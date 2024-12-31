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Кабмин (13505) назначение (2142) налоговая (917) Кравченко Руслан (41) Госфинмониторинг (12) Пронин Филипп (16)

Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы, Пронин возглавил Госфинмониторинг

Руслан Кравченко

Сегодня, 31 декабря 2024 года, Кабмин принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный телеграм-канал.

В частности, принято решение о назначении:

Экс-главы Полтавской ОВА Пронина Филиппа Евгеньевича главой Государственной службы финансового мониторинга Украины;

Экс-главы Киевской ОВА Кравченко Руслана Андреевича главой Государственной налоговой службы Украины.

Читайте также: Экс-председатель Киевской ОВА Кравченко возглавит Налоговую, - Железняк

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко и Пронина с должностей руководителей Киевской и Полтавской ОВА. Также информировалось, что Кабинет Министров Украины на заседании в субботу, 28 декабря, согласовал увольнение руководителей двух областных администраций.
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Топ комментарии
+14
Прокурор на податкову....оце гусаків общипають! Навіть точніше - різатимуть.
А загалом, черговий приклад переставляння ліжок в борделі, який подається, як оновлення влади.
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31.12.2024 11:11
+9
Девіз кадровой політики гаранта:
- Кручу верчу, на карман хочу!!!
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31.12.2024 11:05
+8
Кадровый Зерезерв! Круговая порука!
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31.12.2024 11:06
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"свято наближається"...
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31.12.2024 11:03 Ответить
ну, нарешті свобода підприємництва, та ліберизація податкової системи.
нє?
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31.12.2024 11:03 Ответить
Девіз кадровой політики гаранта:
- Кручу верчу, на карман хочу!!!
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31.12.2024 11:05 Ответить
😂😂😂
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31.12.2024 12:21 Ответить
Кадровый Зерезерв! Круговая порука!
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31.12.2024 11:06 Ответить
Фахівці команди по пробиттю дна.
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31.12.2024 11:07 Ответить
Прокурор на податкову....оце гусаків общипають! Навіть точніше - різатимуть.
А загалом, черговий приклад переставляння ліжок в борделі, який подається, як оновлення влади.
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31.12.2024 11:11 Ответить
в які часи іменованої "новітньої" було інакше...
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31.12.2024 11:33 Ответить
В оп давно не зважають як все виглядає з боку. Країна мрій оп.
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31.12.2024 12:23 Ответить
Аж до ригачки, коли дивися на всі ці хбальники! Не вистачає лаврового вінка на голові, золотої тоги та срібного ліхтаря, на еа якому ця потвора гойдається
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31.12.2024 11:16 Ответить
Це і є обіцяні найпотужні кадрові зміни від найвеличнішого?
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31.12.2024 11:37 Ответить
И как после таких фото считать физиогномику лженаукой?По лицу мразота редкая(не,ну я могу, таки,1000 раз ошибаться...).
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31.12.2024 11:38 Ответить
Корабельний дуб
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31.12.2024 11:40 Ответить
Никакой биографической информации,что за пивень?убдэшник?инвалид?кто выдал ему диплом?какой бизнес у жены и родичей?сколько на нем майна?сколько раз ездил в москву?когда в последний раз говорил с сивковичем?
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31.12.2024 11:40 Ответить
який бізнес у дружини і родичів? скільки на ньому майна? скільки разів їздив на москву? коли в останнє говорив с сівковичем? Ці питання повинні бути ключовими при призначенні на посаду. Відповідь на них з успіхом замінить будь-які співбесіди і передвиборчі програми. Треба взяти за правило, економія буде шалена.
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31.12.2024 15:35 Ответить
В шапито назначения делаются по иным признакам,мы тут читаем информацию от журналистов,а не официоз с стиле брехомарафона,журналисты должны работать достойно,без подхалимства и продажности.
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31.12.2024 16:38 Ответить
Перший рік піде на те, щоб розібратися що таке ПДВ, а другий - що таке акцизний податок...
Чи може поїде на прискорені курси до Трускавецької школи менеджменту ?
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31.12.2024 11:42 Ответить
Бачив накладну де було написана загальна сума за товар, а потім: "у т.ч. ЕДС"...
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31.12.2024 16:15 Ответить
До нового корупційного розслідування і скандалу 3..2..1..
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31.12.2024 11:47 Ответить
А багато в нього рдичів? Скільки він часу зможе ховати свої майбутні надприбутки?
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31.12.2024 12:06 Ответить
І щуку кинули у річку... вже в ручному режимі найвеличніший військом накерував стільки території втратили, людських життів і все продовжується. Як колись писали слуги на футболках Кожен має право на помилку. Ще хтось ірже?
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31.12.2024 12:30 Ответить
тому що ПОТУЖНИЙ
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31.12.2024 12:33 Ответить
Два крєндєля зібрали бабла на посадах голів ОВА, щоб було за що рухатись вище і вище!
Вони збирають, а брат Єрмака працює!
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31.12.2024 12:45 Ответить
Руслан Андрійович Кравченко - український прокурор, учасник АТО. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, визнаний міжнародною комісією недоброчесним.
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31.12.2024 12:47 Ответить
Головне щоб вони залишалися корупціонерами !
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31.12.2024 13:27 Ответить
Руслан Андрійович Кравченко
Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, визнаний міжнародною комісією недоброчесним.

Именно такой дерьмаку и нужен на податковой.
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31.12.2024 13:27 Ответить
Одні і ті- ж , з одного хлібног місця переходять на інше,тільки не на фронт. Ну де-ж вони знайдуть інші кадри, моральних уродів, тому що ні один з них не воював на фронті,а тільки крав на службі у держави. Де це було, щоб влада і держслужбовці, яких обрав нарід для захисту країни її не захищали? бо вони наплювали на Конституцію і сдають країну, щоб уникнути відповідальності перед народом, звісно тоді, що вмирати на фронті за них після того що вони натворили повинні прості люди.
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31.12.2024 16:05 Ответить
Украинцы сами голосовали в 19 году за мафию. Так как мафию в 14 году оттерли от власти и у неё было зубожиння. А так не бывает что всем хорошо - или мафии, или стране.
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31.12.2024 17:02 Ответить
Ермак подвез парочку новых фунтов, под чьим лицом украдут миллиарды, про это напишут и через годик они уедут послами.
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31.12.2024 17:01 Ответить
Податкова потрібна, але щонайменш у 10 разів менша за чисельністю. І звичайно, без жодного поточного чиновника. Потрібна 100% люстрація. А ось фінмоніторінг взагалі не потрібен. Віж нього тільки шкода. Усіх чиновників з нього на мороз. Терміново. Вони жеруть наші гроші.
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31.12.2024 19:27 Ответить
 
 