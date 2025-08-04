РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11193 посетителя онлайн
Новости
12 106 80

Новый руководитель Госфинмона Пронин привел в свою команду друга семьи, фотографа, экс-сотрудницу "Макдональдса" и людей с предыдущего места работы, - Bihus.info. ВИДЕО

После назначения Филиппа Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга этот государственный орган превратился в кружок "своих людей". В команде Пронина работают работники с его предыдущего места работы, друг семьи, а также люди без должного опыта работы.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Пронин заменил Игоря Черкасского

Филипп Пронин возглавил Государственную службу финансового мониторинга 31 декабря 2024 года. Он заменил на этом посту Игоря Черкасского, который возглавлял ведомство с 1 марта 2014 года.

До назначения главой Госфинмониторинга Пронин возглавлял Полтавскую ОВА. До этого Филипп Пронин с 2017 года работал в АРМА, с 2020 года - в должности заместителя председателя Нацагентства.

Как отмечают расследователи, о Государственной службе финансового мониторинга Украины активно заговорили в сети в начале года - после фактического участия структуры в наложении санкций на пятого президента Петра Порошенко. Именно в тот период команда Финмона, которую возглавил Пронин, начала активно обновляться - здесь произошли масштабные кадровые изменения.

Читайте также: Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы, Пронин возглавил Госфинмониторинг

Первый заместитель - Богдан Корольчук

Первым заместителем Филиппа Пронина в Государственной службе финансового мониторинга стал Богдан Корольчук. Он более 15 лет проработал в Национальной полиции Украины, а в 2023 был назначен на должность первого заместителя Пронина в Полтавской ОВА.

пронин

Однако, Пронина и Корольчука связывает не только работа в Полтаве. Жена Корольчука Татьяна ранее работала в АРМА в отделе выявления и розыска активов, именно тогда, когда его возглавлял Филипп Пронин.

Журналисты выяснили, что сейчас совместно с женой Филиппа Пронина женщина владеет компанией, предоставляющей консалтинговые услуги.

Несмотря на вполне обычные доходы семьи, в 2023-м у жены Корольчука появилась дорогая недвижимость - квартира в ЖК Dock32 в Киеве, а также две ячейки и два паркоместа. Общая стоимость покупок - более 160 тысяч долларов. За два предыдущих года официальные доходы семьи были меньше, даже с учетом сбережений.

пронин

Экс-коллеги по АРМА

Еще один представитель команды Пронина в Финмоне - Виталий Тесленко, который до этого работал вместе с ним в АРМА. На момент увольнения оттуда Тесленко указывал в декларации, что зарегистрирован в общежитии, а пользуется старой гостинкой. Но уже через месяц после увольнения стал владельцем 100-метровой квартиры в ЖК "Hennessy House" в Киеве примерно за 140 тысяч долларов.

пронин

В расследовании отмечается, что официальных доходов на такую покупку Тесленко не имел: только зарплата и несколько тысяч сбережений. В декларации он указал, что квартиру ему подарила 80-летняя мать, которая, по данным из реестров, никогда не занималась бизнесом.

Также журналисты рассказали, что в команде Пронина работает и Артем Матиос - племянник бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса.

Экс-работница "Макдональдса" и студент без опыта

Анализом рисков бюджетной сферы и сферы государственного управления с недавних пор занимается Диана Виер.

Журналисты рассказали, что девушка в прошлом году закончила КНЭУ и ее предыдущим местом работы перед Финмониторингом был "Макдональдс". Она сама это указывает в своей же декларации.

А расследованиями иностранных рисков теперь занимается Дмитрий Прачук, который вообще нигде раньше официально не работал, а учился и жил на стипендию и помощь от родственников.

Читайте также: Кабмин назначил нового главу Госфинмониторинга. Кто им стал

Главный специалист стратегии развития финмониторинга - фотограф

На должность главного специалиста стратегии развития финансового мониторинга назначили фотографа Екатерину Пешикову. До декабря 2022-го она официально имела профильный ФОП в Полтаве, впоследствии работала в пресс-службе Полтавской ОВА, где и познакомилась с Филиппом Прониным.

