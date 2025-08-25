В офіційній підозрі Магамедрасулову немає звинувачення у держзраді, - Шабунін

СБУ в офіційній підозрі детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову не повідомляє про державну зраду та торгівлю з Росією.

Про це у Фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В офіційній підозрі НАБУшнику Магамедрасулову НЕМАЄ звинувачення в державній зраді. Так само там НЕМАЄ звинувачення в торгівлі з країною агресором. Це така ж брехня СБУ, як і про "державну зраду". Магамедрасулову інкримінують ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинене групою осіб за попередньою змовою) та ч. 1 ст 111-2 (пособництво державі-агресору у вигляді передачі матеріальних цінностей). Інших статей в підозрі НЕМАЄ", - зазначив він.

Також, за словами Шабуніна, ні Магамедрасулова, ні його батька не підозрюють у веденні бізнесу з Росією, а лише "готуванні до такого злочину".

Читайте також: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Справу проти себе пов’язую з посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці

"І докази навіть на цю підозру СБУ сфальсифікували:

1) переписка батька, яку СБУ видало в пʼятницю, — щонайменше провокація, а скоріше — чиста підробка. Спалилися на скрінах (і не лише).

2) СБУ обманює медіа лінгвістичною семантико-текстуальною експертизою, яка "встановила", що в розмові НАБУшник говорить про "Дагестан". Ця експертиза взагалі не встановлює, ХТО говорить (це робить експертиза фоноскопічна).

3) держпрограма рф про коноплю (на яку посилається СБУ) стосується правил надання субсидій суб’єктам рф, розмір якої рахується залежно від планів посіву ЛИШЕ на території рф. Натомість в Узбекистані є профільна програма під технічну коноплю.

А ще розмова про НАБУшника про Узбекистан (як фальсифікує СБУ – "Дагестан") відбулася за ПІВРОКУ до згаданої "переписки батька".

Батько НЕ володіє компанією і навіть не є там менеджером (він займається аграрною частиною – вирощуванням)", - пояснив глава правління ЦПК.

Читайте: Колектив НАБУ звернувся до Апеляційного суду щодо справи Магамедрасулова: просять забезпечити публічний розгляд. ДОКУМЕНТ

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Також читайте: Справа детектива НАБУ Магамедрасулова: 25 серпня розглянуть оскарження запобіжного заходу