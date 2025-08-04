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Новини Команда Держфінмону
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Новий керівник Держфінмону Пронін привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи, - Bihus.info. ВIДЕО

Після призначення Філіпа Проніна очільником Державної служби фінансового моніторингу цей державний орган перетворився на гурток "своїх людей". У команді Проніна працюють працівники з його попереднього місця роботи, друг родини, а також люди без належного досвіду роботи.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пронін замінив Ігоря Черкаського

Філіп Пронін очолив Державну службу фінансового моніторингу 31 грудня 2024 року. Він замінив на цій посаді Ігоря Черкаського, який очолював відомство з 1 березня 2014 року.

До призначення очільником Держфінмоніторингу Пронін очолював Полтавську ОДА. До цього Філіп Пронін із 2017 року працював в АРМА, з 2020 року – на посаді заступника голови Нацагентства.

Як зазначають розслідувачі, про Державну службу фінансового моніторингу України активно заговорили в мережі на початку року – після фактичної участі структури в накладенні санкцій на п'ятого президента Петра Порошенка. Саме в той період команда Фінмону, яку очолив Пронін, почала активно оновлюватися – тут відбулися масштабні кадрові зміни.

Читайте також: Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби, Пронін очолив Держфінмоніторинг

Перший заступник - Богдан Корольчук

Першим заступником Філіпа Проніна у Державній службі фінансового моніторингу став Богдан Корольчук. Він понад 15 років пропрацював у Національній поліції України, а в 2023 був призначений на посаду першого заступника Проніна в Полтавській ОДА.

пронін

Однак, Проніна та Корольчука пов’язує не лише робота в Полтаві. Дружина Корольчука Тетяна раніше працювала в АРМА у відділі виявлення та розшуку активів, саме тоді, коли його очолював Філіп Пронін.

Журналісти з'ясували, що нині спільно із дружиною Філіпа Проніна жінка володіє компанією, що надає консалтингові послуги.

Попри цілком звичайні доходи родини, у 2023-му у дружини Корольчука з’явилась дорога нерухомість — квартира в ЖК Dock32 у Києві, а також дві комірки та два паркомісця. Загальна вартість покупок — понад 160 тисяч доларів. За два попередні роки офіційні доходи родини були меншими, навіть з урахуванням заощаджень.

пронін

Ексколеги по АРМА

Ще один представник команди Проніна у Фінмоні - Віталій Тесленко, який до цього працював разом із ним в АРМА. На момент звільнення звідти Тесленко вказував у декларації, що зареєстрований у гуртожитку, а користується старою гостинкою. Але вже за місяць після звільнення став власником 100-метрової квартири в ЖК "Hennessy House" у Києві приблизно за 140 тисяч доларів.

пронін

У розслідуванні зауважується, що офіційних доходів на таку покупку Тесленко не мав  лише зарплата і кілька тисяч заощаджень. У декларації він вказав, що квартиру йому подарувала 80-річна мати, яка, за даними із реєстрів, ніколи не займалась бізнесом.

Також журналісти розповіли, що у команді Проніна працює і Артем Матіос - племінник колишнього військового прокурора Анатолія Матіоса.

Експрацівниця Макдональдсу та студент без досвіду 

Аналізом ризиків бюджетної сфери та сфери державного управління віднедавна займається Діана Вієр.

Журналісти розповіли, що дівчина минулоріч закінчила КНЕУ і її попереднім місцем роботи перед Фінмоніторингом був "Макдональдс". Вона сама це вказує в своїй же декларації.

А розслідуваннями іноземних ризиків тепер займається Дмитро Прачук, який взагалі ніде раніше офіційно не працював, а навчався і жив на стипендію та допомогу від родичів.

Читайте також: Кабмін призначив нового голову Держфінмоніторингу. Хто ним став

Головний спеціаліст стратегії розвитку фінмоніторингу - фотографка

На посаду головного спеціаліста стратегії розвитку фінансового моніторингу призначили фотографку Катерину Пєшикову. До грудня 2022-го вона офіційно мала профільний ФОП в Полтаві, згодом працювала у пресслужбі Полтавської ОДА, де і познайомилася з Філіпом Проніним.

пронін

Після його призначення в Держфінмоніторинг вона переїхала до Києва і стала держслужбовицею.

Журналісти з'ясували, що Пєшикова продовжує займатися комерційною зйомкою після призначеня на державну посаду. Для цього медійники замовили фотосесію у "спеціаліста стратегії розвитку".

Працівниця запропонувала оплатити її роботу готівкою, вказавши, що година зйомки у неї коштує 2 тис. гривень.

