10302) Бахмут (1605) Ермак Андрей (1287) Бахмутский район (548) война в Украине (5328)


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Топ комментарии
+10
всюди єрмак-він мабуть і спить з зеленським в одній кроваті
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24.07.2025 17:13 Ответить
+9
А кто еще принимает решения,босс в Украине один - сын грушника,остальные его пешки.
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24.07.2025 17:15 Ответить
+9
Пішла лавина...

Тупорилий віслюк ЗЄ відчинив для себе браму пекла. Тепер лайно у нього буде летіти звідусіль.
І це бляха не Шапітолій - цим ЗМІ рота не стулиш.
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24.07.2025 17:18 Ответить
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всюди єрмак-він мабуть і спить з зеленським в одній кроваті
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24.07.2025 17:13 Ответить
Чому це спить? Він що бомж, якому нема де спати?

Єрмак їбе Зеленського у сраку, як Кадиров вівцю.
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24.07.2025 17:21 Ответить
Звідки знаєш? Зеленський та Єрмак сплять поруч в одному бункері Офісу президента, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3565097
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24.07.2025 18:09 Ответить
один утилизировал зеков, другой - упоротых патриотов и попутно зажравшегося Реву лишили активов
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24.07.2025 17:18 Ответить
Засмерділося у мережі, московськими онучами та личаками із-за парєбріка!!??
Московіт здрисни!
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24.07.2025 17:43 Ответить
А що не так ,гнидо зелена? Один українець і все життя посвятив військовій справі і все відзнакою,як ти гадаєш розбирається він в веденні б/ж?.Два інших вонючих і пархатих ларьочнік і клоун, шістки пр, з кацапськими паспортами, з кацапськими та закомуняченими батьками, дідом катом українців , як ти ти ,гнидо, вважаєш вони більше розбираються в введені б/д чи патріотизм до України перевершує?Чи як ти ,гнидо, вважаєш їхня ручна шавка, ваєвода сирський, чистий кацап, з кацапськими батьками, виходець з паркетно - шаркаючого мосьввоку, крім лизати дупу і віджиматися ще щось вміє, то глянь на здобутки за останні півтора року, гнидо ти зелена.
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24.07.2025 17:37 Ответить
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24.07.2025 17:14 Ответить
в Бахмуті унікальні підземелля, які небезпечно було здавати ворогу. В цих багатокілометрових підземеллях зберігалися шампанське і вина Артемівського заводу вин. Там ховались люди в другу світому. І те,що ці підземелля зараз використовуються ворогом - дуже погано для нас
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24.07.2025 17:14 Ответить
А кто еще принимает решения,босс в Украине один - сын грушника,остальные его пешки.
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24.07.2025 17:15 Ответить
Борис Михайлович Ермак, был инженером-строителем и работал на различных должностях, в том числе начальником отдела в Министерстве монтажных и специальных строительных работ СССР. Ермак гавнюк, пида@ас, но не сын ГРУшника...
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24.07.2025 17:54 Ответить
Зєля подарувала своєму фавориту звання генералісімуса пАстєльних справ і справжнє військо на додачу.. шоб не скучно було?..
ох!?, не дарма ідіоти сходили в урну на Вироку-2019..
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24.07.2025 17:17 Ответить
Пішла лавина...

Тупорилий віслюк ЗЄ відчинив для себе браму пекла. Тепер лайно у нього буде летіти звідусіль.
І це бляха не Шапітолій - цим ЗМІ рота не стулиш.
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24.07.2025 17:18 Ответить
йому як з гуся вода потужно-назламно-рішуче-надскладна
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24.07.2025 17:38 Ответить
Треба не забувати, хто верховноголовнокомандувач, і не перемикати відповідальність на "менеджерів"...
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24.07.2025 17:20 Ответить
Правильніше сказати, тут Козир знову керував Зеленським, який не лох. Його просто надуоили, водили за ніс.
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24.07.2025 17:23 Ответить
Але підписи зелені.
Андрєйбарісич ваабсчє нєпрідєлах
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24.07.2025 17:36 Ответить
Трибунал для виродка!
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24.07.2025 17:23 Ответить
Битва за Бахмут - це прояв духу українського воїнства, мужності й стійкості українських бійців. Які, як у Донецькому аеропорту, дали відповідь ворогу: "Іду на ви".
Які на підступах до міста та у вуличних боях перемололи не лише вишколену рашистську десантуру, а й майже увесь кістяк "вагнерів", через що їхній ватажок "повар" у розпачі від цих втрат насмілився на воєнний заколот проти ***** і його генералів.
А тепер нашим воїнам дорікають, що вони не відступили і не здали безславно Бахмут на потіху вороху.
Тому подібні, як цей, висери далеких від реалій експердів, є некомпетентним ворожінням ретроспективних подій війни з пітьмою, цінність яких - "мінусова".
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24.07.2025 17:28 Ответить
Де ти у статті побачив дорікання воїнам?

