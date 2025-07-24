Справжній автор ідеї ліквідації НАБУ та САП - це глава ОП Єрмак, - Железняк. ВIДЕО

Справжній автор "схеми" ліквідації незалежності НАБУ та САП - це голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це у своєму розслідуванні розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам сьогодні обіцяв зробити відео про те, як готувалась ідея про ліквідацію НАБУ та САП…. І головне хто за нею стоїть. Тож це не Бужанський, Арахамія, Кравченко і навіть Татаров….вони там десь брали участь, але по факту як виконавці) А ось справжній автор, який переконував всіх (включно з Президентом) що це пройде, партнери погодились і навіть Міндіча врятують….це Голова Офісу Андрій Єрмак", - розповів нардеп.

Він зазначив, що ця історія зібрана з спілкування з джерелами у владі, Раді, партнерами та очевидними спостереженнями.

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