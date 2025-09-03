РУС
Новости
2 748 19

Политическая СБУ лжет, когда убеждает, что подозрение генералу Витюку - это месть НАБУ, - Шабунин

Шабунин прокомментировал подозрение НАБУ Илье Витюку

Политическая часть СБУ врет, когда говорит, что подозрение в незаконном обогащении генерала Витюка - это месть НАБУ.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Политическое СБУ врет, и вот почему:

1) Журналисты рассказали об элитной недвижимости полтора года назад. С тех пор НАБУ/САП расследовали то производство.

2) Элитные апартаменты Витюка (за 21 млн грн) антикорсуд арестовал еще в октябре 2024 года.

3) Подозрение генералу политического СБУ готовилось еще ДО атаки ОП/СБУ", - отметил он.

Шабунин напомнил, что СБУ совместно с ГБР и Офисом Генпрокурора провели более 50 обысков у детективов НАБУ, чтобы запустить в медиа тезис о "российском влиянии в НАБУ".

Читайте также: В официальном подозрении Магамедрасулову нет обвинения в госизмене, - Шабунин

"Обыски проводились по, например, делам по ДТП многолетней давности; "российское влияние" - оказалось сфальсифицированным подозрением в ПОДГОТОВКЕ торговли с РФ; детективам при обысках раздирали веки, чтобы разблокировать телефоны. На следующий день после вброса СБУшниками фейка о "российском влиянии" Зеленский уничтожает независимость НАБУ/САП в Раде", - отметил глава ЦПК.

Также, по словам Шабунина, всей этой операцией руководил коллега Витюка из бывшего управления "К" - бригадный генерал СБУ Сергея Дука.

"Семья последнего имеет российские паспорта, путешествует в рф и, похоже, ведет бизнес по ее законам", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

Читайте: "Замечательная правка, чтобы терпеть взяточничество": Глава БЭБ раскритиковал поправки к законопроекту о защите бизнеса

Фото: Источник: Виталий Шабунин/Facebook
Фото: Источник: Виталий Шабунин/Facebook

Автор: 

НАБУ (4555) СБУ (20365) Шабунин Виталий (608) Витюк Илья (22)
Топ комментарии
+13
А навіть якшо і помста. Не порушуйте закон, не крадіть, не використовуйте службове становище для збагачення і помститися буде дуже складно.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:25 Ответить
+10
А на квартирку він чесно заробив?
І ще виникає цікаве питання: такий молодий - і вже генерал???
показать весь комментарий
03.09.2025 10:27 Ответить
+9
Погано що саме СБУ корупції в свої лавах не помічає. Як же вони тоді дають добро на призначення осіб на державні посади?
Власне тому в нас повно зрадників і хабарників, бо в СБУ проти них нічого не було і вони обробили, а президент підписав
показать весь комментарий
03.09.2025 10:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А навіть якшо і помста. Не порушуйте закон, не крадіть, не використовуйте службове становище для збагачення і помститися буде дуже складно.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:25 Ответить
P.S. Хоча якшо все це не робити, то нашо туди взагалі йти?
показать весь комментарий
03.09.2025 10:30 Ответить
Помститися не так і складно. Он, Парубій не використовував службове становище для збагачення - йому й помстилися.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:41 Ответить
Погано що саме СБУ корупції в свої лавах не помічає. Як же вони тоді дають добро на призначення осіб на державні посади?
Власне тому в нас повно зрадників і хабарників, бо в СБУ проти них нічого не було і вони обробили, а президент підписав
показать весь комментарий
03.09.2025 10:26 Ответить
А хто їм дасть помічати, якщо Люба справа на контролі у тих же генералів. Да і власна безпека, з рештою, замикається на них
показать весь комментарий
03.09.2025 10:39 Ответить
Таки да!! Департамент СБУ, надає погодження особі на отримання відповідної форми допуску до роботи з таємними документами, згідно підготовлених в установленому бюрократичними схемами порядку!
В Урядовому кварталі, усьо ж па ригламенту КМУ!! Тому і шпигунів з московії там, як лайна на підошвах!!! А так то вони усі у вишиванках фоткаються у ВРУ КМУ ЦОВВ ОДА …. упродовж 34 років!!
показать весь комментарий
03.09.2025 11:09 Ответить
А на квартирку він чесно заробив?
І ще виникає цікаве питання: такий молодий - і вже генерал???
показать весь комментарий
03.09.2025 10:27 Ответить
А він каже що ще генерал.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:34 Ответить
Кадровики СБУ, з поданнями на присвоєння чергового генерала, працюють щільно по команді групи осіб з ОПУ!!! Так і відбирається, плеяда майбутніх… А потім запитують, звідки він взявся??
показать весь комментарий
03.09.2025 11:13 Ответить
Барбершопний хєнєрал вітюк ні в чьом нє вінават.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:31 Ответить
https://tsn.ua/exclusive/use-pro-skandali-z-sbuvcem-vityukom-kvartir-na-25-5-mln-i-zyomka-rozstrilu-maydanu-z-boku-berkuta-2561272.html
показать весь комментарий
03.09.2025 10:32 Ответить
Але цікаво, навіть Г+Г дозволили топити його, то в чому претензії тоді??
показать весь комментарий
03.09.2025 10:44 Ответить
Політичними в любому підрозділу силових структур можна рахувати любого, починаючи з полковника, в ще їх підлабузників, яким ума не вистачає, от і бажають отримати посаду за хабарі
показать весь комментарий
03.09.2025 10:33 Ответить
Після головування малька СБУ лише 3,14.дить та 3,14.дить, , записує постановочні відоси, а також фальшує замовні справи проти розслідувачів і патріотів і кришує корупціонерів та мародерів.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:43 Ответить
Вони це робили завжди. Незалежно від того хто те сбу очолював. Гнила структура. Просто ліквідувати, як даі в свій час. Альфа і контррозвідку перевести в зсу. Решту звільнити. Принципово якість державного управління не покращиться. Але зекономиться багато коштів і відсотків на 10 - 20 зменшиться рівень корупції.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:35 Ответить
Елітні апартаменти підкинули вороги сбу)
показать весь комментарий
03.09.2025 10:43 Ответить
Сидить, таке величне, певно, пишається собою. Генерал??? Та вони, оті зелені гниди, остаточно спаплюжують звання генерала, роздаючи його всим друзякам, отій нечисті.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:48 Ответить
замполит! поставь парня в наряд! и забери телефон!)
показать весь комментарий
03.09.2025 11:04 Ответить
А чи буде конфіскація та багаторічний термін позбавлення волі?
За корупцію на такому високому рівні чиновникам/посадовцям слід давати довічне!
показать весь комментарий
03.09.2025 11:26 Ответить
 
 