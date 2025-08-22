РУС
Дело детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ обнародовала новые материалы. ВИДЕО+ФОТО

СБУ обнародовала новые материалы по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержали по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы.

Там отметили, что во время полномасштабного вторжения РФ он вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ.

Читайте также: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Ни одного доказательства в подтверждение сути подозрения СБУ я не увидел

"Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в Россию (республика Дагестан).

В частности, ранее СБУ публиковала аудиозапись разговора чиновника НАБУ, во время которого он обсуждает условия продажи и даже обещает прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение. Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой Дагестан", - говорится в сообщении.

Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы
Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы

СБУ отметила, что была зафиксирована переписка отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана о продаже технической конопли. Соответствующая информация найдена в его телефоне.

Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы
Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы

Также читайте: Ермак об экстрарежиме подписания закона о НАБУ и САП: "Я был в пути в Турцию, когда это произошло"

"В частности, в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию. Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли. Также он называет имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение, - оно совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ.

В процессе анализа содержимого телефонов также получены доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно сотрудник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания и осуществлял функции контроля за сельскохозяйственными процессами на месте. Среди прочего, по материалам дела, сотрудник антикоррупционного Бюро не только находил контакты для торговли с РФ, но и подыскивал инвесторов для бизнеса. Соответствующая телефонная переписка найдена у самого чиновника НАБУ", - пояснили в Службе безопасности.

Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы
Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы
Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы

По данным СБУ, отец Магамедрасулова "находился на постоянной связи с гражданами РФ, жителями Дагестана, а в 2023 году, несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, лично посетил РФ".

Читайте: Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

По данным Службы безопасности, отец детектива НАБУ вел переписку с нардепом-беглецом ОПЗЖ Христенко, которого связывают со спецслужбами РФ и "значительным влиянием на деятельность НАБУ".

"Среди прочего, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС. О контактах сотрудника антикоррупционного Бюро с Христенко свидетельствует и переписка беглого нардепа с отцом чиновника Бюро. В частности, Христенко писал о том, что не может дозвониться до его сына (для конспирации он указал только первую букву имени) и просил посодействовать налаживанию контакта.

Кроме того, СБУ задокументировала факты, подтверждающие, что отец чиновника НАБУ поддерживал связи с представителями оккупационных администраций на временно захваченной территории Украины. В частности, с российским оккупационным чиновником в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам так называемой "ДНР", - добавили там.

Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы

Читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов об обыске СБУ: Были многочисленные побои, из другой квартиры исчезли деньги

Дело Магамедрасулова СБУ публикует новые материалы

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Читайте также: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Дело против себя связываю с чиновниками, до которых нам удалось дотянуться в последние месяцы

НАБУ (4545) СБУ (20333) Магамедрасулов (4)
Прослуховування Міндіча вже викладали?
22.08.2025 10:33
Так шо за переписку в тюрму? Ваш співробітник СБУ Шило купив трасформаторів за державні кошти на 150млн в москалів, так чому не сидить?????
22.08.2025 10:32
Правильно писати "СБУ сфабрикувала нові матеріали".
І з часом їх ставатиме все більше. Через рік нам роскажуть і покажуть, як він дітей їв.
22.08.2025 10:31
Если выкладывают в интернете, значит есть какая то лажа..
22.08.2025 10:29
Правильно писати "СБУ сфабрикувала нові матеріали".
І з часом їх ставатиме все більше. Через рік нам роскажуть і покажуть, як він дітей їв.
22.08.2025 10:31
Так, очікуємо на появу "флешки ФСБ".
22.08.2025 11:45
"гарний" детектив НАБУ, нічого не скажеш
22.08.2025 10:31
Так шо за переписку в тюрму? Ваш співробітник СБУ Шило купив трасформаторів за державні кошти на 150млн в москалів, так чому не сидить?????
22.08.2025 10:32
У нас нефть рашенскую качают на миллиарды, подписав договор. Но за это - молчок от власти. И несказанно типа "радуются" когда силами Мадяра транзит рвется на несколько дней.
22.08.2025 10:45
Прослуховування Міндіча вже викладали?
22.08.2025 10:33
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.08.2025 10:37
Що Ви? Це -- таємниця слідства...
22.08.2025 11:40
Існує більше двох десятків зафіксованих випадків прижиттєвого вилучення органів українських військовополонених спеціалістами міністерстві охорони здоров'я РФ. Головком ЗСУ Сирський прекрасно про це знає. Саме тому, він блокує розповсюдження цієї інформації і встановлює "особисті" відносини з міністрами злочинного уряду Путіна ?

Головком ЗСУ Олександр Сирський написав листа до глави МОЗ РФ Мурашка з «особистим проханням врятувати батька», який проживає в Росії та у віці 86 років потрапив у реанімацію у важкому стані. Питання тут не в факті турботи за батька, питання інше - по яким це "закритим каналам" зв'язується главком ВСУ з керівництвом ворожої країни, війну проти якої він очолює ? Що ще обговорює за спинами українського народу група Зеленського з нашими ворогами за спинами свого народу? В усі часи звернення до ворога з особистих питань - це державна зрада.
22.08.2025 10:33
Ви ж знаєте відповідь...
22.08.2025 11:06
Беспринципный барыга - это очень даже может быть. При условии если это будет доказано разбирательством дальше. А то мы подобных "скринов" уже насмотрелись в других делах, которые рассыпались. Но где здесь статья 111 УК Украины, в которой его обвиняют?

