Медведчуку и еще 12 лицам из проекта "Другая Украина" сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО
Виктор Медведчук и 12 членов организованной группы, подозреваются в работе на военно-политическое руководство РФ, в частности проведении подрывной деятельности в информационной сфере против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве прокуроров отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью Киевской областной прокуратуры В.Медведчуку, Д.Жарких, Р.Коваленко, А.Марчевскому, Р.Калинчуку, Я.Таксюру, Б.Гиганову, Ю.Дудкину, О.Ясинскому, Р.Коцабе, Н.Хорошевской, О.Лазареву, К.Молчанову, который находится под стражей, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.
Проект "Другая Украина"
Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, подозреваемые создали проект "Другая Украина" и продвигали через него нарративы Кремля.
В частности
- распространяли публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию рф,
- призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины,
- разжигали национальную и религиозную вражду, а также
- распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты национальной государственности ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