пронин

После его назначения в Госфинмониторинг она переехала в Киев и стала госслужащей.

Журналисты выяснили, что Пешикова продолжает заниматься коммерческой съемкой после назначения на государственную должность. Для этого медийщики заказали фотосессию у "специалиста стратегии развития".

Работница предложила оплатить ее работу наличными, отметив, что час съемки у нее стоит 2 тыс. гривен.

Расследователи Bihus.info поинтересовались у Пешиковой, как она получила госдолжность, однако она отказалась общаться.

Больше смотрите здесь:

Смотрите также: Чернышов скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине. ВИДЕО

Автор: 

расследование (3061) Госфинмониторинг январь 2025 (6) Пронин Филипп (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+64
Перукарі, масажисти, ресторатори, фотографи керують країною Зе.
І все тому що 73% не мають мізків
показать весь комментарий
04.08.2025 21:29 Ответить
+36
Раніше у Верховній Раді були інтелектуали Чорновіл, Лук'яненко, академік Юхновський, брати Горині, Павло Мовчан, Лесь Танюк, Ярослав Кендзьор, Дмитро Чобіт, Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Тарасюк. Та це люди-глиби порівняно з нинішніми!
показать весь комментарий
04.08.2025 22:01 Ответить
+30
Дмитруки, Дубинские, Куницкие, Тищенки и другие "профессионально" помогают Зе разваливать и коррумпировать страну.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перукарі, масажисти, ресторатори, фотографи керують країною Зе.
І все тому що 73% не мають мізків
показать весь комментарий
04.08.2025 21:29 Ответить
А раніше, не так було? Це ж Україна!
показать весь комментарий
04.08.2025 21:37 Ответить
Риги так і робили. Масажист пахло (азірова) теж був депутатом. Водіїв прилаштовували.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:41 Ответить
Ти також повівся " на Бігуса"?
Забув вже, що Бігус- позаштатний агєнт СБУ.
Чому " Бігус" саме зараз написав про " фінмоніторинг"?

Тому, що отримав завдання забити цим сюжетом, реальні розкрадання на дронах оточення Зеленьського.
Як раніше Безуглу випускали до протестуючих, що б переключити на неї увагу з самого Зеленьського...
Сумно, це бачити, як легко мафія маніпулює громадською увагою..
показать весь комментарий
04.08.2025 23:04 Ответить
тут на одні морди на фото подивишся і ригати хочеться
показать весь комментарий
05.08.2025 10:01 Ответить
Вони відволікають увагу від зашкварів зашкварами вже сьомий рік. Це- факт. І Бігус для мене не авторитет, коли немає підтвердження, як ось тут.
04.08.2025 21:32

показать весь комментарий
05.08.2025 12:18 Ответить
Ну ти ж у змозі розрізнити зашквари якогось чиновника з приводу запрошення на роботу якихось лівих людей і ПРЯМИМ РОЗКРАДАННЯМ КОШТІВ БЮДЖЕТУ оточенням Зеленьського?
показать весь комментарий
05.08.2025 13:00 Ответить
раніше була Кривава Хунта: Порох, Яценюк, Пастор

Було колись - в Україні.
Ревіли гармати,
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю..

.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:42 Ответить
Раніше у Верховній Раді були інтелектуали Чорновіл, Лук'яненко, академік Юхновський, брати Горині, Павло Мовчан, Лесь Танюк, Ярослав Кендзьор, Дмитро Чобіт, Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Тарасюк. Та це люди-глиби порівняно з нинішніми!
показать весь комментарий
04.08.2025 22:01 Ответить
щоб подібні інтелектуали знову зайшли до Верховної Ради - потрібно проводити вибори нардепів по відкритим спискам.
показать весь комментарий
04.08.2025 23:04 Ответить
А тепер, уся «освіта» привладних з купленими декількома, дипломами, це курси мінєту, АНАЛ табу, Трускавецький лікбез для фотографів, корабельних сосок, тамаду, масажистів, послиць…. Але ж, в Урядовому кварталі, …. і на онуків хватить… !!!
показать весь комментарий
04.08.2025 23:16 Ответить
Дрібна буржуазія прийшла до влади. Хоче швидко і зараз стати крупною.
показать весь комментарий
05.08.2025 07:49 Ответить
привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи

