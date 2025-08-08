"Такого в нашем созыве еще не было", "разогнать н#х нашу богадельню" и новый трек Арахамии: о чем говорили "слуги" в партийном чате во время уничтожения независимости НАБУ и САП, - Bihus.Info. ВИДЕО

Журналисты-расследователи Bihus.Info получили доступ к чату депутатов "слуг народа" и узнали, что же обсуждали парламентарии в день голосования за законопроект, который фактически ликвидировал назависимость НАБУ и САП. В чате депутаты говорили о протестах против закона о НАБУ и САП, последствиях своего голосования, а также шутили над ситуацией.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

22 июля Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП. В этот же день президент Владимир Зеленский, несмотря на призывы к вето, подписал закон.

На фоне первого дня протестов нардеп "Слуги народа" Сергей Гривко спросил в чате коллег, формируется ли "какая-то коммуникация".

На что его коллега Тарас Тарасенко ответил, что "как всегда - ожидаем, когда пойдет дождь". Далее общение парламентариев перешло в шутки.

Однако впоследствии вмешался глава фракции Давид Арахамия.

"Советую все спать ложиться. Завтра новый день, новая жизнь", - написал он в чате.

В свою очередь "слуга" Алексей Жмеренецкий, который не поддержал ликвидацию независимости НАБУ и САП, заявил, что его коллеги совершили "фигню".

А нардеп Сергей Штепа пожаловался в рабочем чате, что получил "много негатива" после голосования за скандальный закон №12414.

Также в чате парламентарии поднимали вопрос, "сколько потрачено средств" на НАБУ и САП. А некоторые из "слуг" пытались посчитать "экономический эффект" от деятельности НАБУ. В частности, таким вопросом уже на следующий день, 23 июля, задалась Елена Винтоняк.

Кроме этого, нардеп предположила, что большая часть людей, которые вышли на протесты против наступления на антикоррупционные органы, "не знают, что такое НАБУ и САП".

А "слуга" Владлен Неклюдов задался вопросом, почему антикоррупционные органы должны быть назависимыми.

Вечером 23 июля Арахамия сообщил парламентариям, что президент выйдет с коммуникацией по скандальному закону. Тогда Зеленский заявил в обращении, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

На что депутат Антон Швачко написал следующее:

"Если коммуникация будет о том, что мы все отметаем назад, то это будет не просто выстрел в ногу, а полный провал и победа наших любимых грантоедов. Поэтому ждем, верим в лучшее. Готовимся ко всему, как всегда".

В этой переписке далее Арахамия пишет, что "когда все закончится, то хотел бы извиниться перед всеми".

"Именно так я и представлял конец света", - ответил ему нардеп Максим Бужанский.

Далее "слуги" начали обсуждать президентский законопроект №13533, направленный на восстановление полномочий НАБУ и САП.

Журналисты Bihus.Info отмечают, что больше всего лайков в этом чате получило сообщение от Даниила Гетманцева - он предложил распустить Верховную Раду.

"Я бы еще предложил как опцию распустить нах нашу богодельню, там есть проголосованный в 22 году закон о полномочиях КМ, который может принимать все без ВР, пусть пользуются, окончательно не превращая нас в генератор противоположных решений с одновременным поеданием г#вна".

