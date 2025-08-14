РУС
Медведчуку и еще 12 лицам из проекта "Другая Украина" сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук и 12 членов организованной группы, подозреваются в работе на военно-политическое руководство РФ, в частности проведении подрывной деятельности в информационной сфере против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью Киевской областной прокуратуры В.Медведчуку, Д.Жарких, Р.Коваленко, А.Марчевскому, Р.Калинчуку, Я.Таксюру, Б.Гиганову, Ю.Дудкину, О.Ясинскому, Р.Коцабе, Н.Хорошевской, О.Лазареву, К.Молчанову, который находится под стражей, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.

Проект "Другая Украина"

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, подозреваемые создали проект "Другая Украина" и продвигали через него нарративы Кремля.

В частности

  • распространяли публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию рф,
  • призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины,
  • разжигали национальную и религиозную вражду, а также
  • распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты национальной государственности ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Медведчук Виктор (1792) пропаганда (3722) Офис Генпрокурора (2593)
+7
А хто буде займатись тими,хто ще не втікк з України.? Відволікання від корупціонерів,бандитів,зрадників Це для лохів повідомлення
14.08.2025 15:28 Ответить
+6
Яхту Медведчука вже шейху продали?
14.08.2025 15:26 Ответить
+6
закликали до зміни меж території чи державного кордону України...

А ішака вже прийняли за це саме? Чи "обмін територіями" - єта другоє?
14.08.2025 15:31 Ответить
Мутят всякую другорядную муйню чтобі сбить Миндич -Хату с єфира!
14.08.2025 15:59 Ответить
Кум Путина заявил о поддержке Зеленского

https://fakty.ua/302586-kum-putina-zayavil-o-podderzhke-zelenskogo

14.08.2025 16:42 Ответить
Сначала отпустили в рф, потом пiдозра. Потужно!
14.08.2025 15:36 Ответить
14.08.2025 16:27 Ответить
іначе бы Путін напал
14.08.2025 16:55 Ответить
знову медведчук?
його ж вже розстрілювали разів з три....
живучий падло.
але ж кравченко собі мєдальку повісить, за сумлінну працю.
оно, нещодавно в суді виборював справедливість!
14.08.2025 15:37 Ответить
Ой,а не прошло и 5 лет,как Рабинович и эта куйловская шлюха каждый день с эфиров своих каналов промывали мозг....Вспомнили теперь...Показушники
14.08.2025 15:49 Ответить
Краще тисячі слів.
14.08.2025 16:04 Ответить
а ЗЕ Дегенераты в курсе, что проект 95 квартал в Украину притянул беня и меРтвечук???
14.08.2025 15:51 Ответить
.. клоуни в своєму репертуарі , .. але 73 процентні в марахветі схавають ..
14.08.2025 15:53 Ответить
14.08.2025 15:58 Ответить
14.08.2025 15:59 Ответить
Путч. Русский - нах*й:
🥀Розслідування, опубліковане днями УП, і досі обговорюють багато експертів. Якщо яхта арештована - чому за її утримання платить Медведчук, а сам корабель вільно пересувається по Хорватії?
Виникає підозра, що АРМА зробила все для зняття арешту, або послаблення його умов.
Кажуть, в обмін на послугу адвоката Медведчука, який передав відео фальшиве ФСБ про нібито передачу грошей до Києва для підкупу виборців. Саме через це відео у СІЗО утримують охоронців Порошенка, який призначили сотні мільйонів гривень застави.
14.08.2025 16:02 Ответить
цього імбіцила не судити потрібно, а четвертувати мало.
14.08.2025 16:11 Ответить
14.08.2025 16:37 Ответить
Єрмак і Зеленський зробили шкоди для України на порядки більше ніж Медведчук і його КО.
14.08.2025 16:57 Ответить
Оце «потужно»…
ну тепер гаплик йому…
такий невідпорний удар…
тепер він заховається і носа не покаже навіть…
14.08.2025 17:07 Ответить
Кірющенку пора за антиукраїнський серіал "слуга народу".
14.08.2025 17:14 Ответить
Боже, невже на часі??? Не пройшло і пів року!!
14.08.2025 17:16 Ответить
 
 