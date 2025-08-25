Колектив НАБУ звернувся до Апеляційного суду щодо справи Магамедрасулова: просять забезпечити публічний розгляд. ДОКУМЕНТ

Колектив НАБУ підписав звернення до Апеляційного суду із закликом забезпечити публічний розгляд справи детектива Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомила пресслужба Бюро.

Сьогодні о 12:30 розглядатимуть скаргу на тримання під вартою Магамедрасулова

"Це важливо, аби суспільство могло почути суть обвинувачення та побачити докази, на яких ґрунтується підозра", - наголосили там.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

