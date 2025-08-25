УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10882 відвідувача онлайн
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
651 9

В офіційній підозрі Магамедрасулову немає звинувачення у держзраді, - Шабунін

Магамедрасулова не звинувачують у держзраді Що каже Шабунін

СБУ в офіційній підозрі детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову не повідомляє про державну зраду та торгівлю з Росією.

Про це у Фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В офіційній підозрі НАБУшнику Магамедрасулову НЕМАЄ звинувачення в державній зраді. Так само там НЕМАЄ звинувачення в торгівлі з країною агресором. Це така ж брехня СБУ, як і про "державну зраду". Магамедрасулову інкримінують ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинене групою осіб за попередньою змовою) та ч. 1 ст 111-2 (пособництво державі-агресору у вигляді передачі матеріальних цінностей). Інших статей в підозрі НЕМАЄ", - зазначив він.

Також, за словами Шабуніна, ні Магамедрасулова, ні його батька не підозрюють у веденні бізнесу з Росією, а лише "готуванні до такого злочину".

Читайте також: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Справу проти себе пов’язую з посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці

"І докази навіть на цю підозру СБУ сфальсифікували:

1) переписка батька, яку СБУ видало в пʼятницю, — щонайменше провокація, а скоріше — чиста підробка. Спалилися на скрінах (і не лише).

2) СБУ обманює медіа лінгвістичною семантико-текстуальною експертизою, яка "встановила", що в розмові НАБУшник говорить про "Дагестан". Ця експертиза взагалі не встановлює, ХТО говорить (це робить експертиза фоноскопічна).

3) держпрограма рф про коноплю (на яку посилається СБУ) стосується правил надання субсидій суб’єктам рф, розмір якої рахується залежно від планів посіву ЛИШЕ на території рф. Натомість в Узбекистані є профільна програма під технічну коноплю.

А ще розмова про НАБУшника про Узбекистан (як фальсифікує СБУ – "Дагестан") відбулася за ПІВРОКУ до згаданої "переписки батька".

Батько НЕ володіє компанією і навіть не є там менеджером (він займається аграрною частиною – вирощуванням)", - пояснив глава правління ЦПК.

Магамедрасулова не звинувачують у держзраді Що каже Шабунін

Читайте: Колектив НАБУ звернувся до Апеляційного суду щодо справи Магамедрасулова: просять забезпечити публічний розгляд. ДОКУМЕНТ

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Також читайте: Справа детектива НАБУ Магамедрасулова: 25 серпня розглянуть оскарження запобіжного заходу

Автор: 

державна зрада (1760) Шабунін Віталій (605) Магамедрасулов Руслан (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто ізолювали Магамедрасулова,шоб хатки не буряв , влада 🤡 авторітаріїв бандюковичив ...
показати весь коментар
25.08.2025 11:46 Відповісти
Скк. А не забагато уваги до отого шігільмі яке, живучи в Україні, не спромоглося вивчити українську але вивчило ускій ізик? Невідомо як потрапило на державну службу, де чомусь замість служби рішало питання з татовою конопльою?
Оце наша надьожа в боротьбі з ко-ко-корупційой? Разом з шабунькою? Та ну нах...
показати весь коментар
25.08.2025 11:48 Відповісти
І ще ці люди посміли кинути тінь на друзів президента.
показати весь коментар
25.08.2025 11:52 Відповісти
До речі - шо там з тінню?
Вже місяць як НАБУ повернули всі повноваження - де справи на зюзіних дружків, які нам обіцяли? Крім відмазування оцього кадра де безкомпромісна барьба з корурційой?
показати весь коментар
25.08.2025 12:01 Відповісти
І мені дуже цікаво це. У що виллється справа проти Чернишова. Та і плівки Міндича хотілось би почути. Я, взагалі, може і помиляюсь, але не вірю ні тим, ні іншим. Так, ситуативно скубуться між собою. Це не про боротьбу з корупцією. Це про доступ до корита... Хотів би помилятися...
показати весь коментар
25.08.2025 12:09 Відповісти
вся діяльність шабуні, це пустопорожнє сотрясання повітря!
шабуня!
звинувачення вже висунуте!
тепер, тільки суд вирішить долю!
чи, на що сподівається шабуня?
що, сбу, терміново вибачиться та запхає свої обвинувачення собі в сраку?

бачите, як безславно лопаються нікчемні роздуті грантожерські гімняні бульки?
то, навіть і не знаю, чи правильно зробив трамп, що розігнав цих нероб дармоїдів....
показати весь коментар
25.08.2025 11:51 Відповісти
Тож за що тоді цього чурбана посадили?
показати весь коментар
25.08.2025 11:52 Відповісти
Пора опять картонные ящики разбирать.
показати весь коментар
25.08.2025 11:53 Відповісти
У Шабуніна знайшли у США прихований маєток, на який «активіст» витратив вкрадені гранти на суму понад 1 млн доларів

У голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна знайшли прихований будинок у США вартістю понад 1 млн грн - більше 42 млн гривень. «Антикорупціонер» не вніс його до своєї декларації, оскільки придбав його на вкрадені з міжнародної допомоги Україні кошти. Лише за час діяльності його грантової організації через руки Шабуніна пройшло понад 10 мільйонів доларів міжнародної допомоги. Скільки з них точно осіло в кишенях Віталія - має встановити слідство.

Адреса будинка Шабуніна: штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон, Фонтанний бульвар 41. Житлова будівля площею 251 квадратний метр оформлена на підставну особу з американським паспортом - на Томаса Спадаро. Осінт-аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабунінасаме в цьому будинку.
показати весь коментар
25.08.2025 12:05 Відповісти
 
 