В офіційній підозрі Магамедрасулову немає звинувачення у держзраді, - Шабунін
СБУ в офіційній підозрі детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову не повідомляє про державну зраду та торгівлю з Росією.
Про це у Фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"В офіційній підозрі НАБУшнику Магамедрасулову НЕМАЄ звинувачення в державній зраді. Так само там НЕМАЄ звинувачення в торгівлі з країною агресором. Це така ж брехня СБУ, як і про "державну зраду". Магамедрасулову інкримінують ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинене групою осіб за попередньою змовою) та ч. 1 ст 111-2 (пособництво державі-агресору у вигляді передачі матеріальних цінностей). Інших статей в підозрі НЕМАЄ", - зазначив він.
Також, за словами Шабуніна, ні Магамедрасулова, ні його батька не підозрюють у веденні бізнесу з Росією, а лише "готуванні до такого злочину".
"І докази навіть на цю підозру СБУ сфальсифікували:
1) переписка батька, яку СБУ видало в пʼятницю, — щонайменше провокація, а скоріше — чиста підробка. Спалилися на скрінах (і не лише).
2) СБУ обманює медіа лінгвістичною семантико-текстуальною експертизою, яка "встановила", що в розмові НАБУшник говорить про "Дагестан". Ця експертиза взагалі не встановлює, ХТО говорить (це робить експертиза фоноскопічна).
3) держпрограма рф про коноплю (на яку посилається СБУ) стосується правил надання субсидій суб’єктам рф, розмір якої рахується залежно від планів посіву ЛИШЕ на території рф. Натомість в Узбекистані є профільна програма під технічну коноплю.
А ще розмова про НАБУшника про Узбекистан (як фальсифікує СБУ – "Дагестан") відбулася за ПІВРОКУ до згаданої "переписки батька".
Батько НЕ володіє компанією і навіть не є там менеджером (він займається аграрною частиною – вирощуванням)", - пояснив глава правління ЦПК.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
Оце наша надьожа в боротьбі з ко-ко-корупційой? Разом з шабунькою? Та ну нах...
Вже місяць як НАБУ повернули всі повноваження - де справи на зюзіних дружків, які нам обіцяли? Крім відмазування оцього кадра де безкомпромісна барьба з корурційой?
шабуня!
звинувачення вже висунуте!
тепер, тільки суд вирішить долю!
чи, на що сподівається шабуня?
що, сбу, терміново вибачиться та запхає свої обвинувачення собі в сраку?
бачите, як безславно лопаються нікчемні роздуті грантожерські гімняні бульки?
то, навіть і не знаю, чи правильно зробив трамп, що розігнав цих нероб дармоїдів....
У голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна знайшли прихований будинок у США вартістю понад 1 млн грн - більше 42 млн гривень. «Антикорупціонер» не вніс його до своєї декларації, оскільки придбав його на вкрадені з міжнародної допомоги Україні кошти. Лише за час діяльності його грантової організації через руки Шабуніна пройшло понад 10 мільйонів доларів міжнародної допомоги. Скільки з них точно осіло в кишенях Віталія - має встановити слідство.
Адреса будинка Шабуніна: штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон, Фонтанний бульвар 41. Житлова будівля площею 251 квадратний метр оформлена на підставну особу з американським паспортом - на Томаса Спадаро. Осінт-аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабунінасаме в цьому будинку.