Може вони професіонали своєї справи? А ви тут одрузу оце все
показать весь комментарий
04.08.2025 21:29 Ответить
Дмитруки, Дубинские, Куницкие, Тищенки и другие "профессионально" помогают Зе разваливать и коррумпировать страну.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:33 Ответить
Своих не бросаем
показать весь комментарий
04.08.2025 21:31 Ответить
Це, не зеленський!, це все, єрмак робить! Просто, у Бубочки, на все не вистачає патужних менеджерів...
показать весь комментарий
04.08.2025 21:31 Ответить
Та нормуль, для новихЛітцЗеленського.
Ну от нахріна їм РЕАЛЬНО працюючі НАБУ, САП, БЕБ, СБУ, ДБР?
показать весь комментарий
04.08.2025 21:32 Ответить
Знаю точно, що адвокати Порошенка моніторять інтернет, і ця інфа від Бігуса мимо них не проскочить. Вони її обов'язково використають в суді, на якому домагаються скасування неправедних злочиних санкцій ЕрЗе на Порошенка.

Я забув... коли наступне судове засідання? здається, 12 серпня....
показать весь комментарий
04.08.2025 21:33 Ответить
Введення санкцій проти громадянина України, який тут і проживає це якийсь сюр. Якщо Порошенко винен, то судіть його, а то сьомий рік лише одна балаканина. Ще рік-два і вже судитимуть Зе і його шоблу,
показать весь комментарий
04.08.2025 22:35 Ответить
Каждая кухарка может править государством - в.и. членин
показать весь комментарий
04.08.2025 21:34 Ответить
"кожен вчитель може стати президентом..." - в.о. голобородька.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:38 Ответить
Кожному вчителю зарплату 4000 доларів! В.О. Зеленський
показать весь комментарий
04.08.2025 22:37 Ответить
Кожен фізик може працювати двірником , але не кожен двірник може бути фізиком ..
показать весь комментарий
04.08.2025 23:22 Ответить
Якщо двірник качає фізуху, то він же фізик, нє?
показать весь комментарий
05.08.2025 06:53 Ответить
Не кожен! Лише Вася Голобородька! Ну або Вова Зєлєнскій, який його у серіялі зіграв.
показать весь комментарий
04.08.2025 23:59 Ответить
"в.о."-не або, а як раз воно і є! Лапки як би натякають на "найпотужнішого л-ідора"!
показать весь комментарий
05.08.2025 01:51 Ответить
Каждая кухарка, может править государством, через свого члЄНА в партії….
показать весь комментарий
04.08.2025 23:18 Ответить
Зелена потороч перетворила державу на прохідний двір для непотребу. Єдина умова для призначень - це щоб не було кваліфікованих незамараних уроджених українців.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:34 Ответить
Дмитро Прачук, уроджений українець. Поки не замараний. Що не так?
показать весь комментарий
04.08.2025 21:40 Ответить
Окремі винятки через недогляд лише підкреслюють збочене правило.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:45 Ответить
І шо вже застолбив за собою посаді і свій кружок по інтересах? - а по ***** мішалкою цій гоп - компанії - нє?
показать весь комментарий
04.08.2025 21:34 Ответить
Філіп Пронін

Це такі українські імена: Ніколай, Алєксандр, Пьотр...
показать весь комментарий
04.08.2025 21:37 Ответить
Держфінмон...

