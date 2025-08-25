Коллектив НАБУ обратился в Апелляционный суд по делу Магамедрасулова: просят обеспечить публичное рассмотрение. ДОКУМЕНТ

Коллектив НАБУ подписал обращение в Апелляционный суд с призывом обеспечить публичное рассмотрение дела детектива Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

Сегодня в 12:30 будут рассматривать жалобу на содержание под стражей Магамедрасулова.

"Это важно, чтобы общество могло услышать суть обвинения и увидеть доказательства, на которых основывается подозрение", - отметили там.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

