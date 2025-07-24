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Новини Відео Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Справжній автор ідеї ліквідації НАБУ та САП - це глава ОП Єрмак, - Железняк. ВIДЕО

Справжній автор "схеми" ліквідації незалежності НАБУ та САП - це голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це у своєму розслідуванні розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам сьогодні обіцяв зробити відео про те, як готувалась ідея про ліквідацію НАБУ та САП…. І головне хто за нею стоїть. Тож це не Бужанський, Арахамія, Кравченко і навіть Татаров….вони там десь брали участь, але по факту як виконавці) А ось справжній автор, який переконував всіх (включно з Президентом) що це пройде, партнери погодились і навіть Міндіча врятують….це Голова Офісу Андрій Єрмак", - розповів нардеп.

Він зазначив, що ця історія зібрана з спілкування з джерелами у владі, Раді, партнерами та очевидними спостереженнями.

Читайте: Макрон та Кошта намагалися відмовити Зеленського підписувати закон про НАБУ і САП, - FT

Автор: 

НАБУ (5282) САП (2372) Єрмак Андрій (1403) Железняк Ярослав (584)


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Топ коментарі
+21
сцарь харошай...бояре погані
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24.07.2025 18:15 Відповісти
+21
Сталин не знал что Берия всех расстреливает!
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24.07.2025 18:20 Відповісти
+17
Це зрозуміло.
Але підпис стоїть Зеленського.

Єрмак може піти хибащо, як учасник злочинної змови.

І от у цьому головна тупість ЗЄ - за всі дії та схематози Єрмака відповідати йому. Бо його підписи стрять на всіх наказах та призначеннях.
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24.07.2025 18:18 Відповісти
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сцарь харошай...бояре погані
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24.07.2025 18:15 Відповісти
Сталин не знал что Берия всех расстреливает!
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24.07.2025 18:20 Відповісти
😊
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24.07.2025 18:21 Відповісти
не перекручивай, сРалин руками берии делал депортации и гноил людей.
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24.07.2025 18:55 Відповісти
Це був сарказм.
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24.07.2025 19:56 Відповісти
Псамметих ||.Ти хоть вчитайся що людина написала.Людина с підколом що як будто сралін не знав,а ти зразу грубиш.
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24.07.2025 20:00 Відповісти
чи був ахметов сином кучми

Доступна інформація вказує на те, що Рінат Ахметов є сином Леоніда Олексійовича Ахметова та Някії Насрединівни Ахметової. Його батько працював шахтарем і помер у 1991 році від хвороби легень.

Існують припущення та гіпотези в деяких публікаціях, що Рінат Ахметов може бути позашлюбним сином Леоніда Кучми, посилаючись на нібито схожість та той факт, що Леонід Данилович Кучма нібито не перешкоджав його бізнесу. Проте, ці публікації ґрунтуються на припущеннях та порівняннях фотографій.

Офіційні дані щодо Леоніда Кучми свідчать, що його єдина донька - Олена Пінчук (Франчук).
Це ШІ...а от цікаво, як ви вважаєте, Порошенко був Вальцманом?
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24.07.2025 18:51 Відповісти
Трохи не так - Желєзняк у своїй програмі одразу уточнив, що рішення все одно приймав Зєлєнскій. Єрмак був головним драматургом. Сподіваюся що після такого добровільного купання у клоаці не відмється ні один, ні інший і, як і обіцяв Зєлєнскій - підуть обидва.
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24.07.2025 18:27 Відповісти
здохнуть а не підуть, дядя
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24.07.2025 18:35 Відповісти
Ну тоді здохнуть.
Або зє - або Україна.
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24.07.2025 19:39 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy?__cft__[0]=AZUg5zqPc7NPF9fgKodTx3GsV6kCzJW_E4R3KWBxEjTfxin_q4ysmUSLR1MQBgf4IUqFdR4ps-Hba8sOy6pNH8VQrbJSnpf1raBgDNMFpbvADwMACuaP0cJDVUQ8ujRQTx49jIUaFjfnCt57DQdmO3E4Aw6qOAtAuN8Z2KGXcbhtDQ&__tn__=-UC%2CP-R-R Oleksa Shalayskiy

https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy/posts/pfbid0RbtNVF59K4PTivznnQgoVKCRL4uVkRgUymDKiRgMC47azpo6uAKMfpBLrBahnJa6l?__cft__[0]=AZUg5zqPc7NPF9fgKodTx3GsV6kCzJW_E4R3KWBxEjTfxin_q4ysmUSLR1MQBgf4IUqFdR4ps-Hba8sOy6pNH8VQrbJSnpf1raBgDNMFpbvADwMACuaP0cJDVUQ8ujRQTx49jIUaFjfnCt57DQdmO3E4Aw6qOAtAuN8Z2KGXcbhtDQ&__tn__=%2CO%2CP-R-R 1 дн. ·