Від таких слів у мові я починаю люто чухатись.
Держдімон.
Держфігвам, пля...
показать весь комментарий
04.08.2025 22:00 Ответить
Фінмон

Nothing more than Фінмон

Trying to forget my

Фінмон of love

Teardrops

Rolling down on my face
...
показать весь комментарий
04.08.2025 23:32 Ответить
Дивлюсь на ці неспотворені інтелектом обличчя та читаю їхні призвища(пешикова,прогін,вієр) і чітко усвідомлюю ,що zebanda це справжня ліквідаційна команда для знищення , держави Україна.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:38 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 21:40 Ответить
Не Пилип, Філіп. Русскій?...
показать весь комментарий
04.08.2025 21:40 Ответить
Маска на вас треба
показать весь комментарий
04.08.2025 21:43 Ответить
Якого тільки гівна привів я Зеленський до влади?
показать весь комментарий
04.08.2025 21:44 Ответить
Цікаво, скільки відкату платять Зелідору оці всі сироти кварталу95 за призначення на хлібні посади?
Це ж всі його призначенці - аферисти пройдисвіти й крадії.
Це ж треба до такого дожитись на четвертому році війни.
Бідні хлопці в окопах, голоту тягнуть на передок а ця панота їх обкрадає.
Щоб ви всі виздихали разом з Зепідером до сьомого коліна.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:46 Ответить
а як там Коля-катлета ?
показать весь комментарий
04.08.2025 21:47 Ответить
Мабуть, він готується до зустрічі з своїми виборцями, у Гвінеї Бісау??
Стефанчуки, можуть пояснити, з бухгалтерією апарату ВРУ!!!
показать весь комментарий
04.08.2025 23:21 Ответить
Клоун зробив с України якись цирк
показать весь комментарий
04.08.2025 21:49 Ответить
як сказав би о.бендер "я віжу ***** подобрани со вкусом!" )
показать весь комментарий
04.08.2025 21:53 Ответить
Ze-шалман (шалман настоящий: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста. В.
показать весь комментарий
05.08.2025 07:10 Ответить

