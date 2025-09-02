УКР
СБУ: Підозра генералу Вітюку – помста з боку НАБУ і САП

СБУ

Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України І.Вітюку. СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сьогодні НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку. СБУ сприймає такі дії як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох представників НАБУ наприкінці липня цього року.

Нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ Руслана Магамедрасулова (одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ), а ще одного співробітника Бюро – затримала за державну зраду та передачу інформації до рф.

Підозру Іллі Вітюку оголосили саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча кримінальна справа була відкрита майже півтора роки тому", - ідеться у повідомленні.

"На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів. Підозру І.Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку", - зазначають в СБУ.

Зокрема, приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб. Водночас слідство проігнорувало:

  •  висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ;
  • висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини І.Вітюка;
  • ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз);
  • покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення.

В СБУ також зазначили, що І.Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення рф робить важливий внесок у захист країни.

Зокрема, під його керівництвом Департамент кібербезпеки (ДКІБ) СБУ відбив тисячі кібератак на українські системи зв’язку, енергетичну та ЖКГ-інфраструктуру. Проведено десятки складних контрнаступальних операцій в кіберпросторі.

З початком повномасштабного вторгнення бригадний генерал І.Вітюк став на захист Києва та очолив одну з оперативно-бойових груп, яка займалася звільненням Київської області від окупантів. Також протягом 2024-2025 років він у складі оперативно-бойових груп перебував у ротаціях у зоні бойових дій на територіях Сумської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у Курській операції.

Під керівництвом І.Вітюка створено бойовий підрозділ на основі ДКІБ. Сьогодні там діють снайперські групи і підрозділи, які безпілотниками нищать не лише живу силу і техніку ворога, а й їхні засоби РЕБ і РЕР.

За участі Іллі Вітюка була налагоджена робота з документування й нейтралізації ворожих диверсійно-розвідувальних груп, протидії ІПСО, збору та аналізу розвідувальних даних. Також було розроблено телеграм-бот "t.me/stop_russian_war_bot", через який українські бійці в реальному часі отримували інформацію про пересування військ противника. Це дозволило Силам оборони знищити сотні одиниць ворожої техніки противника, велику кількість живої сили ворога, а також декількох російських генералів.

Зважаючи на все вищенаведене, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ.

"Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону. Окремо наголошуємо – приналежність до будь-якої державної, правоохоронної, безпекової чи антикорупційної структури не дає жодних індульгенцій та не є приводом для уникнення відповідальності", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

НАБУ (5446) СБУ (13300) САП (2472) Вітюк Ілля (30)
+24
Красти не треба, і помсти не буде.....
показати весь коментар
02.09.2025 18:43 Відповісти
+20
Малюк все більше та більше розчаровує. Думає перекрити власні мутки війною? Не вийде. Хайп на конкретній акції проти кацапні не означає,що в цілому СБУ -"атлічниє рєбята". В Україні цей піар не пройде.
показати весь коментар
02.09.2025 18:53 Відповісти
+9
Службові заслуги не звільняють від відповідальності за корупцію і незаконне збагачення.
показати весь коментар
02.09.2025 18:46 Відповісти
А давайте з'ясуємо,хто такий І.Вітюк. В наш час це ж нескладно чи не так, СБУ?
показати весь коментар
02.09.2025 18:49 Відповісти
Точно! Недолугі куройо... и з набу тільки і здатні щоб мститися бойовим генералам!!!
показати весь коментар
02.09.2025 18:49 Відповісти
Служба Божа але при всій повазі не потрібно бруднитися захищаючи від правосуддя міндічєй, шефірі, чернишових , розумію наказ , ну от причина наслідок
показати весь коментар
02.09.2025 18:49 Відповісти
Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

https://censor.net/ua/videonews/3485207/general_sbu_vityuk_u_2014_rotsi_znimav_rozstrily_na_mayidani_z_boku_berkuta_yak_operatyvnyk_slujby_zmi

«На все заробили жінки»: журналісти знайшли у голови департаменту кібербезпеки СБУ нерухомість вартістю понад 25,5 млн грн

https://www.slidstvo.info/articles/na-vse-zarobyly-zhinky-zhurnalisty-znayshly-u-holovy-departamentu-kiberbezpeky-sbu-nerukhomist-vartistiu-ponad-25-5-mln-hrn/
показати весь коментар
02.09.2025 18:50 Відповісти
Ілля Вітюк, генерал СБУ, якого начебто відправили на фронт після корупційного скандалу, нормально тусить в київському ресторані з кримінальними авторитетами та «колегами по службі».

https://www.facebook.com/anna.kyrii/posts/%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD/24105252149081668/ Лінк
показати весь коментар
02.09.2025 18:52 Відповісти
"Небукмекерська контора". Історія одного святкування | УП. Розслідування

