Правительство поддержало увольнение председателей Киевской и Полтавской ОВА
Сегодня, 28 декабря, Кабмин поддержал проекты указов президента об увольнении главы Киевской ОГА Руслана Кравченко и главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 декабря поддержал проекты указов президента об увольнении:
- Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации.
- Пронина Филиппа Евгеньевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации.
Топ комментарии
+6 Герхард
показать весь комментарий28.12.2024 15:52
+2 Luk Viktor
показать весь комментарий28.12.2024 15:53
+2 Вальд Ще
показать весь комментарий28.12.2024 15:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи будуть керувати ТВО?
А чому він на початку підтримував їхнє призначення?
Це така гра?
Ігри такі..
Та там і так не все добре....
Ще й Проніна…