РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
3 471 61

Ермак об экстрарежиме подписания закона о НАБУ и САП: "Я был в дороге в Турцию, когда это произошло"

єрмак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со студентами, чтобы, по версии власти, "услышать молодежь" и обсудить важные для страны вопросы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Как сообщается, мероприятие стало своеобразной реакцией Банковой на волну протестов против принятия скандального закона, который временно лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Студенты, среди которых были и участники акций протеста, задали Ермаку ряд прямых и острых вопросов. Наибольший резонанс вызвал блок о причинах подписания президентом Владимиром Зеленским этого закона в чрезвычайно быстром режиме - уже через несколько часов после голосования в Верховной Раде, хотя обычно подписание занимает 10-20 дней или затягивается на месяцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак провел закрытую встречу со студентами: комплиментарных вопросов не было, что раздражало главу ОП, - СМИ

Ермак, судя по его эмоциональной реакции, не ожидал столь жестких формулировок. Он несколько раз подчеркивал, что не влиял на принятие или подписание документа, и пытался переложить ответственность на народных депутатов, которые "предоставили свои аргументы" президенту.

"Что касается этого закона, я не могу вам сказать, как это происходило... Я был в дороге в Турцию. Думаю, депутаты, которые проголосовали, предоставили какие-то аргументы, почему президент решил именно в тот день подписать", - ответил Ермак.

Однако студенты напомнили, что Зеленский подписал закон в рекордный срок, тогда как десятки других принятых Радой документов месяцами ждут подписи или наложения вето. На это руководитель ОП ответил общими словами о "разных форматах работы" и "чувствительных законах, которые могут подписываться вне очереди".

Во время встречи Ермак не смог дать четкого ответа, почему президент выбрал именно такой экстрарежим для закона, который вызвал масштабные протесты. Вместо этого он отмечал достижения власти в войне и международной дипломатии, избегая конкретных объяснений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

Молодежь не задала ни одного комплиментарного вопроса, а ответы Ермака часто были абстрактными и отходили от сути вопросов.

"Вы ответили на три вопроса и я не услышал ответа почти ни на один", - отметил один из студентов.

В конце мероприятия модераторы внезапно объявили о сокращении встречи на полчаса. Это не помешало студентам продолжать задавать вопросы о НАБУ, САП и прозрачности работы Офиса президента.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лемми провел встречу с Вэнсом, Ермаком и Умеровым: Обсудили следующие шаги для достижения мира в Украине (обновлено). ФОТО

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Такого в нашем созыве еще не было", "распустить н#х нашу богадельню" и новый трек Арахамии: о чем говорили "слуги" в партийном чате во время уничтожения независимости НАБУ и САП, - Bihus.Info. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4533) законопроект (3270) Ермак Андрей (1294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
А як же класичне: "я був у туалеті"?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:05 Ответить
+20
фсбэшная Крыса поставленная патрушевым в Омане смотрящим над членограем место бениного богдана...
показать весь комментарий
12.08.2025 18:07 Ответить
+17
Брехлива худоба, а не влада. Сцять прямо в очі і кажуть Божа роса. Ще й мародерять на крові.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єрмак,в хто це?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:04 Ответить
володар руки, що по лікоть в сраці у найдосвідченішого зе!скомороха.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:11 Ответить
ВСЕУСЮДИ й УСИМ й УСЯ контролююче ларьочне чмо кремля.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:22 Ответить
Ти не слухаєш звернення пріпіздєнта? Вже кілька днів не встигаю вимкнути радіо, коли це хрипане робить звернення, і у кожному зних згадує "андрія єрмака" - міністра мзс ніби як і не має в країні. Хоча, може він їх просто путає: андрій *******, андрій єрмак - та какая разніца
показать весь комментарий
12.08.2025 19:00 Ответить
Нє вінаватий я!!!!°
показать весь комментарий
12.08.2025 18:04 Ответить
Ага! Це коли ти всрався у вагоні, але коли тебе починають шпетити, кричиш "Кондуктоооор, зупиниии! Я вийти хочу! Тут смердить!!!"
показать весь комментарий
12.08.2025 18:26 Ответить
А як же класичне: "я був у туалеті"?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:05 Ответить
Або: "тоді так срати захотілося - ну, просто біда" (с)
показать весь комментарий
12.08.2025 18:07 Ответить
"Король самая слабая фигура"(с), ну а я, если шо, в отлучке был...
показать весь комментарий
12.08.2025 18:05 Ответить
Я не я та гівно не моє.
Вова здаст він тебе при першому ж шухері.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:06 Ответить
Рівень довіри до Єрмака, Зелі та їх 0Пи вже зашкалює.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:06 Ответить
🙂🤣
показать весь комментарий
12.08.2025 19:54 Ответить
фсбэшная Крыса поставленная патрушевым в Омане смотрящим над членограем место бениного богдана...
показать весь комментарий
12.08.2025 18:07 Ответить
Й коли лідери ЄС консультувалися включно з ЗЕ щодо майбутніх перемовин Ху з Трампом . саме ВЕНС розкладав карти щодо гарантій для Єрмака й Умєрова в присутності міністра оборони Британії? ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ , міністр оборони Венликобританії ТА ХТО ???
показать весь комментарий
12.08.2025 18:31 Ответить

