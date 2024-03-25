На відновлення ДніпроГЕС після обстрілів росіян знадобляться роки, – гендиректор "Укргідроенерго"

Обсяги пошкоджень Дніпровської ГЕС потребують ретельного обстеження, проте вже точно відомо, що на відновлення станції потрібні будуть великі кошти та тривалий час.

"Наразі Дніпровська ГЕС не працює. На сьогодні не можемо розібрати усі завали, оскільки і перекриття, і стіни з підкрановими балками похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, аби можна було дістатись до нижньої", – розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Він додав що 23 березня була проведена нарада з головою Запорізької ОВА, аби до ліквідації наслідків долучились фахівці ДСНС з технікою для демонтажу перекриття.

"Разом з відповідними службами ми намагатимемося якнайшвидше відновити мостовий перехід. Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована. Загрози прориву немає", – сказав Сирота.

Про те, за його словами, обсяги пошкоджень потребують ретельного обстеження й уже точно відомо, що на відновлення станції потрібні будуть великі кошти та тривалий час.

Нагадаємо, вранці 22 березня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну систему України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього були пошкоджені ТЕС, енергетичні об'єкти, а у низці областей запроваджували аварійні відключення.

У тому числі під час ракетної атаки росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Через пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% потужностей "Укргідроенерго".