Там тільки звинувачення держзрадникам Зеленському та Єрмаку, які ухвалювали рішення і віддавали накази.
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24.07.2025 17:36 Ответить
Ще тоді тобі казав, дурне ти на всю голову, саги і балади тут співаєш.То тир був , де воїни зсу були мішенями ,їм навіть для цього коридор зробили, скільки людей даремно загубили.Часів Чи треба було утримувати , а не мантру твою співати.
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24.07.2025 17:42 Ответить
Не звизди, враже.
Тир - у твоїй голові.
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24.07.2025 17:53 Ответить
FT розуміється на бойових діях, як Папа Римський в борделях.
1,Війська тримали оборону у Бахмуті, не даючи можливості військам рф просунутись до Краматорська та Слов'янська.
2. При обороні Бахмута не було допущено масштабних оточень, як у Маріуполі. Війська до виходу з Бахмута мали можливість вивозити поранених і підвозити БК. Де і треба було швидко виводити війська - так це у Маріуполі.
3. Оборона Бахмута повністю знищила таке формування як ЧВК Вагнер. Такої бойової одиниці більше не існує. Так само, як і її керманичів. Її бойовий шлях почався у Попасній, а закінчився у Бахмуті.
4. Якщо б війська були виведені з Бахмута без бою - довелось би приймати бій десь у Краматорську. або у Слов'янську.
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24.07.2025 17:31 Ответить
Клоун з лазні ***** ЗЄ, який все життя смоктав та лоскотав за гроші, у бойових діях знається набагато краще?
А Єрмак, який за часів Яника обілечував МАФи, так взагалі тоді геній військової стратегії.
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24.07.2025 17:39 Ответить
Не знаю. Я свічки не тримав. Але з моєї точки зору, оборона Бахмута була грамотна та виважена, з огляду на те, які сили протистояли українській армії в той час у тому місці.
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24.07.2025 17:42 Ответить
А скілтуи коштує твоя точка зору і на якому досвіді вона грунтується?
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24.07.2025 17:51 Ответить
Поки що безкоштовно. А грунтується вона на власних спостереженнях за бойовими діями з 2014-го року, аналізі основних операцій та власних висновках.
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24.07.2025 18:00 Ответить
Аааа... то ти такий же стратег, як блазень та ларьочник.
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24.07.2025 18:04 Ответить
А це вже твоя точка зору, не буду казати куди ти її можеш собі запхнути - думаю, ти сам здогадався.
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24.07.2025 18:08 Ответить
Це не точка зору, а факт.

Ти не закінчував військову академію і не приймав участі у бойових діях. Тобто, ти нуль у військовій справі.
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24.07.2025 18:10 Ответить
За Бахмутом - висоти. Якби війська просто відвели на висоти, то можна було б берегти людей і тримати той Бахмут під вогневим контролем...
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24.07.2025 17:43 Ответить
Це не так просто. Неможливо на висотах тримати місто під вогневим контролем, якщо у ворога ініціатива на полі бою, кількісна перевага у артилерії ( а тоді вони ще могли дозволити собі "вогневий вал"), авіації та піхоті. Часів Яр також на висотах, але це не заважає москалям проводити штурми та захоплювати клаптики міста.
А ось міські бої, якраз сповільнили просування ворога і зв'язали багато його з'єднань, які врешті-решт втратили боєздатність.
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24.07.2025 17:56 Ответить
Це нам вирок
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24.07.2025 17:33 Ответить
Все логічно та закономірно. Наші успіхи на фронті у 2022 були саме до того моменту, поки свої щурячі пики у справи керування військом не почав пхати зелений скоморох і його завхоз. Сталося це після того, як ЗСУ звільнили Херсон восени 2022. Тоді будь кому, навіть військовим репортерам, було заборонено робити репортажі зі звільненого міста, поки туди не припхав свій тухєс найвеличніший ушльопок **********. І вже після Херсону ZE-єрмачня почала збирати так звані "ставки", які були звичайними піар-акціями для мудрова піпла, а вже у січні ZEлупа на черговій такій "ставкє" посварився із Залужним саме через Бахмут https://glavcom.ua/country/politics/bakhmut-stav-prichinoju-rokzolu-zelenskoho-ta-zaluzhnoho-912549.html, бо Залужний хотів відвести наші підрозділи звідти, щоб не зточувати найбоєздатніші, злагоджені бригади напередодні нашого контрнаступу, а офісна шобла навпаки наполягала тримати Бахмут до останнього.
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24.07.2025 17:33 Ответить
Так в Бахмуті Україна втратила тисячі кращих свої військових ,рашисти втратили десятки тисяч колишніх зеків . На той час військове керіввництво пропонувало відвести свої війська на кращі позиції на висотах навкруги міста ,але з ОП прийшла відмова і утримати місто за будь яку ціну ,рашисти кабами знищили повністю місто на жаль загинули багато кращих наших військових,міста як такого не існує лише суцільна руїна ,але хто відповість?
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24.07.2025 17:35 Ответить
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24.07.2025 17:36 Ответить
За одну передачу повноважень агенту козирю,він вартує те,що хоче приписати Порошенку.
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24.07.2025 17:36 Ответить
"Після того корабель потонув, знаходиться багато людей які знали ЯК той корабель можна було врятувати."