це фото вичищено після декількох днів вільного досупу до нього в ЗМІ України й не тільки , англомовний запит в гугл з "великою напругою"мені це знайшов
показать весь комментарий
12.08.2025 18:44 Ответить
РІВЕНЬ ЦИХ ДВОХ НЕПОТПОЛЯЄМИ УПИРІВ на фоні Міністра Оборони та віце президента - ЩО ЦЕ як не таємні договорняки. блдоти ЄРМАЧАТИНИ?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:46 Ответить
Бл@дь, американці вже скільки разів просили не присилати цього #ида, нє, як навмисно - а ось вам, містер дядя сем
показать весь комментарий
12.08.2025 19:03 Ответить
І хто тут, цап- відбивайло? , а, зеленський., як тебе дружара вклав...
показать весь комментарий
12.08.2025 18:07 Ответить
от і все.
але ж, єрмачині є куди бігти, а тобі зе!гніда?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:08 Ответить
В єрмака будиночок під Пітером...
показать весь комментарий
12.08.2025 18:10 Ответить
Брехлива худоба, а не влада. Сцять прямо в очі і кажуть Божа роса. Ще й мародерять на крові.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:08 Ответить
Зебілам зайде))
показать весь комментарий
12.08.2025 18:11 Ответить
Нє віноватая я!
показать весь комментарий
12.08.2025 18:09 Ответить
Тобто це визнання, що поки Єрмак був в не на зв'язку (подаруйте йому супутниковий телефон), Потужний знову нанюхався коксу і влаштував дічь?
А як інакше зрозуміти слова Єрмака? Або так і було, або він бреше.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:09 Ответить
Брехунишка забрехался,на допросе расколется за пять минут,сдаст всех,шашлычник и подкупольные барбосики должны это учитывать.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:10 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.08.2025 18:10 Ответить
Уан уей тікет? Надіюсь!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 18:11 Ответить
Цією відповіддю він підтвердив свою причетність .
показать весь комментарий
12.08.2025 18:11 Ответить
Кому ти пи🤬диш Андрюша!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 18:12 Ответить
дєрьмак русняве 341здло
показать весь комментарий
12.08.2025 18:15 Ответить
\
показать весь комментарий
12.08.2025 20:22 Ответить
Покидьок та зрадник !
показать весь комментарий
12.08.2025 18:19 Ответить
Мопед не мой
показать весь комментарий
12.08.2025 18:19 Ответить
Думаю скоро студенти розчаруються, що вони виходили на вулиці на підтримку НАБУ і САП. Так само, як це було дванадцять років тому.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:20 Ответить
А студенти вийшли на підтримку НАБУ і САП? Я не впевнений, що ви розумієте суть кризи і системної помилки, яку здійснила влада. Самі собі всрали.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:49 Ответить
Ермак, такие вещи просто так за одну минуту не делаются.
Сначала идет подготовка. И ты об этом знал, так как еще не был в дороге до Турции.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:20 Ответить
Витоки:
- Єрмак! Де твій зошит?
- Мене тоді не було!
показать весь комментарий
12.08.2025 18:27 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 18:28 Ответить
Думаю, депутати, які проголосували, надали якісь аргументи ...
-------------------------------------------------------------------------------------
У меня от этих слов даже кот смеется.
Все депутаты были в курсе происходящего, имели аргументы (неизвестно откуда и от кого взявшиеся), а Ермак, который контролирует депутатов, не знал вообще ничего!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 18:28 Ответить
Янгол ...ху* в ...був у дорозі , то і їхав би прямо до московії , чмо косориле !!!
показать весь комментарий
12.08.2025 18:30 Ответить
Зливають найпотужнішого?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:33 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/19072 Ростислав Павленко, народний депутат, фракція Євросолідарність:
Поганий жарт дня. Єрмак, у стилі генерованих ШІ повідомлень у соцмережах («у двох братів день народження, а їх ніхто не вітає»): «Ми сьогодні, коли ввели військовий режим, юридично, конституційно маємо право обмежити багато. Але президент вирішив цього не робити і чомусь про це ніхто не говорить».
Не говорить тому, що замість виконання закону ви пустились у всі тяжкі.
- Замість блокування впливу уламків опзж у парламенті - їх взяли у коаліцію, а українську проєвропейську опозицію інформаційно блокуєте і поливаєте брудом.
