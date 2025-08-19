Детектив НАБУ Магамедрасулов об обыске СБУ: Были многочисленные побои, из другой квартиры исчезли деньги
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что во время обыска у него представители СБУ применяли против него силу.
Об этом он рассказал в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня были многочисленные побои, я все это зафиксировал. Более того, из моей квартиры в Днепре исчезли деньги. Это небольшая сумма. Но все равно странно и стыдно за такую мелочность", - отметил он.
По словам Магамедрасулова, весной он перенес две сложные и долговременные операции на сосудах головного мозга.
"Период реабилитации еще не прошел. Обо всем этом было прекрасно известно СБУ. Все документы в подтверждение мы предоставляли в судебном процессе. Мы приложим усилия, чтобы Европейский суд по правам человека дал оценку и этому, и специфическим условиям содержания", - добавил он.
Детектив также заявил, что долго находился на больничном в период, когда СБУ за ним следила.
"В том числе они следили во время моего пребывания за границей, что было официальной и законной частью моего реабилитационного процесса. Мне очень интересно, сколько сотрудников СБУ следили за мной в Испании, и сколько средств налогоплательщиков государство потратило на это", - подытожил он.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
