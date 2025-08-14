Медведчуку та ще 12 особам з проєкту "Другая Украина" повідомлено про підозру в інформаційно-підривній діяльності, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО
Віктор Медведчук та 12 членів організованої групи, підозрюються у роботі на військово-політичне керівництво рф, зокрема проведенні підривної діяльності в інформаційній сфері проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури В.Медведчуку, Д.Жарких, Р.Коваленку, А.Марчевському, Р.Калинчуку, Я.Таксюру, Б.Гіганову, Ю.Дудкіну, О.Ясинському, Р.Коцабі, Н.Хорошевській, О.Лазарєву, К.Молчанову, який знаходиться під вартою, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України.
Проєкт "Другая Украина"
Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, підозрювані створили проєкт "Другая Украина" і просували через нього наративи кремля.
Зокрема
- поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію рф,
- закликали до зміни меж території чи державного кордону України,
- розпалювали національну та релігійну ворожнечі, а також
- розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Управління захисту національної державності ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То вкинули, що через ручного Бігуса, що Фінмоновець родичів на роботу родичів пристроїв, три д5і інтернет шумів, вже через тиждень забули
https://fakty.ua/302586-kum-putina-zayavil-o-podderzhke-zelenskogo
А ішака вже прийняли за це саме? Чи "обмін територіями" - єта другоє?
його ж вже розстрілювали разів з три....
живучий падло.
але ж кравченко собі мєдальку повісить, за сумлінну працю.
оно, нещодавно в суді виборював справедливість!
🥀Розслідування, опубліковане днями УП, і досі обговорюють багато експертів. Якщо яхта арештована - чому за її утримання платить Медведчук, а сам корабель вільно пересувається по Хорватії?
Виникає підозра, що АРМА зробила все для зняття арешту, або послаблення його умов.
Кажуть, в обмін на послугу адвоката Медведчука, який передав відео фальшиве ФСБ про нібито передачу грошей до Києва для підкупу виборців. Саме через це відео у СІЗО утримують охоронців Порошенка, який призначили сотні мільйонів гривень застави.
ну тепер гаплик йому…
такий невідпорний удар…
тепер він заховається і носа не покаже навіть…