- Замість притягнення до відповідальності зрадників - наклали незаконні «санкції» на Петра Порошенка і упосліджуєте військових, журналістів, місцеві громади, підприємців.
- Замість відповідальної інформаційної політики - незаконно викинули з цифрового мовлення незалежні від влади «Прямий», «5й» і «Еспресо».
- Замість коаліції єдності і уряду порятунку, складеного з професіоналів - розвели всевладдя 5-6 неефективних менеджерів (щоправда, їх одного за одним ловлять на корупції).
- Замість використати всі ресурси і можливості суспільства - будуєте корупційні схеми, да так, що близько 70% українців визначають корупцію як найбільшу проблему, гірше обстрілів…
От тому й не говорить «ніхто» про героїзм і жертовність Банкової. Ніхто, крім марафону, телеграм-обслуги, позитивних блогерів…
Що ж, для «обслуги слуг» погані новини. Вони як були «ніхто» для ляльководів у 2019 році (про що їм у обличчя сказали в Трускавці), так і залишились. Неважливі виконавці чужої волі, на яких усе спишуть, коли господарі скористаються «криптопарашутами» і полинуть витрачати усе наскирдоване у теплі краї.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:36 Ответить
хай військові не судяться а кінчають падл
вже на часі я думаю
показать весь комментарий
12.08.2025 18:44 Ответить
так дружбанов много
показать весь комментарий
12.08.2025 18:52 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57518 Борислав Береза про таких, як ти, зранку зазначив постом:
"Останнім часом бачу, що велика кількість людей вважають себе істиною в останній інстанції та борються за право бути джерелом єдиною вірною думки. При тому, що вони озвучують таку дичину та дурню, що диву можна датися. І от ця дивна, інфантильна, безапеляційна та ультимативна позиція мене відверто дивує та дратує.
Можна ввічливо і коректно сказати, що в нас соцмережами давно вже шириться синдром Данінга-Крюгера; але якщо відкинути напускну ввічливість, то варто визнати, що забагато в нас довбойобів. А найгірше навіть не те, що їх забагато, а те, що в них є підтримка з таких, як і вони.
Хоча чому дивуватися? Довбойоби у 2019 році обрали натовп собі подібних до ВР, вважаючи, що обиралися собі "слуг". А обрали прислугу ОП. Так от, завелика кількість довбойобів як у владі, так і серед населення створюють проблеми для держави через свій низький рівень компетентності та невігластва, які заважають не лише провести роботу над помилками, а й приймати правильні рішення.
Але під час війни ці довбойоби така розкіш, яка занадто дорого обходиться Україні."
показать весь комментарий
12.08.2025 19:39 Ответить
Типа, алиби?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:39 Ответить
ЧОГО ЦЕ ГІВНО ДОСІ ЖИВЕ???
показать весь комментарий
12.08.2025 18:42 Ответить
Хтось повірив у понти агента ФСБ єрмака?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:43 Ответить
Ага ... білий і пухнастий
показать весь комментарий
12.08.2025 18:44 Ответить
вот это сигнал- отмежевывается от зеленского
показать весь комментарий
12.08.2025 18:50 Ответить
А чому так запонтував єлдак? Він же не ставить підпис на проекті закону? Здається підпис ставить стефанчук і зеленський? Чи я знову помилився? Хіба що, якщо всі президенти, то крім єлдака підпис під законом мають поставити всі 73%.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:02 Ответить
Він ні під чим взагалі підпис не ставить, він завгосп, навіть не радник
показать весь комментарий
12.08.2025 19:07 Ответить
Якось по#уй, що вони після цього усього будуть казати чи кажуть. Головне, не дати втекти, коли настане така можливість. "Я з ним прийшов, з ним і піду" (с) - під трибунал, сук@
показать весь комментарий
12.08.2025 19:05 Ответить
це шобло треба щоб не втикло
показать весь комментарий
12.08.2025 19:14 Ответить
Бреше падло,кажучи що не при ділах.Тому й називають його сірим кардиналом,тому що на все впливає,не несе відповідальності і знаходиться якби а стороні(не при ділах).
показать весь комментарий
12.08.2025 19:35 Ответить
"Я був по дорозі у Турцію і ніяк не міг впливати". *****, 21 сторіччя, інтернет, мобільний зв'язок, старлінк і банально попередні вказівки а воно не могло впливати. Цевідношення до народу, ми красені а народ тупий.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:46 Ответить
Яка бздлива нікчема , навіть відповісти сциться.Він в тому бункерному ліжку замість скумбрії працює.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:50 Ответить
 
 