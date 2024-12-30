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налоговая (917) Кравченко Руслан (41) Железняк Ярослав (407)

Экс-председатель Киевской ОВА Кравченко возглавит Налоговую, - Железняк

Руслан Кравченко

Бывший глава Киевской ОГА Руслан Кравченко будет назначен и.о. главы Налоговой.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"У него биография все же больше работа в прокуратуре. Но посмотрим", - заверил нардеп.

Также смотрите: Убытки более чем на 56 млн грн: задержаны бывшие руководители налоговой Днепропетровщины, помогавшие предприятиям не платить НДС. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что правительство поддержало увольнение глав Киевской и Полтавской ОГА. Также сообщалось, что Гетманцев предлагает ввести ключевые показатели эффективности для таможни и налоговой.
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Топ комментарии
+6
Послухали лисичку і щуку кинули у річку
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30.12.2024 11:13
+4
Прокурор ? Ще не інвалід? Дивно...
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30.12.2024 11:11
+3
за тиждень знайдуть в жінки інвалідність,
в бабусі ролл-ройс
а вдідуся кватиру у Лондоні
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30.12.2024 11:37
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Прокурор ? Ще не інвалід? Дивно...
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30.12.2024 11:11 Ответить
не факт.
з війська як звільнився?
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30.12.2024 11:19 Ответить
мабуть, генерал назаров "допоміг" за кримінальну справу проти нього при збитті Іл-76
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30.12.2024 11:33 Ответить
Послухали лисичку і щуку кинули у річку
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30.12.2024 11:13 Ответить
цце навіть не кадрова скамєйка. Якась табурєтка залишилась.
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30.12.2024 11:22 Ответить
трамплін
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30.12.2024 11:31 Ответить
Трамп блін - тільки в податковій а не в США
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30.12.2024 11:35 Ответить
трапмплін у нього був у 19-му, а зараз кравченко ще в польоті.
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30.12.2024 11:38 Ответить
Крім дальності стрибка із трампліна оцінюються ще: паралельність лиж, поза стрибуна в фазі польоту та якість приземлення - так що почекаємо приземлення.... , можливо навіть приземлення телемарк
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30.12.2024 11:55 Ответить
приземлення у них буде потрійний тулуп з лижами
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30.12.2024 12:02 Ответить
Робота у прокуратурі - це тавро на все життя.
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30.12.2024 11:23 Ответить
У Швейцарію послом поїде. Ляпота...
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30.12.2024 11:59 Ответить
Допустили до коритця
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30.12.2024 11:29 Ответить
за тиждень знайдуть в жінки інвалідність,
в бабусі ролл-ройс
а вдідуся кватиру у Лондоні
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30.12.2024 11:37 Ответить
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30.12.2024 11:47 Ответить
йіб@льнік справжнього податківця.
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30.12.2024 11:41 Ответить
брав безпосередню участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора.
Всі прокурори воювали! Медалі ще за 2 світову мають!
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30.12.2024 11:47 Ответить
у нього орден (У 2016 році нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE орденом Данила Галицькогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] та відзнакою Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%C2%BB «За участь в антитерористичній операції».)
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30.12.2024 11:57 Ответить
Черговий пенсіонер-інвалід судячи по фото...
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30.12.2024 11:58 Ответить
Прокурор,администратор,податкивец - хлопчик везде готов работать,лишь бы там жирными грошенятками пахло.
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30.12.2024 12:37 Ответить
Для чого призначають осіб не за їх головним фахом на державні посади ? Ціль - мати некомпетента ! Доки він буде розбиратись (якщо захоче), можна привласнити багато державних грошенят "компетентним" особам. І некомпетента дуже легко приструнити ! Зробити хлопчиком лохом. Проте зазвичай принижені на початку дають жару оговтавшись пізніше. Подивіться на дЄрмака. Він не жарить, він вже все й всіх спалює. З незворушним обличчям. Та й Чмонька не відстає від свого партнера.
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31.12.2024 11:31 Ответить
 
 