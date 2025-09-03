Политическая СБУ лжет, когда убеждает, что подозрение генералу Витюку - это месть НАБУ, - Шабунин
Политическая часть СБУ врет, когда говорит, что подозрение в незаконном обогащении генерала Витюка - это месть НАБУ.
Об этом в Фейсбуке сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Политическое СБУ врет, и вот почему:
1) Журналисты рассказали об элитной недвижимости полтора года назад. С тех пор НАБУ/САП расследовали то производство.
2) Элитные апартаменты Витюка (за 21 млн грн) антикорсуд арестовал еще в октябре 2024 года.
3) Подозрение генералу политического СБУ готовилось еще ДО атаки ОП/СБУ", - отметил он.
Шабунин напомнил, что СБУ совместно с ГБР и Офисом Генпрокурора провели более 50 обысков у детективов НАБУ, чтобы запустить в медиа тезис о "российском влиянии в НАБУ".
"Обыски проводились по, например, делам по ДТП многолетней давности; "российское влияние" - оказалось сфальсифицированным подозрением в ПОДГОТОВКЕ торговли с РФ; детективам при обысках раздирали веки, чтобы разблокировать телефоны. На следующий день после вброса СБУшниками фейка о "российском влиянии" Зеленский уничтожает независимость НАБУ/САП в Раде", - отметил глава ЦПК.
Также, по словам Шабунина, всей этой операцией руководил коллега Витюка из бывшего управления "К" - бригадный генерал СБУ Сергея Дука.
"Семья последнего имеет российские паспорта, путешествует в рф и, похоже, ведет бизнес по ее законам", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Власне тому в нас повно зрадників і хабарників, бо в СБУ проти них нічого не було і вони обробили, а президент підписав
В Урядовому кварталі, усьо ж па ригламенту КМУ!! Тому і шпигунів з московії там, як лайна на підошвах!!! А так то вони усі у вишиванках фоткаються у ВРУ КМУ ЦОВВ ОДА …. упродовж 34 років!!
І ще виникає цікаве питання: такий молодий - і вже генерал???
За корупцію на такому високому рівні чиновникам/посадовцям слід давати довічне!