И если судить по родне - у нас сейчас кучу депутатов, генералов СБУ и министров нужно пересажать. Он еще не самый зашкварный из их ряда.
22.08.2025 10:34
Так, ганьба, але в "зелених" - половина тирить з бюджету та з допомоги мільярдами, а інша половина - відверта агентура кремля(і також тирить). Але СБУ збудилося на технічну коноплю. Та на рашку вагонами потрібно було б справжню наркоту відправляти, щоб вони повиздихали.
22.08.2025 10:37
Придурки!!! Замість того щоб виловлювати ФСБешників, вони затіяли "мєждусобойчик."
22.08.2025 10:37
Просто накопав на владу щось суттєве.
22.08.2025 10:39
Бай, з Мехедою і Рибаком, гадили проти Україні масштабніше, зраджуючи усе, що могли винюхати в КМУ, РОКАМИ!!!
І тепер животіють, на московії, як і бакай!
Так і ці особи, що тепер гадять, проти Національних інтересів України!!
Спочатку, по команді єрмака+зеленського, нагадили, а тепер, ********** своє лайно, щоб смерділо більше!
22.08.2025 10:39
Оприлюднюють,бо навіть нардепи,в тч голва комітету ВР,вказуюють на фальсифікацію справи.
По факту,Магамедрасулов був дедективом,який близько підібрався до корупційного оточення зе,а службісти давали приягу народу,а не зе.Колись їм буде соромно,бо всі їх дійства ретельно фіксують,як вже повідомляв голова набу.
22.08.2025 10:47
Малюк сів в Зелену калюжу і продовжує доводити, що так і треба.
22.08.2025 10:54
Може бути, що цей детектив має такий компромат на верхівку влади, що міг шантажувати її для того, щоб вона закривала очі на його оборудки з кацапами. Але це так, припущення.
22.08.2025 10:55
Это дитя кгб должно быть реформировано.И это очень важная,важнейшая задача для нас и уже следующего состава Рады.
22.08.2025 10:55
Просто брєд...
Листування з агрофірмою в червні 2024, а комерційну пропозицію, від березня 2025, скинув лише в липні 2025. Мова за семена, якшо шо, думаю що коноплі взимку не сіють.
В експертизі купа навалена:"Узбєкі, хлопок, Дагєстан".
Листування з нардепом-втікачем, ще в березні 2022 року, вів батько, а не детектив. При цьому він вирішував свої шкурні питання з перереєстрації зброї. Де тут держзрада?
Може навпаки, детектив хотів продати в Дагестан насіння доброго ганджубасу, щоб вони укурилися там вусмерть!
Героя детективу!
22.08.2025 11:00
Цинічний барига-наркоділок в рядах НАБУ. І це поки що все.
Якщо СБУ зберуть докази виконання доручень рашистських кураторів цим фігурантом всупереч інтересам служби та в інтересах власного "бізнесу", тоді підозра у держзраді - законна.
22.08.2025 11:01
Там вообще-то речь о техничной конопле.
22.08.2025 11:46
То на чому дружина вашого генерала Вітюка несподівано почала заробляти мільйони?
Ау, Малюк! І що ти співатимеш, коли ця справа розсиплеться у суді?
22.08.2025 11:01
Насмоктали з пальця фігню якусь. А що там з Міндічем, зєля?
22.08.2025 11:06
І хто ж тепер повірить малюківському СБУ?
22.08.2025 11:08
выкладывать материалы следствия в открытый доступ в интернете такое себе, непрофессиональное. это как лукашенко "я сейчас карты покажу откуда нападение планировалось", типа аудиторию убедить. сомнения продолжают терзать
22.08.2025 11:08
Нагадаю...
Юрист "Студии Квартала 95" Иван Баканов заявил, что бизнес в России украинского шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского связан с получением роялти за старые фильмы.
эти контракты заключены до 2021-2023 годов.

Так, согласно данным Росстата, размер денежных поступлений на счета фирмы «Грин Филмс» Зеленского в России составил: в 2014 году более 340 млн рублей, в 2015 году более 208млн, в 2016 году более чем 123миллиона»,- говорится в расследовании.

В 2017 году компания заработала почти 180млн: среди них от аренды, роялти, лицензионных платежей- около 143 миллионов рублей. В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с2014 до конца 2017 года года составили около 13млн долларов или более 350 млн гривен.
22.08.2025 11:12
Планували продавати - тепер за планування також розстріл?
22.08.2025 11:13
Як добрий білий християнин, очікую, що наступним босом отого набу прозоро оберуть якесь махатмаганді. Буде так зворушливо, тьху. Лише землю рідну...чи, там, сг угіддя, боронитимуть йому аборигени .
22.08.2025 11:18
СБУ ніколи і нічого просто так без команди не робить. "Миша все *****, давай по новой". На кого це все розраховано, мабуть на 73% дибілів.
22.08.2025 11:20
А що там з продажею на росію у 2020 році 180 двигунів на ворожі гелікоптери і літаки, якими сьогодні кацапи скидають КАБи на війскових і мирних жителів в містах і селах? Хто дав дозвів богуслаєву продати ті двигуни, коли за кордон в нас відповідає СБУ?
22.08.2025 11:28
ля ну молодцы, ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНОПЛЮ накопали на детектива который копал под кореша зельки. Молодцы сбушники, зеленая мамка гордится вами. Как они живут вообще, не тошно на себя в зеркало по утрам смотреть?
22.08.2025 12:06
Тайна слідства в таких випадках не існує? Якось все підозріло і по дурному...
22.08.2025 12:08
Кримінально-процесуальний кодекс України:
Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування

Кримінальний кодекс України:
Стаття 387. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
22.08.2025 12:39
Видать сильно насолили жОПе зеледента.
22.08.2025 13:11
Видать сильно насолили жОПе зеледента.
22.08.2025 13:12
 
 