Про російського крота в НАБУ

Запишу постом, бо втомлююсь одне й те саме розповідати-)

Отож. 2012 рік. Президент Янукович періодично дає завдання начальнику своєї охорони (Управління державної охорони) про щось дізнатись. Але не через міністра Захарченка, а своїми каналами. Часто для цього треба подивитись в закриті бази силовиків: «на кого відкрили кримінальну справу, на кого закрили і т.д.». Підлеглий начальника охорони каже , що в нього є знайомий міліціонер, який може надавати такі послуги.

Насправді такі послуги тоді надавали всі кому не лінь: 300 баксів, і інформація в тебе на флешці. Купували бізнесмени, політики, кримінальні злочинці і т.д. Просто існувала така «ринкова послуга». Оскільки бюджет у начальника охорони був, то й найнятому міліціонеру теж платили. Так тривало кілька років - до революції.

Потім Янукович разом зі своєю охороною тікає, міліціонер лишається на посаді, через якийсь час проходить по конкурсу в НАБУ. І в принципі - це кінець історії.

Але - ні. Через 10 років - в 2023-ому - СБУ приходить до НАБУ і каже: «Отой охоронець Януковича, який робив замовлення, через шість років після своїх замовлень - у 2020-ому - перейшов на службу до росіян. Давайте за це прищемим вашого працівника».

НАБУ в шоці. І, не виходячи з шоку, відповідає: «Ну, давайте ми проведемо перевірку, чи детектив спілкувався з тим охоронником після революції.». Провели перевірку - не спілкувався. «Давайте, каже НАБУ,- його самого допитаємо». «Не треба,- відповідає СБУ.- Хай не знає, що ми його пасемо».

Минає рік. У 2024-ому СБУ, наплювавши на власну секретність, робить обшук у представника НАБУ і допит. Після чого повідомляє НАБУ, що нічого не нарило. Але усно повідомляє. НАБУ рік просить дати документальне підтвердження перевірки, бо ж вони теж не хочуть мати в своїх лавах непевну людину. СБУ - мовчить.

І от минає ще рік. Приходить липень 2025-го. СБУ закриває того самого працівника за тими самими підставами 10-річної давності. І дає реліз, з якого взагалі не зрозуміла фабула, яку я тільки що виклав. Особисто я, прочитавши реліз, був впевнений, що детектив НАБУ під час війни передавав за гроші російським шпигунам якусь таємну інформацію.

І тепер є питання. Припустимо, СБУ вважає зрадою Батьківщини те, що ти надавав послуги якомусь чоловікові, який через 5 років після того, став зрадником.

Я думаю, що високопоставлений міліціонер часів Януковича на прізвище Татаров теж багато послуг зробив людям, які потім зрадили Україну. Та й без Татарова можна скласти подібний список зрадників в кілька десятків тисяч людей. Але немає релізів про їхнє затримання.

Чи то недопрацьовують спецслужби, чи то навпаки - дуже добре працюють, просто не на користь України.
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24.07.2025 18:16 Відповісти
Ця ж історія адміністративною мовою
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua?__cft__[0]=AZV30E2Kg0AtgIQe_AqqKsde8_MxOwh8epRGvSZxq544u8AncqxXLMO4PCcC7VM6yw731hzx3KDXkbhshQmtFtrJD-EeFxTjGnmRxIF1BHpAQ_QmxpBK-d4-u-***********************************************-fjVQ&__tn__=-UC%2CP-R НАБУ

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid0D8v2tM61fehcYAxxgPZCLvsRfMfafKojN9fHvx6V3VUUSuJuK5ymDGLK5nMjvBKbl?__cft__[0]=AZV30E2Kg0AtgIQe_AqqKsde8_MxOwh8epRGvSZxq544u8AncqxXLMO4PCcC7VM6yw731hzx3KDXkbhshQmtFtrJD-EeFxTjGnmRxIF1BHpAQ_QmxpBK-d4-u-***********************************************-fjVQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·

