Справжній автор ідеї ліквідації НАБУ та САП - це глава ОП Єрмак, - Железняк. ВIДЕО
Справжній автор "схеми" ліквідації незалежності НАБУ та САП - це голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Про це у своєму розслідуванні розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Я вам сьогодні обіцяв зробити відео про те, як готувалась ідея про ліквідацію НАБУ та САП…. І головне хто за нею стоїть. Тож це не Бужанський, Арахамія, Кравченко і навіть Татаров….вони там десь брали участь, але по факту як виконавці) А ось справжній автор, який переконував всіх (включно з Президентом) що це пройде, партнери погодились і навіть Міндіча врятують….це Голова Офісу Андрій Єрмак", - розповів нардеп.
Він зазначив, що ця історія зібрана з спілкування з джерелами у владі, Раді, партнерами та очевидними спостереженнями.
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Доступна інформація вказує на те, що Рінат Ахметов є сином Леоніда Олексійовича Ахметова та Някії Насрединівни Ахметової. Його батько працював шахтарем і помер у 1991 році від хвороби легень.
Існують припущення та гіпотези в деяких публікаціях, що Рінат Ахметов може бути позашлюбним сином Леоніда Кучми, посилаючись на нібито схожість та той факт, що Леонід Данилович Кучма нібито не перешкоджав його бізнесу. Проте, ці публікації ґрунтуються на припущеннях та порівняннях фотографій.
Офіційні дані щодо Леоніда Кучми свідчать, що його єдина донька - Олена Пінчук (Франчук).
Це ШІ...а от цікаво, як ви вважаєте, Порошенко був Вальцманом?
Або зє - або Україна.
https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy/posts/pfbid0RbtNVF59K4PTivznnQgoVKCRL4uVkRgUymDKiRgMC47azpo6uAKMfpBLrBahnJa6l?__cft__[0]=AZUg5zqPc7NPF9fgKodTx3GsV6kCzJW_E4R3KWBxEjTfxin_q4ysmUSLR1MQBgf4IUqFdR4ps-Hba8sOy6pNH8VQrbJSnpf1raBgDNMFpbvADwMACuaP0cJDVUQ8ujRQTx49jIUaFjfnCt57DQdmO3E4Aw6qOAtAuN8Z2KGXcbhtDQ&__tn__=%2CO%2CP-R-R 1 дн. ·
Про російського крота в НАБУ
Запишу постом, бо втомлююсь одне й те саме розповідати-)
Отож. 2012 рік. Президент Янукович періодично дає завдання начальнику своєї охорони (Управління державної охорони) про щось дізнатись. Але не через міністра Захарченка, а своїми каналами. Часто для цього треба подивитись в закриті бази силовиків: «на кого відкрили кримінальну справу, на кого закрили і т.д.». Підлеглий начальника охорони каже , що в нього є знайомий міліціонер, який може надавати такі послуги.
Насправді такі послуги тоді надавали всі кому не лінь: 300 баксів, і інформація в тебе на флешці. Купували бізнесмени, політики, кримінальні злочинці і т.д. Просто існувала така «ринкова послуга». Оскільки бюджет у начальника охорони був, то й найнятому міліціонеру теж платили. Так тривало кілька років - до революції.
Потім Янукович разом зі своєю охороною тікає, міліціонер лишається на посаді, через якийсь час проходить по конкурсу в НАБУ. І в принципі - це кінець історії.
Але - ні. Через 10 років - в 2023-ому - СБУ приходить до НАБУ і каже: «Отой охоронець Януковича, який робив замовлення, через шість років після своїх замовлень - у 2020-ому - перейшов на службу до росіян. Давайте за це прищемим вашого працівника».
НАБУ в шоці. І, не виходячи з шоку, відповідає: «Ну, давайте ми проведемо перевірку, чи детектив спілкувався з тим охоронником після революції.». Провели перевірку - не спілкувався. «Давайте, каже НАБУ,- його самого допитаємо». «Не треба,- відповідає СБУ.- Хай не знає, що ми його пасемо».
Минає рік. У 2024-ому СБУ, наплювавши на власну секретність, робить обшук у представника НАБУ і допит. Після чого повідомляє НАБУ, що нічого не нарило. Але усно повідомляє. НАБУ рік просить дати документальне підтвердження перевірки, бо ж вони теж не хочуть мати в своїх лавах непевну людину. СБУ - мовчить.