(Обережно, скрін)
показать весь комментарий
04.08.2025 21:54 Ответить
Зеля, ти конкретно за#бав!!!
показать весь комментарий
04.08.2025 21:56 Ответить
То вже не суттєво, треба розуміти що Україну про.рали в 2019р і на кого тепер буде батрачити тупий "мудрий нарід" спостерігайте.
показать весь комментарий
04.08.2025 21:58 Ответить
"тупий нарід" боронить, в т.ч. розумну дупу такого бидла як ти, а не спостерігає
показать весь комментарий
04.08.2025 22:04 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 23:46 Ответить
експрацівниця Макдональдса зрозуміло для чого (стіл сервірувати і потім прибирати), а от з фотографкою "прокол" вийшов, нах..р вона там потрібна, щоб ще не приведи Господи когось сфоткала з голою жопою...
показать весь комментарий
04.08.2025 21:59 Ответить
Як ви і бажали:
Всі - "нових обличчя"!
Яких ніде не бачили, які ніде не світилися. Ні в університетах, ні на фаховій роботі.
А де кого навіть не бачили навіть у школі!
показать весь комментарий
04.08.2025 21:59 Ответить
Жах, Філя! Мають же бути якісь конкурси на держпосади.
показать весь комментарий
04.08.2025 22:16 Ответить
Хто швидше пролізе під столом з запаленою свічкою в дупі.
показать весь комментарий
04.08.2025 22:26 Ответить
Щось занадто багато кацапських прізвищ некваліфікованих профанів запусають оптом на держслужбу. Що? "зєлєнскіє" і "шєфіри" вже закінчились і доводиться по "макдональдсам" менагерів "а-ля баканов" підбирати? Навіть не уявляю як зупинити цей треш без Судів Лінча...
показать весь комментарий
04.08.2025 22:20 Ответить
Сирійці, використовують, лише вірьовку, і жодних Рецедивів!
показать весь комментарий
04.08.2025 23:24 Ответить
Покарання насправді ефективне лише тоді коли здійснюється відкрито, прозоро і згідно Закону. Тобто легітимно. Суди Лінча це громадянські акти відчаю коли судова система корумпована і не працює. Позасудові методи покарання запускають приватне правосуддя і зявляються "карателі" які маніпулюють, займаються рекетом і врешті створюють мафіозні структури. Це дуже небезпечний шлях...
показать весь комментарий
05.08.2025 02:52 Ответить
Бігуси,ви зовсім відстали від життя! Це ж зелені соціальні ліфти. Чого зелені- бо це колір валюти,якою розплачувалися за посади. Молоді та амбіційні українці,випускники ВУЗів,в вам слабо? З Макдональдса в уряд. Оце кар'єра!
показать весь комментарий
04.08.2025 22:31 Ответить
Дай Бог щоб війна закінчилася: зелена падаль- ви даже не вспієте чемодани зібрати: народ вас "порве" на лоскути, як ви тварі вже ДІСТАЛИ
показать весь комментарий
04.08.2025 22:31 Ответить
Ой, ні. Занадто толерантні українці, цим і користуються всі (!) сусіди
показать весь комментарий
05.08.2025 07:12 Ответить
А вони поліграф пройшли??? Щось мовчить Прімаміністр....чи то тільки БЕБ стосується?? Таке враження,що профільних фахівців в Україні не залишилося....окрім профільних фахівців готельно - ресторанного та бордельно - базарного бізнесу,які і керують усім в країні....на чолі з бувшими Дідами Морозами,ларьочниками та секретарками....
показать весь комментарий
04.08.2025 23:19 Ответить
Гундоса почвара розвалила всі державні інституції, тому і така війна, стільки жертв і зруйнована Україна.
показать весь комментарий
04.08.2025 23:26 Ответить
Взяв приклад з Зеленского.
показать весь комментарий
04.08.2025 23:31 Ответить
Ніт.
Філя робив кар'єру у держорганах, коли ЗЄ ще дупою у саунах торгував.
І підозрюю, що буде робити і тоді, коли ЗЄ дупу будуть на зоні рвати.
показать весь комментарий
04.08.2025 23:59 Ответить
Ура!
Негайно виганяємо з високих посад усіх друганів Президента
Чи усі вони "профільні спеціалісти" ?
показать весь комментарий
05.08.2025 03:03 Ответить
Ну всё как в "слуге народа ".
показать весь комментарий
04.08.2025 23:39 Ответить
Всі мої родичі увесь час брехали мені. Вони казали що гроші можна здобути тільки чесною працею. Кляті брехуни. Через них все життя прожив дарма.
показать весь комментарий
04.08.2025 23:48 Ответить
Можна. Якщо не платити податки які не повертаються і не користуватися банківськими послугами. Звідки, наприклад, береться пенсія судді (який все життя брав хабарі) в 370 000 гривень щомісяця? З оподаткування лохів...
показать весь комментарий
05.08.2025 03:00 Ответить
Аналізом ризиків бюджетної сфери та сфери державного управління віднедавна займається Діана Вієр. Джерело: https://censor.net/ua/v3566998
Як би ви знали, які добрі "омлети" робить начальнику Діана.
показать весь комментарий
05.08.2025 00:54 Ответить
країна 404, що ще сказати..
показать весь комментарий
05.08.2025 07:52 Ответить
Мусора, шлюхи і прокурвори - нормальна компаха.
показать весь комментарий
05.08.2025 08:13 Ответить
Криворіжський бача-базі Коломойського взагалі президентом став
показать весь комментарий
05.08.2025 10:08 Ответить
Ну, а чому Трампові можна, а нашим ні? Чим вони гірші? Теж хочуть великий біл. Українська влада - це та сама каналізація, все що добре плаває, там.
показать весь комментарий
05.08.2025 10:20 Ответить
Жахливо!
показать весь комментарий
05.08.2025 10:41 Ответить
Браво, майор пронін, так тримати!!!!
показать весь комментарий
05.08.2025 12:13 Ответить
Про́нин (Про́нина) - русская фамилия, образованная от имени Проня - сокращённой формы ряда мужских имён (Прокл, Прокопий, Протасий, Прохор). Также топоним.
показать весь комментарий
05.08.2025 12:42 Ответить
Та хто ж їх посадить!? Вони ж всі йому як рідні!
показать весь комментарий
05.08.2025 13:03 Ответить
 
 