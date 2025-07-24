Решение держать оборону Бахмута так долго мог принимать Ермак, - Financial Times

Издание Financial Times пишет, что решение держать длительную оборону Бахмута могло исходить от главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По словам двух украинских чиновников, привлеченных к военному планированию, Ермак неоднократно игнорировал решения военного руководства и в определенных ситуациях имел "полное влияние" на боевые действия. Одним из самых ярких примеров, по их словам, было его влияние на битву за Бахмут", - пишет издание.

FT напоминает, что Бахмут был построен как крепость в 1571 году, а в конце 2022 года город снова оказался в осаде, когда российские войска приблизились.

"Многие украинские командиры на передовой призывали к стратегическому отступлению, но Ермак увидел возможность рассказать другую историю. Благодаря своей истории крепость Бахмут имела определенную нарративную силу. Она должна была стать символом несокрушимого сопротивления Украины. Зеленский также хотел большой победы на поле боя, чтобы поднять национальный моральный дух. Бахмут не должен был падать. Он не мог", - говорится в статье.

Автор материала Кристофер Миллер отмечает, что после 7 месяцев тяжелых боев Бахмут "уже был адом".

"Когда я делал репортаж из города в начале декабря 2022 года, центр был разрушен. Российские наземные атаки были безостановочными - даже закаленные американские генералы были поражены жестокостью боев и ошеломляющими потерями Москвы. И все же они продолжали наступать", - отметил Миллер.

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По данным FT, в разгар боев, 20 декабря 2022 года, Зеленский в сопровождении Ермака совершил тайный и рискованный визит на бахмутский фронт. А на следующий день президент Украины вылетел в США и представил на совместном заседании Конгресса потрепанный украинский флаг, подписанный военными в Бахмуте.

Издание напоминает, что тогда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подняла его над трибуной под бурные овации.

"Украина имела свое Аламо (городок Аламо расположен в Техасе, США. Битва за Аламо в 1836 году была самой известной битвой Техасской революции. Благодаря героизму защитников битва за Аламо стала символом борьбы за независимость Техаса - ред.) Но за кулисами западные чиновники были обеспокоены потерями. Украинские командиры жаловались, что ресурсы тратятся впустую, не принося значительного тактического эффекта. Многие говорили, что решение остаться было принято в окружении президента, а не военными", - говорится в статье.

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По словам Миллера, один из командиров, который участвовал в боях назвал длительную оборону Бахмута "политическим маневром, замаскированным под героизм".

"В конце концов крепость Бахмут пала. Потери подорвали контрнаступление Украины 2023 года, которое также закончилось провалом. "Было ошибкой оставаться в Бахмуте так долго", - сказал высокопоставленный украинский чиновник, причастный к военному планированию, - "Мы имели свои приказы". Я спросил, от кого, и он назвал командующего сухопутными войсками Украины. Но этот генерал получил собственный приказ, добавил чиновник. Он поступил из Офиса Президента. "Вы можете догадаться, от кого"", - пишет FT.