В официальном подозрении Магамедрасулову нет обвинения в госизмене, - Шабунин
СБУ в официальном подозрении детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову не сообщает о государственной измене и торговле с Россией.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"В официальном подозрении НАБУшнику Магамедрасулову НЕТ обвинения в государственной измене. Так же там НЕТ обвинения в торговле со страной агрессором. Это такая же ложь СБУ, как и о "государственной измене". Магамедрасулову инкриминируют ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст 111-2 (пособничество государству-агрессору в виде передачи материальных ценностей). Других статей в подозрении НЕТ", - отметил он.
Также, по словам Шабунина, ни Магамедрасулова, ни его отца не подозревают в ведении бизнеса с Россией, а лишь "приготовлении к такому преступлению".
"И доказательства даже на это подозрение СБУ сфальсифицировали:
1) переписка отца, которую СБУ выдало в пятницу, - как минимум провокация, а скорее - чистая подделка. Спалились на скринах (и не только).
2) СБУ обманывает медиа лингвистической семантико-текстуальной экспертизой, которая "установила", что в разговоре НАБУшник говорит о "Дагестане". Эта экспертиза вообще не устанавливает, КТО говорит (это делает экспертиза фоноскопическая).
3) госпрограмма рф о конопле (на которую ссылается СБУ) касается правил предоставления субсидий субъектам рф, размер которой считается в зависимости от планов посева ТОЛЬКО на территории рф. Зато в Узбекистане есть профильная программа под техническую коноплю.
А еще разговор НАБУшника об Узбекистане (как фальсифицирует СБУ - "Дагестан") состоялся за полгода до упомянутой "переписки отца".
Отец НЕ владеет компанией и даже не является там менеджером (он занимается аграрной частью - выращиванием)", - рассказал глава правления ЦПК.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Оце наша надьожа в боротьбі з ко-ко-корупційой? Разом з шабунькою? Та ну нах...
Вже місяць як НАБУ повернули всі повноваження - де справи на зюзіних дружків, які нам обіцяли? Крім відмазування оцього кадра де безкомпромісна барьба з корурційой?
шабуня!
звинувачення вже висунуте!
тепер, тільки суд вирішить долю!
чи, на що сподівається шабуня?
що, сбу, терміново вибачиться та запхає свої обвинувачення собі в сраку?
бачите, як безславно лопаються нікчемні роздуті грантожерські гімняні бульки?
то, навіть і не знаю, чи правильно зробив трамп, що розігнав цих нероб дармоїдів....
У голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна знайшли прихований будинок у США вартістю понад 1 млн грн - більше 42 млн гривень. «Антикорупціонер» не вніс його до своєї декларації, оскільки придбав його на вкрадені з міжнародної допомоги Україні кошти. Лише за час діяльності його грантової організації через руки Шабуніна пройшло понад 10 мільйонів доларів міжнародної допомоги. Скільки з них точно осіло в кишенях Віталія - має встановити слідство.
Адреса будинка Шабуніна: штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон, Фонтанний бульвар 41. Житлова будівля площею 251 квадратний метр оформлена на підставну особу з американським паспортом - на Томаса Спадаро. Осінт-аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабунінасаме в цьому будинку.
Розмови зевлади про вступ в ЄС-НАТО залишаються лише розмовами,попри суперпроєвропейську риторику найдосвідченішого: хто таких прийме?