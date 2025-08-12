Ермак об экстрарежиме подписания закона о НАБУ и САП: "Я был в дороге в Турцию, когда это произошло"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со студентами, чтобы, по версии власти, "услышать молодежь" и обсудить важные для страны вопросы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Как сообщается, мероприятие стало своеобразной реакцией Банковой на волну протестов против принятия скандального закона, который временно лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Студенты, среди которых были и участники акций протеста, задали Ермаку ряд прямых и острых вопросов. Наибольший резонанс вызвал блок о причинах подписания президентом Владимиром Зеленским этого закона в чрезвычайно быстром режиме - уже через несколько часов после голосования в Верховной Раде, хотя обычно подписание занимает 10-20 дней или затягивается на месяцы.

Ермак, судя по его эмоциональной реакции, не ожидал столь жестких формулировок. Он несколько раз подчеркивал, что не влиял на принятие или подписание документа, и пытался переложить ответственность на народных депутатов, которые "предоставили свои аргументы" президенту.

"Что касается этого закона, я не могу вам сказать, как это происходило... Я был в дороге в Турцию. Думаю, депутаты, которые проголосовали, предоставили какие-то аргументы, почему президент решил именно в тот день подписать", - ответил Ермак.

Однако студенты напомнили, что Зеленский подписал закон в рекордный срок, тогда как десятки других принятых Радой документов месяцами ждут подписи или наложения вето. На это руководитель ОП ответил общими словами о "разных форматах работы" и "чувствительных законах, которые могут подписываться вне очереди".

Во время встречи Ермак не смог дать четкого ответа, почему президент выбрал именно такой экстрарежим для закона, который вызвал масштабные протесты. Вместо этого он отмечал достижения власти в войне и международной дипломатии, избегая конкретных объяснений.

Молодежь не задала ни одного комплиментарного вопроса, а ответы Ермака часто были абстрактными и отходили от сути вопросов.

"Вы ответили на три вопроса и я не услышал ответа почти ни на один", - отметил один из студентов.

В конце мероприятия модераторы внезапно объявили о сокращении встречи на полчаса. Это не помешало студентам продолжать задавать вопросы о НАБУ, САП и прозрачности работы Офиса президента.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

