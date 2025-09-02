СБУ: Підозра генералу Вітюку – помста з боку НАБУ і САП

Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України І.Вітюку. СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сьогодні НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку. СБУ сприймає такі дії як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох представників НАБУ наприкінці липня цього року.



Нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ Руслана Магамедрасулова (одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ), а ще одного співробітника Бюро – затримала за державну зраду та передачу інформації до рф.

Підозру Іллі Вітюку оголосили саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча кримінальна справа була відкрита майже півтора роки тому", - ідеться у повідомленні.

"На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів. Підозру І.Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку", - зазначають в СБУ.

Зокрема, приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб. Водночас слідство проігнорувало:

висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ;

висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини І.Вітюка;

ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз);

покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення.

В СБУ також зазначили, що І.Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення рф робить важливий внесок у захист країни.

Зокрема, під його керівництвом Департамент кібербезпеки (ДКІБ) СБУ відбив тисячі кібератак на українські системи зв’язку, енергетичну та ЖКГ-інфраструктуру. Проведено десятки складних контрнаступальних операцій в кіберпросторі.

З початком повномасштабного вторгнення бригадний генерал І.Вітюк став на захист Києва та очолив одну з оперативно-бойових груп, яка займалася звільненням Київської області від окупантів. Також протягом 2024-2025 років він у складі оперативно-бойових груп перебував у ротаціях у зоні бойових дій на територіях Сумської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у Курській операції.



Під керівництвом І.Вітюка створено бойовий підрозділ на основі ДКІБ. Сьогодні там діють снайперські групи і підрозділи, які безпілотниками нищать не лише живу силу і техніку ворога, а й їхні засоби РЕБ і РЕР.

За участі Іллі Вітюка була налагоджена робота з документування й нейтралізації ворожих диверсійно-розвідувальних груп, протидії ІПСО, збору та аналізу розвідувальних даних. Також було розроблено телеграм-бот "t.me/stop_russian_war_bot", через який українські бійці в реальному часі отримували інформацію про пересування військ противника. Це дозволило Силам оборони знищити сотні одиниць ворожої техніки противника, велику кількість живої сили ворога, а також декількох російських генералів.

Зважаючи на все вищенаведене, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ.

"Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону. Окремо наголошуємо – приналежність до будь-якої державної, правоохоронної, безпекової чи антикорупційної структури не дає жодних індульгенцій та не є приводом для уникнення відповідальності", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.