Справа детектива НАБУ Магамедрасулова: 25 серпня розглянуть оскарження запобіжного заходу

Київський апеляційний суд 25 серпня розгляне скаргу на запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, якого СБУ затримала за підозрою у державній зраді.

Про це у Фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Тому саме сьогодні опричники Зеленського видали суміш брехні та провокації про "організацію незаконного бізнесу, яким займався саме посадовець НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки". Якщо видане політичним СБУ сьогодні правда, пропоную силовикам Зеленського наполягати на ВІДКРИТОМУ засіданні апеляції в понеділок. У ВІДКРИТОМУ судовому засіданні, а не в релізах, обгрунтуйте свої "докази", - зазначив він.

Шабунін нагадав, що Магамедрасулов брав участь у документуванні справи Тимура Міндіча.

"Саме тому показово доганяють саме його. Закрили його під час 50 обшуків, якими Зеленський готував ґрунт для свого закону про знищення НАБУ/САП. Закликаю журналістів слідкувати за цією справою. В ній буде дуже добре видно, до якого бєспрєдєлу скотилися силовики Зеленського задля захисту друзів президента.

Окремо наголошу на тому, що політичне СБУ все більше перетворюється на раннє фсб: і цілями, і методами", - додав він.

Засідання суду відбудеться 25 серпня о 12:40 у Київському апеляційному суді.

Нагадаємо, 22 серпня СБУ оприлюднила додаткові матеріали.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