Розслідувачі Bihus.info поцікавилися у Пєшикової, як вона отримала держпосаду, проте вона відмовилася спілкуватися.

Більше дивіться тут:

Дивіться також: Чернишов приховав нерухомість на мільйони доларів у Козині. ВIДЕО

Автор: 

розслідування (2290) Держфінмоніторинг (22) Пронін Філіп (21)


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Топ коментарі
+56
Перукарі, масажисти, ресторатори, фотографи керують країною Зе.
І все тому що 73% не мають мізків
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04.08.2025 21:29 Відповісти
+30
Раніше у Верховній Раді були інтелектуали Чорновіл, Лук'яненко, академік Юхновський, брати Горині, Павло Мовчан, Лесь Танюк, Ярослав Кендзьор, Дмитро Чобіт, Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Тарасюк. Та це люди-глиби порівняно з нинішніми!
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04.08.2025 22:01 Відповісти
+25
Дмитруки, Дубинские, Куницкие, Тищенки и другие "профессионально" помогают Зе разваливать и коррумпировать страну.
показати весь коментар
04.08.2025 21:33 Відповісти
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Перукарі, масажисти, ресторатори, фотографи керують країною Зе.
І все тому що 73% не мають мізків
показати весь коментар
04.08.2025 21:29 Відповісти
А раніше, не так було? Це ж Україна!
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04.08.2025 21:37 Відповісти
Риги так і робили. Масажист пахло (азірова) теж був депутатом. Водіїв прилаштовували.
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04.08.2025 21:41 Відповісти
Ти також повівся " на Бігуса"?
Забув вже, що Бігус- позаштатний агєнт СБУ.
Чому " Бігус" саме зараз написав про " фінмоніторинг"?

Тому, що отримав завдання забити цим сюжетом, реальні розкрадання на дронах оточення Зеленьського.
Як раніше Безуглу випускали до протестуючих, що б переключити на неї увагу з самого Зеленьського...
Сумно, це бачити, як легко мафія маніпулює громадською увагою..
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04.08.2025 23:04 Відповісти
тут на одні морди на фото подивишся і ригати хочеться
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05.08.2025 10:01 Відповісти
раніше була Кривава Хунта: Порох, Яценюк, Пастор

Було колись - в Україні.
Ревіли гармати,
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю..

.
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04.08.2025 21:42 Відповісти
Раніше у Верховній Раді були інтелектуали Чорновіл, Лук'яненко, академік Юхновський, брати Горині, Павло Мовчан, Лесь Танюк, Ярослав Кендзьор, Дмитро Чобіт, Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Тарасюк. Та це люди-глиби порівняно з нинішніми!
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04.08.2025 22:01 Відповісти
щоб подібні інтелектуали знову зайшли до Верховної Ради - потрібно проводити вибори нардепів по відкритим спискам.
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04.08.2025 23:04 Відповісти
А тепер, уся «освіта» привладних з купленими декількома, дипломами, це курси мінєту, АНАЛ табу, Трускавецький лікбез для фотографів, корабельних сосок, тамаду, масажистів, послиць…. Але ж, в Урядовому кварталі, …. і на онуків хватить… !!!
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04.08.2025 23:16 Відповісти
Дрібна буржуазія прийшла до влади. Хоче швидко і зараз стати крупною.
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05.08.2025 07:49 Відповісти
привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи

Може вони професіонали своєї справи? А ви тут одрузу оце все
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04.08.2025 21:29 Відповісти
Дмитруки, Дубинские, Куницкие, Тищенки и другие "профессионально" помогают Зе разваливать и коррумпировать страну.
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04.08.2025 21:33 Відповісти
Своих не бросаем
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04.08.2025 21:31 Відповісти
Це, не зеленський!, це все, єрмак робить! Просто, у Бубочки, на все не вистачає патужних менеджерів...
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04.08.2025 21:31 Відповісти
Та нормуль, для новихЛітцЗеленського.
Ну от нахріна їм РЕАЛЬНО працюючі НАБУ, САП, БЕБ, СБУ, ДБР?
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04.08.2025 21:32 Відповісти
Знаю точно, що адвокати Порошенка моніторять інтернет, і ця інфа від Бігуса мимо них не проскочить. Вони її обов'язково використають в суді, на якому домагаються скасування неправедних злочиних санкцій ЕрЗе на Порошенка.

