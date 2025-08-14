УКР
Медведчуку та ще 12 особам з проєкту "Другая Украина" повідомлено про підозру в інформаційно-підривній діяльності, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Віктор Медведчук та 12 членів організованої групи, підозрюються у роботі на військово-політичне керівництво рф, зокрема проведенні підривної діяльності в інформаційній сфері проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури В.Медведчуку, Д.Жарких, Р.Коваленку, А.Марчевському, Р.Калинчуку, Я.Таксюру, Б.Гіганову, Ю.Дудкіну, О.Ясинському, Р.Коцабі, Н.Хорошевській, О.Лазарєву, К.Молчанову, який знаходиться під вартою, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Проєкт "Другая Украина"

Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, підозрювані створили проєкт "Другая Украина" і просували через нього наративи кремля.

Зокрема

  • поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію рф,
  • закликали до зміни меж території чи державного кордону України,
  • розпалювали національну та релігійну ворожнечі, а також
  • розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Управління захисту національної державності ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Медведчук Віктор (1715) пропаганда (2849) Офіс Генпрокурора (3387)
Топ коментарі
+9
Яхту Медведчука вже шейху продали?
14.08.2025 15:26 Відповісти
+7
А хто буде займатись тими,хто ще не втікк з України.? Відволікання від корупціонерів,бандитів,зрадників Це для лохів повідомлення
14.08.2025 15:28 Відповісти
+6
закликали до зміни меж території чи державного кордону України...

А ішака вже прийняли за це саме? Чи "обмін територіями" - єта другоє?
14.08.2025 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мутят всякую другорядную муйню чтобі сбить Миндич -Хату с єфира!
14.08.2025 15:59 Відповісти
Та да, зараз усі вкизи влади " про боротьбу" переслідують головну мету- відвести увагу від участі Зеленьського у злочинах Міндіча.
То вкинули, що через ручного Бігуса, що Фінмоновець родичів на роботу родичів пристроїв, три д5і інтернет шумів, вже через тиждень забули
14.08.2025 17:44 Відповісти
Кум Путина заявил о поддержке Зеленского

https://fakty.ua/302586-kum-putina-zayavil-o-podderzhke-zelenskogo

14.08.2025 16:42 Відповісти
Продали, но пока не решили, кто из них двоих шейх.
14.08.2025 18:08 Відповісти
Сначала отпустили в рф, потом пiдозра. Потужно!
14.08.2025 15:36 Відповісти
14.08.2025 16:27 Відповісти
іначе бы Путін напал
14.08.2025 16:55 Відповісти
знову медведчук?
його ж вже розстрілювали разів з три....
живучий падло.
але ж кравченко собі мєдальку повісить, за сумлінну працю.
оно, нещодавно в суді виборював справедливість!
14.08.2025 15:37 Відповісти
Ой,а не прошло и 5 лет,как Рабинович и эта куйловская шлюха каждый день с эфиров своих каналов промывали мозг....Вспомнили теперь...Показушники
14.08.2025 15:49 Відповісти
Краще тисячі слів.
14.08.2025 16:04 Відповісти
а ЗЕ Дегенераты в курсе, что проект 95 квартал в Украину притянул беня и меРтвечук???
14.08.2025 15:51 Відповісти
.. клоуни в своєму репертуарі , .. але 73 процентні в марахветі схавають ..
14.08.2025 15:53 Відповісти
14.08.2025 15:58 Відповісти
14.08.2025 15:59 Відповісти
Путч. Русский - нах*й:
🥀Розслідування, опубліковане днями УП, і досі обговорюють багато експертів. Якщо яхта арештована - чому за її утримання платить Медведчук, а сам корабель вільно пересувається по Хорватії?
Виникає підозра, що АРМА зробила все для зняття арешту, або послаблення його умов.
Кажуть, в обмін на послугу адвоката Медведчука, який передав відео фальшиве ФСБ про нібито передачу грошей до Києва для підкупу виборців. Саме через це відео у СІЗО утримують охоронців Порошенка, який призначили сотні мільйонів гривень застави.
14.08.2025 16:02 Відповісти
цього імбіцила не судити потрібно, а четвертувати мало.
14.08.2025 16:11 Відповісти
14.08.2025 16:37 Відповісти
Єрмак і Зеленський зробили шкоди для України на порядки більше ніж Медведчук і його КО.
14.08.2025 16:57 Відповісти
Оце «потужно»…
ну тепер гаплик йому…
такий невідпорний удар…
тепер він заховається і носа не покаже навіть…
14.08.2025 17:07 Відповісти
Кірющенку пора за антиукраїнський серіал "слуга народу".
14.08.2025 17:14 Відповісти
Боже, невже на часі??? Не пройшло і пів року!!
14.08.2025 17:16 Відповісти
 
 