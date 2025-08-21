УКР
СБУ викрила "крота" у лавах морпіхів: коригував удари РФ та вербував інших військових

Подробиці від СБУ

У лавах Сил оборони викрито агента ФСБ. Росіяни завербували командира взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному напрямку фронту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що військових "зливав" окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводили фейковий референдум РФ на Херсонщині: до 10 років засуджено ще 9 зрадників, - СБУ

Також він наводив російські удари по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами.

"Ще одним завданням "крота" був пошук потенційних кандидатів для вербування до складу агентурного апарату фсб. Як встановило розслідування, він намагався схилити до співпраці з агресором інших військових з’єднання, про що доповідав своєму куратору.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і завчасно провели заходи для убезпечення локацій та особового складу Сил оборони в зоні агентурної активності фсб", - йдеться в повідомленні.

"Крота" затримали за місцем базування його підрозділу.

Читайте: Коригували удари по Києву та проводили диверсії на Одещині: СБУ затримала агентів РФ. ФОТОрепортаж

У військового вилучили "флешку" з таємною інформацією, яку він мав передати до ФСБ. Також у нього виявили два телефони, з яких той контактував з куратором.

Встановлено, що спецслужби РФ завербували військового через його родичів з тимчасово окупованої частини території Луганщини.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: 15 років тюрми отримав коригувальник, який наводив російські "КАБи" на позиції захисників Краматорська, - СБУ

СБУ (13266) військовослужбовці (4892) державна зрада (1755)
Топ коментарі
+12
Кругом кроти - починаючи з верхівки
21.08.2025 11:20
+11
СБУ викрила "крота" у лавах морпіхів

То не морпіх, а рузьга морпіхва!
21.08.2025 11:12
+5
У нас "чи шо - єрмак має батька феесбешника в **********. У сирка теж батьки в **********...
21.08.2025 11:53
СБУ викрила "крота" у лавах морпіхів

То не морпіх, а рузьга морпіхва!
21.08.2025 11:12
Кругом кроти - починаючи з верхівки
21.08.2025 11:20
а ми хоч когось можемо віддалено завербувати? в нас вербують просто пачками... кого завгодно...
21.08.2025 11:21
Стидаюся запитати, тiпо, Вам - поiменно?
21.08.2025 11:27
так, й бажано з адресами... це риторичне запитання, занадто легко вдається вербувати кого завгодно у нас, було б бажання
21.08.2025 12:15
21.08.2025 12:29
Пачками? )) Якщо перестати про це писать кожного дня складеться враження, що не вербують нікого. Так, зараз вам список дадуть. А операція "Павутиння" - то не вербування, ні)))
21.08.2025 12:16
SURE, condom - iз плеяди ухилянтiв, котрi на ТЦК котят дiжку... Чомусь на думку спала одна пiсня, мовляв, ой, смереко-смереко...
21.08.2025 11:23
Таку падаль ,потрібно привселюдно страчувати на розбомблених площах українських міст.
21.08.2025 11:24
Ось таку мразь прив'язать до стовпа і скинути кацапам координати, щоб отримав зрадник сповна на те що заслуговує!
21.08.2025 11:24
Не йму тями, чому ухилянта тiльки заре викрили, чому людина ще на учбовому полiгонi , автоматом не впадае в око добрим, але дуже компетентним товаришам?
21.08.2025 11:32
хіба важко СБУ зробити виняток ,перевіряти чи не приймати до ЗСУ тих, хто має родичів на ТОТ ? у нас війна ,чи шо ?!!!!
21.08.2025 11:38
У нас "чи шо - єрмак має батька феесбешника в **********. У сирка теж батьки в **********...
21.08.2025 11:53
Зараз Бутусов набирає людей в новий підрозділ то треба перевіряти на детекторі..
21.08.2025 11:42
То цього "крота" хоч осліпили?

Нащо "кротові" очі?
21.08.2025 11:50
За такі вчинки давно треба у воєнний час офіційно вводити розстріл як запобіжний захід проти таких покидьків. Навести ракети на свій підрозділ в якому служиш, в самому залишити місце.
Ці ******** вважають це безпрограшною лотереєю
21.08.2025 11:53
Так ініціаторів такого Закону першими і розстрілюють. Потім почнуть стріляти політичних опонентів. Не нажерлися ще військової диктатури. Бо підприємці вже нажерлися вдосталь
21.08.2025 12:18
 
 