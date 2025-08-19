РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости Обыск в НАБУ Дело Руслана Магамедрасулова
2 363 24

Детектив НАБУ Магамедрасулов об обыске СБУ: Были многочисленные побои, из другой квартиры исчезли деньги

Подробности обыска у детектива НАБУ Магамедрасулова

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что во время обыска у него представители СБУ применяли против него силу.

Об этом он рассказал в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня были многочисленные побои, я все это зафиксировал. Более того, из моей квартиры в Днепре исчезли деньги. Это небольшая сумма. Но все равно странно и стыдно за такую мелочность", - отметил он.

По словам Магамедрасулова, весной он перенес две сложные и долговременные операции на сосудах головного мозга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ попросили предоставить доказательства причастности двух работников НАБУ к российскому влиянию. Ответ получили пока по одному, - Кривонос

"Период реабилитации еще не прошел. Обо всем этом было прекрасно известно СБУ. Все документы в подтверждение мы предоставляли в судебном процессе. Мы приложим усилия, чтобы Европейский суд по правам человека дал оценку и этому, и специфическим условиям содержания", - добавил он.

Детектив также заявил, что долго находился на больничном в период, когда СБУ за ним следила.

"В том числе они следили во время моего пребывания за границей, что было официальной и законной частью моего реабилитационного процесса. Мне очень интересно, сколько сотрудников СБУ следили за мной в Испании, и сколько средств налогоплательщиков государство потратило на это", - подытожил он.

Также читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Ни одного доказательства в подтверждение сути подозрения СБУ я не увидел

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Также читайте: 30 суток власть незаконно удерживает детектива НАБУ Магамедрасулова

Автор: 

НАБУ (4540) СБУ (20317) СИЗО (1373) Магамедрасулов Руслан (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
З кацапами? Серйозно? Коли це Узекистан став частиною мордору?
А може вся справа у міндічах та 95 кварталі?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:38 Ответить
+5
Це система,яку вибудував ермак,через підпис і печатку зе.
Як сказав залізний нардеп, атаки на НАБУ-САП організували ермак та ще його два дружка.
В тим часом, на фронті йдуть тяжкі бої, касапи щоразу захоплюють нп,та хочуть знищити всю інфраструктуру шахедами,які безперервно вдосконалюють.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:34 Ответить
+3
Справді? а ці хай торгують з РФ? Цей хряк мав бізнес з РФ на посаді НАБУ а тепер бідненький - лікувався як за жопу взяли
показать весь комментарий
19.08.2025 14:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо за куйня якась. знову круті посани при погонах?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:22 Ответить
бо треба вміти дати здачі
мене коли пакувало три опера я всіх розкидав (є техніка, гугліть) та помяв двері ногою
показать весь комментарий
19.08.2025 15:26 Ответить
псдушники іще ті злодії і шахраї....
показать весь комментарий
19.08.2025 14:23 Ответить
краще б гроші платників податків витрачали на прихистки для біженців, яких тільки більшає з кожним днем...
показать весь комментарий
19.08.2025 14:26 Ответить
Справді? а ці хай торгують з РФ? Цей хряк мав бізнес з РФ на посаді НАБУ а тепер бідненький - лікувався як за жопу взяли
показать весь комментарий
19.08.2025 14:28 Ответить
З кацапами? Серйозно? Коли це Узекистан став частиною мордору?
А може вся справа у міндічах та 95 кварталі?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:38 Ответить
💯
показать весь комментарий
19.08.2025 14:42 Ответить
1996 року жив у Горлівці Донецької областіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%E2%80%99%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3].
Закінчив https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецький технічний університет, спеціаліст із телекомунікаційних систем та мереж, далі закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в Києві, юрист. Входить до Асоціації правників України, має ліцензію адвокатаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%E2%80%99%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:3-4 [4]
показать весь комментарий
19.08.2025 14:59 Ответить
І? У Зеленського практично всі зі сходу чи пов'язані з мордором. Чи етоДругоє?
показать весь комментарий
19.08.2025 15:29 Ответить
Справді,але ж сама слуга,на посаді голови ВР спростувала цю брехню.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:38 Ответить
🤕
показать весь комментарий
19.08.2025 14:40 Ответить
конкренто - який бізнес? Коли? Докази? Зараз звинуватити когось із зв'язками із кацами, як у середні віки назначити відьму.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:41 Ответить
Та ти почитай попередню новину тут жеж, як його брали. там же посилання є.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:04 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 15:02 Ответить
Це система,яку вибудував ермак,через підпис і печатку зе.
Як сказав залізний нардеп, атаки на НАБУ-САП організували ермак та ще його два дружка.
В тим часом, на фронті йдуть тяжкі бої, касапи щоразу захоплюють нп,та хочуть знищити всю інфраструктуру шахедами,які безперервно вдосконалюють.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:34 Ответить
На.уя такі робітники на таких посадах, які не роблять, а тільки рєшають питання хворіють коли підгорає, й без упину крадуть у громадян України кошти які могли витратити на ЗСУ та на підвищення мізерних пенсій?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:39 Ответить
Якщо це так,то чому СБУшники таке не вчиняли з Ванькою Бакановим?Може він би розповів як ЗЕлені південь з Маріуполем здавали?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:42 Ответить
Забій на лобі, це класика свмостійного забію о дверний косяк.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:48 Ответить
Таваріщь Іванов, як там зараз погода у Вологді?
показать весь комментарий
19.08.2025 15:01 Ответить
Що за батьківщиною заскучав(ла), розчарую, Я не в курсі? Родився, крістився, вчився, служив і робив в Україні.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:03 Ответить
забію о дверний косяк - забою об
крістився - хрестився
показать весь комментарий
19.08.2025 15:08 Ответить
в мене біля дачі Денисова живе
омбундсен та депутат зелений
стоїть біля воріт
спитав за яки кошти такий будинок (1 млн долл приблизно)
сказала - кто ти такой? кацапка
я сказав шо думаю
позвонила председателю
у того синок у сбу
чекаю шо буде
😁
показать весь комментарий
19.08.2025 15:28 Ответить
У них до сих пір висять портрети фелікса в кабінетах.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:28 Ответить
ох малюк ,малюк ...добре розраховується ОПа 🤡 з тобою , за забеспечення охорони корупціонерів , шо ж курво, допомагаєш народ України грабувати ?!!!...
показать весь комментарий
19.08.2025 15:46 Ответить
 
 