Щодо тверджень СБУ про можливе співробітництво працівника НАБУ з представником спецслужб рф

У серпні 2023 року до https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZV30E2Kg0AtgIQe_AqqKsde8_MxOwh8epRGvSZxq544u8AncqxXLMO4PCcC7VM6yw731hzx3KDXkbhshQmtFtrJD-EeFxTjGnmRxIF1BHpAQ_QmxpBK-d4-u-***********************************************-fjVQ&__tn__=*NK-R #НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників Бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012-2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО).

У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у фсо рф.

Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку за участю визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ.

Принципова позиція НАБУ - виявити всі обставини, незалежно від посади чи тривалості служби працівника.

Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв'язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.

Більше того, НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. Однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв'язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв'язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано.

Рік тому, 1 серпня 2024 року, працівниками СБУ у співробітника НАБУ на підставі ухвали суду був проведений обшук за містом його мешкання та в автівці. Після обшуку його повісткою викликали на допит. У призначену дату він прийшов до СБУ та був допитаний по цім же обставинам пересилки відомостей про осіб вищезгаданому працівнику УДО. У серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, жодних фактів, яки б свідчили про причетність працівника НАБУ не встановлено, будь-якого підтвердження того, що він був обізнаний про співпрацю працівника УДО з рф не існує. Доказів участі в антидержавній діяльності - немає.

Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення - щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби.

Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді Бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року.
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24.07.2025 18:17 Відповісти
то усе квіточки
ягідки будуть такі, шо хрін позбираєш
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24.07.2025 18:22 Відповісти
Не може ЗЕгніль без ларьочника. нормальна людина вже би давно позбулася цього покидька.
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24.07.2025 18:17 Відповісти
А хто він без ларьочника та своєї камарільї?
Зеленський сам навіть двох слів зв'язати не може.
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24.07.2025 18:19 Відповісти
Це зрозуміло.
Але підпис стоїть Зеленського.

Єрмак може піти хибащо, як учасник злочинної змови.

І от у цьому головна тупість ЗЄ - за всі дії та схематози Єрмака відповідати йому. Бо його підписи стрять на всіх наказах та призначеннях.
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24.07.2025 18:18 Відповісти
Саме так! За поради відповідальності нема,а от за рішеня з підписом - є!
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24.07.2025 19:37 Відповісти
Ермак больше сделал для Украины во время чем вы российские5 боты
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24.07.2025 20:15 Відповісти
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24.07.2025 18:18 Відповісти
та ти шо

і Єрмак документ підписав рукою Зеленського?
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24.07.2025 18:18 Відповісти
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24.07.2025 18:20 Відповісти
дерьмак который у Зели правая рука, даже больше чем Ленка скумбрия может так перекрутить и убедить тупого вислюка Зе что он подпишет не глядя ,что надо дерьмаку агенту фсб.
в фсб есть методы убеждения словами
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24.07.2025 18:23 Відповісти
Точно. Зелина шаловливая правая рука
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24.07.2025 18:34 Відповісти
Информация для размишления для зегореприхильників:
"Справжній автор ідеї ліквідації НАБУ та САП - це глава ОП Єрмак".
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24.07.2025 18:18 Відповісти
Трясця, яка різниця !!!??? Їх обох віником з Банкової. І все почне працювати гарно й розумно. Оці два парнокопітніх всю погоду в країні роблять на свою користь - красти, красти й красти! І нізащо не відповідати. Бо буде все шито-крито. З їх державними органами.
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24.07.2025 18:19 Відповісти
Ця мерзота з повноваженнями покоївки в офісі президента веде країну у прірву та загибелі мільйонів,вже є інфа що вони розкрадали мільярди гривень на зброї,а потім ми питаємо а чому ми не бомбимо Москву а чим?все спіждено 🤬
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24.07.2025 18:20 Відповісти
Та Єрмак - це взагалі сценарист та режисер цього нескінченного серіалу.
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24.07.2025 18:20 Відповісти
если Дерьмак агент фсб то он все делает правильно, делает чтобы в внутри страны началось напряжение - нет борьбы с коррупцией, внешне западные страны нам не помогают, в ЕС путь заказан.