Я забув... коли наступне судове засідання? здається, 12 серпня....
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04.08.2025 21:33 Відповісти
Введення санкцій проти громадянина України, який тут і проживає це якийсь сюр. Якщо Порошенко винен, то судіть його, а то сьомий рік лише одна балаканина. Ще рік-два і вже судитимуть Зе і його шоблу,
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04.08.2025 22:35 Відповісти
Каждая кухарка может править государством - в.и. членин
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04.08.2025 21:34 Відповісти
"кожен вчитель може стати президентом..." - в.о. голобородька.
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04.08.2025 21:38 Відповісти
Кожному вчителю зарплату 4000 доларів! В.О. Зеленський
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04.08.2025 22:37 Відповісти
Кожен фізик може працювати двірником , але не кожен двірник може бути фізиком ..
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04.08.2025 23:22 Відповісти
Якщо двірник качає фізуху, то він же фізик, нє?
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05.08.2025 06:53 Відповісти
Не кожен! Лише Вася Голобородька! Ну або Вова Зєлєнскій, який його у серіялі зіграв.
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04.08.2025 23:59 Відповісти
"в.о."-не або, а як раз воно і є! Лапки як би натякають на "найпотужнішого л-ідора"!
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05.08.2025 01:51 Відповісти
Каждая кухарка, может править государством, через свого члЄНА в партії….
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04.08.2025 23:18 Відповісти
Зелена потороч перетворила державу на прохідний двір для непотребу. Єдина умова для призначень - це щоб не було кваліфікованих незамараних уроджених українців.
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04.08.2025 21:34 Відповісти
Дмитро Прачук, уроджений українець. Поки не замараний. Що не так?
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04.08.2025 21:40 Відповісти
Окремі винятки через недогляд лише підкреслюють збочене правило.
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04.08.2025 21:45 Відповісти
І шо вже застолбив за собою посаді і свій кружок по інтересах? - а по ***** мішалкою цій гоп - компанії - нє?
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04.08.2025 21:34 Відповісти
Філіп Пронін

Це такі українські імена: Ніколай, Алєксандр, Пьотр...
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04.08.2025 21:37 Відповісти
Держфінмон...

Від таких слів у мові я починаю люто чухатись.
Держдімон.
Держфігвам, пля...
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04.08.2025 22:00 Відповісти
Фінмон

Nothing more than Фінмон

Trying to forget my

Фінмон of love

Teardrops

Rolling down on my face
...
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04.08.2025 23:32 Відповісти
Дивлюсь на ці неспотворені інтелектом обличчя та читаю їхні призвища(пешикова,прогін,вієр) і чітко усвідомлюю ,що zebanda це справжня ліквідаційна команда для знищення , держави Україна.
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04.08.2025 21:38 Відповісти
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04.08.2025 21:40 Відповісти
Не Пилип, Філіп. Русскій?...
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04.08.2025 21:40 Відповісти
Маска на вас треба
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04.08.2025 21:43 Відповісти
Якого тільки гівна привів я Зеленський до влади?
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04.08.2025 21:44 Відповісти
Цікаво, скільки відкату платять Зелідору оці всі сироти кварталу95 за призначення на хлібні посади?
Це ж всі його призначенці - аферисти пройдисвіти й крадії.
Це ж треба до такого дожитись на четвертому році війни.
Бідні хлопці в окопах, голоту тягнуть на передок а ця панота їх обкрадає.
Щоб ви всі виздихали разом з Зепідером до сьомого коліна.
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04.08.2025 21:46 Відповісти
а як там Коля-катлета ?
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04.08.2025 21:47 Відповісти
Мабуть, він готується до зустрічі з своїми виборцями, у Гвінеї Бісау??
Стефанчуки, можуть пояснити, з бухгалтерією апарату ВРУ!!!
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04.08.2025 23:21 Відповісти
Клоун зробив с України якись цирк
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04.08.2025 21:49 Відповісти
як сказав би о.бендер "я віжу ***** подобрани со вкусом!" )
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04.08.2025 21:53 Відповісти
Ze-шалман (шалман настоящий: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста. В.
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05.08.2025 07:10 Відповісти

