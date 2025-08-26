Ексофіцера Повітряних Сил "Крим" засуджено до 15 років за зраду та дезертирство, - ДБР

За зраду України та службу в армії держави-агресора ексофіцера Повітряних Сил "Крим" заочно засудили до 15 років ув’язнення. Він нині воює проти України у складі російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Олександр Таранов обіймав посаду старшого інженера служби ракетно-артилерійського озброєння технічної частини. Після окупації Криму, військовий мав прибути на нове місце дислокації у Вінницькій області, натомість добровільно перейшов на службу під російським прапором. Крім того, неодноразово брав участь у пропагандистських зйомках для ворожих ЗМІ.

"Згодом обвинувачений отримав "підвищення" та став командиром дивізіону військової частини РФ у Криму. Сьогодні він воює проти України - намагається збивати українські ракети та дрони, щоправда, судячи з результатів роботи його підрозділу, робить це не надто вдало", - зазначили у ДБР.

Святошинський районний суд м. Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України (державна зрада та дезертирство).

Досудове розслідування здійснювалося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia), що стане ґрунтовним фундаментом для встановлення справедливості у юридичній площині на міжнародному рівні.

Публічне обвинувачення здійснювала Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

