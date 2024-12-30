Экс-председатель Киевской ОВА Кравченко возглавит Налоговую, - Железняк

Бывший глава Киевской ОГА Руслан Кравченко будет назначен и.о. главы Налоговой.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"У него биография все же больше работа в прокуратуре. Но посмотрим", - заверил нардеп.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что правительство поддержало увольнение глав Киевской и Полтавской ОГА. Также сообщалось, что Гетманцев предлагает ввести ключевые показатели эффективности для таможни и налоговой.