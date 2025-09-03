"Чудова правка, щоб толерувати хабарництво": Голова БЕБ розкритикував поправки до законопроєкту про захист бізнесу

Окремі норми законопроекту №12439 позбавлять Бюро економічної безпеки (БЕБ) можливості розслідувати економічні злочини, оскільки відкриття проваджень контролюватимуть безпосередні підлеглі генпрокурора, якого призначають за поданням президента.

Про це заявив новий директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський, передає пресслужба БЕБ.

За його словами, зокрема йдеться про запропоновані депутатами зміни до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, якими передбачається, що відомості до ЄРДР за кримінальними правопорушеннями у сфері господарської діяльності вносить виключно керівник органу прокуратури.

"Не згодний з цією нормою, оскільки вона про не рівність для БЕБ. Йдеться фактично про всю нашу підслідність, а це майже 30 статей. Тобто детектив Бюро, у разі ухвалення закону, не зможе більше самостійно вносити відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР та ініціювати початок досудового розслідування", – пояснив Цивінський.

За його словами, запропоновані зміни стосуються лише БЕБ, що є щонайменше дивним.

"Якщо ми дійсно хочемо змінити підходи до реєстрації кримінальних правопорушень, то ці зміни мають стосуватись всіх органів, а не виключно Бюро економічної безпеки. На мій погляд, кожен орган має вносити самостійно свою підслідність, а вже питання внесення до ЄРДР відомостей з ознаками злочинів, що передбачені не підслідними статтями, має вирішувати прокурор", – зазначив Цивінський.

Він також додав, що не менш небезпечні положення згадуваного законопроєкту стосуються унеможливлення проведення невідкладних обшуків без ухвали слідчого судді та положень, що фактично підміняють судові рішення довільними "роз’ясненнями" регуляторних органів.

"Якщо ми хочемо толерувати хабарництво, то це чудова правка. Хабарник може взяти гроші в будь-якому місці, яке не передбачить слідчий. І єдиний інструмент у такому випадку – саме невідкладний обшук. Позбавлення детективів цієї опції значно вплине на ефективність розслідування в першу чергу корупційних злочинів", – зазначив голова БЕБ.

Крім того, на думку Директора БЕБ, небезпечною новелою є стаття 41-1 Кримінального кодексу "Дотримання офіційних позицій органів державної влади". Вона передбачає, що роз’яснення уповноважених органів стають не просто доказом добросовісності в суді, а автоматичним "алібі", що блокує саме відкриття кримінального провадження.

Голова БЕБ пояснив, що такі розʼяснення можна буде отримати про податкове, митне законодавство і публічні закупівлі. На його думку, це не лише створить нерівні умови для бізнесу, а й підвищить корупційні ризики.

Як повідомлялося, ухвалення законопроєкту №12439 підтримали у Раді підтримки підприємництва при президенті України.

Водночас НАБУ та САП звертали увагу, що внесені до законопроєкту поправки народних депутатів Максима Бужанського ("Слуга народу") та Григорія Мамки ("Платформа за життя та мир", раніше – ОПЗЖ) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією і закликали ці поправки не підтримувати.