Политическая СБУ лжет, когда убеждает, что подозрение генералу Витюку - это месть НАБУ, - Шабунин

Политическая часть СБУ врет, когда говорит, что подозрение в незаконном обогащении генерала Витюка - это месть НАБУ.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин

"Политическое СБУ врет, и вот почему:

1) Журналисты рассказали об элитной недвижимости полтора года назад. С тех пор НАБУ/САП расследовали то производство.

2) Элитные апартаменты Витюка (за 21 млн грн) антикорсуд арестовал еще в октябре 2024 года.

3) Подозрение генералу политического СБУ готовилось еще ДО атаки ОП/СБУ", - отметил он.

Шабунин напомнил, что СБУ совместно с ГБР и Офисом Генпрокурора провели более 50 обысков у детективов НАБУ, чтобы запустить в медиа тезис о "российском влиянии в НАБУ".

"Обыски проводились по, например, делам по ДТП многолетней давности; "российское влияние" - оказалось сфальсифицированным подозрением в ПОДГОТОВКЕ торговли с РФ; детективам при обысках раздирали веки, чтобы разблокировать телефоны. На следующий день после вброса СБУшниками фейка о "российском влиянии" Зеленский уничтожает независимость НАБУ/САП в Раде", - отметил глава ЦПК.

Также, по словам Шабунина, всей этой операцией руководил коллега Витюка из бывшего управления "К" - бригадный генерал СБУ Сергея Дука.

"Семья последнего имеет российские паспорта, путешествует в рф и, похоже, ведет бизнес по ее законам", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

