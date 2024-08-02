Сотрудница Минюста и ее сообщник разоблачены на махинациях с рассмотрением жалоб Офисом противодействия рейдерству

Сообщено о подозрении главному специалисту одного из управлений Министерства юстиции Украины и ее сообщнику по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, главный специалист ведомства в июне 2024 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела 2 600 долларов США руководителя одного из фермерских хозяйств. За эти средства она якобы должна была перенести дату рассмотрения его жалобы в Офис противодействия рейдерству и посодействовать в положительном результате ее рассмотрения.

В дальнейшем у подозреваемой возник умысел снова завладеть его средствами на общую сумму около 120 тыс. долларов США якобы за внесение в реестр недвижимого имущества сведений о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения.









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Правоохранители задержали подозреваемую и ее сообщника во время передачи части средств - 30 тыс. долларов США.