Колектив НАБУ звернувся до Апеляційного суду щодо справи Магамедрасулова: просять забезпечити публічний розгляд. ДОКУМЕНТ

Справа Магамедрасулова НАБУ звернулося до Апеляційного суду

Колектив НАБУ підписав звернення до Апеляційного суду із закликом забезпечити публічний розгляд справи детектива Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні о 12:30 розглядатимуть скаргу на тримання під вартою Магамедрасулова

"Це важливо, аби суспільство могло почути суть обвинувачення та побачити докази, на яких ґрунтується підозра", - наголосили там.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Справу проти себе пов’язую з посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці

НАБУ (5436) Апеляційний суд (406) Магамедрасулов Руслан (7)
Ну и пленки Миндича заодно оприлюднить.
25.08.2025 11:25 Відповісти
Ну-ну...пишіть далі. писаки
25.08.2025 11:29 Відповісти
Предположим, что Магомедрасулов занимался побочным бизнесом по конопле. С кем- не важно, т.к. Янелох провозгласил коноплю одним из 5 своих приоритетов (не считая кокса).
Вопрос не в конопле- вопрос, где Миндич? И почему сидит не он, а Магомедрасулов?
25.08.2025 11:30 Відповісти
284 працівника антикорупційного державного органу звертаються до суду з вимогою забезпечити відкритий та прозорий розгляд справи свого працівника...
Це вже "торжество законності та успіх реформ правоохоронної системи" чи ще ні?
25.08.2025 11:52 Відповісти
Ще ні. А на росії вже є торжество.
25.08.2025 12:01 Відповісти
 
 