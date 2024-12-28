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Правительство поддержало увольнение председателей Киевской и Полтавской ОВА

Кабмін підтримав звільнення голів Київської та Полтавської ОВА

Сегодня, 28 декабря, Кабмин поддержал проекты указов президента об увольнении главы Киевской ОГА Руслана Кравченко и главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 декабря поддержал проекты указов президента об увольнении:

  • Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации.
  • Пронина Филиппа Евгеньевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации.

Также читайте: Дробович уволен с должности главы Института нацпамяти

Автор: 

Кабмин (14027) Киевская область (4140) увольнение (2679) Кравченко Руслан (42) Мельничук Тарас (44) Пронин Филипп (17) Полтавская область (1161)


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Топ комментарии
+6
Типу кишеньковий кабмін ОП міг не підтримати рішення Єрмака.
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28.12.2024 15:52
+2
дЄрмак - наше все!!!
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28.12.2024 15:53
+2
Він більше боїться єрмака, ніж втратити репутацію.
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28.12.2024 15:55
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За що? Ті руки нічого не крали....!!!! (Можливо)
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28.12.2024 15:50 Ответить
Типу кишеньковий кабмін ОП міг не підтримати рішення Єрмака.
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28.12.2024 15:52 Ответить
дЄрмак - наше все!!!
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28.12.2024 15:53 Ответить
й.б.рю віслюка я надав ще одне поганяло: хрОПак.
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28.12.2024 16:01 Ответить
із Вашої легкої руки може і прижитися.... хрОПак
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28.12.2024 16:19 Ответить
Він більше боїться єрмака, ніж втратити репутацію.
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28.12.2024 15:55 Ответить
А кого призначають на томість ?
Чи будуть керувати ТВО?
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28.12.2024 15:54 Ответить
та там черга на рік наперед....
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28.12.2024 15:56 Ответить
Звільнив , бо ті дуже просились на передок...навіть без учбового центру.
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28.12.2024 16:23 Ответить
... в складі батальйону Монако!?
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28.12.2024 16:26 Ответить
Уряд підтримав звільнення голів Київської та Полтавської ОВА

А чому він на початку підтримував їхнє призначення?
Це така гра?
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28.12.2024 16:40 Ответить
ІБДшники кляті..призначають - звільняють..

Ігри такі..
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28.12.2024 16:46 Ответить
На черзі ОВА (и) Чернігівська і Сумська - не виклали відосики кожен день що там все добре!
Та там і так не все добре....
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28.12.2024 16:52 Ответить
єрмак сказав "надо" і уряд отвєтіл "єсть"!
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28.12.2024 17:18 Ответить
Ну, Філіпа таки треба було давно звільнити.
Ще й Проніна…
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28.12.2024 17:31 Ответить
пацанам чемодани треба пакувати, слідуюча черга.....
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28.12.2024 17:53 Ответить
По яких причинах звільнили? Можливо,їх треба було нагородити та поширити їх методи роботи? Шмигаль,прокоментуйте. Ви ж таки Прем'єр-міністр.
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29.12.2024 00:51 Ответить
 
 