Правительство поддержало увольнение председателей Киевской и Полтавской ОВА

Сегодня, 28 декабря, Кабмин поддержал проекты указов президента об увольнении главы Киевской ОГА Руслана Кравченко и главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 декабря поддержал проекты указов президента об увольнении:

Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Пронина Филиппа Евгеньевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации.

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