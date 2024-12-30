Зеленский уволил Кравченко и Пронина с должностей руководителей Киевской и Полтавской ОВА

Президент Владимир Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных государственных администраций -- Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

Соответствующие указы №887/2024 и №888/2024 от 30 декабря обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документам, Руслан Кравченко уволен с должности главы Киевской областной государственной администрации, Филипп Пронин - с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Пронин в обращении от 30 декабря поблагодарил президента "за доверие", а органы местной власти - за сотрудничество. Кравченко не комментировал увольнение публично.

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Кравченко был назначен главой Киевской обладминистрации указом президента от 10 апреля 2023 года. Пронин был назначен главой Полтавской обладминистрации указом от 10 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины на заседании в субботу, 28 декабря, согласовал увольнение руководителей двух областных администраций.