СБУ задержала железнодорожника-агента ФСБ, который шпионил за военными эшелонами на востоке Украины. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного российского агента. Им оказался 48-летний инженер-монтажник местного филиала "Укрзализныци", который по заказу ФСБ шпионил за эшелонами Сил обороны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ

По материалам дела, фигурант собирал разведданные, когда ремонтировал пути на приграничье восточного региона. Во время восстановительных работ железнодорожник скрыто отслеживал подвижной состав ВСУ.

Больше всего врага интересовало количество, маршруты движения и виды вооружений, которые двигались в направлении передовой. Кроме того, во время рабочих поездок агент фиксировал на гугл-картах расположение оборонительных линий и других локаций украинских войск. Собранную информацию он мессенджером передавал куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для подготовки новых бомбовых и дроновых ударов по границе Харьковщины. Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали на начальном этапе его разведывательной деятельности.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

