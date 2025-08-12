Ермак об экстрарежиме подписания закона о НАБУ и САП: "Я был в дороге в Турцию, когда это произошло"
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со студентами, чтобы, по версии власти, "услышать молодежь" и обсудить важные для страны вопросы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Как сообщается, мероприятие стало своеобразной реакцией Банковой на волну протестов против принятия скандального закона, который временно лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Студенты, среди которых были и участники акций протеста, задали Ермаку ряд прямых и острых вопросов. Наибольший резонанс вызвал блок о причинах подписания президентом Владимиром Зеленским этого закона в чрезвычайно быстром режиме - уже через несколько часов после голосования в Верховной Раде, хотя обычно подписание занимает 10-20 дней или затягивается на месяцы.
Ермак, судя по его эмоциональной реакции, не ожидал столь жестких формулировок. Он несколько раз подчеркивал, что не влиял на принятие или подписание документа, и пытался переложить ответственность на народных депутатов, которые "предоставили свои аргументы" президенту.
"Что касается этого закона, я не могу вам сказать, как это происходило... Я был в дороге в Турцию. Думаю, депутаты, которые проголосовали, предоставили какие-то аргументы, почему президент решил именно в тот день подписать", - ответил Ермак.
Однако студенты напомнили, что Зеленский подписал закон в рекордный срок, тогда как десятки других принятых Радой документов месяцами ждут подписи или наложения вето. На это руководитель ОП ответил общими словами о "разных форматах работы" и "чувствительных законах, которые могут подписываться вне очереди".
Во время встречи Ермак не смог дать четкого ответа, почему президент выбрал именно такой экстрарежим для закона, который вызвал масштабные протесты. Вместо этого он отмечал достижения власти в войне и международной дипломатии, избегая конкретных объяснений.
Молодежь не задала ни одного комплиментарного вопроса, а ответы Ермака часто были абстрактными и отходили от сути вопросов.
"Вы ответили на три вопроса и я не услышал ответа почти ни на один", - отметил один из студентов.
В конце мероприятия модераторы внезапно объявили о сокращении встречи на полчаса. Это не помешало студентам продолжать задавать вопросы о НАБУ, САП и прозрачности работы Офиса президента.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
Вова здаст він тебе при першому ж шухері.
це фото вичищено після декількох днів вільного досупу до нього в ЗМІ України й не тільки , англомовний запит в гугл з "великою напругою"мені це знайшов
але ж, єрмачині є куди бігти, а тобі зе!гніда?
А як інакше зрозуміти слова Єрмака? Або так і було, або він бреше.
Сначала идет подготовка. И ты об этом знал, так как еще не был в дороге до Турции.
- Єрмак! Де твій зошит?
- Мене тоді не було!
-------------------------------------------------------------------------------------
У меня от этих слов даже кот смеется.
Все депутаты были в курсе происходящего, имели аргументы (неизвестно откуда и от кого взявшиеся), а Ермак, который контролирует депутатов, не знал вообще ничего!!!
Поганий жарт дня. Єрмак, у стилі генерованих ШІ повідомлень у соцмережах («у двох братів день народження, а їх ніхто не вітає»): «Ми сьогодні, коли ввели військовий режим, юридично, конституційно маємо право обмежити багато. Але президент вирішив цього не робити і чомусь про це ніхто не говорить».
Не говорить тому, що замість виконання закону ви пустились у всі тяжкі.
- Замість блокування впливу уламків опзж у парламенті - їх взяли у коаліцію, а українську проєвропейську опозицію інформаційно блокуєте і поливаєте брудом.
- Замість притягнення до відповідальності зрадників - наклали незаконні «санкції» на Петра Порошенка і упосліджуєте військових, журналістів, місцеві громади, підприємців.
- Замість відповідальної інформаційної політики - незаконно викинули з цифрового мовлення незалежні від влади «Прямий», «5й» і «Еспресо».
- Замість коаліції єдності і уряду порятунку, складеного з професіоналів - розвели всевладдя 5-6 неефективних менеджерів (щоправда, їх одного за одним ловлять на корупції).
- Замість використати всі ресурси і можливості суспільства - будуєте корупційні схеми, да так, що близько 70% українців визначають корупцію як найбільшу проблему, гірше обстрілів…
От тому й не говорить «ніхто» про героїзм і жертовність Банкової. Ніхто, крім марафону, телеграм-обслуги, позитивних блогерів…
Що ж, для «обслуги слуг» погані новини. Вони як були «ніхто» для ляльководів у 2019 році (про що їм у обличчя сказали в Трускавці), так і залишились. Неважливі виконавці чужої волі, на яких усе спишуть, коли господарі скористаються «криптопарашутами» і полинуть витрачати усе наскирдоване у теплі краї.
вже на часі я думаю
"Останнім часом бачу, що велика кількість людей вважають себе істиною в останній інстанції та борються за право бути джерелом єдиною вірною думки. При тому, що вони озвучують таку дичину та дурню, що диву можна датися. І от ця дивна, інфантильна, безапеляційна та ультимативна позиція мене відверто дивує та дратує.
Можна ввічливо і коректно сказати, що в нас соцмережами давно вже шириться синдром Данінга-Крюгера; але якщо відкинути напускну ввічливість, то варто визнати, що забагато в нас довбойобів. А найгірше навіть не те, що їх забагато, а те, що в них є підтримка з таких, як і вони.
Хоча чому дивуватися? Довбойоби у 2019 році обрали натовп собі подібних до ВР, вважаючи, що обиралися собі "слуг". А обрали прислугу ОП. Так от, завелика кількість довбойобів як у владі, так і серед населення створюють проблеми для держави через свій низький рівень компетентності та невігластва, які заважають не лише провести роботу над помилками, а й приймати правильні рішення.
Але під час війни ці довбойоби така розкіш, яка занадто дорого обходиться Україні."