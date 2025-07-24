Настоящий автор идеи ликвидации НАБУ и САП - это глава ОП Ермак, - Железняк. ВИДЕО

Настоящий автор "схемы" ликвидации независимости НАБУ и САП - это глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Об этом в своем расследовании рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам сегодня обещал сделать видео о том, как готовилась идея о ликвидации НАБУ и САП.... И главное кто за ней стоит. Поэтому это не Бужанский, Арахамия, Кравченко и даже Татаров....вони там где-то участвовали, но по факту как исполнители) А вот настоящий автор, который убеждал всех (включая Президента) что это пройдет, партнеры согласились и даже Миндича спасут....это Глава Офиса Андрей Ермак", - рассказал нардеп.

Он отметил, что эта история собрана из общения с источниками во власти, Раде, партнерами и очевидными наблюдениями.

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