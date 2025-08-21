СБУ викрила "крота" у лавах морпіхів: коригував удари РФ та вербував інших військових

У лавах Сил оборони викрито агента ФСБ. Росіяни завербували командира взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному напрямку фронту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що військових "зливав" окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках.

Також він наводив російські удари по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами.

"Ще одним завданням "крота" був пошук потенційних кандидатів для вербування до складу агентурного апарату фсб. Як встановило розслідування, він намагався схилити до співпраці з агресором інших військових з’єднання, про що доповідав своєму куратору.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і завчасно провели заходи для убезпечення локацій та особового складу Сил оборони в зоні агентурної активності фсб", - йдеться в повідомленні.

"Крота" затримали за місцем базування його підрозділу.

У військового вилучили "флешку" з таємною інформацією, яку він мав передати до ФСБ. Також у нього виявили два телефони, з яких той контактував з куратором.

Встановлено, що спецслужби РФ завербували військового через його родичів з тимчасово окупованої частини території Луганщини.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

