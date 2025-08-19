УКР
Детектив НАБУ Магамедрасулов про обшук СБУ: Були численні побої, з іншої квартири зникли гроші

Подробиці обшуку у детектива НАБУ Магамедрасулова

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявив, що під час обшуку у нього представники СБУ застосовували проти нього силу.

Про це він розповів в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене були численні побої, я все це зафіксував. Більше того, з моєї квартири в Дніпрі зникли гроші. Це невелика сума. Але все одно дивно і соромно за таку дріб'язковість", - зазначив він.

За словами Магамедрасулова, навесні він переніс дві складні та довготривалі операції на судинах головного мозку.

"Період реабілітації ще не пройшов. Про все це було чудово відомо СБУ. Всі документи на підтвердження ми надавали в судовому процесі. Ми докладемо зусиль аби Європейський суд з прав людини надав оцінку і цьому, і специфічним умовам утримання", - додав він.

Детектив також заявив, що довго перебував на лікарняному в період, коли СБУ за ним стежило.

"У тому числі вони стежили під час мого перебування за кордоном, що було офіційною і законною частиною мого реабілітаційного процесу. Мені дуже цікаво, скільки співробітників СБУ стежили за мною в Іспанії, і скільки коштів платників податків держава витратила на це", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

+14
З кацапами? Серйозно? Коли це Узекистан став частиною мордору?
А може вся справа у міндічах та 95 кварталі?
19.08.2025 14:38 Відповісти
+5
Це система,яку вибудував ермак,через підпис і печатку зе.
Як сказав залізний нардеп, атаки на НАБУ-САП організували ермак та ще його два дружка.
В тим часом, на фронті йдуть тяжкі бої, касапи щоразу захоплюють нп,та хочуть знищити всю інфраструктуру шахедами,які безперервно вдосконалюють.
19.08.2025 14:34 Відповісти
+3
Справді? а ці хай торгують з РФ? Цей хряк мав бізнес з РФ на посаді НАБУ а тепер бідненький - лікувався як за жопу взяли
19.08.2025 14:28 Відповісти
шо за куйня якась. знову круті посани при погонах?
19.08.2025 14:22 Відповісти
бо треба вміти дати здачі
мене коли пакувало три опера я всіх розкидав (є техніка, гугліть) та помяв двері ногою
19.08.2025 15:26 Відповісти
псдушники іще ті злодії і шахраї....
19.08.2025 14:23 Відповісти
краще б гроші платників податків витрачали на прихистки для біженців, яких тільки більшає з кожним днем...
19.08.2025 14:26 Відповісти
Справді? а ці хай торгують з РФ? Цей хряк мав бізнес з РФ на посаді НАБУ а тепер бідненький - лікувався як за жопу взяли
19.08.2025 14:28 Відповісти
З кацапами? Серйозно? Коли це Узекистан став частиною мордору?
А може вся справа у міндічах та 95 кварталі?
19.08.2025 14:38 Відповісти
💯
19.08.2025 14:42 Відповісти
1996 року жив у Горлівці Донецької областіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%E2%80%99%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3].
Закінчив https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецький технічний університет, спеціаліст із телекомунікаційних систем та мереж, далі закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в Києві, юрист. Входить до Асоціації правників України, має ліцензію адвокатаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%E2%80%99%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:3-4 [4]
19.08.2025 14:59 Відповісти
І? У Зеленського практично всі зі сходу чи пов'язані з мордором. Чи етоДругоє?
19.08.2025 15:29 Відповісти
Справді,але ж сама слуга,на посаді голови ВР спростувала цю брехню.
19.08.2025 14:38 Відповісти
🤕
19.08.2025 14:40 Відповісти
конкренто - який бізнес? Коли? Докази? Зараз звинуватити когось із зв'язками із кацами, як у середні віки назначити відьму.
19.08.2025 14:41 Відповісти
Та ти почитай попередню новину тут жеж, як його брали. там же посилання є.
19.08.2025 15:04 Відповісти
19.08.2025 15:02 Відповісти
Це система,яку вибудував ермак,через підпис і печатку зе.
Як сказав залізний нардеп, атаки на НАБУ-САП організували ермак та ще його два дружка.
В тим часом, на фронті йдуть тяжкі бої, касапи щоразу захоплюють нп,та хочуть знищити всю інфраструктуру шахедами,які безперервно вдосконалюють.
19.08.2025 14:34 Відповісти
На.уя такі робітники на таких посадах, які не роблять, а тільки рєшають питання хворіють коли підгорає, й без упину крадуть у громадян України кошти які могли витратити на ЗСУ та на підвищення мізерних пенсій?
19.08.2025 14:39 Відповісти
Якщо це так,то чому СБУшники таке не вчиняли з Ванькою Бакановим?Може він би розповів як ЗЕлені південь з Маріуполем здавали?
19.08.2025 14:42 Відповісти
Забій на лобі, це класика свмостійного забію о дверний косяк.
19.08.2025 14:48 Відповісти
Таваріщь Іванов, як там зараз погода у Вологді?
19.08.2025 15:01 Відповісти
Що за батьківщиною заскучав(ла), розчарую, Я не в курсі? Родився, крістився, вчився, служив і робив в Україні.
19.08.2025 15:03 Відповісти
забію о дверний косяк - забою об
крістився - хрестився
19.08.2025 15:08 Відповісти
в мене біля дачі Денисова живе
омбундсен та депутат зелений
стоїть біля воріт
спитав за яки кошти такий будинок (1 млн долл приблизно)
сказала - кто ти такой? кацапка
я сказав шо думаю
позвонила председателю
у того синок у сбу
чекаю шо буде
😁
19.08.2025 15:28 Відповісти
У них до сих пір висять портрети фелікса в кабінетах.
19.08.2025 15:28 Відповісти
ох малюк ,малюк ...добре розраховується ОПа 🤡 з тобою , за забеспечення охорони корупціонерів , шо ж курво, допомагаєш народ України грабувати ?!!!...
19.08.2025 15:46 Відповісти
 
 