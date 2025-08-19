Детектив НАБУ Магамедрасулов: Жодного доказу на підтвердження суті підозри СБУ я не побачив

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у держзраді, вважає свою справу помстою та залякуванням його особисто та всього колективу Національного антикорупційного бюро.

Про це він розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

За словами детектива, у НАБУ він працює з самого початку його створення - з 2015 року, він був у складі першого набору детективів.

"Перервою в цій роботі був лише початок повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року я з частиною колег долучився до захисту Києва. В перші дні війни ми всі дислокувались в Офісі президента. Далі я проходив службу в СБУ, був туди відряджений і працював в складі тактично-оперативних груп на Київщині, потім на Запорізькому напрямку. Маю численні подяки та грамоти від керівництва ГУР, СБУ та Міноборони за цю роботу", - зазначив Магамедрасулов.

Також детектив відповів на питання, чи розслідував він колись справу проти Тимура Міндіча:

Я ще раз наголошу, що не можу комунікувати жодних прізвищ. Ні про людей, по яким я проводив оперативну роботу, ні про людей, яких я розслідував (допоки їм не вручено повідомлення про підозру), ні про людей, з якими комунікував в оперативних цілях. Це порушення закону і непрофесійно

За словами детектива, працівники СБУ прийшли до нього додому і додому до його родини без ухвали суду в повністю вигаданій справі.

"Застосовують силу, б’ють попри те, що я від початку не чинив жодного опору. Показують на своєму сайті якісь недолугі ролики про мене. Зливають відео з тим, як кладуть мене на підлогу, без блюру обличчя в телеграм-канали. Мене і мого батька затримують без жодних пояснень. Ні під час обшуку, ні під час затримання мені ніхто не міг пояснити суть справи чи претензій до мене, навіть номеру справи не назвали, нічого. Це все має бути зафіксовано на оперативному відео СБУ.

У чому полягає суть звинувачень СБУ я зрозумів тільки тоді, коли прочитав текст підозри та клопотання про запобіжний захід. Чесно кажучи, я і досі не розумію суті цих звинувачень. Про якусь "державну програму Дагестану" я вперше прочитав у документах СБУ. Жодного доказу на підтвердження суті підозри я не побачив. Якби я приніс таку справу у Вищий антикорупційний суд, думаю, мене одразу б звільнили з бюро і притягнули до кримінальної відповідальності", - розповів він.

Магамедрасулов переконаний, що метою цього є "помста і залякування мене особисто і всього колективу бюро".

"Саме за мою оперативну роботу і ті результати, які приніс в НАБУ", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

