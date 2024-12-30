РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11770 посетителей онлайн
Новости
1 993 23
Зеленский (19024) Киевская область (3922) увольнение (2648) Кравченко Руслан (41) Пронин Филипп (16) Полтавская область (13)

Зеленский уволил Кравченко и Пронина с должностей руководителей Киевской и Полтавской ОВА

Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА

Президент Владимир Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных государственных администраций -- Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

Соответствующие указы №887/2024 и №888/2024 от 30 декабря обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документам, Руслан Кравченко уволен с должности главы Киевской областной государственной администрации, Филипп Пронин - с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Пронин в обращении от 30 декабря поблагодарил президента "за доверие", а органы местной власти - за сотрудничество. Кравченко не комментировал увольнение публично.

Читайте также: Правительство поддержало увольнение председателей Киевской и Полтавской ОВА

Кравченко был назначен главой Киевской обладминистрации указом президента от 10 апреля 2023 года. Пронин был назначен главой Полтавской обладминистрации указом от 10 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины на заседании в субботу, 28 декабря, согласовал увольнение руководителей двух областных администраций.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
«Від перестановки ліжок у борделі якість послуг не змінюється»(с)
показать весь комментарий
30.12.2024 20:53
+3
Бордель - це ОПа...
показать весь комментарий
30.12.2024 21:14
+2
Мабуть все ж таки бордель - це шапітолій-95
показать весь комментарий
30.12.2024 21:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Від перестановки ліжок у борделі якість послуг не змінюється»(с)
показать весь комментарий
30.12.2024 20:53 Ответить
Мабуть все ж таки бордель - це шапітолій-95
показать весь комментарий
30.12.2024 21:13 Ответить
Бордель - це ОПа...
показать весь комментарий
30.12.2024 21:14 Ответить
дЄрмак - сутенер?
показать весь комментарий
30.12.2024 22:23 Ответить
Де Ви Київ побачили?
показать весь комментарий
30.12.2024 22:03 Ответить
Чернігів і Суми потерпають від підорасів!
показать весь комментарий
30.12.2024 20:55 Ответить
Де Ви Київ побачили?
показать весь комментарий
30.12.2024 22:02 Ответить
їм потрібно зустрітися десь посередині - десь в н.п. Козелець
показать весь комментарий
30.12.2024 22:25 Ответить
Пронін - найшвидший голова адміністрації. За два місяці встиг "накосити" але не поділився чи накосячив - ось результат. Взагалі про цього персонажа щось відоме?
показать весь комментарий
30.12.2024 21:11 Ответить
для чого їснують ова?
показать весь комментарий
30.12.2024 21:22 Ответить
Не для чого, а для кого.
показать весь комментарий
30.12.2024 21:24 Ответить
Накрали самі - дайте накрасти наступним
показать весь комментарий
30.12.2024 21:40 Ответить
Ротація! Так би мовити естафета відповідальності. Кого останього за руку схватить феміда - той і квач!!!
показать весь комментарий
30.12.2024 21:47 Ответить
Кандидати на послів. Гроші заробили в Україні, витрачати поїдуть у Європу.
показать весь комментарий
30.12.2024 21:41 Ответить
Хто скажи який зараз тариф на амбасадора в Антігуа?
показать весь комментарий
30.12.2024 21:49 Ответить
Навіть не знаю, як відреагувати на такі кадрові рішення. Як завжди - геніально!!! Без відпочинку повторюю:
- Наш президент геній!!!
Я тоже хочу в адміністрацію!!!
показать весь комментарий
30.12.2024 21:51 Ответить
І так постійно! Хто відповідати буде? Призначається людина на посаду, проходить декілька місяців - не підходить, знову міняємо! Ви ж не в двірники кандидата шукали, а на високу державну посаду! Кандидат поганий, а той хто призначав "молодець"?
показать весь комментарий
30.12.2024 23:00 Ответить
 
 