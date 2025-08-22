Дело детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ обнародовала новые материалы. ВИДЕО+ФОТО

СБУ обнародовала новые материалы по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержали по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы.

Там отметили, что во время полномасштабного вторжения РФ он вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ.

Читайте также: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Ни одного доказательства в подтверждение сути подозрения СБУ я не увидел

"Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в Россию (республика Дагестан).

В частности, ранее СБУ публиковала аудиозапись разговора чиновника НАБУ, во время которого он обсуждает условия продажи и даже обещает прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение. Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой Дагестан", - говорится в сообщении.





СБУ отметила, что была зафиксирована переписка отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана о продаже технической конопли. Соответствующая информация найдена в его телефоне.





Также читайте: Ермак об экстрарежиме подписания закона о НАБУ и САП: "Я был в пути в Турцию, когда это произошло"

"В частности, в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию. Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли. Также он называет имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение, - оно совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ.

В процессе анализа содержимого телефонов также получены доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно сотрудник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания и осуществлял функции контроля за сельскохозяйственными процессами на месте. Среди прочего, по материалам дела, сотрудник антикоррупционного Бюро не только находил контакты для торговли с РФ, но и подыскивал инвесторов для бизнеса. Соответствующая телефонная переписка найдена у самого чиновника НАБУ", - пояснили в Службе безопасности.







По данным СБУ, отец Магамедрасулова "находился на постоянной связи с гражданами РФ, жителями Дагестана, а в 2023 году, несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, лично посетил РФ".

Читайте: Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

По данным Службы безопасности, отец детектива НАБУ вел переписку с нардепом-беглецом ОПЗЖ Христенко, которого связывают со спецслужбами РФ и "значительным влиянием на деятельность НАБУ".

"Среди прочего, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС. О контактах сотрудника антикоррупционного Бюро с Христенко свидетельствует и переписка беглого нардепа с отцом чиновника Бюро. В частности, Христенко писал о том, что не может дозвониться до его сына (для конспирации он указал только первую букву имени) и просил посодействовать налаживанию контакта.

Кроме того, СБУ задокументировала факты, подтверждающие, что отец чиновника НАБУ поддерживал связи с представителями оккупационных администраций на временно захваченной территории Украины. В частности, с российским оккупационным чиновником в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам так называемой "ДНР", - добавили там.

Читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов об обыске СБУ: Были многочисленные побои, из другой квартиры исчезли деньги

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Читайте также: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Дело против себя связываю с чиновниками, до которых нам удалось дотянуться в последние месяцы