І от минає ще рік. Приходить липень 2025-го. СБУ закриває того самого працівника за тими самими підставами 10-річної давності. І дає реліз, з якого взагалі не зрозуміла фабула, яку я тільки що виклав. Особисто я, прочитавши реліз, був впевнений, що детектив НАБУ під час війни передавав за гроші російським шпигунам якусь таємну інформацію.
І тепер є питання. Припустимо, СБУ вважає зрадою Батьківщини те, що ти надавав послуги якомусь чоловікові, який через 5 років після того, став зрадником.
Я думаю, що високопоставлений міліціонер часів Януковича на прізвище Татаров теж багато послуг зробив людям, які потім зрадили Україну. Та й без Татарова можна скласти подібний список зрадників в кілька десятків тисяч людей. Але немає релізів про їхнє затримання.
Чи то недопрацьовують спецслужби, чи то навпаки - дуже добре працюють, просто не на користь України.
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua?__cft__[0]=AZV30E2Kg0AtgIQe_AqqKsde8_MxOwh8epRGvSZxq544u8AncqxXLMO4PCcC7VM6yw731hzx3KDXkbhshQmtFtrJD-EeFxTjGnmRxIF1BHpAQ_QmxpBK-d4-u-***********************************************-fjVQ&__tn__=-UC%2CP-R НАБУ
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid0D8v2tM61fehcYAxxgPZCLvsRfMfafKojN9fHvx6V3VUUSuJuK5ymDGLK5nMjvBKbl?__cft__[0]=AZV30E2Kg0AtgIQe_AqqKsde8_MxOwh8epRGvSZxq544u8AncqxXLMO4PCcC7VM6yw731hzx3KDXkbhshQmtFtrJD-EeFxTjGnmRxIF1BHpAQ_QmxpBK-d4-u-***********************************************-fjVQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·
Щодо тверджень СБУ про можливе співробітництво працівника НАБУ з представником спецслужб рф
У серпні 2023 року до https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZV30E2Kg0AtgIQe_AqqKsde8_MxOwh8epRGvSZxq544u8AncqxXLMO4PCcC7VM6yw731hzx3KDXkbhshQmtFtrJD-EeFxTjGnmRxIF1BHpAQ_QmxpBK-d4-u-***********************************************-fjVQ&__tn__=*NK-R #НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників Бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012-2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО).
У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у фсо рф.
Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку за участю визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ.
Принципова позиція НАБУ - виявити всі обставини, незалежно від посади чи тривалості служби працівника.
Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв'язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.
Більше того, НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. Однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв'язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв'язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано.
Рік тому, 1 серпня 2024 року, працівниками СБУ у співробітника НАБУ на підставі ухвали суду був проведений обшук за містом його мешкання та в автівці. Після обшуку його повісткою викликали на допит. У призначену дату він прийшов до СБУ та був допитаний по цім же обставинам пересилки відомостей про осіб вищезгаданому працівнику УДО. У серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, жодних фактів, яки б свідчили про причетність працівника НАБУ не встановлено, будь-якого підтвердження того, що він був обізнаний про співпрацю працівника УДО з рф не існує. Доказів участі в антидержавній діяльності - немає.
Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення - щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби.
Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді Бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року.
ягідки будуть такі, шо хрін позбираєш
Зеленський сам навіть двох слів зв'язати не може.
Але підпис стоїть Зеленського.
Єрмак може піти хибащо, як учасник злочинної змови.
І от у цьому головна тупість ЗЄ - за всі дії та схематози Єрмака відповідати йому. Бо його підписи стрять на всіх наказах та призначеннях.
і Єрмак документ підписав рукою Зеленського?
в фсб есть методы убеждения словами
"Справжній автор ідеї ліквідації НАБУ та САП - це глава ОП Єрмак".
А тупой ишак Зеля ему верит, что так надо. И к чему это приведет ?
Здається, їм пора на вихід!
На дно."
(c) В. Зеленський, Президент України.
спецури?
мадяр наконець не може на них шость скинути?
чи всі на вибори готуються?
вбити як падаль та й годі...
Пряма цитата ВОЗ!