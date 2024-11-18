Убытки более чем на 56 млн грн: задержаны бывшие руководители налоговой Днепропетровщины, помогавшие предприятиям не платить НДС. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении экс-руководителям Госналоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб, по меньшей мере, на более чем 56 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в 2020 году тогдашняя руководительница подстрекала своих подчиненных разработать схему зарабатывания денег.

В течение нескольких лет - 2020-2023 годах - чиновники налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты НДС.









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Как работала схема?

"Для прикрытия сделки руководитель издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных "клиентов", - пояснили в ГБР.

Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без соответствующего пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудница Минюста и ее сообщник разоблачены на махинациях с рассмотрением жалоб Офисом противодействия рейдерству.