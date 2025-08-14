Медведчуку та ще 12 особам з проєкту "Другая Украина" повідомлено про підозру в інформаційно-підривній діяльності, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Віктор Медведчук та 12 членів організованої групи, підозрюються у роботі на військово-політичне керівництво рф, зокрема проведенні підривної діяльності в інформаційній сфері проти України.

За процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури В.Медведчуку, Д.Жарких, Р.Коваленку, А.Марчевському, Р.Калинчуку, Я.Таксюру, Б.Гіганову, Ю.Дудкіну, О.Ясинському, Р.Коцабі, Н.Хорошевській, О.Лазарєву, К.Молчанову, який знаходиться під вартою, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Проєкт "Другая Украина"

Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, підозрювані створили проєкт "Другая Украина" і просували через нього наративи кремля.

Зокрема

поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію рф,

закликали до зміни меж території чи державного кордону України,

розпалювали національну та релігійну ворожнечі, а також

розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Управління захисту національної державності ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.