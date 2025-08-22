Дело детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ обнародовала новые материалы. ВИДЕО+ФОТО
СБУ обнародовала новые материалы по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержали по подозрению в госизмене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы.
Там отметили, что во время полномасштабного вторжения РФ он вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ.
"Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в Россию (республика Дагестан).
В частности, ранее СБУ публиковала аудиозапись разговора чиновника НАБУ, во время которого он обсуждает условия продажи и даже обещает прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение. Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой Дагестан", - говорится в сообщении.
СБУ отметила, что была зафиксирована переписка отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана о продаже технической конопли. Соответствующая информация найдена в его телефоне.
"В частности, в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию. Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли. Также он называет имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение, - оно совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ.
В процессе анализа содержимого телефонов также получены доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно сотрудник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания и осуществлял функции контроля за сельскохозяйственными процессами на месте. Среди прочего, по материалам дела, сотрудник антикоррупционного Бюро не только находил контакты для торговли с РФ, но и подыскивал инвесторов для бизнеса. Соответствующая телефонная переписка найдена у самого чиновника НАБУ", - пояснили в Службе безопасности.
По данным СБУ, отец Магамедрасулова "находился на постоянной связи с гражданами РФ, жителями Дагестана, а в 2023 году, несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, лично посетил РФ".
По данным Службы безопасности, отец детектива НАБУ вел переписку с нардепом-беглецом ОПЗЖ Христенко, которого связывают со спецслужбами РФ и "значительным влиянием на деятельность НАБУ".
"Среди прочего, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС. О контактах сотрудника антикоррупционного Бюро с Христенко свидетельствует и переписка беглого нардепа с отцом чиновника Бюро. В частности, Христенко писал о том, что не может дозвониться до его сына (для конспирации он указал только первую букву имени) и просил посодействовать налаживанию контакта.
Кроме того, СБУ задокументировала факты, подтверждающие, что отец чиновника НАБУ поддерживал связи с представителями оккупационных администраций на временно захваченной территории Украины. В частности, с российским оккупационным чиновником в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам так называемой "ДНР", - добавили там.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І з часом їх ставатиме все більше. Через рік нам роскажуть і покажуть, як він дітей їв.
Головком ЗСУ Олександр Сирський написав листа до глави МОЗ РФ Мурашка з «особистим проханням врятувати батька», який проживає в Росії та у віці 86 років потрапив у реанімацію у важкому стані. Питання тут не в факті турботи за батька, питання інше - по яким це "закритим каналам" зв'язується главком ВСУ з керівництвом ворожої країни, війну проти якої він очолює ? Що ще обговорює за спинами українського народу група Зеленського з нашими ворогами за спинами свого народу? В усі часи звернення до ворога з особистих питань - це державна зрада.
И если судить по родне - у нас сейчас кучу депутатов, генералов СБУ и министров нужно пересажать. Он еще не самый зашкварный из их ряда.
І тепер животіють, на московії, як і бакай!
Так і ці особи, що тепер гадять, проти Національних інтересів України!!
Спочатку, по команді єрмака+зеленського, нагадили, а тепер, ********** своє лайно, щоб смерділо більше!
По факту,Магамедрасулов був дедективом,який близько підібрався до корупційного оточення зе,а службісти давали приягу народу,а не зе.Колись їм буде соромно,бо всі їх дійства ретельно фіксують,як вже повідомляв голова набу.
Листування з агрофірмою в червні 2024, а комерційну пропозицію, від березня 2025, скинув лише в липні 2025. Мова за семена, якшо шо, думаю що коноплі взимку не сіють.
В експертизі купа навалена:"Узбєкі, хлопок, Дагєстан".
Листування з нардепом-втікачем, ще в березні 2022 року, вів батько, а не детектив. При цьому він вирішував свої шкурні питання з перереєстрації зброї. Де тут держзрада?
Може навпаки, детектив хотів продати в Дагестан насіння доброго ганджубасу, щоб вони укурилися там вусмерть!
Героя детективу!
Якщо СБУ зберуть докази виконання доручень рашистських кураторів цим фігурантом всупереч інтересам служби та в інтересах власного "бізнесу", тоді підозра у держзраді - законна.
Ау, Малюк! І що ти співатимеш, коли ця справа розсиплеться у суді?
Юрист "Студии Квартала 95" Иван Баканов заявил, что бизнес в России украинского шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского связан с получением роялти за старые фильмы.
эти контракты заключены до 2021-2023 годов.
Так, согласно данным Росстата, размер денежных поступлений на счета фирмы «Грин Филмс» Зеленского в России составил: в 2014 году более 340 млн рублей, в 2015 году более 208млн, в 2016 году более чем 123миллиона»,- говорится в расследовании.
В 2017 году компания заработала почти 180млн: среди них от аренды, роялти, лицензионных платежей- около 143 миллионов рублей. В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с2014 до конца 2017 года года составили около 13млн долларов или более 350 млн гривен.
Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
Кримінальний кодекс України:
Стаття 387. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування