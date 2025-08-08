РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4991 посетитель онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
4 384 9

"Такого в нашем созыве еще не было", "разогнать н#х нашу богадельню" и новый трек Арахамии: о чем говорили "слуги" в партийном чате во время уничтожения независимости НАБУ и САП, - Bihus.Info. ВИДЕО

Журналисты-расследователи Bihus.Info получили доступ к чату депутатов "слуг народа" и узнали, что же обсуждали парламентарии в день голосования за законопроект, который фактически ликвидировал назависимость НАБУ и САП. В чате депутаты говорили о протестах против закона о НАБУ и САП, последствиях своего голосования, а также шутили над ситуацией.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

22 июля Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП. В этот же день президент Владимир Зеленский, несмотря на призывы к вето, подписал закон.

На фоне первого дня протестов нардеп "Слуги народа" Сергей Гривко спросил в чате коллег, формируется ли "какая-то коммуникация".

На что его коллега Тарас Тарасенко ответил, что "как всегда - ожидаем, когда пойдет дождь". Далее общение парламентариев перешло в шутки.

скрин

скрин

Однако впоследствии вмешался глава фракции Давид Арахамия.

"Советую все спать ложиться. Завтра новый день, новая жизнь", - написал он в чате.

В свою очередь "слуга" Алексей Жмеренецкий, который не поддержал ликвидацию независимости НАБУ и САП, заявил, что его коллеги совершили "фигню".

скрин

А нардеп Сергей Штепа пожаловался в рабочем чате, что получил "много негатива" после голосования за скандальный закон №12414.

скрин

Также в чате парламентарии поднимали вопрос, "сколько потрачено средств" на НАБУ и САП. А некоторые из "слуг" пытались посчитать "экономический эффект" от деятельности НАБУ. В частности, таким вопросом уже на следующий день, 23 июля, задалась Елена Винтоняк.

скрин

Кроме этого, нардеп предположила, что большая часть людей, которые вышли на протесты против наступления на антикоррупционные органы, "не знают, что такое НАБУ и САП".

скрин

скрин

А "слуга" Владлен Неклюдов задался вопросом, почему антикоррупционные органы должны быть назависимыми.

скрин

Вечером 23 июля Арахамия сообщил парламентариям, что президент выйдет с коммуникацией по скандальному закону. Тогда Зеленский заявил в обращении, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

На что депутат Антон Швачко написал следующее:

"Если коммуникация будет о том, что мы все отметаем назад, то это будет не просто выстрел в ногу, а полный провал и победа наших любимых грантоедов. Поэтому ждем, верим в лучшее. Готовимся ко всему, как всегда".

скрин

В этой переписке далее Арахамия пишет, что "когда все закончится, то хотел бы извиниться перед всеми".

"Именно так я и представлял конец света", - ответил ему нардеп Максим Бужанский.

скрин

Далее "слуги" начали обсуждать президентский законопроект №13533, направленный на восстановление полномочий НАБУ и САП.

скрин

Журналисты Bihus.Info отмечают, что больше всего лайков в этом чате получило сообщение от Даниила Гетманцева - он предложил распустить Верховную Раду.

"Я бы еще предложил как опцию распустить нах нашу богодельню, там есть проголосованный в 22 году закон о полномочиях КМ, который может принимать все без ВР, пусть пользуются, окончательно не превращая нас в генератор противоположных решений с одновременным поеданием г#вна".

скрин

Подробнее о переписке "слуг народа" смотрите здесь:

Смотрите также: Новый руководитель Госфинмона Пронин привел в свою команду друга семьи, фотографа, экс-работницу "Макдональдса" и людей с предыдущего места работы, - Bihus.info. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4521) ВР (29380) расследование (3061) САП (2289) Слуга народа (2653)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебилы показали на весь мир что они дебилы. Ничего необычного. Тут вопрос к тем, кто выбрал этот мусор во власть - Ну как, уже наржались вдоволь или еще до сих пор смешно?
показать весь комментарий
08.08.2025 23:28 Ответить
И этот чат лишний раз показывает какое откровенное дерьмо насобирал Зеленский в свою партию. Метку негде ставить на этих гельминтах. Видимо выбирал по своему образу и подобию.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:30 Ответить
Чат то показує. Але то, що " розлідування чату" зайшло через офіційного позаштатного працівника СБУ Бігуса, фактично підлеглого Зеленьського і Єрмака, означа, що всіма силами намагаються збити інфохвилю у бік " депутатів дурнуватих", Безуглої голови Фінмону( знову ж таки від Бігуса")
Подивилися на падіння рейтингу Вобі Бородатого і пішлі " разоблачєнія"
Все заради спасіння рейтінгу Вовіка.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:19 Ответить
такого сорту гімна в історії Україні ще ніколи не було.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:31 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 23:36 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 23:54 Ответить
Моральні виродки!
показать весь комментарий
08.08.2025 23:57 Ответить
Бігусняк, аж бігом допомагав таким же як сам безпринципним чмошникам захопити владу в Україні. Тепер прагне очолити нові протести вже проти Зельоної влади. Гнида.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:02 Ответить
Приклад сидіння лайна служок у ВРУ, з 2019 року!!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:40 Ответить
 
 