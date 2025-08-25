В официальном подозрении Магамедрасулову нет обвинения в госизмене, - Шабунин

СБУ в официальном подозрении детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову не сообщает о государственной измене и торговле с Россией.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В официальном подозрении НАБУшнику Магамедрасулову НЕТ обвинения в государственной измене. Так же там НЕТ обвинения в торговле со страной агрессором. Это такая же ложь СБУ, как и о "государственной измене". Магамедрасулову инкриминируют ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст 111-2 (пособничество государству-агрессору в виде передачи материальных ценностей). Других статей в подозрении НЕТ", - отметил он.

Также, по словам Шабунина, ни Магамедрасулова, ни его отца не подозревают в ведении бизнеса с Россией, а лишь "приготовлении к такому преступлению".

"И доказательства даже на это подозрение СБУ сфальсифицировали:

1) переписка отца, которую СБУ выдало в пятницу, - как минимум провокация, а скорее - чистая подделка. Спалились на скринах (и не только).

2) СБУ обманывает медиа лингвистической семантико-текстуальной экспертизой, которая "установила", что в разговоре НАБУшник говорит о "Дагестане". Эта экспертиза вообще не устанавливает, КТО говорит (это делает экспертиза фоноскопическая).

3) госпрограмма рф о конопле (на которую ссылается СБУ) касается правил предоставления субсидий субъектам рф, размер которой считается в зависимости от планов посева ТОЛЬКО на территории рф. Зато в Узбекистане есть профильная программа под техническую коноплю.

А еще разговор НАБУшника об Узбекистане (как фальсифицирует СБУ - "Дагестан") состоялся за полгода до упомянутой "переписки отца".

Отец НЕ владеет компанией и даже не является там менеджером (он занимается аграрной частью - выращиванием)", - рассказал глава правления ЦПК.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

