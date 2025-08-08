"Такого у нашому скликанні ще не було", "розпустити н#х нашу богадільню" і новий трек Арахамії: про що говорили "слуги" в партійному чаті під час знищення незалежності НАБУ та САП, - Bihus.Info. ВIДЕО

Журналісти-розслідувачі Bihus.Info отримали доступ до з чату депутатів "слуг народу" і дізналися, що ж обговорювали парламентарі в день голосування за законопроєкт, який фактично ліквідував назалежність НАБУ та САП. У чаті депутати говорили про протести проти закону щодо НАБУ і САП, наслідки свого голосування, а також жартували над ситуацією.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

22 липня Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт №12414 про діяльність НАБУ і САП. Цього ж дня президент Володимир Зеленський, попри заклики до вето, підписав закон.

На тлі першого дня протестів нардеп "Слуги народу" Сергій Гривко запитав у чаті колег, чи формується "якась комунікація".

На що його колега Тарас Тарасенко відповів, що "як завжди - очікуємо, коли піде дощ". Далі спілкування парламентарів перейшло в жарти.

Однак згодом втрутився глава фракції Давид Арахамія.

"Раджу всі спати лягати. Завтра новий день, нове життя", - написав він у чаті.

Своєю чергою "слуга" Олексій Жмеренецький, який не підтримав ліквідацію незалежності НАБУ та САП, заявив, що його колеги скоїли "фігню".

А нардеп Сергій Штепа поскаржився в робочому чаті, що отримав "багато негативу" після голосування за скандальний закон №12414.

Також у чаті парламентарі порушували питання "скільки витрачено коштів" на НАБУ та САП. А дехто зі "слуг" намагався порахувати "економічний ефект" від діяльності НАБУ. Зокрема, таким питанням уже наступного дня - 23 липня, задалася Олена Вінтоняк.

Крім цього, нардепка припустила, що велика частина людей, які вийшли на протести проти наступу на антикорупційні органи, "не знають, що таке НАБУ і САП".

А "слуга" Владлен Неклюдов задався питанням, чому антикорупційні органи мають бути назалежними.

Ввечері 23 липня Арахамія повідомив парламентарям, що президент вийде із комунікацією щодо скандального закону. Тоді Зеленський заявив у зверненні, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

На що депутат Антон Швачко написав таке:

"Якщо комункація буде про те, що ми все відмітаємо назад, то це буде не просто постріл в ногу, а повний провал і перемога наших любих грантоїдів. Тому чекаємо, віримо в краще. Готуємося до всього, як завжди".

У цьому листуванні далі Арахамія пише, що "коли все закінчиться, то хотів би вибачитися перед всіма".

"Саме так я і уявляв кінець світу", - відповів йому нардеп Максим Бужанський.

Далі "слуги" почали обговорювати президентський законопроєкт №13533, спрямований на відновлення повноважень НАБУ та САП.

Журналісти Bihus.Info зауважують, що найбільше вподобайок в цьому чаті отримало повідомлення від Данила Гетманцева - він запропонував розпустити Верховну Раду.

"Я б ще запропонував як опцію розпустити нах нашу богодільню, там є проголосований у 22 роц закон про повноваження КМ, який може приймати все без ВР, нехай користуються, остаточно не перетворюючи нас на генератор протилежних рішень з одночасним поїданням г#вна".

Детальніше про переписку "слуг народу" дивіться тут:

