Коллектив НАБУ обратился в Апелляционный суд по делу Магамедрасулова: просят обеспечить публичное рассмотрение. ДОКУМЕНТ
Коллектив НАБУ подписал обращение в Апелляционный суд с призывом обеспечить публичное рассмотрение дела детектива Руслана Магамедрасулова.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня в 12:30 будут рассматривать жалобу на содержание под стражей Магамедрасулова.
"Это важно, чтобы общество могло услышать суть обвинения и увидеть доказательства, на которых основывается подозрение", - отметили там.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вопрос не в конопле- вопрос, где Миндич? И почему сидит не он, а Магомедрасулов?
Це вже "торжество законності та успіх реформ правоохоронної системи" чи ще ні?
******* замахом на держ устрій.
Не будуть захищати,так по одному будуть витягувати з набу.