(Обережно, скрін)
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04.08.2025 21:54 Відповісти
Зеля, ти конкретно за#бав!!!
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04.08.2025 21:56 Відповісти
То вже не суттєво, треба розуміти що Україну про.рали в 2019р і на кого тепер буде батрачити тупий "мудрий нарід" спостерігайте.
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04.08.2025 21:58 Відповісти
"тупий нарід" боронить, в т.ч. розумну дупу такого бидла як ти, а не спостерігає
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04.08.2025 22:04 Відповісти
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04.08.2025 23:46 Відповісти
експрацівниця Макдональдса зрозуміло для чого (стіл сервірувати і потім прибирати), а от з фотографкою "прокол" вийшов, нах..р вона там потрібна, щоб ще не приведи Господи когось сфоткала з голою жопою...
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04.08.2025 21:59 Відповісти
Як ви і бажали:
Всі - "нових обличчя"!
Яких ніде не бачили, які ніде не світилися. Ні в університетах, ні на фаховій роботі.
А де кого навіть не бачили навіть у школі!
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04.08.2025 21:59 Відповісти
Жах, Філя! Мають же бути якісь конкурси на держпосади.
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04.08.2025 22:16 Відповісти
Хто швидше пролізе під столом з запаленою свічкою в дупі.
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04.08.2025 22:26 Відповісти
Щось занадто багато кацапських прізвищ некваліфікованих профанів запусають оптом на держслужбу. Що? "зєлєнскіє" і "шєфіри" вже закінчились і доводиться по "макдональдсам" менагерів "а-ля баканов" підбирати? Навіть не уявляю як зупинити цей треш без Судів Лінча...
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04.08.2025 22:20 Відповісти
Сирійці, використовують, лише вірьовку, і жодних Рецедивів!
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04.08.2025 23:24 Відповісти
Покарання насправді ефективне лише тоді коли здійснюється відкрито, прозоро і згідно Закону. Тобто легітимно. Суди Лінча це громадянські акти відчаю коли судова система корумпована і не працює. Позасудові методи покарання запускають приватне правосуддя і зявляються "карателі" які маніпулюють, займаються рекетом і врешті створюють мафіозні структури. Це дуже небезпечний шлях...
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05.08.2025 02:52 Відповісти
Бігуси,ви зовсім відстали від життя! Це ж зелені соціальні ліфти. Чого зелені- бо це колір валюти,якою розплачувалися за посади. Молоді та амбіційні українці,випускники ВУЗів,в вам слабо? З Макдональдса в уряд. Оце кар'єра!
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04.08.2025 22:31 Відповісти
Дай Бог щоб війна закінчилася: зелена падаль- ви даже не вспієте чемодани зібрати: народ вас "порве" на лоскути, як ви тварі вже ДІСТАЛИ
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04.08.2025 22:31 Відповісти
Ой, ні. Занадто толерантні українці, цим і користуються всі (!) сусіди
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05.08.2025 07:12 Відповісти
А вони поліграф пройшли??? Щось мовчить Прімаміністр....чи то тільки БЕБ стосується?? Таке враження,що профільних фахівців в Україні не залишилося....окрім профільних фахівців готельно - ресторанного та бордельно - базарного бізнесу,які і керують усім в країні....на чолі з бувшими Дідами Морозами,ларьочниками та секретарками....
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04.08.2025 23:19 Відповісти
Гундоса почвара розвалила всі державні інституції, тому і така війна, стільки жертв і зруйнована Україна.
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04.08.2025 23:26 Відповісти
Взяв приклад з Зеленского.
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04.08.2025 23:31 Відповісти
Ніт.
Філя робив кар'єру у держорганах, коли ЗЄ ще дупою у саунах торгував.
І підозрюю, що буде робити і тоді, коли ЗЄ дупу будуть на зоні рвати.
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04.08.2025 23:59 Відповісти
Ура!
Негайно виганяємо з високих посад усіх друганів Президента
Чи усі вони "профільні спеціалісти" ?
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05.08.2025 03:03 Відповісти
Ну всё как в "слуге народа ".
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04.08.2025 23:39 Відповісти
Всі мої родичі увесь час брехали мені. Вони казали що гроші можна здобути тільки чесною працею. Кляті брехуни. Через них все життя прожив дарма.
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04.08.2025 23:48 Відповісти
Можна. Якщо не платити податки які не повертаються і не користуватися банківськими послугами. Звідки, наприклад, береться пенсія судді (який все життя брав хабарі) в 370 000 гривень щомісяця? З оподаткування лохів...
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05.08.2025 03:00 Відповісти
Аналізом ризиків бюджетної сфери та сфери державного управління віднедавна займається Діана Вієр. Джерело: https://censor.net/ua/v3566998
Як би ви знали, які добрі "омлети" робить начальнику Діана.
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05.08.2025 00:54 Відповісти
країна 404, що ще сказати..
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05.08.2025 07:52 Відповісти
Мусора, шлюхи і прокурвори - нормальна компаха.
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05.08.2025 08:13 Відповісти
Криворіжський бача-базі Коломойського взагалі президентом став
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05.08.2025 10:08 Відповісти
Ну, а чому Трампові можна, а нашим ні? Чим вони гірші? Теж хочуть великий біл. Українська влада - це та сама каналізація, все що добре плаває, там.
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05.08.2025 10:20 Відповісти
Жахливо!
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05.08.2025 10:41 Відповісти
 
 