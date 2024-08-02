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Сотрудница Минюста и ее сообщник разоблачены на махинациях с рассмотрением жалоб Офисом противодействия рейдерству

Затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за махінації

Сообщено о подозрении главному специалисту одного из управлений Министерства юстиции Украины и ее сообщнику по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, главный специалист ведомства в июне 2024 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела 2 600 долларов США руководителя одного из фермерских хозяйств. За эти средства она якобы должна была перенести дату рассмотрения его жалобы в Офис противодействия рейдерству и посодействовать в положительном результате ее рассмотрения.

В дальнейшем у подозреваемой возник умысел снова завладеть его средствами на общую сумму около 120 тыс. долларов США якобы за внесение в реестр недвижимого имущества сведений о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за махінації
Затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за махінації
Затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за махінації
Затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за махінації

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Правоохранители задержали подозреваемую и ее сообщника во время передачи части средств - 30 тыс. долларов США.

Автор: 

взятка (6150) Минюст (1749) махинации (581)


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малюську на парашу!
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02.08.2024 14:20 Ответить
 
 