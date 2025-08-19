Детектив НАБУ Магамедрасулов: Ни одного доказательства в подтверждение сути подозрения СБУ я не увидел

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в госизмене, считает свое дело местью и запугиванием его лично и всего коллектива Национального антикоррупционного бюро.

Об этом он рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

По словам детектива, в НАБУ он работает с самого начала его создания - с 2015 года, он был в составе первого набора детективов.

"Перерывом в этой работе было лишь начало полномасштабного вторжения. В феврале 2022 года я с частью коллег присоединился к защите Киева. В первые дни войны мы все дислоцировались в Офисе президента. Далее я проходил службу в СБУ, был туда командирован и работал в составе тактическо-оперативных групп на Киевщине, затем на Запорожском направлении. Имею многочисленные благодарности и грамоты от руководства ГУР, СБУ и Минобороны за эту работу", - отметил Магамедрасулов.

Также детектив ответил на вопрос, расследовал ли он когда-то дело против Тимура Миндича:

Я еще раз подчеркну, что не могу коммуницировать никаких фамилий. Ни о людях, по которым я проводил оперативную работу, ни о людях, которых я расследовал (пока им не вручено уведомление о подозрении), ни о людях, с которыми коммуницировал в оперативных целях. Это нарушение закона и непрофессионально.

По словам детектива, работники СБУ пришли к нему домой и домой к его семье без постановления суда в полностью вымышленном деле.

"Применяют силу, бьют несмотря на то, что я изначально не оказывал никакого сопротивления. Показывают на своем сайте какие-то нелепые ролики обо мне. Сливают видео с тем, как кладут меня на пол, без блюра лица в телеграмм-каналы. Меня и моего отца задерживают без всяких объяснений. Ни во время обыска, ни во время задержания мне никто не мог объяснить суть дела или претензий ко мне, даже номер дела не назвали, ничего. Это все должно быть зафиксировано на оперативном видео СБУ.

В чем заключается суть обвинений СБУ я понял только тогда, когда прочитал текст подозрения и ходатайство о мере пресечения. Честно говоря, я до сих пор не понимаю сути этих обвинений. О какой-то "государственной программе Дагестана" я впервые прочитал в документах СБУ. Ни одного доказательства в подтверждение сути подозрения я не увидел. Если бы я принес такое дело в Высший антикоррупционный суд, думаю, меня сразу бы уволили из бюро и привлекли к уголовной ответственности", - рассказал он.

Магамедрасулов убежден, что целью этого является "месть и запугивание меня лично и всего коллектива бюро".

"Именно за мою оперативную работу и те результаты, которые принес в НАБУ", - подытожил он.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

