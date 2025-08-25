РУС
Дело Руслана Магамедрасулова
1 225 16

В официальном подозрении Магамедрасулову нет обвинения в госизмене, - Шабунин

Магамедрасулова не обвиняют в госизмене Что говорит Шабунин

СБУ в официальном подозрении детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову не сообщает о государственной измене и торговле с Россией.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин

"В официальном подозрении НАБУшнику Магамедрасулову НЕТ обвинения в государственной измене. Так же там НЕТ обвинения в торговле со страной агрессором. Это такая же ложь СБУ, как и о "государственной измене". Магамедрасулову инкриминируют ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст 111-2 (пособничество государству-агрессору в виде передачи материальных ценностей). Других статей в подозрении НЕТ", - отметил он.

Также, по словам Шабунина, ни Магамедрасулова, ни его отца не подозревают в ведении бизнеса с Россией, а лишь "приготовлении к такому преступлению".

"И доказательства даже на это подозрение СБУ сфальсифицировали:

1) переписка отца, которую СБУ выдало в пятницу, - как минимум провокация, а скорее - чистая подделка. Спалились на скринах (и не только).

2) СБУ обманывает медиа лингвистической семантико-текстуальной экспертизой, которая "установила", что в разговоре НАБУшник говорит о "Дагестане". Эта экспертиза вообще не устанавливает, КТО говорит (это делает экспертиза фоноскопическая).

3) госпрограмма рф о конопле (на которую ссылается СБУ) касается правил предоставления субсидий субъектам рф, размер которой считается в зависимости от планов посева ТОЛЬКО на территории рф. Зато в Узбекистане есть профильная программа под техническую коноплю.

А еще разговор НАБУшника об Узбекистане (как фальсифицирует СБУ - "Дагестан") состоялся за полгода до упомянутой "переписки отца".

Отец НЕ владеет компанией и даже не является там менеджером (он занимается аграрной частью - выращиванием)", - рассказал глава правления ЦПК.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Автор: 

Топ комментарии
+6
просто ізолювали Магамедрасулова,шоб хатки не буряв , влада 🤡 авторітаріїв бандюковичив ...
показать весь комментарий
25.08.2025 11:46 Ответить
+4
Скк. А не забагато уваги до отого шігільмі яке, живучи в Україні, не спромоглося вивчити українську але вивчило ускій ізик? Невідомо як потрапило на державну службу, де чомусь замість служби рішало питання з татовою конопльою?
Оце наша надьожа в боротьбі з ко-ко-корупційой? Разом з шабунькою? Та ну нах...
показать весь комментарий
25.08.2025 11:48 Ответить
+4
І ще ці люди посміли кинути тінь на друзів президента.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:52 Ответить
просто ізолювали Магамедрасулова,шоб хатки не буряв , влада 🤡 авторітаріїв бандюковичив ...
показать весь комментарий
25.08.2025 11:46 Ответить
Скк. А не забагато уваги до отого шігільмі яке, живучи в Україні, не спромоглося вивчити українську але вивчило ускій ізик? Невідомо як потрапило на державну службу, де чомусь замість служби рішало питання з татовою конопльою?
Оце наша надьожа в боротьбі з ко-ко-корупційой? Разом з шабунькою? Та ну нах...
показать весь комментарий
25.08.2025 11:48 Ответить
І ще ці люди посміли кинути тінь на друзів президента.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:52 Ответить
До речі - шо там з тінню?
Вже місяць як НАБУ повернули всі повноваження - де справи на зюзіних дружків, які нам обіцяли? Крім відмазування оцього кадра де безкомпромісна барьба з корурційой?
показать весь комментарий
25.08.2025 12:01 Ответить
І мені дуже цікаво це. У що виллється справа проти Чернишова. Та і плівки Міндича хотілось би почути. Я, взагалі, може і помиляюсь, але не вірю ні тим, ні іншим. Так, ситуативно скубуться між собою. Це не про боротьбу з корупцією. Це про доступ до корита... Хотів би помилятися...
показать весь комментарий
25.08.2025 12:09 Ответить
Так і є. Одна контора по зароб'лянню бабла погризлася з іншою. Тому й харять оці жовтушні замєтки про білих пухнастих одних і чорних інших...
показать весь комментарий
25.08.2025 12:16 Ответить
вся діяльність шабуні, це пустопорожнє сотрясання повітря!
шабуня!
звинувачення вже висунуте!
тепер, тільки суд вирішить долю!
чи, на що сподівається шабуня?
що, сбу, терміново вибачиться та запхає свої обвинувачення собі в сраку?

бачите, як безславно лопаються нікчемні роздуті грантожерські гімняні бульки?
то, навіть і не знаю, чи правильно зробив трамп, що розігнав цих нероб дармоїдів....
показать весь комментарий
25.08.2025 11:51 Ответить
Ого як дєрмак мобілізував проституток.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:34 Ответить
Тож за що тоді цього чурбана посадили?
показать весь комментарий
25.08.2025 11:52 Ответить
Пора опять картонные ящики разбирать.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:53 Ответить
У Шабуніна знайшли у США прихований маєток, на який «активіст» витратив вкрадені гранти на суму понад 1 млн доларів

У голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна знайшли прихований будинок у США вартістю понад 1 млн грн - більше 42 млн гривень. «Антикорупціонер» не вніс його до своєї декларації, оскільки придбав його на вкрадені з міжнародної допомоги Україні кошти. Лише за час діяльності його грантової організації через руки Шабуніна пройшло понад 10 мільйонів доларів міжнародної допомоги. Скільки з них точно осіло в кишенях Віталія - має встановити слідство.

Адреса будинка Шабуніна: штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон, Фонтанний бульвар 41. Житлова будівля площею 251 квадратний метр оформлена на підставну особу з американським паспортом - на Томаса Спадаро. Осінт-аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабунінасаме в цьому будинку.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:05 Ответить
А що показує Осінт-аналіз фотографій договору оренди житлового приміщення за вказаною адресою?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:06 Ответить
Ніколи не був прихильником шабуніна, але хотів би мати від вас переконливі докази написаного А пока їх не має ---ви брехло. Будуть --вибачусь.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:18 Ответить
Псц,що робиться,до чого привів країну той,за якого голосували по приколу.
Розмови зевлади про вступ в ЄС-НАТО залишаються лише розмовами,попри суперпроєвропейську риторику найдосвідченішого: хто таких прийме?
показать весь комментарий
25.08.2025 12:26 Ответить
як зечмо захищається і захищає міндіча
показать весь комментарий
25.08.2025 12:36 Ответить
https://glavred.net/ukraine/shabunin-skryl-dom-v-ssha-stoimostyu-bolee-1-mln-dollarov-smi-10692401.html Шабунін приховав будинок у США вартістю понад 1 млн доларів
показать весь комментарий
25.08.2025 13:14 Ответить
 
 