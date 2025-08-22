Дело детектива НАБУ Магамедрасулова: 25 августа рассмотрят обжалование меры пресечения

Киевский апелляционный суд 25 августа рассмотрит жалобу на меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, которого СБУ задержала по подозрению в государственной измене.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Поэтому именно сегодня опричники Зеленского выдали смесь лжи и провокации об "организации незаконного бизнеса, которым занимался именно чиновник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания". Если выданное политическим СБУ сегодня правда, предлагаю силовикам Зеленского настаивать на ОТКРЫТОМ заседании апелляции в понедельник. В ОТКРЫТОМ судебном заседании, а не в релизах, обоснуйте свои "доказательства", - отметил он.

Шабунин напомнил, что Магамедрасулов участвовал в документировании дела Тимура Миндича.

"Именно поэтому показательно догоняют именно его. Закрыли его во время 50 обысков, которыми Зеленский готовил почву для своего закона об уничтожении НАБУ/САП. Призываю журналистов следить за этим делом. В нем будет очень хорошо видно, к какому беспределу скатились силовики Зеленского для защиты друзей президента.

Отдельно отмечу, что политическое СБУ все больше превращается в раннее ФСБ: и целями, и методами", - добавил он.

Заседание суда состоится 25 августа в 12:40 в Киевском апелляционном суде.

Напомним, 22 августа СБУ обнародовала дополнительные материалы.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

