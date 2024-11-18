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Убытки более чем на 56 млн грн: задержаны бывшие руководители налоговой Днепропетровщины, помогавшие предприятиям не платить НДС. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении экс-руководителям Госналоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб, по меньшей мере, на более чем 56 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в 2020 году тогдашняя руководительница подстрекала своих подчиненных разработать схему зарабатывания денег.

В течение нескольких лет - 2020-2023 годах - чиновники налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты НДС.

затримання податківців на Дніпропетровщині
затримання податківців на Дніпропетровщині
затримання податківців на Дніпропетровщині
затримання податківців на Дніпропетровщині

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Как работала схема?

"Для прикрытия сделки руководитель издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных "клиентов", - пояснили в ГБР.

Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без соответствующего пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудница Минюста и ее сообщник разоблачены на махинациях с рассмотрением жалоб Офисом противодействия рейдерству.

Автор: 

налоговая (931) махинации (582) ГБР (2985) Днепропетровская область (3944)


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73% виборців зелені це ви породили корупцію, велику війну, мародерство, зрадництво. то думай-ТЕ.
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18.11.2024 09:48 Ответить
я розумію. що ти з подоляцьких ботів, але корупція в Україні під час війни це нарівні зради.
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18.11.2024 14:02 Ответить
В ЄС нас не беруть, в НАТО теж - повертайте нафіг смертну кару!!!! Доки все не розікрали!! Хоча б за розкрадання, держзраду та мародерство!!
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18.11.2024 09:52 Ответить
А головний податківецалкаш Гетанцев білий та пухнастий?
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18.11.2024 09:59 Ответить
чий це дворець? це місцевий підприємець, може олігарх?... та що ви, це податківець, прокурор, суддя, лікар мсек або начальник тцк..., потрібне підкреслити...
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18.11.2024 10:11 Ответить
Це будиночок шахматіста, он тура спереду
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18.11.2024 10:25 Ответить
Чого не видно хто це і прізвищ нема? Ноунейми? Ворог вже до Дніпра рветься, а ці все крадуть. Щось тре робити з корупцією, бо важко вести війну, коли в тилу такі зрадники. Суки.
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18.11.2024 10:55 Ответить
Корупція найвищого рівня розплодилася при чеснєйшему і простєйшему мальчіку від наріду 73%. І це тільки те, що лежить на поверхні, бо солугориги все продовжують шукати злочини часів президенства Порошенка і не маючи їх, вкидують різні фейки і брехню. Коли зміниться влада, то таких злочинів буде тисячі і нарід дізнається, куди йшли сотні мільярдів гривень, замість бюджету. Але потрібно буде змінити всю правоохоронну систему, суди, податкову та інше, поставити на посади молодих випусників вишів, бо старі всі корумповані простим мальчіком і його офісом. Якщо хтось буде заперечувати, що вони нічого не вміють, то подивіться на приклад призначення керівником СБУ дружбана Боневтіка баканова. А ще круто призначення Наєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури та пана Серлєща членом наглядової ради «Укрзалізниці». У слугориг головне не професійні якості, а лизщання дупи зеленій сворі. А молоді спеціалісти будуть виконувати те, щшо в них прописано посадовимир інструкціями і Присягою.
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18.11.2024 11:46 Ответить
 
 