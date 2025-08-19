Детектив НАБУ Магамедрасулов про обшук СБУ: Були численні побої, з іншої квартири зникли гроші
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявив, що під час обшуку у нього представники СБУ застосовували проти нього силу.
Про це він розповів в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене були численні побої, я все це зафіксував. Більше того, з моєї квартири в Дніпрі зникли гроші. Це невелика сума. Але все одно дивно і соромно за таку дріб'язковість", - зазначив він.
За словами Магамедрасулова, навесні він переніс дві складні та довготривалі операції на судинах головного мозку.
"Період реабілітації ще не пройшов. Про все це було чудово відомо СБУ. Всі документи на підтвердження ми надавали в судовому процесі. Ми докладемо зусиль аби Європейський суд з прав людини надав оцінку і цьому, і специфічним умовам утримання", - додав він.
Детектив також заявив, що довго перебував на лікарняному в період, коли СБУ за ним стежило.
"У тому числі вони стежили під час мого перебування за кордоном, що було офіційною і законною частиною мого реабілітаційного процесу. Мені дуже цікаво, скільки співробітників СБУ стежили за мною в Іспанії, і скільки коштів платників податків держава витратила на це", - підсумував він.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
