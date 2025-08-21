РУС
СБУ разоблачила "крота" в рядах морпехов: корректировал удары РФ и вербовал других военных

В рядах Сил обороны разоблачен агент ФСБ. Россияне завербовали командира взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты ВСУ, воюющей на южном направлении фронта.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что военный "сливал" оккупантам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам.

Также он наводил российские удары по запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складам с боеприпасами.

"Еще одной задачей "крота" был поиск потенциальных кандидатов для вербовки в состав агентурного аппарата фсб. Как установило расследование, он пытался склонить к сотрудничеству с агрессором других военных соединения, о чем докладывал своему куратору.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и заблаговременно провели мероприятия для обеспечения безопасности локаций и личного состава Сил обороны в зоне агентурной активности фсб", - говорится в сообщении.

"Крота" задержали по месту базирования его подразделения.

У военного изъяли "флешку" с секретной информацией, которую он должен был передать в ФСБ. Также у него обнаружили два телефона, с которых тот контактировал с куратором.

Установлено, что спецслужбы РФ завербовали военного через его родственников с временно оккупированной части территории Луганщины.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ (20328) военнослужащие (6259) государственная измена (1610)