https://www.youtube.com/watch?v=Ufgm3rwm5u0

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/9/7511136/
показати весь коментар
02.09.2025 18:54 Відповісти
"Війна все спише"- вирішила зелень. Велика помилка. І знищення декількох кацапських літаків чи кораблів не надає СБУ ніякої індульгенції. Як казав мій завуч в школі -"Отримати п'ятірку-не подвиг,а ось отримати два-це реальний скандал".
показати весь коментар
02.09.2025 18:58 Відповісти
Птєнцы Баканова? Чи личинки Баканова? Як буде правильно?
показати весь коментар
02.09.2025 19:53 Відповісти
То позорисько, вже б мовчали. Бажано перевірити усіх чинуш, чиї другі "палавінки" ФОПи заробляють десятки мільйонів на якихось послугах, то є явна ознака, що відбувається легалізація хабарів. Таких немало у нас в Україні, на жаль. І для чого це назк створювали? воно нічого не бачить.
показати весь коментар
02.09.2025 18:51 Відповісти
вся верхівка злодії
і презерватив теж
показати весь коментар
02.09.2025 18:54 Відповісти
До влади народ має допускати тише тих, хто відповідно до спеціального закону разом із членами своєї родини на час перебування на посаді та 10 рокіа після звільнення засвідчить безвідкличну відмову від отримання у приватноюу власність нерухомого й іншого цінного майна, а також від часток (паїв, акцій) юридичних осіб, інших прав володіння/контролю над ними.
Тоді такі претенденти на владні посади вносяться у окремий реєстр обтяжень, без врахування даних якого не може відбутись жоден правочин, що передбачає державну реєстрацію.
От тоді всі ці високопосадрвці, зокрема із генеральськими погонами, підуть у відставку, побоюючись за набуті непосильною працею статки і влада враз очиститься від корупції.
показати весь коментар
02.09.2025 18:55 Відповісти
схеми мутити це у них у генах
показати весь коментар
02.09.2025 19:08 Відповісти
Як діти маленькі. Схема проста, навіть першокласник зрозуміє. Сбу спіймало крадіїв укрзалізниці за сраку і бригадний генерал вирішив просто зрубати бабла. Відкрив контору куди ці ворюги перераховували гроші наче за якісь послуги. Все.
Тепер почалось завивання. Інші ворюги з сбу хочуть і далі красти.
показати весь коментар
02.09.2025 18:55 Відповісти
По поводу отримання доходів від підприємницької діяльності родичами топ чиновниками,ця схема працює с 90 років,у кожного начальника прокурора, поліцаї, чиновників були оформлені родичі та знайомі підприємцями, куди по команді платили данину типу за бухгалтерські услуги, консультації., слід в банках по платежах можна найти. Треба заборонити підприємницьку діяльність близькім родичам топ чиновників!
показати весь коментар
02.09.2025 18:56 Відповісти
Цей просто дніще. Уявляю як вони будуть тиснути на суддів при розгляді справи. Гундоса почвара побудувала мафіозну державу, де проста людина має право тільки померти або в окопі, або в своєму будинку під час сну. Але ж рейтинги 70 %, бидло не бачить причино-наслідкових зв'язків з тим, що відбувається.
показати весь коментар
02.09.2025 19:08 Відповісти
А хто довіряє СБУ? Якісь дебіли? По кількості кротів СБУ взагалі унікальне явище в світових спецслужбах.
показати весь коментар
02.09.2025 19:09 Відповісти
Країна мрії просроченого мародерь і занось в оп і тобі нічого не буде
показати весь коментар
02.09.2025 19:11 Відповісти
Відправити 70 0/0 працівників всіх цих органів, що починаються на букви, на фронт, на чолі зі своїми генералами, тобі менше будуть херньою мучитись. Нехай захищають Україну від зовнішнього ворога
показати весь коментар
02.09.2025 19:11 Відповісти
Малюк буде захищати корумпованих покидьків, адже сам є ставлеником Татарова!!!
показати весь коментар
02.09.2025 19:12 Відповісти
Цікаво. А сам факт злочину їх співробітника для СБУ нічого не значить?

Тобто, *** з тим, що Вітюк крав/вимагав гроші. Головне, що справу відкрили з помсти.
показати весь коментар
02.09.2025 19:14 Відповісти
Та як вони посміли?😡
На короля життя наїхали!
Видно Вітюк в СБУ, вже зарахований до лику святих, або має статус великомученика.

А НАБУ вкрай знахабніло!
Як казав професор Василь Вірастюк : "Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно".

НЕ КРАДІТЬ ПІАРАСИ І НЕ БУДЕ ПРОБЛЕМ!
КОРУПЦІОНЕРИ, ДІЛКИ-РІШАЛИ КУЄВІ!

До нормальних співробітників це не відноситься!
Вони не мають часу хе🤬ею займатися.
Але на таких людях те СБУ і тримається.
показати весь коментар
02.09.2025 19:15 Відповісти
Сидить отака падлюка в сбу, отримує гарну платню від держави і краде гроші мільйонами, смачно їсть, солодко спить, у вишиванці - б'є себе в груди - патріот.
І ніхто його не бусифікує, не потягне за ноги в буса та в яму, не дасть пиз*юлів, не відправить на фронт бігати збивати дрони орків.
Отака в нас прірва між панами та кріпаками.
показати весь коментар
02.09.2025 19:18 Відповісти
Таке враження, що у Центальному апараті СБУ якісь реально тупі довбойоби працюють.

Вони не відбивають дупля навіть трошки, що несуть, і чим тхне від цієї заяви.
показати весь коментар
02.09.2025 19:24 Відповісти
ще малюку би підозрочку...
показати весь коментар
02.09.2025 19:32 Відповісти
Там є за що, ящо трохи копнути...
показати весь коментар
02.09.2025 19:36 Відповісти
а теперь смотрим свежее видео ЦПК про Дуку
показати весь коментар
02.09.2025 19:42 Відповісти
прогнила контора
показати весь коментар
02.09.2025 19:54 Відповісти
 
 