 Єрмак, напевно, справді ще той су**й син, але питання обороняти, чи не обороняти Бахмута, чи любе друге місто України має однозначну відповідь - ОБОРОНЯТИ.

Тим більше Бахмут, древнє місто з мережею підземних споруд, фортифікацій. Здати завжди легше, ніж потім відвоювати у ворога.

"У перемоги тисячі батьків, а поразка завжди сирота". У разі поразки назначають "цапа відбувайла".

"За лаштунками західні чиновники були стурбовані... "

Можливо, ті ж західні чиновники були ще більше стурбовані тим, що Путіну не вдалося за три доби взяти Київ?

Подібні статті, хоч на перший погляд спрямовані проти Єрмака - неформального лідера, який справді ще той су**й син, який має вплив на Президента, - камінець в черевику Зеленського, ніби складені по методичках Кремля.
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24.07.2025 17:38 Ответить
Якраз грамотна оборона Бахмута зв'язала основні сили росіян і дала можливість провести контрнаступальні дії на Правобережжі Херсонщини та на Харківщині. А, якби, наступ на Мелітополь та Токмак розпочався не у червні 2023-го, а наприкінці листопада - початку грудня 2022-го - гадаю його результати були б геть іншими. На той час і моральний стан росіян і їх фортифікації на Лівобережжі були у гіршому стані.
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24.07.2025 17:39 Ответить
Чому досі живі та навіть не в тюрмі виродки, які збудували фортифікації у Бахмутському районі лише на паперах? На їхніх руках кров українських оборонців. Був час збудувати фортифікації і не дати кацапам пройти далі.
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24.07.2025 17:40 Ответить
Ви про зеленського назначенця, колишнього голови Донецької ОВА та теперішнього очільника АМКУ Кириленка?
Який наразі перебуває під слідством антикорорганів за приховування майна, вочевидь придбаного на рашистські гонорари за саботаж у будівництві оборонних споруд довкола Бахмуту, Авдіївки, Курахового та Вугледару.
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24.07.2025 17:51 Ответить
ну я навіть не знаю..., визнати. що нашою армією командує навіть дуже ефективний менеджер, а не бойові генерали, це себе не поважати та не поважати свою армію...
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24.07.2025 17:40 Ответить
Тобто не президент, не головнокомандувач, в оцей завхоз приймав рішення? Кого ви обрали в 2019?
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24.07.2025 17:42 Ответить
Bild німецька теж писала, що Залужний наполягав на виведенні військ із Бахмута ще в лютому 2023, але йому не дозволили...
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24.07.2025 17:44 Ответить
FT не вважає, що на четвертий рік агресивної війни в Європі можна було б закликати американців до якогось втручання, а не перекидатись смаженими заголовками про трагічні події дворічної давнини, хто там як неправильно оборонявся
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24.07.2025 17:44 Ответить
Ермак президент, премьер-министр, министр иностранных дел и все министры вместе взятые.
Интересно что за компромат у него на зелю.
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24.07.2025 17:47 Ответить
Те що дЄрмак російський агент, то знають всі, мабудь, окрім найвеличнішого.
Ну а те, що найвеличніший закінчений дурень, знають всі окрім ного самого.
Так що результат їхнього бажання пограти в роль великиго полководця не могла бути ніякою іншою. Боюся щоб ці персонажі не стали вироком для всієї нашої країни.
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24.07.2025 17:47 Ответить
Кого генерали слухали і чиї виконували забаганки ціною життя рядового о/с.
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24.07.2025 17:50 Ответить
Та треба було "своєчасно вивести війська" одразу Шегені. Так?
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24.07.2025 17:51 Ответить
То в твоїй порожній макітрі,частично заповненій зелайном відразу Шегені.
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24.07.2025 18:00 Ответить
Лайном тут тільки тебе годують. Але ти бачу раденьке.
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24.07.2025 18:12 Ответить
Ось вона країна мрії зехудоби,коли начальник скрепок,сцеплерів,олівців командує військовими,а військове керевництво як діти обісрані,мовчки своїми віджертими мордами кивали.Ану нагадайте зелохи хто був у " бариги" керівник оп.
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24.07.2025 17:58 Ответить
Норм статья, как раз под оборону Покровска или Константиновки
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24.07.2025 18:00 Ответить
Сплять разом, а рішення "приймає"дЄрмак ! Брехня брехнею поганяє. Проте для чого у Бахмуті поклали найкращі підрозділи ? Щоб по конгресам світу приймати ... поцілунки ? ! Падлюки, військові знають як і коли відступати чи наступати. Чого ви свій ПІАР сюди впарюєте ??? Наплювавши на військових командирів. І не шкодуючи життями наших синів та дочок України.
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24.07.2025 18:09 Ответить
 
 