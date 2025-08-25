РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 583 10

Коллектив НАБУ обратился в Апелляционный суд по делу Магамедрасулова: просят обеспечить публичное рассмотрение. ДОКУМЕНТ

Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд

Коллектив НАБУ подписал обращение в Апелляционный суд с призывом обеспечить публичное рассмотрение дела детектива Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня в 12:30 будут рассматривать жалобу на содержание под стражей Магамедрасулова.

"Это важно, чтобы общество могло услышать суть обвинения и увидеть доказательства, на которых основывается подозрение", - отметили там.

Также смотрите: Дело детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ обнародовала новые материалы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд
Дело Магамедрасулова НАБУ обратилось в Апелляционный суд

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Дело против себя связываю с чиновниками, до которых нам удалось дотянуться в последние месяцы

Автор: 

НАБУ (4547) Апелляционный суд (417) Магамедрасулов (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Предположим, что Магомедрасулов занимался побочным бизнесом по конопле. С кем- не важно, т.к. Янелох провозгласил коноплю одним из 5 своих приоритетов (не считая кокса).
Вопрос не в конопле- вопрос, где Миндич? И почему сидит не он, а Магомедрасулов?
показать весь комментарий
25.08.2025 11:30 Ответить
+6
Ну и пленки Миндича заодно оприлюднить.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:25 Ответить
+5
284 працівника антикорупційного державного органу звертаються до суду з вимогою забезпечити відкритий та прозорий розгляд справи свого працівника...
Це вже "торжество законності та успіх реформ правоохоронної системи" чи ще ні?
показать весь комментарий
25.08.2025 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и пленки Миндича заодно оприлюднить.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:25 Ответить
Ну-ну...пишіть далі. писаки
показать весь комментарий
25.08.2025 11:29 Ответить
Предположим, что Магомедрасулов занимался побочным бизнесом по конопле. С кем- не важно, т.к. Янелох провозгласил коноплю одним из 5 своих приоритетов (не считая кокса).
Вопрос не в конопле- вопрос, где Миндич? И почему сидит не он, а Магомедрасулов?
показать весь комментарий
25.08.2025 11:30 Ответить
284 працівника антикорупційного державного органу звертаються до суду з вимогою забезпечити відкритий та прозорий розгляд справи свого працівника...
Це вже "торжество законності та успіх реформ правоохоронної системи" чи ще ні?
показать весь комментарий
25.08.2025 11:52 Ответить
Ще ні. А на росії вже є торжество.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:01 Ответить
Це звернення виглядає дуже убого
показать весь комментарий
25.08.2025 12:15 Ответить
Не хочу іірити, що конкурс в НАБУ був формальним, окощамилювальним, бо видати таке могли тільки ті хто навіть книжку законів в руках нетримав, не те, що його б прочитав. Це дно дна незнання законів, і все більше нагадую мені російську пропаганду в дусі «своих не бросаем и точка»
******* замахом на держ устрій.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:30 Ответить
Добре що ти розбираєшся в законах, розбираєшся ж, вірно?
показать весь комментарий
25.08.2025 12:56 Ответить
Колектив набу дбає про своїх працівників. Не в рахунок Буданову і гур щодо Червінського,якого посадили аналогічно.
Не будуть захищати,так по одному будуть витягувати з набу.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:01 Ответить
Якщо звернення "відкрите", то чому заблюрені ФІПБ і підписи?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:08 Ответить
 
 