А тупой ишак Зеля ему верит, что так надо. И к чему это приведет ?
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24.07.2025 18:21 Відповісти
Автор- }{уйло. Дерьмак- исполнитель.
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24.07.2025 18:21 Відповісти
пане Железняк не відбілюй ухилянта кацапського Зеленського, критикою на найманих працівників.
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24.07.2025 18:22 Відповісти
Не ухилянта,а ВЕРХОВНОГО ухилянта!
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24.07.2025 19:31 Відповісти
Ідея хоч попа Гапона а підпис Зелі
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24.07.2025 18:23 Відповісти
Ти вже закінчуй на Зеленського валить. Він би ніколи не підписав якби читати міг.
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24.07.2025 18:31 Відповісти
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24.07.2025 19:25 Відповісти
Справжні довбойоби це єрмаков і татарва!!!! О ці двоє і є сьогодні справжні вороги України, а зЄлєпукін це недоробок що підписує все що йому ці двоє підкидають на стіл!!!
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24.07.2025 18:24 Відповісти
Хто б сумнівався, що єрмак водив х#єм зеленського по паперу для підпису закону!
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24.07.2025 18:25 Відповісти
Доки, скільки ще буде усіх трясти від цього дєрьмака?
Здається, їм пора на вихід!
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24.07.2025 18:25 Відповісти
Не справжній, а єдиний, а Зеленський пророк його
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24.07.2025 18:28 Відповісти
Та ти що, прямо всі мозги і зелі через ... висосав і той , дурачок, дав згоду
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24.07.2025 18:30 Відповісти
Так буває, коли на властний Олімп натовп тупого бидла прагнущего халяви виносить шутовсько-лар'очне бидл. І тоді ото шутовське-лар'очне бидло, відчувши смак влади та шалених крадених грошей починає турбуватись про власну безпеку та недоторканість мріяти о безмежному та безстроковому правління і шоб ці мрії сбулися підтіраєтся Конституцієй та самім тим тупим натовпом який і взніс їх на отой Олімп.
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24.07.2025 18:31 Відповісти
Автор он,а стадо под куполом почему приняло,шашлычник почему подписал,какие там были у них мотивы,почему подчинились воле сына грушника?
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24.07.2025 18:34 Відповісти
"Я з єрмкаком прийшов -- тож він піде тільки зі мною. На дно."

(c) В. Зеленський, Президент України.
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24.07.2025 18:34 Відповісти
Сцарь харошій, он ні в чьом нівінаватий.
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24.07.2025 18:35 Відповісти
Ого, виходить Єрмак має більший вплив на Зеленського, ніж Меланка на Трампа)
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24.07.2025 18:37 Відповісти
Навіть більший ніж зєЛенка!
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24.07.2025 19:27 Відповісти
у нас шо нема взагалі вояк адекватних?
спецури?
мадяр наконець не може на них шость скинути?
чи всі на вибори готуються?
вбити як падаль та й годі...
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24.07.2025 18:38 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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24.07.2025 18:44 Відповісти
Ну так це ж аксіома і без Железняка. Інші ідеї там не ходять і не мають права на існування.
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24.07.2025 18:38 Відповісти
Впринципе операция НАБУ-САП для-Зелегского и Ермака прошла успешно. ОП получила всю секретную информацию из этих ведлмств, что позволит уклониться от новых подозрений в коррупции окружения президента. Теперь можно посыпать голову пеплом и откатиться на заранее подготовленные позиции.
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24.07.2025 18:40 Відповісти
висновок один, у зелі геть нема розуму якщо ним керує Дєрмак
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24.07.2025 18:44 Відповісти
Ну да . Не подскажите кто подписал этот закон ? Правильно , к тому и вопросы.
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24.07.2025 18:45 Відповісти
Так чого не зареєструвати петицію про звільнення Ермака ? Він же спрацював на користь оккупанта .
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24.07.2025 19:23 Відповісти
"Єрмак робить те,що я йому кажу!".
Пряма цитата ВОЗ!
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24.07.2025 19:26 Відповісти
Всі вони вовки в ОПечій шкурі.
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24.07.2025 19:42 Відповісти
Цією шоблою керує коломойша і )(уйло.
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24.07.2025 19:46 Відповісти
 
 