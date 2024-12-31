Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы, Пронин возглавил Госфинмониторинг

Сегодня, 31 декабря 2024 года, Кабмин принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный телеграм-канал.

В частности, принято решение о назначении:

Экс-главы Полтавской ОВА Пронина Филиппа Евгеньевича главой Государственной службы финансового мониторинга Украины;

Экс-главы Киевской ОВА Кравченко Руслана Андреевича главой Государственной налоговой службы Украины.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко и Пронина с должностей руководителей Киевской и Полтавской ОВА. Также информировалось, что Кабинет Министров Украины на заседании в субботу, 28 декабря, согласовал увольнение руководителей двух областных администраций.