Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы, Пронин возглавил Госфинмониторинг
Сегодня, 31 декабря 2024 года, Кабмин принял ряд кадровых решений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный телеграм-канал.
В частности, принято решение о назначении:
Экс-главы Полтавской ОВА Пронина Филиппа Евгеньевича главой Государственной службы финансового мониторинга Украины;
Экс-главы Киевской ОВА Кравченко Руслана Андреевича главой Государственной налоговой службы Украины.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко и Пронина с должностей руководителей Киевской и Полтавской ОВА. Также информировалось, что Кабинет Министров Украины на заседании в субботу, 28 декабря, согласовал увольнение руководителей двух областных администраций.
Топ комментарии
+14 Скептичний Песиміст
показать весь комментарий31.12.2024 11:11
+9 Вальд Ще
показать весь комментарий31.12.2024 11:05
+8 vadim (Operator)
показать весь комментарий31.12.2024 11:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
нє?
- Кручу верчу, на карман хочу!!!
А загалом, черговий приклад переставляння ліжок в борделі, який подається, як оновлення влади.
Чи може поїде на прискорені курси до Трускавецької школи менеджменту ?
Вони збирають, а брат Єрмака працює!
Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, визнаний міжнародною комісією недоброчесним.
Именно такой дерьмаку и нужен на податковой.